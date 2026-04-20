Challenger Roma Garden, Gwangju, Savannah, Abidjan, Shymkent: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Carlo Alberto Caniato
Challenger 75 Roma Garden
Roma, Italia · 20 Aprile 2026
⛅
15°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 24°C
|CIELO
|Buono
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra
TERRA
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
09:00
️
13°
10:00
️
14°
11:00
⛅
17°
12:00
⛅
19°
13:00
️
21°
14:00
️
24°
15:00
☀️
23°
16:00
☀️
23°
Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Challenger · Singolare
Turno Qualificazioni · 1° Turno Main Draw
Q / R1
☀️ Finestra buona
Q + R1
Terra
Center Court Decathlon – ore 10:00
Martin Krumich vs Jacopo Vasami
ATP Rome
Martin Krumich [6]
5
7
2
Jacopo Vasami
7
5
6
Vincitore: Vasami
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Krumich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
J. Vasami
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Vasami
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Krumich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-2 → 1-3
J. Vasami
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
M. Krumich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krumich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
J. Vasami
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
J. Vasami
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. Krumich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
M. Krumich
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Vasami
0-15
df
0-30
0-40
df
15-40
1-1 → 2-1
J. Vasami
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Krumich
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Vasami
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 4-5
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
J. Vasami
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
40-40
2-4 → 3-4
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Vasami
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Vasami
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Miguel Damas vs Carlo Alberto Caniato
ATP Rome
Miguel Damas [1]
0
3
Carlo Alberto Caniato [10]•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damas
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
C. Alberto Caniato
2-1 → 2-2
M. Damas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
C. Alberto Caniato
1-0 → 1-1
M. Damas
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 1-0
Dalibor Svrcina vs Alexander Vasilev
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Gianluca Cadenasso (Non prima 16:30)
Il match deve ancora iniziare
Court Sic Europe (3) – ore 10:00
Alex Martinez vs Andrea Guerrieri
ATP Rome
Alex Martinez [5]
6
6
3
Andrea Guerrieri [7]
3
7
6
Vincitore: Guerrieri
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Guerrieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
A. Martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Guerrieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Martinez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
ace
1-1 → 2-1
A. Martinez
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
0-3*
df
0-4*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
A. Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
5-6 → 6-6
A. Guerrieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
A. Martinez
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Guerrieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Martinez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-4 → 4-4
A. Martinez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
A. Guerrieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Martinez
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Guerrieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guerrieri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Martinez
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Guerrieri
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-1 → 2-2
A. Guerrieri
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Jonas Forejtek vs Lorenzo Carboni
ATP Rome
Jonas Forejtek [4]
0
4
1
Lorenzo Carboni•
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Forejtek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
L. Carboni
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
L. Carboni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Forejtek
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
L. Carboni
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Henri Squire vs Stefanos Sakellaridis
Il match deve ancora iniziare
Henry Bernet vs Luka Pavlovic
Il match deve ancora iniziare
Court Banca del Fucino (5) – ore 10:00
Michele Ribecai vs Filippo Romano
ATP Rome
Michele Ribecai [2]
5
4
Filippo Romano [12]
7
6
Vincitore: Romano
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
F. Romano
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-3 → 2-4
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
df
5-6 → 5-7
M. Ribecai
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
F. Romano
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
4-3 → 4-4
F. Romano
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
F. Romano
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
3-0 → 3-1
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
F. Romano
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
0-0 → 1-0
David Jorda Sanchis vs Cezar Cretu
ATP Rome
David Jorda Sanchis•
40
4
4
Cezar Cretu [11]
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
C. Cretu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Jorda Sanchis
3-3 → 4-3
C. Cretu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
D. Jorda Sanchis
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
C. Cretu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-1 → 1-2
C. Cretu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Jorda Sanchis
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Cretu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
D. Jorda Sanchis
3-5 → 4-5
C. Cretu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
D. Jorda Sanchis
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
D. Jorda Sanchis
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
1-3 → 2-3
D. Jorda Sanchis
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Jorda Sanchis
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Challenger 50 Abidjan
Abidjan, Costa d’Avorio · 20 Aprile 2026
⛅
|
25°C
Parzialmente soleggiato · Picco 32°C
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rischio alto
|CAMPO
|Hard
HARD
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
08:00
⛅
28°
09:00
☁️
29°
10:00
☁️
30°
11:00
☁️
31°
12:00
☁️
31°
13:00
⛈️
31°
14:00
⛈️
31°
15:00
☁️
32°
Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Challenger · Singolare
Turno Qualificazioni · 1° Turno Main Draw
Q / R1
⛈️ Rischio pioggia
Q + R1
