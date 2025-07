Wimbledon, Darderi in controllo: avanti due set a zero su Fery prima dello stop per oscurità

Luciano Darderi comanda il primo turno contro Arthur Fery, avanti 6-4 6-3 al momento dell’interruzione per oscurità. Match solido dell’italo-argentino, che nonostante un adattamento non scontato all’erba londinese, ha messo in campo il peso del proprio tennis per prendersi con merito i primi due parziali.

In un confronto tra due giocatori cresciuti su filosofie tecniche opposte – terra contro cemento – a prevalere fin qui è stato il tennis più pesante e geometrico di Darderi, capace di gestire lo scambio da fondo con autorità, sfruttando al meglio il proprio dritto per comandare e chiudere i punti. Fery, cresciuto nel sistema collegiale americano e abituato a un tennis piatto e reattivo, ha provato a variare e ad attaccare, ma la solidità dell’azzurro lo ha spesso costretto all’errore.

Sfida tra “bi-nazionali”

Il match di Wimbledon segna il primo confronto tra due profili accomunati dalla doppia cittadinanza e da una crescita tennistica atipica.

Luciano Darderi, classe 2002, è nato a Villa Gesell in Argentina, ma si è trasferito in Italia a 10 anni grazie al passaporto ereditato dal nonno marchigiano. Allenatosi tra Arezzo e Roma, oggi è n.52 ATP, con due titoli nel circuito maggiore: il Córdoba Open 2024 e il Morocco Open di Marrakech nel 2025.

Arthur Fery, anch’egli nato nel 2002, ha origini franco-britanniche. Cresciuto a Wimbledon, è figlio d’arte: la madre, Olivia, ha giocato nel circuito WTA, mentre il padre Loïc è presidente del club calcistico FC Lorient. Dopo un’eccellente carriera universitaria a Stanford (due volte All-American e miglior giocatore Pac-12 nel 2023), è salito fino al n.229 del ranking ATP lo scorso anno. Attualmente è n.451 del mondo.

Si riparte domani

La sfida riprenderà domani con Darderi avanti due set a zero. L’impressione è che il nativo di Villa Gesell abbia in mano l’inerzia del match, ma l’erba e l’incognita del restart potrebbero offrire a Fery un’ultima possibilità per rientrare. Servirà però un netto cambio di passo.

La cronaca

1.set Fery al servizio, bene il britannico 1-0. Darderi alla battuta e subito va sotto 15-40. Dune palle break da annullare. Sbaglia Fery, Darderi si salva 1-1. Tenta il serve and volley Fery, due palle break per l’italo-argentino. Rovescio fuori di Fery. Break, Darderi avanti 2-1. Dritto lungo di Darderi 0-30. Ritrova la prima Darderi, break confermato 3-1. Game solido di Fery 2-3. Soffre nel gioco di battuta Darderi che sull’erba non si muove molto bene. Una palla break da difendere, ma due prime lo levano dall’impaccio 4-2. Si gioca da fondo, Darderi alla ricerca delle rotazioni, non molto efficaci sull’erba, Fery piatto come se si fosse sul cemento. Solido il 52 del mondo che conquista altre 2 palle break. Serve and volley sulla prima. A rete Fery, esce di poco il lob dell’azzurro. Parità. Riesce a vincere il gioco Fery che resta attaccato 3-4. Va a rete Darderi che quando accelera mette in difficoltà Fery. Dritto vincente lungolinea 40-15. Risposta fuori di Fery, break consolidato 5-3. Bene ancora Fery 4-5. Serve per il set Darderi. Non concede niente al servizio il nativo di Gesell. Due set point. Dritto fuori sul primo. Servizio vincente. Primo set a Darderi 6-4.

2. set. Inizia Fery che difende bene il servizio 1-0. Qualche esitazione di Darderi che come trova il tempo sul dritto non lascia campo a Fery 1-1. Gioco a zero per Fery 2-1. Serve Darderi che subisce l’aggressività di Fery 0-40 e tre palle break per il suddito di re Carlo. Passante vincente sulla prima. Scambio durissimo, Darderi tira fuori dalla racchetta uno splendido passante. Rovescio in rete di Fery tre palle break annullate. Parità. Ancora due punti servizio tenuto 2-2. Due splendidi passanti di Darderi 0-30. Dritto pesante di Darderi, stecca Fery 15-40 due palle break. Esce la risposta di Darderi. Parità. Si apre il campo con il rovescio Darderi. Palla break. Risposta in diagonale, quarta palla break. Sbaglia la volée Fery, break, Darderi avanti 3-2. Pasticcia Darderi due palle per il de break. Super risposta di Fery, break 3-3. Sbaglia la volée il nativo di Sevres 0-15. Errore di Darderi 15 pari. Ancora male a rete Fery, 15-40 due palle break. Servizio vincente sulla prima. Ottimo nello scambio Fery. Parità. Aumenta la velocità del dritto Darderi, palla break. Scambio durissimo, il nastro aiuta Darderi, perde il gioco e lancia la racchetta Fery 3-4. Aggressivo Fery in risposta Darderi indietro 15-30. Scambio pesante, Fery trova il vincente lungolinea 15-40. Due palle break. Prima ad uscire vincente. Servizio e dritto annullata anche la seconda. Carica il dritto Darderi, tre punti consecutivi. Ancora un nastro vincente break confermato 5-3. Serve per restare nel set Fery. Palla corta di Darderi che vale il set-point. A rete Fery che chiude bene la volée. Parità. Errore di rovescio, secondo set-point. Esce il dritto di Fery, secondo set Darderi 6-3.