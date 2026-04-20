Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Mirra Andreeva al n.8 del mondo
20/04/2026 08:14 1 commento
Classifica Wta Entry System Singolo (20-04-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10895
Punti
19
Tornei
2
Best: 2
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
8500
Punti
23
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7279
Punti
19
Tornei
4
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7273
Punti
19
Tornei
5
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
6136
Punti
21
Tornei
6
Best: 3
--
0
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5995
Punti
20
Tornei
7
Best: 3
--
0
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
3910
Punti
15
Tornei
8
Best: 8
▲
1
Mirra Andreeva
RUS, 0
3746
Punti
21
Tornei
9
Best: 4
▼
-1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
3722
Punti
20
Tornei
10
Best: 10
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
3531
Punti
21
Tornei
11
Best: 8
▲
1
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
3318
Punti
17
Tornei
12
Best: 4
▼
-1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3090
Punti
19
Tornei
13
Best: 12
▲
1
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2849
Punti
23
Tornei
14
Best: 10
▼
-1
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
2789
Punti
26
Tornei
15
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2324
Punti
21
Tornei
16
Best: 16
--
0
Iva Jovic
USA, 0
2270
Punti
22
Tornei
17
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
2161
Punti
19
Tornei
18
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2040
Punti
23
Tornei
19
Best: 19
--
0
Diana Shnaider
RUS, 0
2001
Punti
25
Tornei
20
Best: 12
▲
1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
1895
Punti
24
Tornei
21
Best: 12
▼
-1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1858
Punti
21
Tornei
22
Best: 11
▲
1
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1813
Punti
22
Tornei
23
Best: 16
▲
5
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1722
Punti
19
Tornei
24
Best: 24
--
0
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1676
Punti
24
Tornei
25
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1646
Punti
29
Tornei
26
Best: 21
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1540
Punti
25
Tornei
27
Best: 27
▲
2
Emma Raducanu
GBR, 13-11-2002
1465
Punti
23
Tornei
28
Best: 8
▼
-1
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
1442
Punti
25
Tornei
29
Best: 29
▲
1
Maya Joint
AUS, 0
1435
Punti
28
Tornei
30
Best: 30
▲
1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1426
Punti
26
Tornei
31
Best: 30
▲
1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1401
Punti
26
Tornei
32
Best: 32
▲
3
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1392
Punti
26
Tornei
33
Best: 33
--
0
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1382
Punti
27
Tornei
34
Best: 33
▲
2
Ann Li
USA, 26-06-2000
1380
Punti
28
Tornei
35
Best: 35
▼
-1
Sara Bejlek
CZE, 0
1380
Punti
20
Tornei
36
Best: 4
▲
1
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1350
Punti
14
Tornei
37
Best: 3
▲
1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1348
Punti
24
Tornei
38
Best: 22
▲
1
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1318
Punti
24
Tornei
39
Best: 39
▲
1
Janice Tjen
INA, 0
1317
Punti
28
Tornei
40
Best: 5
▼
-18
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1314
Punti
21
Tornei
41
Best: 29
--
0
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
1310
Punti
27
Tornei
42
Best: 27
--
0
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1299
Punti
23
Tornei
43
Best: 28
--
0
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1296
Punti
20
Tornei
44
Best: 44
▲
1
Alexandra Eala
PHI, 0
1285
Punti
29
Tornei
45
Best: 6
▲
1
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1263
Punti
13
Tornei
46
Best: 46
▼
-2
Lois Boisson
FRA, 0
1259
Punti
16
Tornei
47
Best: 27
▲
4
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1217
Punti
19
Tornei
48
Best: 30
--
0
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1214
Punti
26
Tornei
49
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1200
Punti
25
Tornei
50
Best: 50
▼
-3
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1186
Punti
23
Tornei
51
Best: 51
▼
-1
Tereza Valentova
CZE, 0
1161
Punti
17
Tornei
52
Best: 2
--
0
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1156
Punti
17
Tornei
53
Best: 53
--
0
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
1139
Punti
31
Tornei
54
Best: 36
▲
9
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1106
Punti
35
Tornei
55
Best: 44
--
0
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1092
Punti
21
Tornei
56
Best: 21
▼
-2
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1065
Punti
21
Tornei
57
Best: 19
▼
-1
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1059
Punti
24
Tornei
58
Best: 58
▼
-1
Talia Gibson
AUS, 0
1050
Punti
30
Tornei
59
Best: 59
▼
-1
Antonia Ruzic
CRO, 0
1046
Punti
26
Tornei
60
Best: 39
▼
-1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
1042
Punti
24
Tornei
61
Best: 23
▲
3
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1036
Punti
25
Tornei
62
Best: 53
▼
-2
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1029
Punti
27
Tornei
63
Best: 50
▲
2
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
1023
Punti
28
Tornei
64
Best: 9
▼
-2
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
998
Punti
14
Tornei
65
Best: 22
▲
1
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
989
Punti
26
Tornei
66
Best: 17
▲
1
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
967
Punti
24
Tornei
67
Best: 67
▲
12
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
963
Punti
28
Tornei
68
Best: 4
--
0
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
952
Punti
26
Tornei
69
Best: 10
--
0
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
947
Punti
25
Tornei
70
Best: 66
--
0
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
945
Punti
28
Tornei
71
Best: 51
▼
-10
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
937
Punti
23
Tornei
72
Best: 39
▲
6
Eva Lys
GER, 12-01-2002
926
Punti
23
Tornei
73
Best: 60
▲
1
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
919
Punti
33
Tornei
74
Best: 74
▲
6
Petra Marcinko
CRO, 0
919
Punti
29
Tornei
75
Best: 8
▼
-3
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
918
Punti
23
Tornei
76
Best: 54
▼
-5
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
916
Punti
26
Tornei
77
Best: 71
▼
-2
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
910
Punti
27
Tornei
78
Best: 71
▼
-5
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
906
Punti
32
Tornei
79
Best: 65
▼
-3
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
894
Punti
32
Tornei
80
Best: 20
▼
-3
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
893
Punti
26
Tornei
81
Best: 35
--
0
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
881
Punti
25
Tornei
82
Best: 60
--
0
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
880
Punti
31
Tornei
83
Best: 33
--
0
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
876
Punti
26
Tornei
84
Best: 40
▲
11
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
872
Punti
34
Tornei
85
Best: 32
--
0
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
867
Punti
26
Tornei
86
Best: 46
▲
2
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
843
Punti
29
Tornei
87
Best: 51
▼
-3
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
830
Punti
30
Tornei
88
Best: 62
▲
2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
825
Punti
24
Tornei
89
Best: 34
▲
2
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
819
Punti
28
Tornei
90
Best: 46
▲
4
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
814
Punti
11
Tornei
91
Best: 91
▲
6
Lilli Tagger
AUT, 0
814
Punti
17
Tornei
92
Best: 92
▲
6
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
813
Punti
30
Tornei
93
Best: 93
▲
3
Nikola Bartunkova
CZE, 0
812
Punti
20
Tornei
94
Best: 47
▼
-8
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
810
Punti
29
Tornei
95
Best: 48
▲
5
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
806
Punti
26
Tornei
96
Best: 91
▲
8
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
799
Punti
28
Tornei
97
Best: 81
▼
-5
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
796
Punti
29
Tornei
98
Best: 93
▲
3
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
796
Punti
25
Tornei
99
Best: 71
▲
3
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
792
Punti
32
Tornei
100
Best: 100
▼
-13
Ella Seidel
GER, 0
789
Punti
25
Tornei
101
Best: 56
▼
-12
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
775
Punti
28
Tornei
102
Best: 65
▲
1
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
775
Punti
22
Tornei
103
Best: 2
▲
3
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
771
Punti
21
Tornei
104
Best: 99
▲
16
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
765
Punti
31
Tornei
105
Best: 58
▲
3
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
762
Punti
22
Tornei
106
Best: 39
▲
3
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
755
Punti
25
Tornei
107
Best: 54
▼
-8
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
746
Punti
32
Tornei
108
Best: 29
▲
2
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
741
Punti
24
Tornei
109
Best: 29
▲
2
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
739
Punti
26
Tornei
110
Best: 25
▼
-3
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
738
Punti
15
Tornei
111
Best: 36
▲
3
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
