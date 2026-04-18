ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Shelton vola in finale a Monaco, sfiderà Cobolli per il titolo

Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images
Ben Shelton continua a sorprendere all’ATP 500 di Monaco 2026. Lo statunitense, che in passato non aveva mai brillato particolarmente sulla terra battuta, sta invece mostrando sensazioni molto positive e superiori alle attese. In semifinale ha superato Alex Molcan con il punteggio di 6-3 6-4, conquistando così l’accesso alla finale, dove sfiderà Flavio Cobolli per il titolo.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 18 Aprile 2026
⛅
15°C
Parzialmente soleggiato · Picco 23°C
CIELO
Molto buono
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
08:00
☀
14°
09:00
☀
16°
10:00
☀
17°
11:00
☀
19°
12:00
⛅
21°
13:00
⛅
22°
14:00
⛅
23°
15:00
⛅
23°
16:00
☁
23°
17:00
☁
22°
🎾 Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
☀ Giornata ideale
🎾 Semifinali
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 13:30
Andrey Rublev vs Hamad Medjedovic
ATP Barcelona
Andrey Rublev [5]
3
6
6
Hamad Medjedovic
6
2
2
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Medjedovic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
df
5-2 → 6-2
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
H. Medjedovic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Rublev
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Rublev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
4-1 → 4-2
H. Medjedovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
H. Medjedovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
df
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
H. Medjedovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Rafael Jodar
vs Arthur Fils (Non prima 16:00)
ATP Barcelona
Rafael Jodar
6
3
2
Arthur Fils [9]
3
6
6
Vincitore: Fils
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-4 → 2-5
A. Fils
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
A. Fils
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 1-3
R. Jodar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fils
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-5 → 3-6
A. Fils
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
3-3 → 3-4
A. Fils
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Fils
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
R. Jodar
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
A. Fils
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Fils
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Jodar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Pierre-Hugues Herbert
/ Andrea Vavassori vs Romain Arneodo / Marc Polmans
ATP Barcelona
Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori
•
15
0
Romain Arneodo / Marc Polmans
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Arneodo / Polmans
0-0 → 0-1
Pista Andres Gimeno – ore 12:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl (Non prima 14:30)
ATP Barcelona
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
12
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
3
7
10
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Pavlasek / Rikl
0-1
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
6-3
6-4
7-4
7-5
7-6
8-6
8-7
8-8
8-9
9-9
9-10
10-10
10-11
ace
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
5-6*
ace
6-6 → 6-7
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-6 → 6-6
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
5-5 → 5-6
J. Cash / Glasspool
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-5 → 5-5
A. Pavlasek / Rikl
4-4 → 4-5
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
A. Pavlasek / Rikl
3-3 → 3-4
J. Cash / Glasspool
2-3 → 3-3
A. Pavlasek / Rikl
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
A. Pavlasek / Rikl
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 1-2
J. Cash / Glasspool
0-1 → 1-1
A. Pavlasek / Rikl
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
5-3 → 6-3
A. Pavlasek / Rikl
5-2 → 5-3
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
4-2 → 5-2
A. Pavlasek / Rikl
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
J. Cash / Glasspool
3-1 → 4-1
A. Pavlasek / Rikl
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
2-1 → 3-1
J. Cash / Glasspool
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 18 Aprile 2026
☀
6°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 20°C
CIELO
Variabile ma buono
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
08:00
☀
5°
09:00
☀
7°
10:00
☀
9°
11:00
⛅
12°
12:00
☁
15°
13:00
☁
17°
14:00
☁
20°
15:00
☁
20°
16:00
⛅
20°
17:00
⛅
20°
🎾 Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
⛅ Variabile ma stabile
🎾 Semifinali
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Munich
Orlando Luz / Rafael Matos
7
3
8
Theo Arribage / Albano Olivetti
5
6
10
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Arribage / Olivetti
1-0
1-1
df
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
df
3-5
4-5
5-5
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
3-5 → 3-6
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
1-3 → 1-4
O. Luz / Matos
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
ace
0-2 → 0-3
O. Luz / Matos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Luz / Matos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
T. Arribage / Olivetti
5-5 → 6-5
O. Luz / Matos
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
4-5 → 5-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
4-4 → 4-5
O. Luz / Matos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
O. Luz / Matos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-1 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-1 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 0-1
Alexander Zverev
vs Flavio Cobolli (Non prima 13:30)
ATP Munich
Alexander Zverev [1]
3
3
Flavio Cobolli [4]
6
6
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 3-6
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
ace
2-3 → 2-4
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
0-1 → 0-2
A. Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Alex Molcan
vs Ben Shelton (Non prima 15:00)
ATP Munich
Alex Molcan
3
4
Ben Shelton [2]
6
6
Vincitore: Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Molcan
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 2-2
A. Molcan
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Molcan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
A. Molcan
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
df
40-A
2-3 → 2-4
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
B. Shelton
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Molcan
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
B. Shelton
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Riguardo la Spagna avete messo troppa carne sul fuoco e si sta bruciando tutta. Complimenti a Cobolli, chissà che domani sia un’altra domenica di festeggiamenti.
