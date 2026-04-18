WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen e WTA 125 Oeiras: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Getty Images
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WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania · 18 Aprile 2026
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☁
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8°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 22°C
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|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Clay Indoor
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CLAY INDOOR
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
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09:00
☁
8°
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10:00
⛅
11°
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11:00
☀
13°
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12:00
☀
16°
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13:00
⛅
19°
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14:00
☁
22°
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15:00
⛅
22°
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16:00
⛅
22°
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17:00
⛅
21°
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18:00
☁
20°
🎾 Programma del giorno — 18 Aprile
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🎾
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WTA Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
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Semi
☁ Nuvoloso variabile
🎾 Semifinali
🏢 Indoor Clay
Centre Court – ore 12:00
(4) Nicole Melichar-Martinez / (4) Liudmila Samsonova vs (2) Ellen Perez / (2) Demi Schuurs
WTA Stuttgart
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova [4]
30
6
3
Ellen Perez / Demi Schuurs [2]•
40
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ellen Perez / Demi Schuurs
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Ellen Perez / Demi Schuurs
2-2 → 2-3
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-1 → 1-2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
3-2 → 4-2
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 3-2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
2-1 → 3-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
1-1 → 2-1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Ellen Perez / Demi Schuurs
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(4) Elina Svitolina vs (7) Karolina Muchova Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Elena Rybakina vs (6) Mirra Andreeva Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Jelena Ostapenko / (1) Shuai Zhang vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
Il match deve ancora iniziare
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WTA 250 Rouen
Rouen, Francia · 18 Aprile 2026
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⛈
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12°C
Parzialmente soleggiato · Picco 17°C
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|CIELO
|Instabile
|PIOGGIA
|Rovesci possibili
|CAMPO
|Clay Indoor
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CLAY INDOOR
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
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09:00
☁
13°
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10:00
🌧
14°
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11:00
☁
15°
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12:00
🌧
15°
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13:00
☁
15°
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14:00
☁
15°
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15:00
☁
16°
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16:00
☁
16°
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17:00
☁
17°
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18:00
☁
16°
🎾 Programma del giorno — 18 Aprile
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🎾
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WTA Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
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Semi
⛈ Rischio rovesci
🎾 Semifinali
🏢 Indoor Clay
Centre Court – ore 11:30
Elsa Jacquemot / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs En-Shuo Liang / Qianhui Tang Inizio 12:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Marta Kostyuk vs Tatjana Maria Non prima 15:30
Il match deve ancora iniziare
Veronika Podrez vs (2) Sorana Cirstea
Il match deve ancora iniziare
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WTA 125 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 18 Aprile 2026
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☀
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12°C
Prevalentemente sereno · Picco 26°C
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|CIELO
|Sereno
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Clay Outdoor
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CLAY OUTDOOR
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
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08:00
☀
14°
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09:00
☀
16°
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10:00
☀
19°
|
11:00
☀
22°
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12:00
☀
23°
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13:00
☀
25°
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14:00
☀
26°
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15:00
☀
26°
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16:00
☀
25°
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17:00
☀
24°
🎾 Programma del giorno — 18 Aprile
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🎾
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WTA Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
|
Semi
☀ Sole pieno
🎾 Semifinali
🌱 Outdoor Clay
Campo 1 – ore 12:00
Maja Chwalinska vs Robin Montgomery
WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Maja Chwalinska
30
6
1
Robin Montgomery•
15
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Robin Montgomery
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-1 → 5-2
Robin Montgomery
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Maja Chwalinska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Robin Montgomery
2-1 → 3-1
Robin Montgomery
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(1) Veronika Erjavec / (1) Kristina Mladenovic vs (4) Naima Karamoko / (4) Darja Semenistaja Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Campo 2 – ore 12:00
Marcinko (3) – Kraus
WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Petra Marcinko [3]•
15
4
1
Sinja Kraus
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Petra Marcinko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinja Kraus
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Petra Marcinko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Petra Marcinko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Petra Marcinko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
4 commenti
Con cosa si nutre la Andreeva? Il suo lievitare nel fisico e’ quantomeno sospetto.
È una giornata dove tra i due principali tornei sventola bene la bandiera ucraina, dato anche il forte vento sul circuito Wta in questa settimana, tanto che ieri lapsus nel dare Shymanovich come ucraina, quando invece è ovviamente bielorussa , basta sentire i valore dei Decibel che si raggiungono durante i suoi match.
Due campionesse slam juniores a Oeiras,la Marcinko ha però oggi una Kraus in fortissima ascesa,e invece per quanto riguarda la Montgomery ho monitorato questo suo rientro dopo 7 mesi,in crescendo match dopo match,già con ottimi risultati in questo che è il suo terzo torneo dell’anno,era appena entrata in top 100,ora è 400, speriamo riprenda da dove ha lasciato, questo talento, come lo è del resto Chwalinska, frenata però da un fisico leggero per il tennis moderno.
4 delle prime 6 del ranking race che ora incorpora già quasi 4 mesi (che più veritiero) sono presenti in semifinale mancano ovviamente Sabalenka e Pegula.
E c’è anche Cirstea che è 13.
Due semifinali difficile da decifrare.
Rybakina ha finito tardi e visibilmente stanca, non è stato da meno il match di Andreeva ma in questo momento ha l’argento vivo addosso,si era presa un 6-1 da Potapova,era 1-4 nel terzo contro Ostapenko.
Muchova e Svitolina sono in grande spolvero, non vorrei che il match che le ha consentito di battere Gauff dopo 6 sconfitta l’abbia un po svuotata psicologicamente, più che caricarla, ieri ha infatti guardato il suo angolo con una smorfia che diceva “È andata finalmente”.
Le semifinali di Rouen sembrerebbero più a senso unico,ma credo che Podrez possa creare problemi anche a Cirstea, molto alto invece il livello degli scambi tra Kostyuk e Li,sarei più sorpreso se Maria riuscisse a fare match,lei che contro Kostyuk in due confronti diretti ha conquistato 3 games.