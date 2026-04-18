Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Shelton vola in finale a Monaco, sfiderà Cobolli per il titolo

18/04/2026 17:03 191 commenti
Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images
Ben Shelton nella foto - Foto Getty Images

Ben Shelton continua a sorprendere all’ATP 500 di Monaco 2026. Lo statunitense, che in passato non aveva mai brillato particolarmente sulla terra battuta, sta invece mostrando sensazioni molto positive e superiori alle attese. In semifinale ha superato Alex Molcan con il punteggio di 6-3 6-4, conquistando così l’accesso alla finale, dove sfiderà Flavio Cobolli per il titolo.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  18 Aprile 2026
15°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 23°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
22°
🎾  Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
☀  Giornata ideale
🎾  Semifinali
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 13:30
Andrey Rublev RUS vs Hamad Medjedovic SRB

ATP Barcelona
Andrey Rublev [5]
3
6
6
Hamad Medjedovic
6
2
2
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli

Rafael Jodar ESP vs Arthur Fils FRA (Non prima 16:00)

ATP Barcelona
Rafael Jodar
6
3
2
Arthur Fils [9]
3
6
6
Vincitore: Fils
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Pierre-Hugues Herbert FRA / Andrea Vavassori ITA vs Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS

ATP Barcelona
Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori
15
0
Romain Arneodo / Marc Polmans
40
1
Mostra dettagli





Pista Andres Gimeno – ore 12:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE (Non prima 14:30)

ATP Barcelona
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
6
6
12
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
3
7
10
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  18 Aprile 2026
6°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Variabile ma buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
08:00
09:00
10:00
11:00
12°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
20°
🎾  Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
⛅  Variabile ma stabile
🎾  Semifinali
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Munich
Orlando Luz / Rafael Matos
7
3
8
Theo Arribage / Albano Olivetti
5
6
10
Vincitore: Arribage / Olivetti
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 13:30)

ATP Munich
Alexander Zverev [1]
3
3
Flavio Cobolli [4]
6
6
Vincitore: Cobolli
Mostra dettagli

Alex Molcan SVK vs Ben Shelton USA (Non prima 15:00)

ATP Munich
Alex Molcan
3
4
Ben Shelton [2]
6
6
Vincitore: Shelton
Mostra dettagli

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191 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
il capitano 18-04-2026 18:29

Riguardo la Spagna avete messo troppa carne sul fuoco e si sta bruciando tutta. Complimenti a Cobolli, chissà che domani sia un’altra domenica di festeggiamenti.

 191
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Leftwing13 18-04-2026 18:29

Scritto da + realista del re
Anche domani Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti.

Su cinque h2h, è avanti Shelton 3-2, quindi lo 0% mi sembra un po’ poco, se si vuole davvero essere realisti.

 190
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JannikUberAlles 18-04-2026 18:26

Su un paio di testate “importanti” è uscita (pochi minuti fa) la notizia di CONFERMA per la PARTECIPAZIONE di SINNER a MADRID-26.

 189
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antoniov 18-04-2026 18:19

Scritto da Matteo

Scritto da robdes12

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ Pikario Furioso (#4595632)
Ma lo devi parametrare al Sinner del 2020, non al Sinner del 2026. Non è che abbondassero i drop shot e le discese a rete. E’ chiaramente acerbo, come lo era in parte Jannik

Ma Jannik non ha mai avuto un tennis scolastico; questo ragazzo si. Senza contare che la risposta è sempre stata eccelsa, e col rovescio Jannik ha sempre fatto ciò che voleva. Io vedo in Jodar un’ipostazione all’americana, Sinner ha sempre avuto un modo tutto suo di colpire, decontratto, con movimenti minimi ma era ancor più filliforme e immaturo fisicamente di quanto non sia Jodar. Il fuoriclasse lo vedi dal fatto che ha qualcosa di totalmente proprio nel modo di colpire o di interpretare un match e via dicendo. Qui vedo tante ottime esecuzioni che mi fanno pensare a una buonissima base tecnica, a una certa solidità mentale ma…non c’è nulla di nuovo nel tennis di Jodar. E abbiamo visto che ogni volta che appaiono i giocatori del decennio, costoro portano qualcosa di nuovo nel tennis. Lo hanno fatto i fab 4, lo stanno facendo i fab2…questi altri per ora no, ma hanno molte prove di verifica ancora a venire. Staremo a vedere.

L’unica cosa che vedo in Jodar che sa fare meglio non solo del Sinner alla sua età ma anche di quello attuale è il rovescio lungolinea,Sinner nonostante un grande rovescio non ha nel lungolinea un punto forte,Jodar lo gioca con una velocità e precisione impressionante

Rovescio lungolinea superiore a quello dell’attuale Jannik ?

Non so che metro di giudizio adotti per dire una roba del genere.

Quello del Nostro, quando decide di utilizzarlo è una sentenza !

Ciò che invece mi piace di più di Jodar è la naturalezza nell’anticipare la risposta, proprio come faceva Jannik 1.0 !

 188
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JannikUberAlles 18-04-2026 18:17

Sintetizzando a numeri (no chiacchiere):

A. per Fils (#30)
– 1 ace e 3 DF
– 57% prime e 81% punti
– 53% punti con seconda
– 8 palle-break concesse
– 28 vincenti
– 34 UE

B. per Jodar (#55)
– 2 ace e 3 DF
– 60% prime e 67% punti
– 55% punti con seconda
– 13 palle-break concesse
– 11 vincenti
– 30 UE

In entrambi i casi non sono neppure statistiche da top-10, credo 😉

Non andrei a scomodare, almeno per il momento, paragoni troppo importanti 🙁

 187
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+1: il capitano, antoniov
Matteo (Guest) 18-04-2026 18:14

Scritto da robdes12

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ Pikario Furioso (#4595632)
Ma lo devi parametrare al Sinner del 2020, non al Sinner del 2026. Non è che abbondassero i drop shot e le discese a rete. E’ chiaramente acerbo, come lo era in parte Jannik

Ma Jannik non ha mai avuto un tennis scolastico; questo ragazzo si. Senza contare che la risposta è sempre stata eccelsa, e col rovescio Jannik ha sempre fatto ciò che voleva. Io vedo in Jodar un’ipostazione all’americana, Sinner ha sempre avuto un modo tutto suo di colpire, decontratto, con movimenti minimi ma era ancor più filliforme e immaturo fisicamente di quanto non sia Jodar. Il fuoriclasse lo vedi dal fatto che ha qualcosa di totalmente proprio nel modo di colpire o di interpretare un match e via dicendo. Qui vedo tante ottime esecuzioni che mi fanno pensare a una buonissima base tecnica, a una certa solidità mentale ma…non c’è nulla di nuovo nel tennis di Jodar. E abbiamo visto che ogni volta che appaiono i giocatori del decennio, costoro portano qualcosa di nuovo nel tennis. Lo hanno fatto i fab 4, lo stanno facendo i fab2…questi altri per ora no, ma hanno molte prove di verifica ancora a venire. Staremo a vedere.