731
Punti
25
Tornei
112
Best: 87
▲
4
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
731
Punti
31
Tornei
113
Best: 113
▲
2
Lanlana Tararudee
THA, 0
724
Punti
28
Tornei
114
Best: 114
▲
3
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
718
Punti
21
Tornei
115
Best: 115
▼
-3
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
711
Punti
28
Tornei
116
Best: 11
▲
2
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
707
Punti
16
Tornei
117
Best: 79
▼
-24
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
704
Punti
26
Tornei
118
Best: 118
▲
11
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
697
Punti
22
Tornei
119
Best: 31
▼
-14
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
688
Punti
30
Tornei
120
Best: 120
▲
3
Dominika Salkova
CZE, 0
665
Punti
29
Tornei
121
Best: 121
--
0
Alina Korneeva
RUS, 0
657
Punti
25
Tornei
122
Best: 33
--
0
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
655
Punti
27
Tornei
123
Best: 57
▼
-4
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
628
Punti
30
Tornei
124
Best: 62
--
0
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
620
Punti
22
Tornei
125
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
602
Punti
17
Tornei
126
Best: 91
▲
1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
586
Punti
31
Tornei
127
Best: 4
▲
1
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
584
Punti
20
Tornei
128
Best: 22
▼
-2
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
584
Punti
21
Tornei
129
Best: 126
▲
1
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
573
Punti
28
Tornei
130
Best: 7
▲
1
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
572
Punti
12
Tornei
131
Best: 32
▼
-18
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
569
Punti
18
Tornei
132
Best: 132
--
0
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
567
Punti
27
Tornei
133
Best: 133
--
0
Emerson Jones
AUS, 0
566
Punti
18
Tornei
134
Best: 134
▲
3
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
562
Punti
31
Tornei
135
Best: 31
▲
1
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
561
Punti
22
Tornei
136
Best: 94
▲
2
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
559
Punti
23
Tornei
137
Best: 54
▲
2
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
554
Punti
26
Tornei
138
Best: 112
▲
2
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
543
Punti
24
Tornei
139
Best: 41
▲
3
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
541
Punti
25
Tornei
140
Best: 140
▲
4
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
541
Punti
25
Tornei
141
Best: 117
▲
4
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
540
Punti
18
Tornei
142
Best: 142
▲
4
Lola Radivojevic
SRB, 0
534
Punti
28
Tornei
143
Best: 99
▲
5
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
526
Punti
27
Tornei
144
Best: 59
▲
6
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
524
Punti
23
Tornei
145
Best: 41
▼
-4
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
522
Punti
34
Tornei
146
Best: 146
▲
1
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
513
Punti
25
Tornei
147
Best: 147
▲
62
Veronika Podrez
UKR, 0
511
Punti
22
Tornei
148
Best: 148
▲
3
Taylah Preston
AUS, 0
509
Punti
29
Tornei
149
Best: 149
▲
5
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
504
Punti
25
Tornei
150
Best: 150
▼
-7
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
500
Punti
23
Tornei
151
Best: 151
▼
-17
Sofia Costoulas
BEL, 0
500
Punti
28
Tornei
152
Best: 84
▲
6
Kayla Day
USA, 28-09-1999
498
Punti
26
Tornei
153
Best: 150
▼
-1
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
496
Punti
28
Tornei
154
Best: 93
▼
-1
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
495
Punti
28
Tornei
155
Best: 155
▼
-20
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
494
Punti
27
Tornei
156
Best: 46
--
0
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
492
Punti
26
Tornei
157
Best: 19
▼
-8
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
482
Punti
33
Tornei
158
Best: 158
▼
-1
Tatiana Prozorova
RUS, 0
479
Punti
24
Tornei
159
Best: 157
--
0
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
477
Punti
25
Tornei
160
Best: 160
▼
-5
Linda Klimovicova
POL, 0
475
Punti
18
Tornei
161
Best: 161
▲
7
Mary Stoiana
USA, 0
465
Punti
24
Tornei
162
Best: 143
▼
-2
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
464
Punti
32
Tornei
163
Best: 112
▼
-2
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
461
Punti
31
Tornei
164
Best: 164
▼
-2
Teodora Kostovic
SRB, 0
459
Punti
26
Tornei
165
Best: 165
▼
-2
Polina Iatcenko
RUS, 0
458
Punti
24
Tornei
166
Best: 46
▼
-2
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
456
Punti
31
Tornei
167
Best: 167
▲
12
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
456
Punti
28
Tornei
168
Best: 168
▲
1
Carol Young Suh Lee
USA, 0
455
Punti
27
Tornei
169
Best: 164
▼
-4
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
452
Punti
27
Tornei
170
Best: 49
▲
1
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
439
Punti
18
Tornei
171
Best: 171
▲
1
Laura Samson
CZE, 0
428
Punti
20
Tornei
172
Best: 70
▲
3
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
420
Punti
24
Tornei
173
Best: 156
▲
1
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
419
Punti
19
Tornei
174
Best: 150
▲
10
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
419
Punti
26
Tornei
175
Best: 165
▼
-8
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
418
Punti
25
Tornei
176
Best: 97
▲
1
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
416
Punti
25
Tornei
177
Best: 23
▲
3
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
409
Punti
29
Tornei
178
Best: 158
▼
-2
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
405
Punti
31
Tornei
179
Best: 108
▼
-13
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
405
Punti
34
Tornei
180
Best: 105
▼
-7
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
403
Punti
29
Tornei
181
Best: 165
▲
1
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
401
Punti
29
Tornei
182
Best: 22
▲
1
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
399
Punti
6
Tornei
183
Best: 105
▼
-2
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
398
Punti
29
Tornei
184
Best: 56
▼
-6
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
395
Punti
25
Tornei
185
Best: 121
--
0
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
395
Punti
27
Tornei
186
Best: 100
--
0
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
392
Punti
14
Tornei
187
Best: 187
--
0
Luisina Giovannini
ARG, 0
391
Punti
20
Tornei
188
Best: 176
--
0
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
389
Punti
27
Tornei
189
Best: 189
--
0
Jeline Vandromme
BEL, 0
389
Punti
18
Tornei
190
Best: 170
▲
1
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
385
Punti
24
Tornei
191
Best: 21
▲
2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
381
Punti
12
Tornei
192
Best: 192
▲
2
Cadence Brace
CAN, 0
378
Punti
22
Tornei
193
Best: 193
▲
2
Noma Noha Akugue
GER, 0
378
Punti
32
Tornei
194
Best: 168
▲
2
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
377
Punti
28
Tornei
195
Best: 11
▼
-5
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
376
Punti
15
Tornei
196
Best: 104
▼
-26
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
376
Punti
28
Tornei
197
Best: 1
--
0
Karolina Pliskova
CZE, 21-03-1992
375
Punti
6
Tornei
198
Best: 71
--
0
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
375
Punti
27
Tornei
199
Best: 199
--
0
Fiona Crawley
USA, 07-02-2002
375
Punti
21
Tornei
200
Best: 191
▼
-8
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
373
Punti
29
Tornei
201
Best: 114
▼
-1
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
368
Punti
15
Tornei
202
Best: 202
▼
-1
Kayla Cross
CAN, 0
365
Punti
31
Tornei
203
Best: 90
▲
2
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
361
Punti
28
Tornei
204
Best: 83
--
0
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
357
Punti
23
Tornei
205
Best: 187
▼
-2
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
353
Punti
24
Tornei
206
Best: 93
--
0
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
343
Punti
27
Tornei
207
Best: 45
▼
-5
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
343
Punti
26
Tornei
208
Best: 1
▼
-1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
340
Punti
6
Tornei
209
Best: 209
▼
-1
Celine Naef
SUI, 0
335
Punti
22
Tornei
210
Best: 210
▲
10
Aoi Ito
JPN, 0
334
Punti
18
Tornei
211
Best: 168
▼
-1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
332
Punti
28
Tornei
212
Best: 212
▲
12
Gabriela Knutson
CZE, 0
332
Punti
31
Tornei
213
Best: 164
▼
-2
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
331
Punti
29
Tornei
214
Best: 52
▲
20
Claire Liu
USA, 25-05-2000
329
Punti
21
Tornei
215
Best: 105
▼
-2
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
327
Punti
32
Tornei
216
Best: 58
▼
-2
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
327
Punti
29
Tornei
217
Best: 100
▲
8
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
327
Punti
33
Tornei
218
Best: 43
▼
-1
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
324
Punti
30
Tornei
219
Best: 173
▲
11
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
323
Punti
25
Tornei
220
Best: 220
▼
-1
Lucie Havlickova
CZE, 0
323
Punti
18
Tornei
221
Best: 207
▼
-5
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
322
Punti
32
Tornei
222
Best: 153
▼
-1
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
315
Punti
34
Tornei
223
Best: 223
▼
-1
Aliona Falei
BLR, 0
315
Punti
24
Tornei
224
Best: 136
▼
-12
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
312
Punti
30
Tornei
225
