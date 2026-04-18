Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Shymkent: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

18/04/2026 16:28
Giuseppe La Vela (foto Antonio Burruni)
KAZ Challenger 50 Shymkent – Tabellone Principale – terra
(1) Timofey Skatov KAZ vs Oleg Prihodko UKR
(Alt) Svyatoslav Gulin RUS vs (PR) Max Hans Rehberg GER
Qualifier vs Samuele Pieri ITA
Buvaysar Gadamauri BEL vs (7) Sean Cuenin FRA

(3) Ivan Gakhov RUS vs (WC) Zangar Nurlanuly KAZ
Tomasz Berkieta POL vs Jelle Sels NED
Radu Albot MDA vs (WC) Amir Omarkhanov KAZ
Qualifier vs (6) Antoine Ghibaudo FRA

(8) Petr Bar Biryukov RUS vs (PR) Gijs Brouwer NED
Dali Blanch USA vs Denis Yevseyev KAZ
Qualifier vs Viktor Durasovic NOR
Qualifier vs (4) Andrej Nedic BIH

(5) Sandro Kopp AUT vs (WC) Damir Zhalgasbay KAZ
Sergey Fomin UZB vs Qualifier
Max Wiskandt GER vs Mathys Erhard FRA
Qualifier vs (2) Gilles Arnaud Bailly BEL

KAZ Challenger 50 Shymkent – Tabellone Qualificazione – terra
[1] Mili Poljicak 🇭🇷 vs Grigoriy Lomakin 🇰🇿
Dias Tulepbergenov 🇰🇿 [WC] vs [7] Denis Klok 🇷🇺

[2] Giuseppe La Vela 🇮🇹 vs Nikita Bilozertsev 🇺🇦
Maxim Shin 🇺🇿 vs [9] Daniil Ostapenkov 🇧🇾

[3] Vladyslav Orlov 🇺🇦 vs Sergey Betov 🇧🇾 [WC]
Arseniy Trebukhin 🇰🇿 [WC] vs [8] Gerard Campana Lee 🇰🇷 [ALT]

[4] Ergi Kirkin 🇹🇷 vs Yannik Kelm 🇩🇪
Ruslan Tiukaev 🇷🇺 vs [11] Kai Wehnelt 🇩🇪

[5] Yuki Mochizuki 🇯🇵 vs Bekkhan Atlangeriev 🇷🇺
Anton Chekhov 🇷🇺 vs [10] Leo Vithoontien 🇯🇵

[6] Luca Staeheli 🇨🇭 vs Rodion Lukashov 🇰🇿 [WC]
Tomohiro Masabayashi 🇯🇵 vs [12] Oleksii Krutykh 🇺🇦

Center Court – ore 07:00
Luca Staeheli SUI vs Rodion Lukashov KAZ
Dias Tulepbergenov KAZ vs Denis Klok RUS
Yuki Mochizuki JPN vs Bekkhan Atlangeriev RUS
Maxim Shin UZB vs Daniil Ostapenkov BLR

Court 11 – ore 07:00
Tomohiro Masabayashi JPN vs Oleksii Krutykh UKR
Ruslan Tiukaev RUS vs Kai Wehnelt GER
Arseniy Trebukhin KAZ vs Gerard Campana Lee KOR
Giuseppe La Vela ITA vs Nikita Belozertsev UZB

Court 8 – ore 07:00
Ergi Kirkin TUR vs Yannik Kelm GER
Mili Poljicak CRO vs Grigoriy Lomakin KAZ
Vladyslav Orlov UKR vs Sergey Betov BLR
Anton Chekhov RUS vs Leo Vithoontien JPN

TAG:

1 commento

sponghi 18-04-2026 17:34

SKATOV

KOPP

SELS
NEDIC

PIERI
ALBOT
YEVSEYEV
BAILLY

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!