L’unica cosa che vedo in Jodar che sa fare meglio non solo del Sinner alla sua età ma anche di quello attuale è il rovescio lungolinea,Sinner nonostante un grande rovescio non ha nel lungolinea un punto forte,Jodar lo gioca con una velocità e precisione impressionante

 186
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magilla 18-04-2026 18:13

allora….per la prima volta ho guardato lo spagnolo con attenzione perche è sabato ehehhe.Secondo me sara’ un protagonista ora come ora non ad altissimi livelli.Il suo è un tennis un po’ limitato dalla forza che serve e che lui non ha per cui gli serviranno un tot di kg di muscoli.oltre a questo non ha un gioco molto vario e mi sembra facile da quelli gia’ forti a prendergli le contromisure.

 185
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Pikario Furioso 18-04-2026 18:09

Scritto da pablito

Scritto da Silvy__89
Sto vedendo Jodar, effettivamente è forte, non dimostra 19 anni sinceramente, sembra più grande della sua età

Ma non è “gracilino” ?

Secondo ATP 70Kg per 191cm, vs 76kg di Sinner, stessa altezza. Teoricamente sembrerebbe gracilino.

 184
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antoniov 18-04-2026 18:08

Il giovane spagnolo (somiglia di viso un pò a Carlos Monzon, il giustiziere di Nino Benvenuti: due grandi pugili scomparsi) è indubbiamente molto bravo, ma ovviamente deve ancora lavorare molto ed essere seguito come si deve per sperare in un suo ingresso tra i migliori.

Credo che Fonseca ora come ora sia più avanti di lui.

 183
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+1: il capitano
pablito 18-04-2026 18:05

Scritto da Silvy__89
Sto vedendo Jodar, effettivamente è forte, non dimostra 19 anni sinceramente, sembra più grande della sua età

Ma non è “gracilino” ? 😉 😉

 182
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Pikario Furioso 18-04-2026 18:05

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ Pikario Furioso (#4595632)
Ma lo devi parametrare al Sinner del 2020, non al Sinner del 2026. Non è che abbondassero i drop shot e le discese a rete. E’ chiaramente acerbo, come lo era in parte Jannik

Direi 2001, 5 anni di differenza. Secondo me Sinner, che non era ancora sviluppato, era piu’ forte, anche i risultati lo dimostrano, aveva gia’ vinto piu’ tornei di Jodar, forse Washington e qualche 250, ed era stato fermato dal COVID.

 181
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+1: antoniov
JannikUberAlles 18-04-2026 18:05

Scritto da antoniov

Scritto da Tiger BROKK senza momo

Scritto da piper
@ Krik Kroc (#4595565)
cosa intendi per 3° incomodo?

Ma quale terzo incomodo, questo diventa il primo incomodo.
Sta andando sparato verso il n.1 al mondo.
Lo possono fermare solo gli infortuni ( come anche Sinner ed Alcaraz ).
Ma non lo vedete ?
Ha più tennis di Sinner e Alcaraz, gran servizio, grande risposta ( per non dire grandissimi ), e già con quei colpi attacca l’avversario. Gioca bene da fondo e pure a rete.
Ed arriva sulla terra battuta dopo un 2025 tutto su cemento tranne il torneo di Milano – San Siro unico disputato da lui sulla terra battuta.
Ma no, scherzate quando dite che sarà il terzo incomodo, vero ?

BOOOOM …. hahahaha
Supererà pure Djokovic nei Major ed in più farà il Grande Slam …

Credo che per il Grande Slam debba attendere almeno fino all’anno prossimo 😉

 180
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+1: il capitano
robdes12 18-04-2026 18:03

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ Pikario Furioso (#4595632)
Ma lo devi parametrare al Sinner del 2020, non al Sinner del 2026. Non è che abbondassero i drop shot e le discese a rete. E’ chiaramente acerbo, come lo era in parte Jannik

Ma Jannik non ha mai avuto un tennis scolastico; questo ragazzo si. Senza contare che la risposta è sempre stata eccelsa, e col rovescio Jannik ha sempre fatto ciò che voleva. Io vedo in Jodar un’ipostazione all’americana, Sinner ha sempre avuto un modo tutto suo di colpire, decontratto, con movimenti minimi ma era ancor più filliforme e immaturo fisicamente di quanto non sia Jodar. Il fuoriclasse lo vedi dal fatto che ha qualcosa di totalmente proprio nel modo di colpire o di interpretare un match e via dicendo. Qui vedo tante ottime esecuzioni che mi fanno pensare a una buonissima base tecnica, a una certa solidità mentale ma…non c’è nulla di nuovo nel tennis di Jodar. E abbiamo visto che ogni volta che appaiono i giocatori del decennio, costoro portano qualcosa di nuovo nel tennis. Lo hanno fatto i fab 4, lo stanno facendo i fab2…questi altri per ora no, ma hanno molte prove di verifica ancora a venire. Staremo a vedere.

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+1: Detuqueridapresencia, Pikario Furioso
piper 18-04-2026 18:01

@ Az67 (#4595640)

È un giocatore!

 178
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piper 18-04-2026 18:00

@ Il mio personalissimo cartellino (#4595638)

Leggasi il mio commento sotto.

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Az67 (Guest) 18-04-2026 17:57

Oh, a me Fils MI piace, dite quello che volete….anche l atteggiamento.

 176
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 18-04-2026 17:55

@ Pikario Furioso (#4595632)

Ma lo devi parametrare al Sinner del 2020, non al Sinner del 2026. Non è che abbondassero i drop shot e le discese a rete. E’ chiaramente acerbo, come lo era in parte Jannik

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piper 18-04-2026 17:53

@ Matteo (#4595635)

Nemmeno Sinner non se lo poteva permettere ed infatti ha modificato, diamo del tempo anche a Jodar.

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piper 18-04-2026 17:51

@ Il mio personalissimo cartellino (#4595629)

Si perché piccolo non è, magari è anche più alto di Sinner.

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Matteo (Guest) 18-04-2026 17:51

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Molto interessante il giovane spagnolo, anche se oggi magari perderà. A vederlo giocare, sembra si sia ispirato più a Sinner che non ad Alcaraz. Sembra proprio un piccolo Sinner. O, meglio, un giovane Sinner.