Hard
CENTRAL KAYDAN – ore 19:00
Samir Hamza Reguig vs Daniel Adeleye
Il match deve ancora iniziare
Aziz Dougaz vs Paul Jubb
Il match deve ancora iniziare
Maxime Chazal vs Millen Hurrion
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 COFINA NEEMBA – ore 19:00
Aditya Vishal Balsekar vs Jeremy Schifris
Il match deve ancora iniziare
Massimo Giunta vs Andrew Fenty
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 NYCKSOIL – ore 19:00
Younes Lalami vs Jody Maginley
Il match deve ancora iniziare
Matt Kuhar vs Matteo Fondriest
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Shymkent
Shymkent, Kazakistan · 20 Aprile 2026
☁️
|
19°C
Nuvoloso · Picco 22°C
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra
TERRA
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
12:00
☁️
20°
13:00
☁️
21°
14:00
☁️
22°
15:00
☁️
22°
16:00
☁️
22°
17:00
☁️
21°
18:00
⛅
19°
19:00
️
18°
Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Challenger · Singolare
Turno Qualificazioni · 1° Turno Main Draw
Q / R1
☁️ Coperto stabile
Q + R1
Terra
Center Court – ore 07:00
Mili Poljicak vs Denis Klok
ATP Shymkent
Mili Poljicak [1]
6
7
Denis Klok [7]
4
5
Vincitore: Poljicak
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Klok
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
6-5 → 7-5
D. Klok
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
M. Poljicak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
D. Klok
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-3 → 4-4
M. Poljicak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
M. Poljicak
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
2-0 → 2-1
D. Klok
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
M. Poljicak
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Klok
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
df
5-4 → 6-4
M. Poljicak
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Poljicak
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
4-2 → 4-3
D. Klok
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-2 → 4-2
D. Klok
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Klok
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Vladyslav Orlov vs Gerard Campana Lee
ATP Shymkent
Vladyslav Orlov [3]
6
6
Gerard Campana Lee [8]
4
3
Vincitore: Orlov
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Campana Lee
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
V. Orlov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
G. Campana Lee
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
V. Orlov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
G. Campana Lee
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
df
0-2 → 1-2
V. Orlov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Orlov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
V. Orlov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
4-3 → 5-3
G. Campana Lee
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
G. Campana Lee
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
V. Orlov
15-0
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 2-2
G. Campana Lee
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Sandro Kopp vs Damir Zhalgasbay
ATP Shymkent
Sandro Kopp [5]
6
6
Damir Zhalgasbay
4
1
Vincitore: Kopp
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Zhalgasbay
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
S. Kopp
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 5-1
D. Zhalgasbay
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Kopp
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-4 → 6-4
D. Zhalgasbay
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-4 → 5-4
S. Kopp
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
S. Kopp
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Tiebreak
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
S. Kopp
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Zhalgasbay
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
S. Kopp
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Petr Bar Biryukov vs Gijs Brouwer
ATP Shymkent
Petr Bar Biryukov [8]•
40
3
4
Gijs Brouwer
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Brouwer
30-0
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
G. Brouwer
30-0
30-15
df
30-30
40-30
2-0 → 2-1
P. Bar Biryukov
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
df
1-0 → 2-0
G. Brouwer
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
df
3-5 → 3-6
G. Brouwer
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
3-4 → 3-5
P. Bar Biryukov
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
2-4 → 3-4
G. Brouwer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
2-3 → 2-4
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
Court 11 – ore 07:00
Ergi Kirkin
vs Kai Wehnelt
ATP Shymkent
Ergi Kirkin [4]
6
7
Kai Wehnelt [11]
4
6
Vincitore: Kirkin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
E. Kirkin
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
5-6 → 6-6
K. Wehnelt
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
E. Kirkin
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
4-5 → 5-5
K. Wehnelt
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
4-4 → 4-5
E. Kirkin
15-0
15-15
df
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
E. Kirkin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
K. Wehnelt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Kirkin
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
2-1 → 2-2
K. Wehnelt
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
2-0 → 2-1
E. Kirkin
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
K. Wehnelt
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Kirkin
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
K. Wehnelt
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
E. Kirkin
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
E. Kirkin
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-0 → 2-0
Giuseppe La Vela vs Daniil Ostapenkov
ATP Shymkent
Giuseppe La Vela [2]
7
6
2
Daniil Ostapenkov [9]
6
7
6
Vincitore: Ostapenkov
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Ostapenkov
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
2-5 → 2-6
D. Ostapenkov
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
1-4 → 1-5
D. Ostapenkov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
G. La Vela
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-2 → 0-3
D. Ostapenkov
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
0-1 → 0-2
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
ace
2*-4
2-5*
2-6*
ace
6-6 → 6-7
G. La Vela
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
D. Ostapenkov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 5-6
D. Ostapenkov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
5-5*
6*-5
ace
6-6 → 7-6
D. Ostapenkov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
6-5 → 6-6
G. La Vela
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
D. Ostapenkov
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
