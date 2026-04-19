WTA 1000 Madrid Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: Il Tabellone di Qualificazione del singolare maschile e femminile. Sono otto gli azzurri presenti

19/04/2026 19:04 8 commenti
Tyra Caterina Grant (foto Antonio Burruni)
ESP Masters 1000 Madrid – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Marco Trungelliti ARG vs Borna Gojo CRO
Billy Harris GBR vs (13) Daniel Merida ESP

(2) Cristian Garin CHI vs Nicolas Jarry CHI
Andrea Pellegrino ITA vs (24) Martin Damm USA

(3) Zachary Svajda USA vs (WC) Rei Sakamoto JPN
Arthur Gea FRA vs (22) Vilius Gaubas LTU

(4) Dino Prizmic CRO vs Christopher O’Connell AUS
Zsombor Piros HUN vs (21) Tomas Barrios Vera CHI

(5) Aleksandar Vukic AUS vs Pablo Llamas Ruiz ESP
Elmer Moller DEN vs (18) Hugo Gaston FRA

(6) Quentin Halys FRA vs Jaime Faria POR
Lloyd Harris RSA vs (23) Mackenzie McDonald USA

(7) Patrick Kypson USA vs (WC) Moise Kouame FRA
Stefano Travaglia ITA vs (20) Nikoloz Basilashvili GEO

(8) Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Pedro Martinez ESP
Henrique Rocha POR vs (19) Jan Choinski GBR

(9) Aleksandar Kovacevic USA vs Moez Echargui TUN
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs (16) Francesco Maestrelli ITA

(10) Luca Van Assche FRA vs (WC) Diego Dedura GER
(WC) Darwin Blanch USA vs (15) Benjamin Bonzi FRA

(11) Yibing Wu CHN vs (WC) Manas Dhamne IND
Otto Virtanen FIN vs (17) Titouan Droguet FRA

(12) Rinky Hijikata AUS vs Chris Rodesch LUX
Dusan Lajovic SRB vs (14) Matteo Arnaldi ITA


ESP WTA 1000 Madrid – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Yuliia Starodubtseva UKR vs Lucrezia Stefanini ITA
Viktoriya Tomova BUL vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova RUS

(2) Anastasia Potapova AUT vs Teodora Kostovic SRB
Martina Trevisan ITA vs (22) Sinja Kraus AUT

(3) Donna Vekic CRO vs Leolia Jeanjean FRA
Rebeka Masarova SUI vs (23) Rebecca Sramkova SVK

(4) Panna Udvardy HUN vs (WC) Julieta Pareja USA
(WC) Tyra Caterina Grant ITA vs (15) Veronika Erjavec SLO

(5) Katie Volynets USA vs Oceane Dodin FRA
Sara Sorribes Tormo ESP vs (14) Tamara Korpatsch GER

(6) Anna Blinkova RUS vs Nuria Brancaccio ITA
Elvina Kalieva USA vs (21) Suzan Lamens NED

(7) Simona Waltert SUI vs Despina Papamichail GRE
(WC) Ruth Roura Llaverias ESP vs (24) Dominika Salkova CZE

(8) Dalma Galfi HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP
Lola Radivojevic SRB vs (19) Darja Vidmanova CZE

(9) Alycia Parks USA vs (WC) Elina Avanesyan ARM
(WC) Ksenia Efremova FRA vs (17) Lulu Sun NZL

(10) Nikola Bartunkova CZE vs Katarzyna Kawa POL
Alina Charaeva RUS vs (18) Aliaksandra Sasnovich BLR

(11) Hanne Vandewinkel BEL vs Linda Fruhvirtova CZE
(WC) Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs (13) Daria Snigur UKR

(12) Diane Parry FRA vs Sloane Stephens USA
Marina Bassols Ribera ESP vs (16) Anhelina Kalinina UKR

8 commenti

mattia saracino 19-04-2026 19:34

Scritto da MAURO
WC qualificazioni al maschile:
Sakamoto (2006) Giappone;
Kouame (2009) Francia;
Dedura (2008) Germania;
Darwin Blanch (2007) USA;
Dhamme (2007) India.
Nessuna agli spagnoli.
Questa e’ una nazione che merita il rispetto di tutti.

Esatto.

Ozzastru (Guest) 19-04-2026 18:35

Pensavo la stessa cosa!!!

ospite1 (Guest) 19-04-2026 18:23

Buon sorteggio per gli italiani , nel maschile il primo turno è alla portata di tutti. Secondo turno due con specialisti della terra ma non chiusi.

Gaz (Guest) 19-04-2026 18:17

Ma perché continuano a invitare la Stephens? A Madrid,tra l’altro,non mancano i turisti.

giallu 19-04-2026 18:00

Che magone dover vedere Arnaldi nelle Q…

Vittorio carlito (Guest) 19-04-2026 17:40

… gli organizzatori sono americani. Se fossero spagnoli sarebbero le wild card molto iberiche

Tiger Woods (Guest) 19-04-2026 17:34

Concordo.
Aggiungo che a questo punto Sinner con ogni probabilità ci sarà.

MAURO (Guest) 19-04-2026 17:21

WC qualificazioni al maschile:
Sakamoto (2006) Giappone;
Kouame (2009) Francia;
Dedura (2008) Germania;
Darwin Blanch (2007) USA;
Dhamme (2007) India.
Nessuna agli spagnoli.
Questa e’ una nazione che merita il rispetto di tutti.

+1: giallu, mattia saracino