Su cinque h2h, è avanti Shelton 3-2, quindi lo 0% mi sembra un po’ poco, se si vuole davvero essere realisti.
Su un paio di testate “importanti” è uscita (pochi minuti fa) la notizia di CONFERMA per la PARTECIPAZIONE di SINNER a MADRID-26.
Rovescio lungolinea superiore a quello dell’attuale Jannik ?
Non so che metro di giudizio adotti per dire una roba del genere.
Quello del Nostro, quando decide di utilizzarlo è una sentenza !
Ciò che invece mi piace di più di Jodar è la naturalezza nell’anticipare la risposta, proprio come faceva Jannik 1.0 !
Sintetizzando a numeri (no chiacchiere):
A. per Fils (#30)
– 1 ace e 3 DF
– 57% prime e 81% punti
– 53% punti con seconda
– 8 palle-break concesse
– 28 vincenti
– 34 UE
B. per Jodar (#55)
– 2 ace e 3 DF
– 60% prime e 67% punti
– 55% punti con seconda
– 13 palle-break concesse
– 11 vincenti
– 30 UE
In entrambi i casi non sono neppure statistiche da top-10, credo 😉
Non andrei a scomodare, almeno per il momento, paragoni troppo importanti 🙁
L’unica cosa che vedo in Jodar che sa fare meglio non solo del Sinner alla sua età ma anche di quello attuale è il rovescio lungolinea,Sinner nonostante un grande rovescio non ha nel lungolinea un punto forte,Jodar lo gioca con una velocità e precisione impressionante
allora….per la prima volta ho guardato lo spagnolo con attenzione perche è sabato ehehhe.Secondo me sara’ un protagonista ora come ora non ad altissimi livelli.Il suo è un tennis un po’ limitato dalla forza che serve e che lui non ha per cui gli serviranno un tot di kg di muscoli.oltre a questo non ha un gioco molto vario e mi sembra facile da quelli gia’ forti a prendergli le contromisure.
Secondo ATP 70Kg per 191cm, vs 76kg di Sinner, stessa altezza. Teoricamente sembrerebbe gracilino.
Il giovane spagnolo (somiglia di viso un pò a Carlos Monzon, il giustiziere di Nino Benvenuti: due grandi pugili scomparsi) è indubbiamente molto bravo, ma ovviamente deve ancora lavorare molto ed essere seguito come si deve per sperare in un suo ingresso tra i migliori.
Credo che Fonseca ora come ora sia più avanti di lui.
Ma non è “gracilino” ? 😉 😉
Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ Pikario Furioso (#4595632)
Ma lo devi parametrare al Sinner del 2020, non al Sinner del 2026. Non è che abbondassero i drop shot e le discese a rete. E’ chiaramente acerbo, come lo era in parte Jannik
Direi 2001, 5 anni di differenza. Secondo me Sinner, che non era ancora sviluppato, era piu’ forte, anche i risultati lo dimostrano, aveva gia’ vinto piu’ tornei di Jodar, forse Washington e qualche 250, ed era stato fermato dal COVID.