Best: 214
▼
-2
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
312
Punti
22
Tornei
226
Best: 116
▲
1
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
308
Punti
26
Tornei
227
Best: 84
▲
1
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
308
Punti
20
Tornei
228
Best: 221
▲
1
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
308
Punti
22
Tornei
229
Best: 229
▼
-14
Elena Pridankina
RUS, 0
306
Punti
26
Tornei
230
Best: 125
▲
1
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
306
Punti
20
Tornei
231
Best: 231
▲
7
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
304
Punti
27
Tornei
232
Best: 232
▲
1
Julia Avdeeva
RUS, 0
303
Punti
21
Tornei
233
Best: 233
▼
-1
Elizara Yaneva
BUL, 0
295
Punti
16
Tornei
234
Best: 234
▲
2
Ayana Akli
USA, 0
288
Punti
24
Tornei
235
Best: 212
▲
4
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
288
Punti
28
Tornei
236
Best: 27
▲
4
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
286
Punti
12
Tornei
237
Best: 103
▲
14
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
283
Punti
30
Tornei
238
Best: 238
▲
16
Hina Inoue
USA, 0
282
Punti
23
Tornei
239
Best: 239
▼
-4
Akasha Urhobo
USA, 0
281
Punti
19
Tornei
240
Best: 240
▲
27
Alexandra Shubladze
RUS, 0
281
Punti
21
Tornei
241
Best: 241
▲
11
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
279
Punti
16
Tornei
242
Best: 242
▲
2
Barbora Palicova
CZE, 0
278
Punti
31
Tornei
243
Best: 243
▲
3
Fangran Tian
CHN, 0
278
Punti
24
Tornei
244
Best: 243
▲
30
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
278
Punti
22
Tornei
245
Best: 153
▲
2
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
277
Punti
36
Tornei
246
Best: 39
▼
-28
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
276
Punti
13
Tornei
247
Best: 40
▲
15
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
276
Punti
19
Tornei
248
Best: 248
▲
2
Mingge Xu
GBR, 0
274
Punti
20
Tornei
249
Best: 35
▲
20
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
274
Punti
15
Tornei
250
Best: 88
▼
-8
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
273
Punti
27
Tornei
251
Best: 205
▲
9
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
273
Punti
27
Tornei
252
Best: 214
▼
-4
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
273
Punti
32
Tornei
253
Best: 242
▼
-4
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
273
Punti
25
Tornei
254
Best: 151
▼
-11
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
272
Punti
29
Tornei
255
Best: 219
▲
42
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
269
Punti
18
Tornei
256
Best: 196
▼
-1
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
268
Punti
32
Tornei
257
Best: 257
--
0
Vendula Valdmannova
CZE, 0
268
Punti
19
Tornei
258
Best: 38
▲
1
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
265
Punti
12
Tornei
259
Best: 96
▼
-18
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
263
Punti
30
Tornei
260
Best: 212
▲
19
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
263
Punti
28
Tornei
261
Best: 45
--
0
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
261
Punti
23
Tornei
262
Best: 262
▲
38
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
260
Punti
18
Tornei
263
Best: 209
▼
-7
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
260
Punti
24
Tornei
264
Best: 264
--
0
Anca Todoni
ROU, 0
259
Punti
12
Tornei
265
Best: 265
--
0
Mia Ristic
SRB, 0
259
Punti
31
Tornei
266
Best: 266
--
0
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
259
Punti
23
Tornei
267
Best: 118
▼
-4
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
258
Punti
21
Tornei
268
Best: 268
▲
10
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
255
Punti
29
Tornei
269
Best: 214
▲
1
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
253
Punti
19
Tornei
270
Best: 265
▲
3
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
252
Punti
25
Tornei
271
Best: 271
▼
-3
Tara Wuerth
CRO, 0
250
Punti
18
Tornei
272
Best: 203
▼
-27
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
250
Punti
22
Tornei
273
Best: 222
▼
-15
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
250
Punti
30
Tornei
274
Best: 201
▼
-37
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
248
Punti
23
Tornei
275
Best: 165
▼
-22
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
248
Punti
25
Tornei
276
Best: 200
▲
9
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
244
Punti
28
Tornei
277
Best: 277
▼
-1
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
243
Punti
15
Tornei
278
Best: 181
▲
3
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
243
Punti
23
Tornei
279
Best: 244
▼
-2
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
242
Punti
24
Tornei
280
Best: 149
--
0
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
239
Punti
15
Tornei
281
Best: 281
▲
1
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
239
Punti
13
Tornei
282
Best: 254
▼
-7
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
238
Punti
28
Tornei
283
Best: 230
--
0
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
238
Punti
33
Tornei
284
Best: 152
▼
-13
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
235
Punti
31
Tornei
285
Best: 277
▼
-1
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
235
Punti
21
Tornei
286
Best: 286
▲
4
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
231
Punti
24
Tornei
287
Best: 38
▲
1
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
229
Punti
15
Tornei
288
Best: 119
▼
-1
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
228
Punti
26
Tornei
289
Best: 178
▲
45
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
228
Punti
26
Tornei
290
Best: 189
▼
-4
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
228
Punti
14
Tornei
291
Best: 172
▼
-2
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
224
Punti
15
Tornei
292
Best: 292
--
0
Wakana Sonobe
JPN, 0
224
Punti
12
Tornei
293
Best: 97
▼
-67
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
223
Punti
13
Tornei
294
Best: 293
▼
-1
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
222
Punti
20
Tornei
295
Best: 294
▼
-1
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
221
Punti
24
Tornei
296
Best: 135
▼
-1
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
220
Punti
22
Tornei
297
Best: 297
▲
2
Hayu Kinoshita
JPN, 0
220
Punti
22
Tornei
298
Best: 298
▲
12
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
218
Punti
26
Tornei
299
Best: 296
▲
2
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
217
Punti
28
Tornei
300
Best: 149
▼
-2
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
217
Punti
20
Tornei
301
Best: 301
▲
2
Lia Karatancheva
BUL, 0
215
Punti
32
Tornei
302
Best: 284
▲
2
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
215
Punti
17
Tornei
303
Best: 303
▼
-31
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
214
Punti
29
Tornei
304
Best: 97
▼
-13
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
214
Punti
22
Tornei
305
Best: 31
▲
4
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
213
Punti
17
Tornei
306
Best: 306
▼
-4
Carolyn Ansari
USA, 0
213
Punti
29
Tornei
307
Best: 307
▲
8
Julie Struplova
CZE, 0
213
Punti
18
Tornei
308
Best: 308
--
0
Amarissa Toth
HUN, 0
212
Punti
20
Tornei
309
Best: 309
▲
8
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
212
Punti
30
Tornei
310
Best: 310
▲
16
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
212
Punti
27
Tornei
311
Best: 311
▲
2
Samira De Stefano
ITA, 0
211
Punti
27
Tornei
312
Best: 312
▼
-16
Clervie Ngounoue
USA, 0
210
Punti
12
Tornei
313
Best: 309
▼
-2
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
210
Punti
20
Tornei
314
Best: 309
▲
2
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
208
Punti
27
Tornei
315
Best: 211
▼
-9
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
207
Punti
22
Tornei
316
Best: 316
▼
-4
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
207
Punti
25
Tornei
317
Best: 317
▲
2
Alicia Dudeney
GBR, 0
207
Punti
24
Tornei
318
Best: 318
▲
4
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
205
Punti
25
Tornei
319
Best: 319
▲
1
Hibah Shaikh
USA, 25-09-2002
205
Punti
21
Tornei
320
Best: 176
▼
-15
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
203
Punti
28
Tornei
321
Best: 132
▲
2
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
202
Punti
21
Tornei
322
Best: 213
▲
9
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
202
Punti
26
Tornei
323
Best: 2
▲
19
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
201
Punti
8
Tornei
324
Best: 36
▲
1
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
201
Punti
17
Tornei
325
Best: 325
▼
-7
Amandine Monnot
FRA, 0
201
Punti
19
Tornei
326
Best: 326
▼
-19
Sara Saito
JPN, 0
200
Punti
29
Tornei
327
Best: 327
▼
-13
Erika Andreeva
RUS, 0
198
Punti
21
Tornei
328
Best: 226
▲
1
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
197
Punti
18
Tornei
329
Best: 221
▼
-5
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
197
Punti
23
Tornei
330
Best: 330
▲
2
Giorgia Pedone
ITA, 0
195
Punti
24
Tornei
331
Best: 310
▲
2
Lea Ma
USA, 01-02-2001
195
Punti
24
Tornei
332
Best: 330
▼
-2
Alina Granwehr
SUI, 13-07-2003
193
Punti
20
Tornei
333
Best: 283
▲
2
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
193
Punti
13
Tornei
334
Best: 334
▲
2
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
192
Punti
27
Tornei
335
Best: 301
▲
10
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
191
Punti
25
Tornei
336
Best: 336
▲
2
Eva Bennemann
GER, 0
191
Punti
20
Tornei
337
Best: 318
▼
-9
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
190
Punti
31
Tornei
338
Best: 299
▲
3
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
189
Punti