Sinner colpisce in decontrazione,Joder usa un tennis più muscolare e come si sta vedendo adesso con il suo fisico esile non se lo può permettere per lungo tempo

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Pikario Furioso 18-04-2026 17:48

Scritto da robdes12
Toni Nadal ha dichiarato che Jodar ha colpi più rapidi di quelli di Alcaraz. Per il rovescio ha probabilmente ragioni da vendere, ma per l’altro fondamentale non mi pare proprio. A me Jodar ricorda più che altro Fritz, magari più equilibrato. Può però avere risultati migliori di Fonseca, che a me pare avere gambe non all’altezza dei suoi colpi: troppo sottili per quel corpone che con gli anni dovrebbe, naturalmente, diventare ancor più massiccio. Su Fils non dico nulla. Ha già avuto un infortunio di non lieve entità e temo sia viziato dalla consueta grandeur dei galletti di Francia, che potrebbero portarlo ad un eccesso di confidenza, come già gli è capitato nel corso della carriera. Però, a dirla tutta, mi sembrano superiori, in prospettiva, tanto a Fonseca che a Mensik. Vedremo che succederà nei prossimi mesi.

Paragoni con Alcaraz (e Sinner) sono fuori luogo. Sia Jodar che Fils picchiano da Fondo campo, e punto. Zero drop shots, zero discese a rete, solo boom boom da Fondo campo. Fils ha un anno in meno di Alcaraz…ed e’ lontano anni luce dal tennis di Carlitos. Jodar deve far vedere quello che sa fare, per adesso solo ground strokes. Lo Zio le spara grosse, come tanto altri, McEnroe Gufander e compagnia bella.

 171
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+1: JannikUberAlles
Matteo (Guest) 18-04-2026 17:48

Com’è prevedibile se gioca a quell’intensità prima o poi la paghi.Jodar ha spinto come un ossesso per un set e mezzo ed ora sembra senza energie,la sua palla viaggia di meno ed è meno reattivo.Solo uno è capace di mantenere quel ritmo incessante per ore ed è Sinner,anche perché lui colpisce in decontrazione quindi è più facile per lui

 170
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robdes12 18-04-2026 17:48

Scritto da Cogi53
Si va al terzo set tra Fils e Jodar. Dico la mia: Jodar mi impressiona veramente, sembra un veterano, altro che un giovane con poche partite nel circuito maggiore. Sa sempre dove mettere la palla, anche in fase difensiva. Non esita a uscire dalla diagonale per cercare il lungolinea vincente. Ha una notevole potenza e sa fare di tutto. Inoltre, e non guasta (per lui) mi sembra che le righe non gli siano nemiche, proprio no.
Comunque, sinceramente, non ce lo vorrei nella parte di tabellone di Jannik nei prossimi tornei.

Con lo Jannik degli ultimi mesi non avrebbe nessuna chance: è meno rapido, meno vario, ha una risposta peggiore e, complessivamente, il ritmo di Sinner non penso possa reggerlo a lungo. Alcaraz che è un tale sprinter fa fatica a tenerlo, o comunque deve sudarsi ogni punto, pensi davvero che Jodar possa farcela? Per giunta in partite 3 su 5? Io dubito.

 169
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 18-04-2026 17:46

Molto interessante il giovane spagnolo, anche se oggi magari perderà. A vederlo giocare, sembra si sia ispirato più a Sinner che non ad Alcaraz. Sembra proprio un piccolo Sinner. O, meglio, un giovane Sinner.

 168
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piper 18-04-2026 17:46

Comunque Fils se dovesse battere Jodar o vincere il torneo diventerebbe il n° 1 di Francia.

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+1: il capitano
robdes12 18-04-2026 17:42

Toni Nadal ha dichiarato che Jodar ha colpi più rapidi di quelli di Alcaraz. Per il rovescio ha probabilmente ragioni da vendere, ma per l’altro fondamentale non mi pare proprio. A me Jodar ricorda più che altro Fritz, magari più equilibrato. Può però avere risultati migliori di Fonseca, che a me pare avere gambe non all’altezza dei suoi colpi: troppo sottili per quel corpone che con gli anni dovrebbe, naturalmente, diventare ancor più massiccio. Su Fils non dico nulla. Ha già avuto un infortunio di non lieve entità e temo sia viziato dalla consueta grandeur dei galletti di Francia, che potrebbero portarlo ad un eccesso di confidenza, come già gli è capitato nel corso della carriera. Però, a dirla tutta, mi sembrano superiori, in prospettiva, tanto a Fonseca che a Mensik. Vedremo che succederà nei prossimi mesi.

 166
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piper 18-04-2026 17:42

Se è Pescosolido al commento, Pero di sicuro, concordo con lui che Jodar ora è meno lucido.

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Pikario Furioso 18-04-2026 17:40

Scritto da piper
Curiosità mia e solo mia è: più che contro Fils (beati i francesi) e non dico contro Sinner ed Alcaraz (che non valgono il livello) ma vorrei vedere Jodar contro un suo coetaneo, ovvero Fonseca.

Gia’, Jodar e’ un 2006, adesso (secondo alcuni) e’ diventato un fenomeno, pero’ Fonseca, ad esempio, l’@anno passato aveva gia’ portato a casa un 500 e forse un 250… Jodar e’ bravino, ma non parlerei di fenomeno. Ha un gran bel rovescio, un po’ piatto, per cui lo vedo meglio su hard, per il resto direi nulla do trascendentale. Imho i fenomeno sono altri.

 164
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Cogi53 18-04-2026 17:38

Si va al terzo set tra Fils e Jodar. Dico la mia: Jodar mi impressiona veramente, sembra un veterano, altro che un giovane con poche partite nel circuito maggiore. Sa sempre dove mettere la palla, anche in fase difensiva. Non esita a uscire dalla diagonale per cercare il lungolinea vincente. Ha una notevole potenza e sa fare di tutto. Inoltre, e non guasta (per lui) mi sembra che le righe non gli siano nemiche, proprio no.
Comunque, sinceramente, non ce lo vorrei nella parte di tabellone di Jannik nei prossimi tornei.

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Giuseppe (Guest) 18-04-2026 17:37

La partita tra Jodar e Fils è davvero avvincente! Nessuno dei due si sta risparmiando. Fils lo conoscevo, invece è la prima volta che osservo Jodar e mi sta facendo una gran bella impressione. Tenendo conto che ha solo 19 anni, sta facendo vedere grandi qualità!