Credo che per il Grande Slam debba attendere almeno fino all’anno prossimo 😉
Ma Jannik non ha mai avuto un tennis scolastico; questo ragazzo si. Senza contare che la risposta è sempre stata eccelsa, e col rovescio Jannik ha sempre fatto ciò che voleva. Io vedo in Jodar un’ipostazione all’americana, Sinner ha sempre avuto un modo tutto suo di colpire, decontratto, con movimenti minimi ma era ancor più filliforme e immaturo fisicamente di quanto non sia Jodar. Il fuoriclasse lo vedi dal fatto che ha qualcosa di totalmente proprio nel modo di colpire o di interpretare un match e via dicendo. Qui vedo tante ottime esecuzioni che mi fanno pensare a una buonissima base tecnica, a una certa solidità mentale ma…non c’è nulla di nuovo nel tennis di Jodar. E abbiamo visto che ogni volta che appaiono i giocatori del decennio, costoro portano qualcosa di nuovo nel tennis. Lo hanno fatto i fab 4, lo stanno facendo i fab2…questi altri per ora no, ma hanno molte prove di verifica ancora a venire. Staremo a vedere.
@ Az67 (#4595640)
È un giocatore!
@ Il mio personalissimo cartellino (#4595638)
Leggasi il mio commento sotto.
Oh, a me Fils MI piace, dite quello che volete….anche l atteggiamento.
@ Pikario Furioso (#4595632)
Ma lo devi parametrare al Sinner del 2020, non al Sinner del 2026. Non è che abbondassero i drop shot e le discese a rete. E’ chiaramente acerbo, come lo era in parte Jannik
@ Matteo (#4595635)
Nemmeno Sinner non se lo poteva permettere ed infatti ha modificato, diamo del tempo anche a Jodar.
@ Il mio personalissimo cartellino (#4595629)
Si perché piccolo non è, magari è anche più alto di Sinner.
Sinner colpisce in decontrazione,Joder usa un tennis più muscolare e come si sta vedendo adesso con il suo fisico esile non se lo può permettere per lungo tempo
Paragoni con Alcaraz (e Sinner) sono fuori luogo. Sia Jodar che Fils picchiano da Fondo campo, e punto. Zero drop shots, zero discese a rete, solo boom boom da Fondo campo. Fils ha un anno in meno di Alcaraz…ed e’ lontano anni luce dal tennis di Carlitos. Jodar deve far vedere quello che sa fare, per adesso solo ground strokes. Lo Zio le spara grosse, come tanto altri, McEnroe Gufander e compagnia bella.
Com’è prevedibile se gioca a quell’intensità prima o poi la paghi.Jodar ha spinto come un ossesso per un set e mezzo ed ora sembra senza energie,la sua palla viaggia di meno ed è meno reattivo.Solo uno è capace di mantenere quel ritmo incessante per ore ed è Sinner,anche perché lui colpisce in decontrazione quindi è più facile per lui
Con lo Jannik degli ultimi mesi non avrebbe nessuna chance: è meno rapido, meno vario, ha una risposta peggiore e, complessivamente, il ritmo di Sinner non penso possa reggerlo a lungo. Alcaraz che è un tale sprinter fa fatica a tenerlo, o comunque deve sudarsi ogni punto, pensi davvero che Jodar possa farcela? Per giunta in partite 3 su 5? Io dubito.
Molto interessante il giovane spagnolo, anche se oggi magari perderà. A vederlo giocare, sembra si sia ispirato più a Sinner che non ad Alcaraz. Sembra proprio un piccolo Sinner. O, meglio, un giovane Sinner.
Comunque Fils se dovesse battere Jodar o vincere il torneo diventerebbe il n° 1 di Francia.
Toni Nadal ha dichiarato che Jodar ha colpi più rapidi di quelli di Alcaraz. Per il rovescio ha probabilmente ragioni da vendere, ma per l’altro fondamentale non mi pare proprio. A me Jodar ricorda più che altro Fritz, magari più equilibrato. Può però avere risultati migliori di Fonseca, che a me pare avere gambe non all’altezza dei suoi colpi: troppo sottili per quel corpone che con gli anni dovrebbe, naturalmente, diventare ancor più massiccio. Su Fils non dico nulla. Ha già avuto un infortunio di non lieve entità e temo sia viziato dalla consueta grandeur dei galletti di Francia, che potrebbero portarlo ad un eccesso di confidenza, come già gli è capitato nel corso della carriera. Però, a dirla tutta, mi sembrano superiori, in prospettiva, tanto a Fonseca che a Mensik. Vedremo che succederà nei prossimi mesi.
