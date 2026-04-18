Challenger 50 Shymkent: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md e uno nelle quali

Challenger 50 Shymkent – Tabellone Principale – terra

(1) Timofey Skatov vs Oleg Prihodko

(Alt) Svyatoslav Gulin vs (PR) Max Hans Rehberg

Qualifier vs Samuele Pieri

Buvaysar Gadamauri vs (7) Sean Cuenin

(3) Ivan Gakhov vs (WC) Zangar Nurlanuly

Tomasz Berkieta vs Jelle Sels

Radu Albot vs (WC) Amir Omarkhanov

Qualifier vs (6) Antoine Ghibaudo

(8) Petr Bar Biryukov vs (PR) Gijs Brouwer

Dali Blanch vs Denis Yevseyev

Qualifier vs Viktor Durasovic

Qualifier vs (4) Andrej Nedic

(5) Sandro Kopp vs (WC) Damir Zhalgasbay

Sergey Fomin vs Qualifier

Max Wiskandt vs Mathys Erhard

Qualifier vs (2) Gilles Arnaud Bailly

Challenger 50 Shymkent – Tabellone Qualificazione – terra

[1] Mili Poljicak 🇭🇷 vs Grigoriy Lomakin 🇰🇿

Dias Tulepbergenov 🇰🇿 [WC] vs [7] Denis Klok 🇷🇺

[2] Giuseppe La Vela 🇮🇹 vs Nikita Bilozertsev 🇺🇦

Maxim Shin 🇺🇿 vs [9] Daniil Ostapenkov 🇧🇾

[3] Vladyslav Orlov 🇺🇦 vs Sergey Betov 🇧🇾 [WC]

Arseniy Trebukhin 🇰🇿 [WC] vs [8] Gerard Campana Lee 🇰🇷 [ALT]

[4] Ergi Kirkin 🇹🇷 vs Yannik Kelm 🇩🇪

Ruslan Tiukaev 🇷🇺 vs [11] Kai Wehnelt 🇩🇪

[5] Yuki Mochizuki 🇯🇵 vs Bekkhan Atlangeriev 🇷🇺

Anton Chekhov 🇷🇺 vs [10] Leo Vithoontien 🇯🇵

[6] Luca Staeheli 🇨🇭 vs Rodion Lukashov 🇰🇿 [WC]

Tomohiro Masabayashi 🇯🇵 vs [12] Oleksii Krutykh 🇺🇦

Luca Staehelivs Rodion LukashovDias Tulepbergenovvs Denis KlokYuki Mochizukivs Bekkhan AtlangerievMaxim Shinvs Daniil Ostapenkov

Court 11 – ore 07:00

Tomohiro Masabayashi vs Oleksii Krutykh

Ruslan Tiukaev vs Kai Wehnelt

Arseniy Trebukhin vs Gerard Campana Lee

Giuseppe La Vela vs Nikita Belozertsev

Court 8 – ore 07:00

Ergi Kirkin vs Yannik Kelm

Mili Poljicak vs Grigoriy Lomakin

Vladyslav Orlov vs Sergey Betov

Anton Chekhov vs Leo Vithoontien