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Scolaretto 18-04-2026 17:33

Con Jodar, Fonseca e Fils avremo finalmente nuovi avversari, più o meno entro breve, per il duo meraviglia, visto che da Zverev in giù ormai nessuno e’ più in grado di impensierirli, salvo rarissimi casi. Da quel che leggo da qualcuno Jodar sarà il prossimissimo dominatore del circuito, il mio sbilanciarmi invece si limita a questo. Beh, sono uno scolaretto prudente!

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+1: il capitano
Silvy__89 (Guest) 18-04-2026 17:32

Scritto da Matteo

Scritto da Krik Kroc
Questo Jodar se a 19 anni già gioca almeno come un top 10, credo che a breve diventerà il terzo incomodo che tutti si auspicavano, con grande gioa degli Spagnoli

Tira forte,grande intensità ma ha un tennis troppo lineare,nessuna variazione,può impressionare all’inzio perché è “il nuovo” e perché gioca con la spensieratezza dei 19 anni,ma gli avversari ti imparano a conoscere,sanno come devono giocare con te e poi arriva il peso di dimostrare di saper rimanere a quel livello.Per essere un top 10/15 va bene ma serve qualcosa di più per unirsi a quei 2

Infatti, quando sei la “novità” nessuno ti conosce ancora, è un po’ più facile ottenere tante vittorie. Oltre al fatto che non hai nulla da perdere

 160
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piper 18-04-2026 17:32

@ Joe (#4595603)

A fine stagione lo vedo nei 30 se non nei 20.

 159
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Kenobi 18-04-2026 17:30

Scritto da Matteo

Scritto da Krik Kroc
Questo Jodar se a 19 anni già gioca almeno come un top 10, credo che a breve diventerà il terzo incomodo che tutti si auspicavano, con grande gioa degli Spagnoli

Tira forte,grande intensità ma ha un tennis troppo lineare,nessuna variazione,può impressionare all’inzio perché è “il nuovo” e perché gioca con la spensieratezza dei 19 anni,ma gli avversari ti imparano a conoscere,sanno come devono giocare con te e poi arriva il peso di dimostrare di saper rimanere a quel livello.Per essere un top 10/15 va bene ma serve qualcosa di più per unirsi a quei 2

Guardi Matteo , questa frase se la dovrebbero stampare i tanti groupie che circolano qui per riportarli alla realtà.

Ogni anno nasce un fenomeno che dovrà mangiarsi Jannik e Carlos , 70 top ten contemporaneamente, etc…

Sta di fatto che Fils è un giocatore troppo fisico, troppo pesante, fa sudare solo a guardarlo .
Jodar è più ideale nel gioco nel tennis ma dovrà mangiare ancora tanti canederli, però la sua prestazione tenendo conto di esperienza e avversario è notevole.

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+1: Marco M.
Joe (Guest) 18-04-2026 17:27

Scritto da Joe
Tolta la proprietà transitiva, voi che sapete tutto o quasi: ieri era Musetti ad avere un livello basso e far sembrare Fils un fenomeno ma in realtà non lo è…oppure è Jodar il fenomeno? Si scherza…

Dico la mia, questa partita non fa testo per delle previsioni. Jodar buonissimo giocatore con del potenziale ma la sensazione e che stia giocando su una nuvoletta di fuducia. Da rivedere a fine stagione.

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Pat (Guest) 18-04-2026 17:27

Jodar sta vivendo un buon periodo come tanti altri nel passato, bisogna vedere nella durata se riesce a tenere questo livello.

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piper 18-04-2026 17:21

Curiosità mia e solo mia è: più che contro Fils (beati i francesi) e non dico contro Sinner ed Alcaraz (che non valgono il livello) ma vorrei vedere Jodar contro un suo coetaneo, ovvero Fonseca.

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Joe (Guest) 18-04-2026 17:21

Tolta la proprietà transitiva, voi che sapete tutto o quasi: ieri era Musetti ad avere un livello basso e far sembrare Fils un fenomeno ma in realtà non lo è…oppure è Jodar il fenomeno? Si scherza…

 154
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+1: il capitano
piper 18-04-2026 17:16

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Marco M.

Scritto da humbert50
Bravo cobolli!
Alzi la mano che ha pronosticato che sarebbe diventato così forte.
Io no!

Quando nel 2022 ha fatto la cavalcata tra gli 800 e i 200 al mondo in pochi abbiamo detto che avrebbe fatto una carriera intorno ai 50 con qualche punta vicino ai 20.
La cosa bella è che sembrava tantissima roba e fossimo troppo ottimisti, pare che ci sbagliassimo alla grande
Ricordo sempre un’intervista dopo il Garden 2022 dove fece finale in cui gli chiesero se avesse intenzione di raggiungere il suo amico Musetti e rispose di non scherzare che quello era un fenomeno…
Muso era intorno al 60-70 all’epoca.
Se adesso Loenzo non si riprende a Madrid e Roma corre il forte “rischio” che Flavio si presenti al Roland Garros come numero due italiano, qualcuno godrà contro il Muso, qualcun altro godrà per Flavietto e per il tennis italiano che ha tre giocatori tra i migliori

Ti ricordi quando fece il next gen? Quanta ironia degli incompetenti sul terraiolo che va indoor a farsi prendere a pallate.
Eccolo qui

Io ho ancora in mente la pubblicità (una delle poche che gli ho visto fare) dell’epoca quando era appena maggiorenne: promozionava Red Bull se non erro.

 153
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
Pikario Furioso 18-04-2026 17:08

Scritto da Tiger BROKK senza momo
Il tennis dell’epoca dei tre mangiaslam era di livello più alto rispetto a quellon attuale, ma oggi è più divertente. Una volta sbagliavano di più, più errori, ma perchè c’erano scambi più lunghi e terminavano con l’errore. Oggi partono subito con i vincenti e ci sono più vincenti che errori.
Ma ai tempi si difendevano molto meglio.
Nel mentre 6-3 1-1 40-15 quindi due palle break Jodar.
Sbagliata la risposta sul nastro. Ed altra risposta sbagliata.
si salva Fils con due servizi vincenti, a dimostrazione che non sta giocando male, anzi, sta giocando alla grande.

Guarda che anche noi vediamo la partita. Il break del primo set l’avrebbe fatto anche il Gialappa Remixxxx

 152
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Pikario Furioso 18-04-2026 17:07

Scritto da Tiger BROKK senza momo

Scritto da piper
@ Krik Kroc (#4595565)
cosa intendi per 3° incomodo?