ace
5-4 → 5-5
G. La Vela
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
4-4 → 5-4
G. La Vela
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
df
3-3 → 4-3
G. La Vela
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
D. Ostapenkov
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 1-3
G. La Vela
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-2 → 1-2
D. Ostapenkov
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
G. La Vela
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Buvaysar Gadamauri vs Sean Cuenin
ATP Shymkent
Buvaysar Gadamauri
5*
6
Sean Cuenin [7]
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
df
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
B. Gadamauri
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
5-6 → 6-6
S. Cuenin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
B. Gadamauri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
S. Cuenin
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 5-4
B. Gadamauri
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Cuenin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
B. Gadamauri
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Svyatoslav Gulin vs Max Hans Rehberg
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 07:00
Luca Staeheli vs Oleksii Krutykh
ATP Shymkent
Luca Staeheli [6]
6
6
1
Oleksii Krutykh [12]
0
7
6
Vincitore: Krutykh
Servizio
Svolgimento
Set 3
O. Krutykh
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
1-5 → 1-6
L. Staeheli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
O. Krutykh
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
L. Staeheli
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
3*-5
3-6*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
L. Staeheli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
O. Krutykh
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Staeheli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-3 → 5-4
L. Staeheli
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
O. Krutykh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
df
2-3 → 3-3
O. Krutykh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
L. Staeheli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
O. Krutykh
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Krutykh
0-15
df
15-15
15-30
15-40
5-0 → 6-0
L. Staeheli
15-0
15-15
df
30-15
40-15
4-0 → 5-0
O. Krutykh
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
O. Krutykh
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Bekkhan Atlangeriev vs Anton Chekhov
ATP Shymkent
Bekkhan Atlangeriev
6
5
6
Anton Chekhov
3
7
1
Vincitore: Atlangeriev
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Atlangeriev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
4-1 → 5-1
A. Chekhov
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Chekhov
0-15
df
30-40
df
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
B. Atlangeriev
15-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Chekhov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
3-1 → 3-2
B. Atlangeriev
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Chekhov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
B. Atlangeriev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
A. Chekhov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Atlangeriev
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-3 → 6-3
A. Chekhov
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
4-3 → 5-3
B. Atlangeriev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
A. Chekhov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
df
2-1 → 2-2
A. Chekhov
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
1-0 → 1-1
B. Atlangeriev
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Tomasz Berkieta vs Jelle Sels
ATP Shymkent
Tomasz Berkieta•
0
6
3
2
Jelle Sels
15
4
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Sels
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Berkieta
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
T. Berkieta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sels
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
T. Berkieta
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
3-4 → 3-5
J. Sels
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Berkieta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
J. Sels
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
T. Berkieta
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
ace
0-1 → 1-1
J. Sels
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sels
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
4-4 → 5-4
T. Berkieta
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
J. Sels
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
3-3 → 4-3
T. Berkieta
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
T. Berkieta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
J. Sels
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Challenger 75 Gwangju
Gwangju, Corea del Sud · 20 Aprile 2026
☁️
|
15°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 15°C
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Hard
HARD
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
16:00
☁️
15°
17:00
☁️
13°
18:00
☁️
12°
19:00
☁️
11°
20:00
☁️
10°
21:00
☁️
8°
22:00
☁️
7°
23:00
☁️
5°
Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Challenger · Singolare
Turno Qualificazioni · 1° Turno Main Draw
Q / R1
☁️ Fresco serale
Q + R1
Hard
CENTER COURT – ore 04:00
Daniel Masur vs Patrick Zahraj
ATP Gwangju
Patrick Zahraj
1
4
Daniel Masur [10]
6
6
Vincitore: Masur
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Masur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
P. Zahraj
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
D. Masur
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Masur
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
P. Zahraj
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Masur
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
P. Zahraj
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
1-4 → 1-5
P. Zahraj
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Masur
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
Tung-Lin Wu vs Tom Paris
ATP Gwangju
Tung-Lin Wu [3]
6
6
Tom Paris [8]
4
0
Vincitore: Wu
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paris
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
T. Wu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
T. Paris
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paris
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
5-3 → 5-4
T. Paris
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
3-1 → 3-2
T. Paris
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Clement Chidekh vs Coleman Wong (Non prima 06:30)
ATP Gwangju
Clement Chidekh
3
6
6
Coleman Wong [3]
6
2
1
Vincitore: Chidekh
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
C. Chidekh
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
C. Chidekh