Se è Pescosolido al commento, Pero di sicuro, concordo con lui che Jodar ora è meno lucido.
Gia’, Jodar e’ un 2006, adesso (secondo alcuni) e’ diventato un fenomeno, pero’ Fonseca, ad esempio, l’@anno passato aveva gia’ portato a casa un 500 e forse un 250… Jodar e’ bravino, ma non parlerei di fenomeno. Ha un gran bel rovescio, un po’ piatto, per cui lo vedo meglio su hard, per il resto direi nulla do trascendentale. Imho i fenomeno sono altri.
Si va al terzo set tra Fils e Jodar. Dico la mia: Jodar mi impressiona veramente, sembra un veterano, altro che un giovane con poche partite nel circuito maggiore. Sa sempre dove mettere la palla, anche in fase difensiva. Non esita a uscire dalla diagonale per cercare il lungolinea vincente. Ha una notevole potenza e sa fare di tutto. Inoltre, e non guasta (per lui) mi sembra che le righe non gli siano nemiche, proprio no.
Comunque, sinceramente, non ce lo vorrei nella parte di tabellone di Jannik nei prossimi tornei.
La partita tra Jodar e Fils è davvero avvincente! Nessuno dei due si sta risparmiando. Fils lo conoscevo, invece è la prima volta che osservo Jodar e mi sta facendo una gran bella impressione. Tenendo conto che ha solo 19 anni, sta facendo vedere grandi qualità!
Con Jodar, Fonseca e Fils avremo finalmente nuovi avversari, più o meno entro breve, per il duo meraviglia, visto che da Zverev in giù ormai nessuno e’ più in grado di impensierirli, salvo rarissimi casi. Da quel che leggo da qualcuno Jodar sarà il prossimissimo dominatore del circuito, il mio sbilanciarmi invece si limita a questo. Beh, sono uno scolaretto prudente!
Infatti, quando sei la “novità” nessuno ti conosce ancora, è un po’ più facile ottenere tante vittorie. Oltre al fatto che non hai nulla da perdere
@ Joe (#4595603)
A fine stagione lo vedo nei 30 se non nei 20.
Guardi Matteo , questa frase se la dovrebbero stampare i tanti groupie che circolano qui per riportarli alla realtà.
Ogni anno nasce un fenomeno che dovrà mangiarsi Jannik e Carlos , 70 top ten contemporaneamente, etc…
Sta di fatto che Fils è un giocatore troppo fisico, troppo pesante, fa sudare solo a guardarlo .
Jodar è più ideale nel gioco nel tennis ma dovrà mangiare ancora tanti canederli, però la sua prestazione tenendo conto di esperienza e avversario è notevole.
Dico la mia, questa partita non fa testo per delle previsioni. Jodar buonissimo giocatore con del potenziale ma la sensazione e che stia giocando su una nuvoletta di fuducia. Da rivedere a fine stagione.
Jodar sta vivendo un buon periodo come tanti altri nel passato, bisogna vedere nella durata se riesce a tenere questo livello.
Curiosità mia e solo mia è: più che contro Fils (beati i francesi) e non dico contro Sinner ed Alcaraz (che non valgono il livello) ma vorrei vedere Jodar contro un suo coetaneo, ovvero Fonseca.
Tolta la proprietà transitiva, voi che sapete tutto o quasi: ieri era Musetti ad avere un livello basso e far sembrare Fils un fenomeno ma in realtà non lo è…oppure è Jodar il fenomeno? Si scherza…
Io ho ancora in mente la pubblicità (una delle poche che gli ho visto fare) dell’epoca quando era appena maggiorenne: promozionava Red Bull se non erro.
Guarda che anche noi vediamo la partita. Il break del primo set l’avrebbe fatto anche il Gialappa Remixxxx
Si, noi siamo ciechi, ha piu’ tennis di sinner e Alcaraz messi insieme. Bravo.
Il tennis dell’epoca dei tre mangiaslam era di livello più alto rispetto a quellon attuale, ma oggi è più divertente. Una volta sbagliavano di più, più errori, ma perchè c’erano scambi più lunghi e terminavano con l’errore. Oggi partono subito con i vincenti e ci sono più vincenti che errori.
Ma ai tempi si difendevano molto meglio.
