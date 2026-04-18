ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Shelton vola in finale a Monaco, sfiderà Cobolli per il titolo

Ben Shelton continua a sorprendere all’ATP 500 di Monaco 2026. Lo statunitense, che in passato non aveva mai brillato particolarmente sulla terra battuta, sta invece mostrando sensazioni molto positive e superiori alle attese. In semifinale ha superato Alex Molcan con il punteggio di 6-3 6-4, conquistando così l’accesso alla finale, dove sfiderà Flavio Cobolli per il titolo.

ATP 500 Barcellona Barcellona, Spagna · 18 Aprile 2026 ⛅ 15°C Parzialmente soleggiato · Picco 23°C CIELO Molto buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 18 Aprile 08:00 ☀ 14° 09:00 ☀ 16° 10:00 ☀ 17° 11:00 ☀ 19° 12:00 ⛅ 21° 13:00 ⛅ 22° 14:00 ⛅ 23° 15:00 ⛅ 23° 16:00 ☁ 23° 17:00 ☁ 22° 🎾 Programma del giorno — 18 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale Semifinali · Semifinals Semi ☀ Giornata ideale

🎾 Semifinali

🏀 Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 13:30

Andrey Rublev vs Hamad Medjedovic



ATP Barcelona Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 3 6 6 Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 6 2 2 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 H. Medjedovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 5-2 → 6-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Rublev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Medjedovic 0-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 3-1 → 4-1 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 1-1 → 2-1 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Rafael Jodar vs Arthur Fils (Non prima 16:00)



ATP Barcelona Rafael Jodar Rafael Jodar 6 3 2 Arthur Fils [9] Arthur Fils [9] 3 6 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Fils 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 A. Fils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Fils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Jodar 15-0 15-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 3-4 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 R. Jodar 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori vs Romain Arneodo / Marc Polmans



ATP Barcelona Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori • Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori 15 0 Romain Arneodo / Marc Polmans Romain Arneodo / Marc Polmans 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Herbert / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Pista Andres Gimeno – ore 12:00

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl (Non prima 14:30)



ATP Barcelona Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] 6 6 12 Adam Pavlasek / Patrik Rikl Adam Pavlasek / Patrik Rikl 3 7 10 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 A. Pavlasek / Rikl 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 10-11 ace 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* ace 6-6 → 6-7 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-6 → 6-6 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 5-5 → 5-6 J. Cash / Glasspool 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Pavlasek / Rikl 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 5-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 4-2 → 5-2 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Pavlasek / Rikl 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

ATP 500 Monaco di Baviera Monaco di Baviera, Germania · 18 Aprile 2026 ☀ 6°C Prevalentemente soleggiato · Picco 20°C CIELO Variabile ma buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 18 Aprile 08:00 ☀ 5° 09:00 ☀ 7° 10:00 ☀ 9° 11:00 ⛅ 12° 12:00 ☁ 15° 13:00 ☁ 17° 14:00 ☁ 20° 15:00 ☁ 20° 16:00 ⛅ 20° 17:00 ⛅ 20° 🎾 Programma del giorno — 18 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale Semifinali · Semifinals Semi ⛅ Variabile ma stabile

🎾 Semifinali

🏀 Terra Rossa

Center Court – ore 11:00

Orlando Luz / Rafael Matos vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Munich Orlando Luz / Rafael Matos Orlando Luz / Rafael Matos 7 3 8 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 5 6 10 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 T. Arribage / Olivetti 1-0 1-1 df 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 df 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 O. Luz / Matos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 1-3 → 1-4 O. Luz / Matos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 ace 0-2 → 0-3 O. Luz / Matos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Luz / Matos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 T. Arribage / Olivetti 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 4-5 → 5-5 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-4 → 4-5 O. Luz / Matos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 O. Luz / Matos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 T. Arribage / Olivetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-1 → 3-2 O. Luz / Matos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 O. Luz / Matos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Flavio Cobolli (Non prima 13:30)



ATP Munich Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 3 3 Flavio Cobolli [4] Flavio Cobolli [4] 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 2-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 0-1 → 0-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 A. Zverev 0-15 0-30 1-2 → 1-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Alex Molcan vs Ben Shelton (Non prima 15:00)