Ma quale terzo incomodo, questo diventa il primo incomodo.
Sta andando sparato verso il n.1 al mondo.
Lo possono fermare solo gli infortuni ( come anche Sinner ed Alcaraz ).
Ma non lo vedete ?
Ha più tennis di Sinner e Alcaraz, gran servizio, grande risposta ( per non dire grandissimi ), e già con quei colpi attacca l’avversario. Gioca bene da fondo e pure a rete.
Ed arriva sulla terra battuta dopo un 2025 tutto su cemento tranne il torneo di Milano – San Siro unico disputato da lui sulla terra battuta.
Ma no, scherzate quando dite che sarà il terzo incomodo, vero ?

Si, noi siamo ciechi, ha piu’ tennis di sinner e Alcaraz messi insieme. Bravo.

 151
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+1: Detuqueridapresencia
Tiger BROKK senza momo (Guest) 18-04-2026 17:04

Il tennis dell’epoca dei tre mangiaslam era di livello più alto rispetto a quellon attuale, ma oggi è più divertente. Una volta sbagliavano di più, più errori, ma perchè c’erano scambi più lunghi e terminavano con l’errore. Oggi partono subito con i vincenti e ci sono più vincenti che errori.
Ma ai tempi si difendevano molto meglio.
Nel mentre 6-3 1-1 40-15 quindi due palle break Jodar.
Sbagliata la risposta sul nastro. Ed altra risposta sbagliata.
si salva Fils con due servizi vincenti, a dimostrazione che non sta giocando male, anzi, sta giocando alla grande.

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-1: Detuqueridapresencia
Marco M. 18-04-2026 17:02

@ Detuqueridapresencia (#4595550)

Me lo ricordo si 🙂
“con quel servizio non arriverà mai nei 100”
“troppo basso”
“sul cemento è un bye”
E poi la previsione dell’imperatore dell’incompetenza: “sarà una meteora nei 100”
😀 😀 😀

 149
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+1: Marco Tullio Cicerone, Detuqueridapresencia, il capitano
antoniov 18-04-2026 17:02

Scritto da Tiger BROKK senza momo

Scritto da piper
@ Krik Kroc (#4595565)
cosa intendi per 3° incomodo?

Ma quale terzo incomodo, questo diventa il primo incomodo.
Sta andando sparato verso il n.1 al mondo.
Lo possono fermare solo gli infortuni ( come anche Sinner ed Alcaraz ).
Ma non lo vedete ?
Ha più tennis di Sinner e Alcaraz, gran servizio, grande risposta ( per non dire grandissimi ), e già con quei colpi attacca l’avversario. Gioca bene da fondo e pure a rete.
Ed arriva sulla terra battuta dopo un 2025 tutto su cemento tranne il torneo di Milano – San Siro unico disputato da lui sulla terra battuta.
Ma no, scherzate quando dite che sarà il terzo incomodo, vero ?

BOOOOM …. hahahaha

Supererà pure Djokovic nei Major ed in più farà il Grande Slam …

 148
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+1: Marco M., Scolaretto, il capitano
Tiger BROKK senza momo (Guest) 18-04-2026 17:01

Scritto da Lucky
Intanto Fils che ieri aveva maltrattato Musetti è sotto di un set con Jodar

E direi che oggi – e dico OGGI – Jodar gioca meglio rispetto a Musetti. E’ più forte. Oggi, se si riprende Musetti e torna come quello visto agli Australian Open il discorso si fa già più complicato.
Comunque Fils sta giocando alla grande pure lui, se le stanno dando di santa ragione, ma missili supersonici, botte che sembrano pugili.
E’ nonostante questo Jodar è 6-3 comunque un 6-3 equilibrato salvando pure un 15-40 sul 5-3 altrimenti adesso saremmo 5-5 40-15 Jodar.

 147
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Matteo (Guest) 18-04-2026 16:58

Scritto da Krik Kroc
Questo Jodar se a 19 anni già gioca almeno come un top 10, credo che a breve diventerà il terzo incomodo che tutti si auspicavano, con grande gioa degli Spagnoli

Tira forte,grande intensità ma ha un tennis troppo lineare,nessuna variazione,può impressionare all’inzio perché è “il nuovo” e perché gioca con la spensieratezza dei 19 anni,ma gli avversari ti imparano a conoscere,sanno come devono giocare con te e poi arriva il peso di dimostrare di saper rimanere a quel livello.Per essere un top 10/15 va bene ma serve qualcosa di più per unirsi a quei 2

 146
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+1: Kenobi
Tiger BROKK senza momo (Guest) 18-04-2026 16:58

Scritto da piper
@ Krik Kroc (#4595565)
cosa intendi per 3° incomodo?

Ma quale terzo incomodo, questo diventa il primo incomodo.
Sta andando sparato verso il n.1 al mondo.
Lo possono fermare solo gli infortuni ( come anche Sinner ed Alcaraz ).
Ma non lo vedete ?
Ha più tennis di Sinner e Alcaraz, gran servizio, grande risposta ( per non dire grandissimi ), e già con quei colpi attacca l’avversario. Gioca bene da fondo e pure a rete.
Ed arriva sulla terra battuta dopo un 2025 tutto su cemento tranne il torneo di Milano – San Siro unico disputato da lui sulla terra battuta.
Ma no, scherzate quando dite che sarà il terzo incomodo, vero ?

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+1: Krik Kroc
Lucky (Guest) 18-04-2026 16:55

Intanto Fils che ieri aveva maltrattato Musetti è sotto di un set con Jodar

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GIALAPPA SBANDY REMIX 18-04-2026 16:54

Poi c’è chi dice che sto pompando io Jodar.
Intanto 6-3 annullando due palle break sul 5-3 15-40.
Fuoriclasse, anzi : già fenomeno.
E non sto pompando nulla.
Basta informarsi ed andare a vedere cosa ha fatto, e cosa sta facendo ed accendere il TV e guardarlo giocare.
Fils sta giocando alla grande ma è Jodar che è devastante.

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antoniov 18-04-2026 16:54

Scritto da Krik Kroc
Questo Jodar se a 19 anni già gioca almeno come un top 10, credo che a breve diventerà il terzo incomodo che tutti si auspicavano, con grande gioa degli Spagnoli

Beh, è sulla buona strada, ma è ancora troppo presto per dirlo.

Ha giocato un eccellente primo set.

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+1: Scolaretto
Silvy__89 (Guest) 18-04-2026 16:52

Sto vedendo Jodar, effettivamente è forte, non dimostra 19 anni sinceramente, sembra più grande della sua età

 141
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piper 18-04-2026 16:50

@ Krik Kroc (#4595565)

cosa intendi per 3° incomodo?