Nel mentre 6-3 1-1 40-15 quindi due palle break Jodar.
Sbagliata la risposta sul nastro. Ed altra risposta sbagliata.
si salva Fils con due servizi vincenti, a dimostrazione che non sta giocando male, anzi, sta giocando alla grande.
@ Detuqueridapresencia (#4595550)
Me lo ricordo si 🙂
“con quel servizio non arriverà mai nei 100”
“troppo basso”
“sul cemento è un bye”
E poi la previsione dell’imperatore dell’incompetenza: “sarà una meteora nei 100”
😀 😀 😀
BOOOOM …. hahahaha
Supererà pure Djokovic nei Major ed in più farà il Grande Slam …
E direi che oggi – e dico OGGI – Jodar gioca meglio rispetto a Musetti. E’ più forte. Oggi, se si riprende Musetti e torna come quello visto agli Australian Open il discorso si fa già più complicato.
Comunque Fils sta giocando alla grande pure lui, se le stanno dando di santa ragione, ma missili supersonici, botte che sembrano pugili.
E’ nonostante questo Jodar è 6-3 comunque un 6-3 equilibrato salvando pure un 15-40 sul 5-3 altrimenti adesso saremmo 5-5 40-15 Jodar.
Tira forte,grande intensità ma ha un tennis troppo lineare,nessuna variazione,può impressionare all’inzio perché è “il nuovo” e perché gioca con la spensieratezza dei 19 anni,ma gli avversari ti imparano a conoscere,sanno come devono giocare con te e poi arriva il peso di dimostrare di saper rimanere a quel livello.Per essere un top 10/15 va bene ma serve qualcosa di più per unirsi a quei 2
Ma quale terzo incomodo, questo diventa il primo incomodo.
Sta andando sparato verso il n.1 al mondo.
Lo possono fermare solo gli infortuni ( come anche Sinner ed Alcaraz ).
Ma non lo vedete ?
Ha più tennis di Sinner e Alcaraz, gran servizio, grande risposta ( per non dire grandissimi ), e già con quei colpi attacca l’avversario. Gioca bene da fondo e pure a rete.
Ed arriva sulla terra battuta dopo un 2025 tutto su cemento tranne il torneo di Milano – San Siro unico disputato da lui sulla terra battuta.
Ma no, scherzate quando dite che sarà il terzo incomodo, vero ?
Intanto Fils che ieri aveva maltrattato Musetti è sotto di un set con Jodar
Poi c’è chi dice che sto pompando io Jodar.
Intanto 6-3 annullando due palle break sul 5-3 15-40.
Fuoriclasse, anzi : già fenomeno.
E non sto pompando nulla.
Basta informarsi ed andare a vedere cosa ha fatto, e cosa sta facendo ed accendere il TV e guardarlo giocare.
Fils sta giocando alla grande ma è Jodar che è devastante.
Beh, è sulla buona strada, ma è ancora troppo presto per dirlo.
Ha giocato un eccellente primo set.
Sto vedendo Jodar, effettivamente è forte, non dimostra 19 anni sinceramente, sembra più grande della sua età
@ Krik Kroc (#4595565)
cosa intendi per 3° incomodo?
Questo Jodar se a 19 anni già gioca almeno come un top 10, credo che a breve diventerà il terzo incomodo che tutti si auspicavano, con grande gioa degli Spagnoli
Ho l’impressione che Jodar giochi con una tensione altissima delle corde: quanto di più vicino al suono dei colpi di Jannik abbia sentito sinora.
Purtroppo Musetti mi esalta e al contempo mi fa disperare, perché vorrei tanto che facesse quel click che lo portasse a vincere un grande torneo, un 1000 per esempio. Per questo ho fatto quel confronto con Cobolli,da tifoso un po’ incazzato e deluso. Però, in effetti, pensando a ciò che hai scritto, in una bella giornata come questa, in cui Cobolli non ha fatto vedere la palla al n.3 del mondo, ti do ragione, non val la pena crucciarsi con paragoni, conviene godersi la meritata vittoria di Cobolli e basta (sperando sempre che Musetti prenda coraggio e spunto dal cuore di Flavio).
Forse il PerticOne con la testa già a Madrid, che è un 1000.
