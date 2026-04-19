Masters e WTA 1000 Madrid: Il Tabellone di Qualificazione del singolare maschile e femminile. Sono otto gli azzurri presenti
Masters 1000 Madrid – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Marco Trungelliti vs Borna Gojo
Billy Harris vs (13) Daniel Merida
(2) Cristian Garin vs Nicolas Jarry
Andrea Pellegrino vs (24) Martin Damm
(3) Zachary Svajda vs (WC) Rei Sakamoto
Arthur Gea vs (22) Vilius Gaubas
(4) Dino Prizmic vs Christopher O’Connell
Zsombor Piros vs (21) Tomas Barrios Vera
(5) Aleksandar Vukic vs Pablo Llamas Ruiz
Elmer Moller vs (18) Hugo Gaston
(6) Quentin Halys vs Jaime Faria
Lloyd Harris vs (23) Mackenzie McDonald
(7) Patrick Kypson vs (WC) Moise Kouame
Stefano Travaglia vs (20) Nikoloz Basilashvili
(8) Adolfo Daniel Vallejo vs Pedro Martinez
Henrique Rocha vs (19) Jan Choinski
(9) Aleksandar Kovacevic vs Moez Echargui
Nicolai Budkov Kjaer vs (16) Francesco Maestrelli
(10) Luca Van Assche vs (WC) Diego Dedura
(WC) Darwin Blanch vs (15) Benjamin Bonzi
(11) Yibing Wu vs (WC) Manas Dhamne
Otto Virtanen vs (17) Titouan Droguet
(12) Rinky Hijikata vs Chris Rodesch
Dusan Lajovic vs (14) Matteo Arnaldi
WTA 1000 Madrid – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Yuliia Starodubtseva vs Lucrezia Stefanini
Viktoriya Tomova vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova
(2) Anastasia Potapova vs Teodora Kostovic
Martina Trevisan vs (22) Sinja Kraus
(3) Donna Vekic vs Leolia Jeanjean
Rebeka Masarova vs (23) Rebecca Sramkova
(4) Panna Udvardy vs (WC) Julieta Pareja
(WC) Tyra Caterina Grant vs (15) Veronika Erjavec
(5) Katie Volynets vs Oceane Dodin
Sara Sorribes Tormo vs (14) Tamara Korpatsch
(6) Anna Blinkova vs Nuria Brancaccio
Elvina Kalieva vs (21) Suzan Lamens
(7) Simona Waltert vs Despina Papamichail
(WC) Ruth Roura Llaverias vs (24) Dominika Salkova
(8) Dalma Galfi vs Leyre Romero Gormaz
Lola Radivojevic vs (19) Darja Vidmanova
(9) Alycia Parks vs (WC) Elina Avanesyan
(WC) Ksenia Efremova vs (17) Lulu Sun
(10) Nikola Bartunkova vs Katarzyna Kawa
Alina Charaeva vs (18) Aliaksandra Sasnovich
(11) Hanne Vandewinkel vs Linda Fruhvirtova
(WC) Nauhany Vitoria Leme Da Silva vs (13) Daria Snigur
(12) Diane Parry vs Sloane Stephens
Marina Bassols Ribera vs (16) Anhelina Kalinina
TAG: WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
8 commenti
Esatto.
Pensavo la stessa cosa!!!
Buon sorteggio per gli italiani , nel maschile il primo turno è alla portata di tutti. Secondo turno due con specialisti della terra ma non chiusi.
Ma perché continuano a invitare la Stephens? A Madrid,tra l’altro,non mancano i turisti.
Che magone dover vedere Arnaldi nelle Q…
… gli organizzatori sono americani. Se fossero spagnoli sarebbero le wild card molto iberiche
Concordo.
Aggiungo che a questo punto Sinner con ogni probabilità ci sarà.
WC qualificazioni al maschile:
Sakamoto (2006) Giappone;
Kouame (2009) Francia;
Dedura (2008) Germania;
Darwin Blanch (2007) USA;
Dhamme (2007) India.
Nessuna agli spagnoli.
Questa e’ una nazione che merita il rispetto di tutti.