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+1: Pikario Furioso
Krik Kroc 18-04-2026 16:45

Questo Jodar se a 19 anni già gioca almeno come un top 10, credo che a breve diventerà il terzo incomodo che tutti si auspicavano, con grande gioa degli Spagnoli

 139
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Asni (Guest) 18-04-2026 16:34

Ho l’impressione che Jodar giochi con una tensione altissima delle corde: quanto di più vicino al suono dei colpi di Jannik abbia sentito sinora.

 138
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Giuseppe (Guest) 18-04-2026 16:22

Scritto da Silvio

Scritto da Giuseppe

Scritto da Silvio

Scritto da Giuseppe
Oggi Cobolli mi sta deliziando! Colpi profondi, tanti ace, si muove molto bene in campo, bravo bravo bravo. Inevitabile il confronto con Musetti, il quale purtroppo non ha la cattiveria agonistica di Flavio.

E qui che sbagli. Il confronto è non solo evitabilissimo ma anche fastidioso. Oggi bravo Flavio, lasciamo stare gli altri.

Ma guarda che sono un gran tifoso di Musetti. Tuttavia, Musetti ha dimostrato poche volte di volerla vincere col cuore, l’ultima volta è stata contro De Minaur alle Finals, partita memorabile! Al momento, se dovessi affidare una finale da far giocare contro un top 20 e dovessi scegliere tra Muso e Cobo, sceglierei senza pensarci il secondo. Non dimentichiamoci che Cobo ci ha fatto vincere la terza Davis tirando fuori una cazzimma straordinaria, mentre Musetti, ahimè, non ha mai lasciato il segno in Davis. Per non parlare delle innumerevoli finali perse contro giocatori meno quotati di lui e lo scrivo con grande tristezza. Musetti ha tutte le qualità tecniche per vincere un grande titolo, però se vuole riuscirci deve tirare fuori la cattiveria agonistica di cui parlavo prima. Per vincere i tornei servono tecnica, testa e cuore e in questo momento Cobolli sta dimostrando di averli. Speriamo che la prestazione sontuosa contro Zverev possa dargli ulteriore fiducia per la finale di domani! Forza Flavio!

Nel tuo post c’erano le felicitazioni per Cobbo, c’era il “purtroppo” prima della considerazione sulla differenza caratteriale. Nessuno mette in dubbio che era un paragone fatto da tifoso e non da hater, tranquillo. Contestavo solo l’opportunità di rimarcarlo qui e adesso, tra i post di felicità per l’impresa di Flavio. Tutto qui.

Purtroppo Musetti mi esalta e al contempo mi fa disperare, perché vorrei tanto che facesse quel click che lo portasse a vincere un grande torneo, un 1000 per esempio. Per questo ho fatto quel confronto con Cobolli,da tifoso un po’ incazzato e deluso. Però, in effetti, pensando a ciò che hai scritto, in una bella giornata come questa, in cui Cobolli non ha fatto vedere la palla al n.3 del mondo, ti do ragione, non val la pena crucciarsi con paragoni, conviene godersi la meritata vittoria di Cobolli e basta (sperando sempre che Musetti prenda coraggio e spunto dal cuore di Flavio).

 137
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pablito 18-04-2026 16:21

Scritto da Giambi
Togliere il servizio a Zverev 4 volte di cui 3 volte in un set sono imprese riuscite a pochi ,a memoria 3 in un solo set non ricordo.

Forse il PerticOne con la testa già a Madrid, che è un 1000.

Dove (forse) sarà seed #1… 😉

 136
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pablito 18-04-2026 16:19

Scritto da Silvio
Per curiosità, ho ascoltato qualche video in spagnolo che nomina Jodar. Lo pronunciano con una fricativa velare sorda. Come la ch tedesca di Bach. Tipo Hodar ma con un colpo di tosse iniziale.

È così in Spagna.

La “j” è una “ch” aspirata. 😉

Es: l’intercalare “jodèr chico, jodèr !”. 😉

 135
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+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 18-04-2026 16:16

Scritto da Marco M.

Scritto da humbert50
Bravo cobolli!
Alzi la mano che ha pronosticato che sarebbe diventato così forte.
Io no!

Quando nel 2022 ha fatto la cavalcata tra gli 800 e i 200 al mondo in pochi abbiamo detto che avrebbe fatto una carriera intorno ai 50 con qualche punta vicino ai 20.
La cosa bella è che sembrava tantissima roba e fossimo troppo ottimisti, pare che ci sbagliassimo alla grande
Ricordo sempre un’intervista dopo il Garden 2022 dove fece finale in cui gli chiesero se avesse intenzione di raggiungere il suo amico Musetti e rispose di non scherzare che quello era un fenomeno…
Muso era intorno al 60-70 all’epoca.
Se adesso Loenzo non si riprende a Madrid e Roma corre il forte “rischio” che Flavio si presenti al Roland Garros come numero due italiano, qualcuno godrà contro il Muso, qualcun altro godrà per Flavietto e per il tennis italiano che ha tre giocatori tra i migliori

Ti ricordi quando fece il next gen? Quanta ironia degli incompetenti sul terraiolo che va indoor a farsi prendere a pallate.
Eccolo qui

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+1: Marco M., Marco Tullio Cicerone, il capitano
toio (Guest) 18-04-2026 16:00

Da sempre ammiro Cobolli, inizialmente per la garra e la mobilità sul campo, da qualche tempo in qua anche per l’incisività dei colpi,
il servizio potente e spesso decisivo, la continuità nel gioco quasi sempre aggressivo e spiazzante.
Oggi aveva davanti un tennista senza animo né corpo ma ciò non toglie nulla alla sua splendida partita anche perché la pochezza di Zverev era in buona parte merito di Flavio

 133
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+ realista del re (Guest) 18-04-2026 16:00

Anche domani Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti.

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+1: pablito, Il cubo di Bublik
Giambi (Guest) 18-04-2026 15:40

Togliere il servizio a Zverev 4 volte di cui 3 volte in un set sono imprese riuscite a pochi ,a memoria 3 in un solo set non ricordo.

 131
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Silvio (Guest) 18-04-2026 15:38

Scritto da Giuseppe

Scritto da Silvio

Scritto da Giuseppe
Oggi Cobolli mi sta deliziando! Colpi profondi, tanti ace, si muove molto bene in campo, bravo bravo bravo. Inevitabile il confronto con Musetti, il quale purtroppo non ha la cattiveria agonistica di Flavio.

E qui che sbagli. Il confronto è non solo evitabilissimo ma anche fastidioso. Oggi bravo Flavio, lasciamo stare gli altri.