Dove (forse) sarà seed #1… 😉
È così in Spagna.
La “j” è una “ch” aspirata. 😉
Es: l’intercalare “jodèr chico, jodèr !”. 😉
Ti ricordi quando fece il next gen? Quanta ironia degli incompetenti sul terraiolo che va indoor a farsi prendere a pallate.
Eccolo qui
Da sempre ammiro Cobolli, inizialmente per la garra e la mobilità sul campo, da qualche tempo in qua anche per l’incisività dei colpi,
il servizio potente e spesso decisivo, la continuità nel gioco quasi sempre aggressivo e spiazzante.
Oggi aveva davanti un tennista senza animo né corpo ma ciò non toglie nulla alla sua splendida partita anche perché la pochezza di Zverev era in buona parte merito di Flavio
Anche domani Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti.
Togliere il servizio a Zverev 4 volte di cui 3 volte in un set sono imprese riuscite a pochi ,a memoria 3 in un solo set non ricordo.
Nel tuo post c’erano le felicitazioni per Cobbo, c’era il “purtroppo” prima della considerazione sulla differenza caratteriale. Nessuno mette in dubbio che era un paragone fatto da tifoso e non da hater, tranquillo. Contestavo solo l’opportunità di rimarcarlo qui e adesso, tra i post di felicità per l’impresa di Flavio. Tutto qui.
Non ho capito bene in che modo, ma credo che sia legato al ragazzo di 13 anni suicida ieri a Coppedè (Roma Nord).
Quando nel 2022 ha fatto la cavalcata tra gli 800 e i 200 al mondo in pochi abbiamo detto che avrebbe fatto una carriera intorno ai 50 con qualche punta vicino ai 20.
La cosa bella è che sembrava tantissima roba e fossimo troppo ottimisti, pare che ci sbagliassimo alla grande 🙂
Ricordo sempre un’intervista dopo il Garden 2022 dove fece finale in cui gli chiesero se avesse intenzione di raggiungere il suo amico Musetti e rispose di non scherzare che quello era un fenomeno…
Muso era intorno al 60-70 all’epoca.
Se adesso Loenzo non si riprende a Madrid e Roma corre il forte “rischio” che Flavio si presenti al Roland Garros come numero due italiano, qualcuno godrà contro il Muso, qualcun altro godrà per Flavietto e per il tennis italiano che ha tre giocatori tra i migliori 😎
Bravissimo Cobolli forse Musetti dovrebbe guardare le partite di Flavio per apprezzare la concretezza e come arrivare e finire i colpi sulle palle corte,non per sminuire Lorenzo forza a tutti gli azzurri
Tennisforever 18-04-2026 15:16
Tennisforever 17-04-2026 14:49
Flavio COBOLLI
No 208 .punti 277 .17/04/23 20 anni
62 . 880.15/04/24 21 anni
36. 1520.14/04/25 22 anni
15 .2470. 17/04/26 23 anni
2027 tra le 8 o 20 ?
Aggiornamento :
12 2600 PUNTI 18/04/26 23 anni
Ma dimmi solitamente hai le visioni o senti le voci quando fai le profezie?
Ma guarda che sono un gran tifoso di Musetti. Tuttavia, Musetti ha dimostrato poche volte di volerla vincere col cuore, l’ultima volta è stata contro De Minaur alle Finals, partita memorabile! Al momento, se dovessi affidare una finale da far giocare contro un top 20 e dovessi scegliere tra Muso e Cobo, sceglierei senza pensarci il secondo. Non dimentichiamoci che Cobo ci ha fatto vincere la terza Davis tirando fuori una cazzimma straordinaria, mentre Musetti, ahimè, non ha mai lasciato il segno in Davis. Per non parlare delle innumerevoli finali perse contro giocatori meno quotati di lui e lo scrivo con grande tristezza. Musetti ha tutte le qualità tecniche per vincere un grande titolo, però se vuole riuscirci deve tirare fuori la cattiveria agonistica di cui parlavo prima. Per vincere i tornei servono tecnica, testa e cuore e in questo momento Cobolli sta dimostrando di averli. Speriamo che la prestazione sontuosa contro Zverev possa dargli ulteriore fiducia per la finale di domani! Forza Flavio!