21
Tornei
339
Best: 339
▲
77
Robin Montgomery
USA, 0
188
Punti
7
Tornei
340
Best: 340
▲
3
Renata Jamrichova
SVK, 0
188
Punti
11
Tornei
341
Best: 341
▲
5
Mia Pohankova
SVK, 0
188
Punti
8
Tornei
342
Best: 136
▲
12
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
188
Punti
19
Tornei
343
Best: 293
▲
4
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
188
Punti
23
Tornei
344
Best: 344
▲
4
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
188
Punti
17
Tornei
345
Best: 2
▲
4
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
187
Punti
8
Tornei
346
Best: 346
▲
5
Martha Matoula
GRE, 0
187
Punti
24
Tornei
347
Best: 347
▲
5
Kira Pavlova
RUS, 0
187
Punti
21
Tornei
348
Best: 348
▲
5
Han Shi
CHN, 0
186
Punti
27
Tornei
349
Best: 35
▲
7
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
183
Punti
23
Tornei
350
Best: 83
▲
7
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
181
Punti
6
Tornei
351
Best: 47
▲
7
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
180
Punti
10
Tornei
352
Best: 203
▼
-12
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
180
Punti
25
Tornei
353
Best: 353
▲
7
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
179
Punti
24
Tornei
354
Best: 354
▼
-17
Laura Hietaranta
FIN, 0
178
Punti
17
Tornei
355
Best: 266
▼
-11
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
177
Punti
20
Tornei
356
Best: 356
▲
8
Elena Micic
AUS, 0
177
Punti
26
Tornei
357
Best: 357
▼
-18
Miho Kuramochi
JPN, 0
177
Punti
20
Tornei
358
Best: 358
▲
3
Francesca Pace
ITA, 0
177
Punti
15
Tornei
359
Best: 32
▲
169
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
175
Punti
12
Tornei
360
Best: 360
▲
3
Nastasja Schunk
GER, 0
175
Punti
21
Tornei
361
Best: 322
▲
10
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
172
Punti
22
Tornei
362
Best: 310
▼
-41
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
170
Punti
21
Tornei
363
Best: 363
▲
51
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
170
Punti
21
Tornei
364
Best: 364
▲
2
Julieta Pareja
USA, 0
168
Punti
13
Tornei
365
Best: 210
▲
3
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
168
Punti
27
Tornei
366
Best: 366
▼
-1
Natalija Senic
SRB, 0
168
Punti
19
Tornei
367
Best: 367
▼
-5
Amarni Banks
GBR, 0
167
Punti
15
Tornei
368
Best: 368
▼
-9
Yufei Ren
CHN, 0
167
Punti
24
Tornei
369
Best: 69
▲
12
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
167
Punti
28
Tornei
370
Best: 254
▲
14
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
167
Punti
19
Tornei
371
Best: 342
▼
-4
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
167
Punti
20
Tornei
372
Best: 372
▲
3
Victoria Hu
USA, 0
166
Punti
24
Tornei
373
Best: 150
▼
-23
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
165
Punti
18
Tornei
374
Best: 374
▼
-2
Angelina Voloshchuk
POR, 0
165
Punti
20
Tornei
375
Best: 375
▼
-2
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
376
Best: 280
▲
16
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
163
Punti
29
Tornei
377
Best: 199
▼
-3
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
163
Punti
24
Tornei
378
Best: 378
▼
-1
Eryn Cayetano
USA, 0
163
Punti
20
Tornei
379
Best: 253
▼
-1
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
163
Punti
34
Tornei
380
Best: 380
--
0
Kristiana Sidorova
RUS, 0
162
Punti
23
Tornei
381
Best: 133
▲
15
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
162
Punti
24
Tornei
382
Best: 114
--
0
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
160
Punti
20
Tornei
383
Best: 216
--
0
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
160
Punti
22
Tornei
384
Best: 296
▼
-8
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
158
Punti
23
Tornei
385
Best: 385
--
0
Vaishnavi Adkar
IND, 0
158
Punti
14
Tornei
386
Best: 386
--
0
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
157
Punti
19
Tornei
387
Best: 204
--
0
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
157
Punti
18
Tornei
388
Best: 60
--
0
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
157
Punti
20
Tornei
389
Best: 389
▼
-19
Ariana Geerlings
ESP, 0
156
Punti
12
Tornei
390
Best: 390
▼
-11
Diletta Cherubini
ITA, 0
156
Punti
27
Tornei
391
Best: 314
▼
-2
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
156
Punti
27
Tornei
392
Best: 392
▼
-2
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
154
Punti
25
Tornei
393
Best: 292
▲
6
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
153
Punti
23
Tornei
394
Best: 394
--
0
Martina Okalova
SVK, 0
152
Punti
17
Tornei
395
Best: 292
▲
2
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
152
Punti
18
Tornei
396
Best: 3
▲
5
Sloane Stephens
USA, 20-03-1993
151
Punti
10
Tornei
397
Best: 397
▲
3
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
151
Punti
25
Tornei
398
Best: 347
▲
4
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
150
Punti
18
Tornei
399
Best: 399
▼
-8
Priska Nugroho
INA, 0
150
Punti
21
Tornei
400
Best: 400
▼
-7
Saki Imamura
JPN, 0
150
Punti
16
Tornei
401
Best: 401
▲
2
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
149
Punti
22
Tornei
402
Best: 169
▲
3
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
147
Punti
27
Tornei
403
Best: 299
▼
-5
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
147
Punti
22
Tornei
404
Best: 404
--
0
Alexis Blokhina
USA, 0
147
Punti
13
Tornei
405
Best: 404
▲
2
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
147
Punti
25
Tornei
406
Best: 406
▲
3
Federica Urgesi
ITA, 0
145
Punti
26
Tornei
407
Best: 407
▲
3
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
145
Punti
18
Tornei
408
Best: 131
--
0
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
144
Punti
14
Tornei
409
Best: 291
▼
-3
Alana Smith
USA, 09-11-1999
144
Punti
24
Tornei
410
Best: 404
▲
1
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
144
Punti
29
Tornei
411
Best: 411
▲
1
Monika Ekstrand
USA, 0
143
Punti
12
Tornei
412
Best: 61
▼
-85
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
141
Punti
23
Tornei
413
Best: 413
--
0
Alana Subasic
AUS, 0
141
Punti
24
Tornei
414
Best: 414
▼
-19
Weronika Ewald
POL, 0
140
Punti
18
Tornei
415
Best: 415
--
0
Aran Teixido Garcia
ESP, 17-01-2001
140
Punti
15
Tornei
416
Best: 154
▲
1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
139
Punti
23
Tornei
417
Best: 346
▲
15
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
139
Punti
19
Tornei
418
Best: 200
▲
3
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
138
Punti
27
Tornei
419
Best: 419
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
138
Punti
19
Tornei
420
Best: 213
▼
-51
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
137
Punti
26
Tornei
421
Best: 421
▼
-1
Denislava Glushkova
BUL, 0
137
Punti
21
Tornei
422
Best: 139
▼
-67
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
135
Punti
19
Tornei
423
Best: 423
▼
-5
Xinxin Yao
CHN, 0
135
Punti
31
Tornei
424
Best: 424
▼
-2
Amelia Rajecki
GBR, 0
135
Punti
24
Tornei
425
Best: 162
▼
-2
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
135
Punti
19
Tornei
426
Best: 237
▲
39
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
135
Punti
22
Tornei
427
Best: 226
--
0
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
135
Punti
15
Tornei
428
Best: 424
▼
-4
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
135
Punti
21
Tornei
429
Best: 186
▼
-4
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
135
Punti
25
Tornei
430
Best: 399
▲
4
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
135
Punti
21
Tornei
431
Best: 431
▲
10
Ena Koike
JPN, 0
134
Punti
19
Tornei
432
Best: 296
▼
-4
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
133
Punti
15
Tornei
433
Best: 433
▲
18
Madison Sieg
USA, 0
133
Punti
19
Tornei
434
Best: 430
▼
-4
Maria Urrutia
ARG, 09-03-2001
132
Punti
19
Tornei
435
Best: 435
▲
17
Noemi Basiletti
ITA, 0
132
Punti
20
Tornei
436
Best: 431
▼
-5
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
132
Punti
19
Tornei
437
Best: 158
▼
-4
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
131
Punti
27
Tornei
438
Best: 438
▼
-1
Jiaqi Wang
CHN, 0
131
Punti
29
Tornei
439
Best: 439
▲
3
Rada Zolotareva
RUS, 0
131
Punti
10
Tornei
440
Best: 440
▼
-5
Mio Mushika
JPN, 0
130
Punti
22
Tornei
441
Best: 304
▼
-12
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
129
Punti
19
Tornei
442
Best: 442
▼
-3
Ranah Stoiber
GBR, 0
127
Punti
23
Tornei
443
Best: 320
--
0
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
127
Punti
13
Tornei
444
Best: 361
--
0
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
127
Punti
18
Tornei
445
Best: 445
--
0
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
127
Punti
24
Tornei
446
Best: 446
--
0
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
126
Punti
19
Tornei
447
Best: 110
▼
-11
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
126
Punti
17
Tornei
448
Best: 250
--
0
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
125
Punti
24
Tornei
449
Best: 339
--
0
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
125
Punti
23
Tornei
450
Best: 450
▲
8
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
125
Punti
17
Tornei
451
Best: 448
▲
2
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
125
Punti
20
Tornei
452
Best: 421
▲
2
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
125
Punti
9
Tornei
453
Best: 453
▲
2
Lidia Encheva
BUL, 0
125
Punti
18
Tornei
454
Best: 147
▲
2
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
124
Punti
18
Tornei
455
Best: 427
▲
2
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
124
Punti
19
Tornei
456
Best: 456
▲
3
Angella Okutoyi
KEN, 0
124
Punti
9
Tornei
457
Best: 348
▼
-17
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
123
Punti
17