Ma guarda che sono un gran tifoso di Musetti. Tuttavia, Musetti ha dimostrato poche volte di volerla vincere col cuore, l’ultima volta è stata contro De Minaur alle Finals, partita memorabile! Al momento, se dovessi affidare una finale da far giocare contro un top 20 e dovessi scegliere tra Muso e Cobo, sceglierei senza pensarci il secondo. Non dimentichiamoci che Cobo ci ha fatto vincere la terza Davis tirando fuori una cazzimma straordinaria, mentre Musetti, ahimè, non ha mai lasciato il segno in Davis. Per non parlare delle innumerevoli finali perse contro giocatori meno quotati di lui e lo scrivo con grande tristezza. Musetti ha tutte le qualità tecniche per vincere un grande titolo, però se vuole riuscirci deve tirare fuori la cattiveria agonistica di cui parlavo prima. Per vincere i tornei servono tecnica, testa e cuore e in questo momento Cobolli sta dimostrando di averli. Speriamo che la prestazione sontuosa contro Zverev possa dargli ulteriore fiducia per la finale di domani! Forza Flavio!

Nel tuo post c’erano le felicitazioni per Cobbo, c’era il “purtroppo” prima della considerazione sulla differenza caratteriale. Nessuno mette in dubbio che era un paragone fatto da tifoso e non da hater, tranquillo. Contestavo solo l’opportunità di rimarcarlo qui e adesso, tra i post di felicità per l’impresa di Flavio. Tutto qui.

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+1: Marco M.
Silvio (Guest) 18-04-2026 15:31

Scritto da Ozzastru
È successo qualcosa che , Flavio, prima ha indicato il cielo e poi è scoppiato a piangere?

Non ho capito bene in che modo, ma credo che sia legato al ragazzo di 13 anni suicida ieri a Coppedè (Roma Nord).

 129
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Marco M. 18-04-2026 15:27

Scritto da humbert50
Bravo cobolli!
Alzi la mano che ha pronosticato che sarebbe diventato così forte.
Io no!

Quando nel 2022 ha fatto la cavalcata tra gli 800 e i 200 al mondo in pochi abbiamo detto che avrebbe fatto una carriera intorno ai 50 con qualche punta vicino ai 20.
La cosa bella è che sembrava tantissima roba e fossimo troppo ottimisti, pare che ci sbagliassimo alla grande 🙂
Ricordo sempre un’intervista dopo il Garden 2022 dove fece finale in cui gli chiesero se avesse intenzione di raggiungere il suo amico Musetti e rispose di non scherzare che quello era un fenomeno…
Muso era intorno al 60-70 all’epoca.
Se adesso Loenzo non si riprende a Madrid e Roma corre il forte “rischio” che Flavio si presenti al Roland Garros come numero due italiano, qualcuno godrà contro il Muso, qualcun altro godrà per Flavietto e per il tennis italiano che ha tre giocatori tra i migliori 😎

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+1: Cogi53, Detuqueridapresencia, Scolaretto, Il cubo di Bublik, Marco Tullio Cicerone, il capitano
Gigi53 (Guest) 18-04-2026 15:26

Bravissimo Cobolli forse Musetti dovrebbe guardare le partite di Flavio per apprezzare la concretezza e come arrivare e finire i colpi sulle palle corte,non per sminuire Lorenzo forza a tutti gli azzurri

 127
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Tennisforever 18-04-2026 15:24

Tennisforever 18-04-2026 15:16
Tennisforever 17-04-2026 14:49

Flavio COBOLLI

No 208 .punti 277 .17/04/23 20 anni

62 . 880.15/04/24 21 anni
36. 1520.14/04/25 22 anni

15 .2470. 17/04/26 23 anni
2027 tra le 8 o 20 ?

Aggiornamento :
12 2600 PUNTI 18/04/26 23 anni

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Giambi (Guest) 18-04-2026 15:22

Scritto da Tiger Jack
Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti

Ma dimmi solitamente hai le visioni o senti le voci quando fai le profezie?

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Giuseppe (Guest) 18-04-2026 15:21

Scritto da Silvio

Scritto da Giuseppe
Oggi Cobolli mi sta deliziando! Colpi profondi, tanti ace, si muove molto bene in campo, bravo bravo bravo. Inevitabile il confronto con Musetti, il quale purtroppo non ha la cattiveria agonistica di Flavio.

E qui che sbagli. Il confronto è non solo evitabilissimo ma anche fastidioso. Oggi bravo Flavio, lasciamo stare gli altri.

Ma guarda che sono un gran tifoso di Musetti. Tuttavia, Musetti ha dimostrato poche volte di volerla vincere col cuore, l’ultima volta è stata contro De Minaur alle Finals, partita memorabile! Al momento, se dovessi affidare una finale da far giocare contro un top 20 e dovessi scegliere tra Muso e Cobo, sceglierei senza pensarci il secondo. Non dimentichiamoci che Cobo ci ha fatto vincere la terza Davis tirando fuori una cazzimma straordinaria, mentre Musetti, ahimè, non ha mai lasciato il segno in Davis. Per non parlare delle innumerevoli finali perse contro giocatori meno quotati di lui e lo scrivo con grande tristezza. Musetti ha tutte le qualità tecniche per vincere un grande titolo, però se vuole riuscirci deve tirare fuori la cattiveria agonistica di cui parlavo prima. Per vincere i tornei servono tecnica, testa e cuore e in questo momento Cobolli sta dimostrando di averli. Speriamo che la prestazione sontuosa contro Zverev possa dargli ulteriore fiducia per la finale di domani! Forza Flavio!

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+1: Pikario Furioso
Silvio (Guest) 18-04-2026 15:20

Per curiosità, ho ascoltato qualche video in spagnolo che nomina Jodar. Lo pronunciano con una fricativa velare sorda. Come la ch tedesca di Bach. Tipo Hodar ma con un colpo di tosse iniziale.

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pablito 18-04-2026 15:19

A Ben vedere,

gli è entrato un moscerino nell’ orecchio ! :mrgreen:

 122
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Cogi53 18-04-2026 15:15

Prestazione stratosferica di Cobolli. Il rimo set, poi, ha rasentato la perfezione (20 vincenti sono uno sproposito). Un piccolo passaggio a vuoto andando a servire per il match, quando ha regalato almeno 3 punti, ma si è rifatto subito dopo brekkando nuovamente Zverev. Commovente il pianto a fine incontro, non so se dovuto a qualcosa di particolare (non ho il commento, ma solo suono ambiente), o semplicemente uno sfogo nervoso. Bravissimo!!!