Per curiosità, ho ascoltato qualche video in spagnolo che nomina Jodar. Lo pronunciano con una fricativa velare sorda. Come la ch tedesca di Bach. Tipo Hodar ma con un colpo di tosse iniziale.
A Ben vedere,
gli è entrato un moscerino nell’ orecchio !
Prestazione stratosferica di Cobolli. Il rimo set, poi, ha rasentato la perfezione (20 vincenti sono uno sproposito). Un piccolo passaggio a vuoto andando a servire per il match, quando ha regalato almeno 3 punti, ma si è rifatto subito dopo brekkando nuovamente Zverev. Commovente il pianto a fine incontro, non so se dovuto a qualcosa di particolare (non ho il commento, ma solo suono ambiente), o semplicemente uno sfogo nervoso. Bravissimo!!!
Mitico Flavietto, arrivo adesso e apprendo la bella notizia…è che non mi date mai retta, ma avevo scritto ieri che è palesemente maturato, al di là dei risultati che infatti stanno arrivando, e che risultato!!! Ero stata ovviamente ripresa dai soliti criticoni pessimisti che si erano fermati a una recente sconfitta prematura ma ogni partita rivela qualcosa di nuovo e qui si è visto da subito un atteggiamento di Flavio più convinto, concentrato, riflessivo sulle scelte e solido nel metterle “a terra”! Applausi meritati!!
Questa partita ha dimostrato una volta ancora che la testa conta davvero molto nel tennis, forse più del talento…. Musetti può prendere spunto da Cobolli più che da Sinner…
Ma quando la finirete di fare figure di palta in continuazione? Ma un po’ di sano amor proprio, per evitare queste figuracce? Vi volete proprio male, eh …
Cosa ho scritto prima della partita? I pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Cobolli ha disputato forse una delle sue migliori partite, a livello Sinner. Quando gli entra il servizio, è un grosso avversario per tutti. Non ha il fisico bestiale, però atleticamente è ben messo, con eccellenti riflessi. Ha fatto molti punti colpendo d’anticipo. Bravo, bravo! enzo
No no, è stato proprio fortissimo. Zverev è attendista, lo si sa, non diverso dal solito.
Ha giocato e servito alla grandissima.
Qualcuno mandi la cassetta della partita a Musetti. Comunque Flavio ci sorprende ogni volta di più, speriamo continui…
Nemmeno io.
Non la ho vista, peccato. Risultato inaspettato, grande Cobbo! Ma come ha giocato, alla grande e Zverev sottotono? Oppure asfaltato anzi lastricato!??
Il tuo Realismo Profetico si avvicina a quello dell’Otelma Nazionale.
Cercano uno a Padel
(gli serve il quarto..)
Sontuosa prestazione di Cobolli ,comprensibile il suo pianto che rende questo sport unico ed il paragone col calcio irriverente.
Lo ha annientato in tutto e per tutto in ogni parte del campo. Non ha sbagliato a rete nemmeno una volée e a mio parere in questo fondamentale a rete ha dimostrato di avere un polso più sensibile del divino Giannino. È tennista da top ten.
Momo … un uomo … un perchè …
Il tennis ? Materia assolutamente sconosciuta.
Io no di certo, prima che arrivasse in top 20. Invece da quando ci è entrato, e da come ci è entrato, francamente sì: l’ho visto pieno di potenzialità di primissimo piano. Se controlla l’emotività che oggi ha perfettamente incanalato, ma a volte gli sposta il baricentro, allora diventa continuo, e con i suoi superpoteri può raggiungere ogni vetta tennistica, su ogni superficie.
Quando l’incompetenza e l’arroganza si fondono in un mix micidiale
Le previsioni di Tiger Jack…
Quando l’incompetenza batte l’arroganza!
Ah ah ah !
GUFATA e FIGURACCIA !
VAI A NASCONDERTIIIIIIIIIIIIIIIIII !
Cosa ha combinato Flavio. Mamma mia.
ma non siete proprio capaci di gioire delle belle partite dei nostri senza parlare male di qualcosa o di qualcuno?
Bravo cobolli!
Alzi la mano che ha pronosticato che sarebbe diventato così forte.
Io no!
Se a colazione ha mangiato la carbonara con la marmellata…
…domani deve fare lo stesso!!!
Ahahahah 😀