Tornei
458
Best: 458
▲
2
Kristina Liutova
RUS, 0
123
Punti
8
Tornei
459
Best: 459
▲
2
Rositsa Dencheva
BUL, 0
123
Punti
15
Tornei
460
Best: 423
▲
2
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
123
Punti
16
Tornei
461
Best: 461
▲
2
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
122
Punti
21
Tornei
462
Best: 462
▲
2
Ella Mcdonald
GBR, 0
122
Punti
20
Tornei
463
Best: 463
▲
3
Carla Markus
ARG, 0
122
Punti
19
Tornei
464
Best: 464
▼
-14
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
122
Punti
19
Tornei
465
Best: 175
▲
3
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
121
Punti
16
Tornei
466
Best: 466
▲
64
Alena Kovackova
CZE, 0
121
Punti
13
Tornei
467
Best: 190
▲
3
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
120
Punti
18
Tornei
468
Best: 468
▲
14
Varvara Panshina
RUS, 0
120
Punti
19
Tornei
469
Best: 469
▼
-2
Sara Dols
ESP, 0
120
Punti
22
Tornei
470
Best: 470
▼
-32
Kristina Dmitruk
BLR, 0
119
Punti
10
Tornei
471
Best: 442
--
0
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
119
Punti
19
Tornei
472
Best: 472
▲
1
Britt Du Pree
NED, 0
119
Punti
18
Tornei
473
Best: 379
▼
-26
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
116
Punti
15
Tornei
474
Best: 474
▲
2
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
116
Punti
22
Tornei
475
Best: 475
▼
-6
Alessandra Mazzola
ITA, 0
115
Punti
18
Tornei
476
Best: 476
▼
-1
Radka Zelnickova
SVK, 0
115
Punti
20
Tornei
477
Best: 477
▲
1
Nahia Berecoechea
FRA, 0
114
Punti
21
Tornei
478
Best: 143
▲
1
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
114
Punti
18
Tornei
479
Best: 1
▲
1
Venus Williams
USA, 17-06-1980
113
Punti
9
Tornei
480
Best: 309
▲
1
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
113
Punti
23
Tornei
481
Best: 347
▲
2
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
111
Punti
23
Tornei
482
Best: 380
▲
8
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
111
Punti
20
Tornei
483
Best: 483
▲
3
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
110
Punti
15
Tornei
484
Best: 434
▼
-7
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
110
Punti
20
Tornei
485
Best: 485
▲
3
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
486
Best: 486
▼
-1
Marie Vogt
GER, 0
110
Punti
19
Tornei
487
Best: 487
▲
5
Jenny Lim
FRA, 0
109
Punti
22
Tornei
488
Best: 163
▲
1
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
109
Punti
23
Tornei
489
Best: 231
▼
-15
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
109
Punti
27
Tornei
490
Best: 490
▼
-3
Gina Dittmann
GER, 0
109
Punti
19
Tornei
491
Best: 491
▼
-7
Josy Daems
GER, 0
109
Punti
18
Tornei
492
Best: 85
▼
-1
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
108
Punti
15
Tornei
493
Best: 81
▼
-67
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
107
Punti
7
Tornei
494
Best: 494
▼
-1
Yara Bartashevich
FRA, 0
107
Punti
27
Tornei
495
Best: 371
▼
-23
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
107
Punti
19
Tornei
496
Best: 489
▲
30
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
107
Punti
19
Tornei
497
Best: 497
▼
-2
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
106
Punti
16
Tornei
498
Best: 498
▼
-2
Zongyu Li
CHN, 0
106
Punti
20
Tornei
499
Best: 317
▼
-2
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
106
Punti
19
Tornei
500
Best: 463
▲
3
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
105
Punti
19
Tornei
501
Best: 151
▼
-2
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
104
Punti
10
Tornei
502
Best: 169
▲
17
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
104
Punti
17
Tornei
503
Best: 466
▼
-3
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
104
Punti
14
Tornei
504
Best: 504
▲
10
Yuno Kitahara
JPN, 0
104
Punti
20
Tornei
505
Best: 505
▼
-7
Mathilde Lollia
FRA, 0
103
Punti
18
Tornei
506
Best: 506
▼
-5
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
103
Punti
24
Tornei
507
Best: 507
▼
-3
Mara Guth
GER, 0
103
Punti
19
Tornei
508
Best: 296
▼
-3
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
102
Punti
14
Tornei
509
Best: 240
▲
23
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
102
Punti
20
Tornei
510
Best: 510
▼
-4
Luiza Fullana
BRA, 0
102
Punti
18
Tornei
511
Best: 511
▼
-3
Isabella Maria Serban
ITA, 0
102
Punti
18
Tornei
512
Best: 512
▼
-3
Arianna Zucchini
ITA, 0
101
Punti
26
Tornei
513
Best: 143
▲
27
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
101
Punti
18
Tornei
514
Best: 514
▼
-4
Gina Feistel
POL, 0
101
Punti
15
Tornei
515
Best: 515
▼
-3
Anja Stankovic
SRB, 0
101
Punti
16
Tornei
516
Best: 516
▲
2
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
100
Punti
13
Tornei
517
Best: 127
▲
3
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
100
Punti
9
Tornei
518
Best: 518
▼
-5
Laura Mair
ITA, 0
100
Punti
17
Tornei
519
Best: 18
▲
44
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
99
Punti
18
Tornei
520
Best: 179
▼
-3
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
99
Punti
15
Tornei
521
Best: 521
--
0
Maria Sara Popa
ROU, 0
99
Punti
19
Tornei
522
Best: 522
▲
17
Julia Adams
USA, 0
99
Punti
23
Tornei
523
Best: 46
▲
41
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
98
Punti
13
Tornei
524
Best: 300
▼
-1
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
98
Punti
10
Tornei
525
Best: 466
▼
-1
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
98
Punti
12
Tornei
526
Best: 526
▼
-24
Mayu Crossley
JPN, 0
98
Punti
10
Tornei
527
Best: 494
--
0
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
98
Punti
21
Tornei
528
Best: 528
▲
1
Ana Candiotto
BRA, 0
97
Punti
19
Tornei
529
Best: 331
▲
2
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
97
Punti
12
Tornei
530
Best: 511
▲
3
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
97
Punti
18
Tornei
531
Best: 522
▼
-6
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
97
Punti
17
Tornei
532
Best: 410
▲
2
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
96
Punti
21
Tornei
533
Best: 104
▼
-26
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
96
Punti
6
Tornei
534
Best: 534
▲
10
Kristina Kroitor
RUS, 0
96
Punti
14
Tornei
535
Best: 71
--
0
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
536
Best: 536
▲
1
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
95
Punti
18
Tornei
537
Best: 413
▲
17
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
95
Punti
15
Tornei
538
Best: 538
▲
5
Julia Stusek
GER, 0
94
Punti
11
Tornei
539
Best: 367
▼
-1
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
94
Punti
17
Tornei
540
Best: 537
▲
12
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
94
Punti
23
Tornei
541
Best: 342
▼
-25
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
93
Punti
14
Tornei
542
Best: 542
▼
-6
Malaika Rapolu
USA, 0
93
Punti
16
Tornei
543
Best: 317
▼
-1
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
544
Best: 503
▲
2
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
93
Punti
17
Tornei
545
Best: 14
▲
3
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
92
Punti
5
Tornei
546
Best: 190
▼
-5
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
92
Punti
16
Tornei
547
Best: 356
▲
2
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
92
Punti
17
Tornei
548
Best: 548
▲
2
Sarah Van Emst
NED, 0
92
Punti
19
Tornei
549
Best: 527
▲
2
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
550
Best: 550
▲
20
Julie Pastikova
CZE, 0
91
Punti
14
Tornei
551
Best: 82
▼
-57
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
90
Punti
13
Tornei
552
Best: 552
▲
4
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
13
Tornei
553
Best: 553
▲
4
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
90
Punti
10
Tornei
554
Best: 554
▲
20
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
90
Punti
18
Tornei
555
Best: 555
▼
-8
Camilla Zanolini
ITA, 0
90
Punti
17
Tornei
556
Best: 556
▼
-45
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
89
Punti
13
Tornei
557
Best: 468
▼
-2
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
89
Punti
20
Tornei
558
Best: 558
▲
2
Arina Bulatova
RUS, 0
89
Punti
20
Tornei
559
Best: 56
▼
-44
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
88
Punti
10
Tornei
560
Best: 190
▼
-38
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
88
Punti
11
Tornei
561
Best: 561
--
0
Valentina Steiner
GER, 0
88
Punti
17
Tornei
562
Best: 559
▼
-3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
88
Punti
25
Tornei
563
Best: 352
▼
-5
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
88
Punti
12
Tornei
564
Best: 487
▼
-11
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
87
Punti
20
Tornei
565
Best: 284
--
0
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
85
Punti
18
Tornei
566
Best: 212
--
0
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
84
Punti
14
Tornei
567
Best: 445
▲
9
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
84
Punti
17
Tornei
568
Best: 568
--
0
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
569
Best: 569
--
0
Tamila Gadamauri
BEL, 0
84
Punti
17
Tornei
570
Best: 137
▼
-8
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
83
Punti
9
Tornei
571
Best: 180
--
0
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
83
Punti
12
Tornei
572
Best: 572
▼
-27
Marie Weckerle
LUX, 0
83
Punti
15
Tornei
573
Best: 573
▼
-1
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
83
Punti
17
Tornei
574
Best: 574
▼
-1
Kayo Nishimura
JPN, 0
83
Punti
18
Tornei
575
Best: 424
▲
15
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
82
Punti
15
Tornei
576
Best: 576
▼
-1
Sarah Rokusek
AUS, 0
82
Punti
19
Tornei
577
Best: 577
▲
19
Jana Kovackova
CZE, 0
82
Punti
9
Tornei
578
Best: 578
▼
-1
Reina Goto
JPN, 0
