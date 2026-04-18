Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

18/04/2026 08:21 4 commenti
Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Getty Images
Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Getty Images
WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  18 Aprile 2026
8°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Assente
CAMPO Clay Indoor
CLAY INDOOR
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
09:00
10:00
11°
11:00
13°
12:00
16°
13:00
19°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
🎾  Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
☁  Nuvoloso variabile
🎾  Semifinali
🏢  Indoor Clay

Centre Court – ore 12:00
(4) Nicole Melichar-Martinez USA / (4) Liudmila Samsonova RUS vs (2) Ellen Perez AUS / (2) Demi Schuurs NED

WTA Stuttgart
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova [4]
30
6
3
Ellen Perez / Demi Schuurs [2]
40
2
3
Mostra dettagli

(4) Elina Svitolina UKR vs (7) Karolina Muchova CZE Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Elena Rybakina KAZ vs (6) Mirra Andreeva RUS Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Jelena Ostapenko LAT / (1) Shuai Zhang CHN vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Rouen
Rouen, Francia  ·  18 Aprile 2026
12°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 17°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Clay Indoor
CLAY INDOOR
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
09:00
13°
10:00
🌧
14°
11:00
15°
12:00
🌧
15°
13:00
15°
14:00
15°
15:00
16°
16:00
16°
17:00
17°
18:00
16°
🎾  Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
⛈  Rischio rovesci
🎾  Semifinali
🏢  Indoor Clay

Centre Court – ore 11:30
Elsa Jacquemot FRA / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs En-Shuo Liang TPE / Qianhui Tang CHN Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Marta Kostyuk UKR vs Tatjana Maria GER Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare

Veronika Podrez UKR vs (2) Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Oeiras
Oeiras, Portogallo  ·  18 Aprile 2026
12°C
Prevalentemente sereno  ·  Picco 26°C
CIELO Sereno
PIOGGIA Assente
CAMPO Clay Outdoor
CLAY OUTDOOR
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
08:00
14°
09:00
16°
10:00
19°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
26°
16:00
25°
17:00
24°
🎾  Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
☀  Sole pieno
🎾  Semifinali
🌱  Outdoor Clay

Campo 1 – ore 12:00
Maja Chwalinska POL vs Robin Montgomery USA

WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Maja Chwalinska
30
6
1
Robin Montgomery
15
2
0
Mostra dettagli

(1) Veronika Erjavec SLO / (1) Kristina Mladenovic FRA vs (4) Naima Karamoko SUI / (4) Darja Semenistaja LAT Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare





Campo 2 – ore 12:00
Marcinko (3) – Kraus

WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Petra Marcinko [3]
15
4
1
Sinja Kraus
0
6
1
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4 commenti

Guadaguada (Guest) 18-04-2026 11:15

Con cosa si nutre la Andreeva? Il suo lievitare nel fisico e’ quantomeno sospetto.

 4
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Gaz (Guest) 18-04-2026 11:10

È una giornata dove tra i due principali tornei sventola bene la bandiera ucraina, dato anche il forte vento sul circuito Wta in questa settimana, tanto che ieri lapsus nel dare Shymanovich come ucraina, quando invece è ovviamente bielorussa , basta sentire i valore dei Decibel che si raggiungono durante i suoi match.

 3
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Gaz (Guest) 18-04-2026 09:59

Due campionesse slam juniores a Oeiras,la Marcinko ha però oggi una Kraus in fortissima ascesa,e invece per quanto riguarda la Montgomery ho monitorato questo suo rientro dopo 7 mesi,in crescendo match dopo match,già con ottimi risultati in questo che è il suo terzo torneo dell’anno,era appena entrata in top 100,ora è 400, speriamo riprenda da dove ha lasciato, questo talento, come lo è del resto Chwalinska, frenata però da un fisico leggero per il tennis moderno.

 2
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Gaz (Guest) 18-04-2026 09:52

4 delle prime 6 del ranking race che ora incorpora già quasi 4 mesi (che più veritiero) sono presenti in semifinale mancano ovviamente Sabalenka e Pegula.
E c’è anche Cirstea che è 13.
Due semifinali difficile da decifrare.
Rybakina ha finito tardi e visibilmente stanca, non è stato da meno il match di Andreeva ma in questo momento ha l’argento vivo addosso,si era presa un 6-1 da Potapova,era 1-4 nel terzo contro Ostapenko.
Muchova e Svitolina sono in grande spolvero, non vorrei che il match che le ha consentito di battere Gauff dopo 6 sconfitta l’abbia un po svuotata psicologicamente, più che caricarla, ieri ha infatti guardato il suo angolo con una smorfia che diceva “È andata finalmente”.

Le semifinali di Rouen sembrerebbero più a senso unico,ma credo che Podrez possa creare problemi anche a Cirstea, molto alto invece il livello degli scambi tra Kostyuk e Li,sarei più sorpreso se Maria riuscisse a fare match,lei che contro Kostyuk in due confronti diretti ha conquistato 3 games.

 1
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