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+1: Marco M.
Annie3 18-04-2026 15:15

Mitico Flavietto, arrivo adesso e apprendo la bella notizia…è che non mi date mai retta, ma avevo scritto ieri che è palesemente maturato, al di là dei risultati che infatti stanno arrivando, e che risultato!!! Ero stata ovviamente ripresa dai soliti criticoni pessimisti che si erano fermati a una recente sconfitta prematura ma ogni partita rivela qualcosa di nuovo e qui si è visto da subito un atteggiamento di Flavio più convinto, concentrato, riflessivo sulle scelte e solido nel metterle “a terra”! Applausi meritati!!

 120
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GIOTAD 18-04-2026 15:14

Scritto da walden
Qualcuno mandi la cassetta della partita a Musetti. Comunque Flavio ci sorprende ogni volta di più, speriamo continui…

Questa partita ha dimostrato una volta ancora che la testa conta davvero molto nel tennis, forse più del talento…. Musetti può prendere spunto da Cobolli più che da Sinner…

 119
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+1: il capitano
Ehol 18-04-2026 15:13

Scritto da Tiger Jack
Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti

Ma quando la finirete di fare figure di palta in continuazione? Ma un po’ di sano amor proprio, per evitare queste figuracce? Vi volete proprio male, eh …

 118
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enzo la barbera (Guest) 18-04-2026 15:13

Cosa ho scritto prima della partita? I pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Cobolli ha disputato forse una delle sue migliori partite, a livello Sinner. Quando gli entra il servizio, è un grosso avversario per tutti. Non ha il fisico bestiale, però atleticamente è ben messo, con eccellenti riflessi. Ha fatto molti punti colpendo d’anticipo. Bravo, bravo! enzo

 117
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+1: Scolaretto
Di Passaggio 18-04-2026 15:11

Scritto da Pikario Furioso
Non la ho vista, peccato. Risultato inaspettato, grande Cobbo! Ma come ha giocato, alla grande e Zverev sottotono? Oppure asfaltato anzi lastricato!??

No no, è stato proprio fortissimo. Zverev è attendista, lo si sa, non diverso dal solito.

 116
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Giambi (Guest) 18-04-2026 15:10

Scritto da Pikario Furioso
Non la ho vista, peccato. Risultato inaspettato, grande Cobbo! Ma come ha giocato, alla grande e Zverev sottotono? Oppure asfaltato anzi lastricato!??

Ha giocato e servito alla grandissima.

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+1: Marco M., Pikario Furioso, Detuqueridapresencia
walden 18-04-2026 15:10

Qualcuno mandi la cassetta della partita a Musetti. Comunque Flavio ci sorprende ogni volta di più, speriamo continui…

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+1: GIOTAD
Giambi (Guest) 18-04-2026 15:09

Scritto da humbert50
Bravo cobolli!
Alzi la mano che ha pronosticato che sarebbe diventato così forte.
Io no!

Nemmeno io.

 113
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Pikario Furioso 18-04-2026 15:09

Non la ho vista, peccato. Risultato inaspettato, grande Cobbo! Ma come ha giocato, alla grande e Zverev sottotono? Oppure asfaltato anzi lastricato!??

 112
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+1: Marco M.
SGT76 18-04-2026 15:08

Scritto da Tiger Jack
Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti

Il tuo Realismo Profetico si avvicina a quello dell’Otelma Nazionale.
Cercano uno a Padel
(gli serve il quarto..)

 111
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+1: Detuqueridapresencia
Giambi (Guest) 18-04-2026 15:07

Sontuosa prestazione di Cobolli ,comprensibile il suo pianto che rende questo sport unico ed il paragone col calcio irriverente.
Lo ha annientato in tutto e per tutto in ogni parte del campo. Non ha sbagliato a rete nemmeno una volée e a mio parere in questo fondamentale a rete ha dimostrato di avere un polso più sensibile del divino Giannino. È tennista da top ten.

 110
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GIALAPPA SBANDY REMIX 18-04-2026 15:07

Scritto da Momo
@ Tiger Jack (#4595123)
Cobolli al momento è ancora troppo “leggerino”per competere coi migliori .
Può migliorare, ma la sua struttura fisica secondo me non gli permetterà mai di essere tra i migliori.

Momo … un uomo … un perchè …
Il tennis ? Materia assolutamente sconosciuta.

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Di Passaggio 18-04-2026 15:07

Scritto da humbert50
Bravo cobolli!
Alzi la mano che ha pronosticato che sarebbe diventato così forte.
Io no!

Io no di certo, prima che arrivasse in top 20. Invece da quando ci è entrato, e da come ci è entrato, francamente sì: l’ho visto pieno di potenzialità di primissimo piano. Se controlla l’emotività che oggi ha perfettamente incanalato, ma a volte gli sposta il baricentro, allora diventa continuo, e con i suoi superpoteri può raggiungere ogni vetta tennistica, su ogni superficie.

 108
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+1: Marco M.
Maurantonio 18-04-2026 15:06

Scritto da Frankino
Le previsioni di Tiger Jack…
Quando l’incompetenza batte l’arroganza!

Quando l’incompetenza e l’arroganza si fondono in un mix micidiale

 107
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+1: Detuqueridapresencia
Frankino (Guest) 18-04-2026 15:04

Le previsioni di Tiger Jack…
Quando l’incompetenza batte l’arroganza!

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+1: Pikario Furioso, Detuqueridapresencia
Tiger BROKK (Guest) 18-04-2026 15:04

Scritto da Tiger Jack
Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti

Ah ah ah !
GUFATA e FIGURACCIA !
VAI A NASCONDERTIIIIIIIIIIIIIIIIII !

 105
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+1: Detuqueridapresencia
Luca96 18-04-2026 15:03

Cosa ha combinato Flavio. Mamma mia.

 104
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+1: Pikario Furioso
magilla 18-04-2026 15:02

Scritto da Giuseppe
Oggi Cobolli mi sta deliziando! Colpi profondi, tanti ace, si muove molto bene in campo, bravo bravo bravo. Inevitabile il confronto con Musetti, il quale purtroppo non ha la cattiveria agonistica di Flavio.

ma non siete proprio capaci di gioire delle belle partite dei nostri senza parlare male di qualcosa o di qualcuno?

 103
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+1: Marco M., Detuqueridapresencia, il capitano
humbert50 (Guest) 18-04-2026 15:01

Bravo cobolli!
Alzi la mano che ha pronosticato che sarebbe diventato così forte.
Io no!

 102
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+1: Marco M.
JannikUberAlles 18-04-2026 15:01

Se a colazione ha mangiato la carbonara con la marmellata…

…domani deve fare lo stesso!!!

Ahahahah 😀

 101
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+1: il capitano
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