82
Punti
12
Tornei
579
Best: 579
▲
44
Ya Yi Yang
TPE, 0
82
Punti
14
Tornei
580
Best: 580
▼
-2
Maria Golovina
RUS, 0
82
Punti
15
Tornei
581
Best: 377
▲
6
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
82
Punti
16
Tornei
582
Best: 582
▼
-3
Tian Jialin
CHN, 0
82
Punti
18
Tornei
583
Best: 515
▲
27
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
81
Punti
18
Tornei
584
Best: 584
▼
-3
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
81
Punti
13
Tornei
585
Best: 160
▼
-1
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
80
Punti
18
Tornei
586
Best: 586
▼
-1
Rinko Matsuda
JPN, 0
80
Punti
21
Tornei
587
Best: 212
▼
-1
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
80
Punti
8
Tornei
588
Best: 588
▲
4
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
80
Punti
11
Tornei
589
Best: 589
▲
26
Amelie Van Impe
BEL, 0
80
Punti
19
Tornei
590
Best: 583
▼
-7
Milana Zhabrailova
RUS, 10-02-2003
80
Punti
21
Tornei
591
Best: 591
▲
3
Eleejah Inisan
FRA, 0
79
Punti
13
Tornei
592
Best: 328
▼
-25
Lian Tran
NED, 19-07-2002
79
Punti
19
Tornei
593
Best: 332
▼
-4
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
79
Punti
14
Tornei
594
Best: 491
▼
-3
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
79
Punti
13
Tornei
595
Best: 595
▲
12
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
79
Punti
21
Tornei
596
Best: 596
▲
1
Johanne Svendsen
DEN, 0
78
Punti
9
Tornei
597
Best: 597
▲
2
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
78
Punti
11
Tornei
598
Best: 598
▲
2
Carolina Kuhl
GER, 0
78
Punti
12
Tornei
599
Best: 599
▲
3
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
78
Punti
17
Tornei
600
Best: 600
▼
-7
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
78
Punti
17
Tornei
601
Best: 266
▲
2
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
77
Punti
9
Tornei
602
Best: 383
▲
2
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
77
Punti
12
Tornei
603
Best: 230
▼
-5
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
77
Punti
10
Tornei
604
Best: 2
▲
4
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
76
Punti
6
Tornei
605
Best: 338
▼
-10
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
76
Punti
9
Tornei
606
Best: 606
▼
-1
Luca Udvardy
HUN, 0
76
Punti
9
Tornei
607
Best: 607
▼
-1
Mariella Thamm
GER, 0
76
Punti
10
Tornei
608
Best: 497
▲
8
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
76
Punti
18
Tornei
609
Best: 144
--
0
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
75
Punti
16
Tornei
610
Best: 610
▲
8
Adelina Lachinova
LAT, 0
75
Punti
12
Tornei
611
Best: 611
▲
53
Ellie Schoppe
USA, 0
75
Punti
15
Tornei
612
Best: 612
▲
7
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
613
Best: 613
▼
-12
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
75
Punti
15
Tornei
614
Best: 614
--
0
Luciana Moyano
ARG, 0
75
Punti
16
Tornei
615
Best: 615
▼
-33
Jenna Defalco
USA, 0
75
Punti
17
Tornei
616
Best: 616
▲
4
Amelia Honer
USA, 0
74
Punti
8
Tornei
617
Best: 617
▲
4
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
74
Punti
20
Tornei
618
Best: 618
▲
15
Daria Egorova
RUS, 0
74
Punti
9
Tornei
619
Best: 619
▲
3
Beatrise Zeltina
LAT, 0
74
Punti
12
Tornei
620
Best: 450
▲
4
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
74
Punti
21
Tornei
621
Best: 621
▲
4
Chenting Zhu
CHN, 0
73
Punti
18
Tornei
622
Best: 622
▼
-42
Sarah Iliev
FRA, 0
73
Punti
15
Tornei
623
Best: 320
▼
-11
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
72
Punti
11
Tornei
624
Best: 624
▲
4
Berta Bonardi
ARG, 0
72
Punti
14
Tornei
625
Best: 625
▲
5
Melisa Ercan
AUS, 0
72
Punti
13
Tornei
626
Best: 626
▲
5
Bianca Barbulescu
ROU, 0
72
Punti
16
Tornei
627
Best: 487
▲
8
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
71
Punti
15
Tornei
628
Best: 368
▲
37
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
70
Punti
14
Tornei
629
Best: 405
▼
-16
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
70
Punti
17
Tornei
630
Best: 630
▲
31
Briana Szabo
ROU, 0
70
Punti
21
Tornei
631
Best: 114
▲
3
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
70
Punti
11
Tornei
632
Best: 632
▲
15
Victoria Milovanova
RUS, 0
70
Punti
16
Tornei
633
Best: 398
▼
-6
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
70
Punti
17
Tornei
634
Best: 634
▲
3
Lan Mi
CHN, 0
70
Punti
22
Tornei
635
Best: 635
▲
3
Dasha Plekhanova
CAN, 0
69
Punti
8
Tornei
636
Best: 335
▲
3
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
69
Punti
27
Tornei
637
Best: 440
▼
-26
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
69
Punti
18
Tornei
638
Best: 638
▲
3
Lea Nilsson
SWE, 0
69
Punti
11
Tornei
639
Best: 135
▲
3
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
69
Punti
12
Tornei
640
Best: 579
▲
3
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
69
Punti
15
Tornei
641
Best: 641
▲
10
Sayaka Ishii
JPN, 0
68
Punti
10
Tornei
642
Best: 642
▲
2
Alexis Nguyen
USA, 0
68
Punti
10
Tornei
643
Best: 549
▲
2
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
68
Punti
22
Tornei
644
Best: 374
▲
2
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
68
Punti
10
Tornei
645
Best: 645
▲
67
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
68
Punti
12
Tornei
646
Best: 646
▼
-58
Jana Otzipka
BEL, 0
68
Punti
16
Tornei
647
Best: 433
▲
1
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
68
Punti
17
Tornei
648
Best: 648
▲
1
Ana Grubor
CAN, 0
68
Punti
20
Tornei
649
Best: 504
▲
7
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
68
Punti
22
Tornei
650
Best: 560
--
0
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
68
Punti
23
Tornei
651
Best: 651
▲
30
Hikaru Sato
JPN, 05-04-1999
67
Punti
15
Tornei
652
Best: 566
▼
-20
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
67
Punti
17
Tornei
653
Best: 653
▲
1
Astrid Cirotte
FRA, 0
67
Punti
17
Tornei
654
Best: 654
▲
1
Maria Kalyakina
RUS, 0
67
Punti
21
Tornei
655
Best: 158
▼
-3
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
66
Punti
10
Tornei
656
Best: 492
▼
-3
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
66
Punti
14
Tornei
657
Best: 657
▲
1
Anna Petkovic
GER, 0
66
Punti
20
Tornei
658
Best: 658
▲
1
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
66
Punti
17
Tornei
659
Best: 659
▲
76
Beatrice Ricci
ITA, 0
66
Punti
13
Tornei
660
Best: 660
--
0
Loes Ebeling Koning
NED, 0
66
Punti
13
Tornei
661
Best: 661
▲
1
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
662
Best: 662
▲
1
Elena Korokozidi
GRE, 0
66
Punti
14
Tornei
663
Best: 663
▲
69
Daria Yesypchuk
UKR, 0
66
Punti
19
Tornei
664
Best: 664
▲
7
Alyssa Reguer
FRA, 0
65
Punti
20
Tornei
665
Best: 665
▲
1
Eliska Tichackova
CZE, 0
65
Punti
5
Tornei
666
Best: 130
▲
2
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
64
Punti
11
Tornei
667
Best: 667
▲
2
Mary Lewis
USA, 0
64
Punti
18
Tornei
668
Best: 150
▲
2
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
17
Tornei
669
Best: 669
▲
3
Sofia Johnson
GBR, 0
64
Punti
7
Tornei
670
Best: 670
▼
-3
Ksenia Efremova
FRA, 0
63
Punti
9
Tornei
671
Best: 619
▲
33
Demi Tran
NED, 26-11-2000
63
Punti
21
Tornei
672
Best: 672
▲
1
Iva Ivanova
BUL, 0
63
Punti
12
Tornei
673
Best: 646
▲
1
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
63
Punti
13
Tornei
674
Best: 674
▲
2
Nina Vargova
SVK, 0
63
Punti
16
Tornei
675
Best: 607
▲
8
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
63
Punti
16
Tornei
676
Best: 20
▲
1
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
62
Punti
6
Tornei
677
Best: 677
▲
1
Ruien Zhang
CHN, 0
62
Punti
14
Tornei
678
Best: 678
▲
1
Stefani Webb
AUS, 0
62
Punti
15
Tornei
679
Best: 679
▲
7
Ava Markham
USA, 0
62
Punti
9
Tornei
680
Best: 497
--
0
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
62
Punti
12
Tornei
681
Best: 681
▲
1
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
62
Punti
14
Tornei
682
Best: 13
▲
2
Jennifer Brady
USA, 12-04-1995
61
Punti
5
Tornei
683
Best: 213
▲
2
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
61
Punti
8
Tornei
684
Best: 684
▼
-27
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
61
Punti
5
Tornei
685
Best: 29
▼
-59
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
61
Punti
17
Tornei
686
Best: 686
▲
1
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
687
Best: 687
▲
21
Daria Zelinskaya
RUS, 0
61
Punti
18
Tornei
688
Best: 201
▼
-71
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
59
Punti
16
Tornei
689
Best: 689
▼
-1
Olivia Lincer
USA, 0
59
Punti
12
Tornei
690
Best: 380
▼
-1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
59
Punti
14
Tornei
691
Best: 691
▼
-1
Lavinia Tanasie
ROU, 0
59
Punti
11
Tornei
692
Best: 278
▲
5
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
59
Punti
13
Tornei
693
Best: 693
▼
-57
Marine Szostak
FRA, 0
59
Punti
14
Tornei
694
Best: 468
▲
68
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
59
Punti
16
Tornei
695
Best: 695
▼
-3
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
59
Punti
17
Tornei
696
Best: 696
▼
-3
Jiayi Wang
CHN, 0
59
Punti
17
Tornei
697
Best: 73
▼
-3
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
58
Punti
9
Tornei
698
Best: 698
▼
-3
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
58
Punti
11
Tornei
699
Best: 699
▼
-3
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
700
Best: 700
▼
-9
Junhan Zhang
CHN, 0
58
Punti
15
Tornei
701
Best: 701
▼
-3
Anita Sahdiieva
UKR, 0
58
Punti
16
Tornei
702
Best: 702
▼
-3
Dune Vaissaud
FRA, 0
58
Punti
18
Tornei
703
Best: 703
▼
-3
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
57
Punti
18
Tornei
704
Best: 704
▼
-3
Polina Kuharenko
BLR, 0
57
Punti
12
Tornei
705
Best: 114
▼
-2
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
56
Punti
12
Tornei
706
Best: 706
▼
-1
Maria Garcia Cid
ESP, 0
56
Punti
11
Tornei
707
Best: 652
▲
4
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
56
Punti
11
Tornei
708
Best: 500
▲
12
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
56
Punti
13
Tornei
709
Best: 658
▲
17
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
56
Punti
14
Tornei
710
Best: 710
▼
-4
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
56
Punti
14
Tornei
711
Best: 685
▼
-4
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
56
Punti
15
Tornei
712
Best: 4
▼
-3
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
55
Punti
4
Tornei
713
Best: 710
▼
-3
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
55
Punti
19
Tornei
714
Best: 695
▲
2
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
55
Punti
22
Tornei
715
Best: 269
▼
-2
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
55
Punti
12
Tornei
716
Best: 716
▼
-2
Neus Torner Sensano
ESP, 0
54
Punti
11
Tornei
717
Best: 337
▼
-2
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
54
Punti
10
Tornei
718
Best: 190
▼
-1
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
54
Punti
14
Tornei
719
Best: 601
▼
-17
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
54
Punti
16
Tornei
720
Best: 720
▲
2
Evialina Laskevich
BLR, 0
53
Punti
11
Tornei
721
Best: 721
▲
21
Bella Payne
USA, 0
53
Punti
8
Tornei
722
Best: 722
▲
1
Edda Mamedova
RUS, 0
53
Punti
8
Tornei
723
Best: 721
▲
1
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
53
Punti
8
Tornei
724
Best: 724
▲
1
Stefania Bojica
ROU, 0
53
Punti
10
Tornei
725
Best: 725
▼
-50
Gaia Maduzzi
ITA, 0
53
Punti
12
Tornei
726
Best: 348
▲
10
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
53
Punti
13
Tornei
727
Best: 319
--
0
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
53
Punti
14
Tornei
728
Best: 728
--
0
Yujia Huang
CHN, 0
53
Punti
16
Tornei
729
Best: 39
--
0
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
52
Punti
6
Tornei
730
Best: 730
▲
8
Oceane Babel
FRA, 0
52
Punti
16
Tornei
731
Best: 731
▼
-1
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
732
Best: 449
▼
-103
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
52
Punti
9
Tornei
733
Best: 175
▲
1
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
51
Punti
15
Tornei
734
Best: 684
▲
10
Kisa Yoshioka
JPN, 02-09-2000
51
Punti
10
Tornei
735
Best: 735
▲
10
Petra Konjikusic
SRB, 0
51
Punti
13
Tornei
736
Best: 319
▲
3
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
50
Punti
11
Tornei
737
Best: 737
▲
4
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
738
Best: 555
▼
-19
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
50
Punti
16
Tornei
739
Best: 739
▲
4
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
740
Best: 740
▼
-3
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
50
Punti
11
Tornei
741
Best: 741
▼
-23
Mia Horvit
USA, 0
49
Punti
13
Tornei
742
Best: 470
▲
5
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
49
Punti
7
Tornei
743
Best: 743
▼
-22
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
49
Punti
11
Tornei
744
Best: 744
▲
4
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
48
Punti
14
Tornei
745
Best: 745
▲
5
Xinran Sun
CHN, 0
48
Punti
5
Tornei
746
Best: 531
▲
5
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
48
Punti
12
Tornei
747
Best: 747
▲
9
Vlada Mincheva
RUS, 0
48
Punti
12
Tornei
748
Best: 685
▲
4
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
749
Best: 668
▲
4
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
48
Punti
15
Tornei
750
Best: 750
▲
4
Yuhan Wang
CHN, 0
47
Punti
16
Tornei
751
Best: 751
▲
4
Meng-Yi Chen
CHN, 0
47
Punti
13
Tornei
752
Best: 752
▲
5
Belle Thompson
AUS, 0
47
Punti
13
Tornei
753
Best: 753
▲
5
Alyssa Ahn
USA, 0
46
Punti
9
Tornei
754
Best: 754
▲
5
Brooke Black
GBR, 0
46
Punti
8
Tornei
755
Best: 604
▲
5
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
46
Punti
12
Tornei
756
Best: 756
▲
5
Victoria Osuigwe
USA, 0
46
Punti
7
Tornei
757
Best: 757
▼
-26
Ida Wobker
GER, 0
46
Punti
8
Tornei
758
Best: 758
▲
5
Noemi Maines
ITA, 0
46
Punti
19
Tornei
759
Best: 759
▲
11
Thea Frodin
USA, 0
45
Punti
7
Tornei
760
Best: 760
▼
-14
Christasha Mcneil
USA, 0
45
Punti
12
Tornei
761
Best: 422
▲
4
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
45
Punti
8
Tornei
762
Best: 762
▲
4
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 17-01-2002
45
Punti
12
Tornei
763
Best: 763
▲
4
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
764
Best: 351
▼
-124
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
45
Punti
7
Tornei
765
Best: 765
▲
3
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
45
Punti
11
Tornei
766
Best: 766
▲
3
Anastasiia Firman
UKR, 0
45
Punti
17
Tornei
767
Best: 767
▲
4
Yiming Dang
CHN, 0
44
Punti
10
Tornei
768
Best: 768
▲
13
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
44
Punti
10
Tornei
769
Best: 356
▲
3
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
44
Punti
14
Tornei
770
Best: 770
▲
3
Chelsea Fontenel
SUI, 0
44
Punti
15
Tornei
771
Best: 713
▲
3
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
44
Punti
16
Tornei
772
Best: 26
▲
4
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
43
Punti
8
Tornei
773
Best: 773
▲
4
Giulia Safina Popa
ROU, 0
43
Punti
5
Tornei
774
Best: 774
▲
4
Monique Barry
NZL, 0
43
Punti
15
Tornei
775
Best: 775
▲
4
Ava Hrastar
USA, 0
43
Punti
8
Tornei
776
Best: 776
▲
4
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
777
Best: 186
▲
7
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
43
Punti
11
Tornei
778
Best: 778
▲
7
Laima Vladson
UZB, 0
43
Punti
11
Tornei
779
Best: 779
▲
3
Madelief Hageman
NED, 0
43
Punti
20
Tornei
780
Best: 12
▼
-5
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
42
Punti
5
Tornei
781
Best: 781
▲
122
Carson Tanguilig
USA, 0
42
Punti
9
Tornei
782
Best: 782
▲
1
Indianna Spink
GBR, 0
42
Punti
10
Tornei
783
Best: 783
▲
4
Yasmin Ezzat
EGY, 0
42
Punti
13
Tornei
784
Best: 377
▼
-44
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
41
Punti
10
Tornei
785
Best: 317
▲
5
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
41
Punti
12
Tornei
786
Best: 786
▲
5
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
787
Best: 787
▲
5
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
788
Best: 359
▼
-2
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
41
Punti
12
Tornei
789
Best: 781
▲
9
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
41
Punti
16
Tornei
790
Best: 790
▼
-2
Maya Iyengar
USA, 0
40
Punti
16
Tornei
791
Best: 584
▲
2
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
40
Punti
19
Tornei
792
Best: 792
▲
4
Ella Haavisto
FIN, 0
40
Punti
12
Tornei
793
Best: 205
▲
4
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
40
Punti
12
Tornei
794
Best: 794
▲
11
Jamilah Snells
USA, 0
40
Punti
13
Tornei
795
Best: 795
▲
12
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
40
Punti
16
Tornei
796
Best: 330
▲
3
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
39
Punti
10
Tornei
797
Best: 278
▼
-3
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
39
Punti
10
Tornei
798
Best: 798
▲
4
Sae Noguchi
JPN, 0
39
Punti
10
Tornei
799
Best: 799
▲
4
Shannon Lam
USA, 0
39
Punti
9
Tornei
800
Best: 800
▲
4
Dunja Maric
SRB, 0
39
Punti
10
Tornei
801
Best: 801
▲
5
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
39
Punti
13
Tornei
802
Best: 802
▲
6
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
39
Punti
17
Tornei
803
Best: 803
▲
7
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
38
Punti
9
Tornei
804
Best: 317
▲
7
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
38
Punti
13
Tornei
805
Best: 805
▼
-10
Makenna Jones
USA, 0
38
Punti
9
Tornei
806
Best: 806
▼
-5
Gaeul Jang
KOR, 0
38
Punti
6
Tornei
807
Best: 728
▲
5
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
38
Punti
6
Tornei
808
Best: 808
▲
5
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
38
Punti
7
Tornei
809
Best: 809
▲
5
Maria Lazarenko
UKR, 0
38
Punti
8
Tornei
810
Best: 810
▲
5
Yujin Kim
KOR, 0
38
Punti
11
Tornei
811
Best: 708
▼
-2
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
38
Punti
16
Tornei
812
Best: 20
▲
13
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
37
Punti
14
Tornei
813
Best: 813
▲
5
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
814
Best: 814
▲
5
Coco Bosman
NED, 0
37
Punti
11
Tornei
815
Best: 752
▲
5
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
37
Punti
12
Tornei
816
Best: 537
▲
5
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
37
Punti
12
Tornei
817
Best: 817
▲
12
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
37
Punti
13
Tornei
818
Best: 196
▲
4
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
37
Punti
13
Tornei
819
Best: 819
▼
-3
Lilian Poling
USA, 0
37
Punti
16
Tornei
820
Best: 5
▲
3
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
821
Best: 821
▼
-4
Petra Hule
AUS, 0
36
Punti
9
Tornei
822
Best: 822
▲
4
Laquisa Khan
AUS, 0
36
Punti
13
Tornei
823
Best: 823
▲
4
Luna Vujovic
SRB, 0
36
Punti
6
Tornei
824
Best: 824
▲
4
Amy Sucha
CZE, 0
36
Punti
7
Tornei
825
Best: 825
▲
58
Margaux Maquet
BEL, 0
36
Punti
9
Tornei
826
Best: 826
▲
4
Kristina Penickova
USA, 0
35
Punti
7
Tornei
827
Best: 827
▲
4
Anna Frey
USA, 0
35
Punti
4
Tornei
828
Best: 318
▼
-4
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
35
Punti
7
Tornei
829
Best: 191
▼
-40
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
35
Punti
2
Tornei
830
Best: 830
▲
2
Linea Bajraliu
SWE, 0
35
Punti
8
Tornei
831
Best: 831
▲
2
Monika Stankiewicz
POL, 0
35
Punti
11
Tornei
832
Best: 832
▲
2
Anastasiia Gureva
RUS, 0
35
Punti
5
Tornei
833
Best: 833
▲
2
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
834
Best: 834
▲
2
Amy Stevens
AUS, 0
35
Punti
7
Tornei
835
Best: 835
▲
2
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
35
Punti
7
Tornei
836
Best: 548
▲
2
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
35
Punti
8
Tornei
837
Best: 837
▲
2
Suana Tucakovic
BIH, 0
35
Punti
10
Tornei
838
Best: 838
▲
2
Johanna Silva
GER, 0
35
Punti
10
Tornei
839
Best: 839
▲
2
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
840
Best: 840
▲
3
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
841
Best: 841
▲
3
Chukwumelije Clarke
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
842
Best: 842
▲
55
Karla Popovic
CRO, 0
34
Punti
7
Tornei
843
Best: 263
▲
2
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
34
Punti
7
Tornei
844
Best: 844
▲
2
Olga Danilova
CYP, 0
34
Punti
9
Tornei
845
Best: 845
▲
2
Anna Snigireva
RUS, 0
34
Punti
9
Tornei
846
Best: 430
▲
2
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
847
Best: 847
▲
2
Klara Veldman
NED, 0
34
Punti
11
Tornei
848
Best: 848
▲
2
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
34
Punti
12
Tornei
849
Best: 658
▲
2
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
34
Punti
17
Tornei
850
Best: 39
▼
-117
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
33
Punti
8
Tornei
851
Best: 411
▲
1
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
33
Punti
6
Tornei
852
Best: 852
▼
-10
Viola Turini
ITA, 0
33
Punti
11
Tornei
853
Best: 853
--
0
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
854
Best: 714
▲
1
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
33
Punti
8
Tornei
855
Best: 855
▲
1
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
33
Punti
12
Tornei
856
Best: 738
▲
1
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
33
Punti
12
Tornei
857
Best: 857
▲
20
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
33
Punti
17
Tornei
858
Best: 5
▼
-94
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
32
Punti
3
Tornei
859
Best: 10
▲
12
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
32
Punti
6
Tornei
860
Best: 192
▼
-2
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
32
Punti
9
Tornei
861
Best: 861
▼
-1
Jizelle Sibai
AUS, 0
32
Punti
5
Tornei
862
Best: 862
▼
-1
Mara Gae
ROU, 0
32
Punti
9
Tornei
863
Best: 863
▼
-9
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
864
Best: 864
▼
-2
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
865
Best: 865
▼
-2
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
866
Best: 184
▼
-2
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
867
Best: 525
▼
-2
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
32
Punti
7
Tornei
868
Best: 868
▼
-2
Onyu Choi
KOR, 0
32
Punti
10
Tornei
869
Best: 869
▼
-2
Louna Zoppas
FRA, 0
32
Punti
10
Tornei
870
Best: 451
▼
-2
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
32
Punti
12
Tornei
871
Best: 674
▼
-2
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
32
Punti
13
Tornei
872
Best: 872
▼
-2
Carolin Raschdorf
GER, 0
32
Punti
14
Tornei
873
Best: 317
▼
-73
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
31
Punti
17
Tornei
874
Best: 874
▼
-2
Irem Kurt
TUR, 0
31
Punti
10
Tornei
875
Best: 875
▼
-1
Nada Fouad
EGY, 0
31
Punti
10
Tornei
876
Best: 876
▲
35
Yingqun Sun
CHN, 0
31
Punti
11
Tornei
877
Best: 877
▼
-2
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
31
Punti
11
Tornei
878
Best: 878
▼
-2
Ava Rodriguez
USA, 0
31
Punti
12
Tornei
879
Best: 879
▲
6
Paula Cembranos
SUI, 0
31
Punti
13
Tornei
880
Best: 802
▼
-2
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
12
Tornei
881
Best: 881
▼
-2
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
882
Best: 882
▼
-2
Selina Dal
GER, 0
30
Punti
4
Tornei
883
Best: 883
▼
-2
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
884
Best: 884
--
0
Shiho Tsujioka
JPN, 0
30
Punti
12
Tornei
885
Best: 885
▲
1
Carmen Gallardo Guevara
ESP, 0
29
Punti
10
Tornei
886
Best: 886
▲
1
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
887
Best: 887
▲
1
Elza Tomase
LAT, 0
29
Punti
6
Tornei
888
Best: 785
▲
1
Lauryn John-Baptiste
GBR, 26-07-1999
29
Punti
6
Tornei
889
Best: 111
▼
-7
Francoise Abanda
CAN, 05-02-1997
29
Punti
7
Tornei
890
Best: 387
▲
1
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
29
Punti
10
Tornei
891
Best: 891
▲
2
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
28
Punti
14
Tornei
892
Best: 99
▲
2
Valeria Savinykh
RUS, 20-02-1991
28
Punti
7
Tornei
893
Best: 893
▲
2
Joy De Zeeuw
NED, 0
28
Punti
10
Tornei
894
Best: 894
▲
2
Patricija Paukstyte
LTU, 0
28
Punti
4
Tornei
895
Best: 895
▼
-22
Angelica Blake
GBR, 0
28
Punti
7
Tornei
896
Best: 896
▲
3
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
897
Best: 897
▲
3
Camilla Gennaro
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
898
Best: 898
▲
3
Maddalena Giordano
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
899
Best: 899
▲
6
Akanksha Nitture
IND, 0
27
Punti
12
Tornei
900
Best: 900
▲
19
Allegra Korpanec Davies
GBR, 0
27
Punti
13
Tornei
901
Best: 901
▲
5
Ashleigh Simes
AUS, 05-02-2003
27
Punti
4
Tornei
902
Best: 902
▲
5
Shruti Ahlawat
IND, 0
27
Punti
4
Tornei
903
Best: 903
▲
5
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
904
Best: 904
▲
5
Ekaterina Tupitsyna
RUS, 0
27
Punti
7
Tornei
905
Best: 905
▲
46
Xi Luo
CHN, 0
27
Punti
9
Tornei
906
Best: 693
▲
6
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
27
Punti
10
Tornei
907
Best: 907
▲
6
Valeriia Artemeva
RUS, 0
27
Punti
11
Tornei
908
Best: 908
▲
6
Ela Milic
SLO, 0
27
Punti
12
Tornei
909
Best: 909
▲
7
Candela Vazquez
ARG, 0
26
Punti
10
Tornei
910
Best: 910
▲
8
Kallista Liu
HKG, 0
26
Punti
11
Tornei
911
Best: 297
▲
9
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
26
Punti
4
Tornei
912
Best: 912
▲
9
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
913
Best: 913
▲
9
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
914
Best: 589
▲
9
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
26
Punti
6
Tornei
915
Best: 915
▼
-5
Abigail Rencheli
USA, 0
26
Punti
6
Tornei
916
Best: 916
▲
8
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
917
Best: 917
▲
8
Sabine Rutlauka
LAT, 0
26
Punti
8
Tornei
918
Best: 504
▼
-14
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
26
Punti
10
Tornei
919
Best: 734
▲
7
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
26
Punti
11
Tornei
920
Best: 920
▲
8
Giulia Paterno
ITA, 0
26
Punti
13
Tornei
921
Best: 814
▼
-6
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
25
Punti
11
Tornei
922
Best: 922
▲
7
Defne Cirpanli
TUR, 0
25
Punti
10
Tornei
923
Best: 548
▼
-6
Ines Murta
POR, 31-05-1997
25
Punti
10
Tornei
924
Best: 924
▲
19
Victoria Pohle
GER, 0
25
Punti
14
Tornei
925
Best: 925
▲
5
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
926
Best: 352
▼
-28
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
25
Punti
6
Tornei
927
Best: 318
▲
4
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
928
Best: 838
▲
4
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
25
Punti
9
Tornei
929
Best: 929
▲
11
Tiana Tian Deng
SWE, 0
25
Punti
10
Tornei
930
Best: 628
▼
-38
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
25
Punti
10
Tornei
931
Best: 931
▲
2
Romane Longueville
BEL, 0
25
Punti
11
Tornei
932
Best: 932
▲
2
Mila Masic
SRB, 0
25
Punti
13
Tornei
933
Best: 626
▲
2
Alexandra Osborne
AUS, 08-04-1995
24
Punti
8
Tornei
934
Best: 934
▲
2
Elyse Tse
NZL, 0
24
Punti
10
Tornei
935
Best: 935
▲
12
Alja Senica
SLO, 0
24
Punti
12
Tornei
936
Best: 739
▲
1
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
937
Best: 937
▲
4
Jordyn Mcbride
USA, 0
24
Punti
9
Tornei
938
Best: 938
▲
4
Lavinia Luciano
ITA, 0
24
Punti
11
Tornei
939
Best: 546
▼
-12
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
24
Punti
12
Tornei
940
Best: 20
▲
4
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
941
Best: 941
▲
4
Charo Esquiva Banuls
ESP, 0
23
Punti
8
Tornei
942
Best: 942
▲
4
Sonal Patil
IND, 0
23
Punti
10
Tornei
943
Best: 943
▲
5
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
944
Best: 626
▼
-5
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
23
Punti
7
Tornei
945
Best: 945
▲
4
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
946
Best: 946
▲
4
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
23
Punti
8
Tornei
947
Best: 124
▲
5
Georgina Garcia Perez
ESP, 13-05-1992
23
Punti
8
Tornei
948
Best: 948
▲
5
Nanari Katsumi
JPN, 0
23
Punti
9
Tornei
949
Best: 949
▲
5
Alesia Breaz
ROU, 0
23
Punti
10
Tornei
950
Best: 662
▲
5
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
23
Punti
10
Tornei
951
Best: 951
▲
5
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
23
Punti
11
Tornei
952
Best: 952
▲
5
Marie Mattel
FRA, 0
23
Punti
11
Tornei
953
Best: 953
▲
5
Simona Ogescu
ROU, 0
23
Punti
12
Tornei
954
Best: 954
▲
5
Marta Soriano Santiago
ESP, 0
23
Punti
13
Tornei
955
Best: 362
▲
5
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
22
Punti
5
Tornei
956
Best: 956
▲
5
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
957
Best: 159
▼
-55
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
22
Punti
8
Tornei
958
Best: 699
▲
4
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
22
Punti
11
Tornei
959
Best: 959
▲
4
Victoria Luiza Barros
BRA, 0
22
Punti
5
Tornei
960
Best: 960
▲
4
Luna Maria Cinalli
ARG, 0
22
Punti
6
Tornei
961
Best: 961
▲
4
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
962
Best: 132
▼
-213
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
22
Punti
8
Tornei
963
Best: 463
▲
3
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
22
Punti
11
Tornei
964
Best: 947
▲
3
Fanny Norin
SWE, 11-11-2001