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
C. Wong
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
C. Chidekh
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
C. Wong
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Chidekh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Wong
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
ace
3-5 → 3-6
C. Chidekh
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
C. Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
C. Chidekh
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
C. Wong
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
0-2 → 0-3
C. Chidekh
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
C. Wong
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
SHOW COURT – ore 04:00
Marat Sharipov vs Renta Tokuda
ATP Gwangju
Renta Tokuda [2]
3
5
Marat Sharipov [12]
6
7
Vincitore: Sharipov
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Tokuda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
M. Sharipov
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Tokuda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
R. Tokuda
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Sharipov
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
ace
A-40
ace
3-2 → 3-3
R. Tokuda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Sharipov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-3 → 1-4
R. Tokuda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Sharipov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Beibit Zhukayev vs Hiroki Moriya
ATP Gwangju
Beibit Zhukayev [1]
7
6
Hiroki Moriya
6
4
Vincitore: Zhukayev
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Zhukayev
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
B. Zhukayev
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
5-2 → 5-3
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
H. Moriya
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
df
2-4*
3*-4
4*-4
5-4*
ace
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
B. Zhukayev
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
B. Zhukayev
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
B. Zhukayev
15-0
15-15
df
30-15
40-15
2-2 → 3-2
H. Moriya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
B. Zhukayev
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-1 → 2-1
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
Mark Lajal vs Maximus Jones (Non prima 06:30)
ATP Gwangju
Mark Lajal [6]
7
5
7
Maximus Jones
5
7
6
Vincitore: Lajal
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
ace
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
M. Lajal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
M. Lajal
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
M. Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Lajal
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
M. Lajal
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-1 → 2-1
M. Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Lajal
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
M. Jones
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Lajal
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
ace
1-1 → 2-1
M. Jones
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
M. Lajal
0-15
0-30
df
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Lajal
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
M. Lajal
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
M. Jones
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Lajal
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
40-A
2-0 → 2-1
M. Jones
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
COURT 1 – ore 04:00
Yuta Shimizu vs Taro Daniel
ATP Gwangju
Taro Daniel [6]
3
2
Yuta Shimizu [11]
6
6
Vincitore: Shimizu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
T. Daniel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Y. Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Y. Shimizu
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
Y. Shimizu
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
Hayato Matsuoka vs Kasidit Samrej
ATP Gwangju
Kasidit Samrej
6
5
5
Hayato Matsuoka [9]
4
7
7
Vincitore: Matsuoka
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Samrej
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
K. Samrej
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
H. Matsuoka
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
K. Samrej
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
4-4 → 5-4
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
H. Matsuoka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Samrej
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Matsuoka
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Matsuoka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
5-4 → 6-4
K. Samrej
15-0
ace
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
K. Samrej
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
H. Matsuoka
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
H. Matsuoka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Yu Hsiou Hsu vs Murphy Cassone (Non prima 06:30)
ATP Gwangju
Yu Hsiou Hsu•
30
6
4
Murphy Cassone
0
3
3
Vincitore: Hsu
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cassone
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
Y. Hsiou Hsu
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Cassone
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
1-1 → 1-2
M. Cassone
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Cassone
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Y. Hsiou Hsu
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-2 → 5-2
Y. Hsiou Hsu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Cassone
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
ace
1-0 → 1-1
Challenger 75 Savannah
Savannah, Stati Uniti · 20 Aprile 2026
☀️
|
12°C
Sereno · Picco 24°C
|CIELO
|Ottimo
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra
HAR-TRU
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
07:00
️
12°
08:00
☀️
14°
09:00
☀️
16°
10:00
☀️
18°
11:00
☀️
20°
12:00
☀️
22°
13:00
☀️
23°
14:00
☀️
24°
Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Challenger · Singolare
Turno Qualificazioni · 1° Turno Main Draw
Q / R1
☀️ Giornata ideale
Q + R1
Har-Tru
Landings Real Estate Company – ore 16:00
Braden Shick vs Nick Hardt
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Kicker vs Raphael Perot
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Stefan Kozlov (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Liam Draxl vs Pedro Boscardin Dias
Il match deve ancora iniziare
Kei Nishikori vs Colton Smith (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Savannah Toyota Court – ore 16:00
Kilian Feldbausch vs Christian Langmo
Il match deve ancora iniziare
Tyler Zink vs Bruno Kuzuhara
Il match deve ancora iniziare
Hynek Barton vs Daniel Elahi Galan (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Atlantic Radiology Court – ore 16:00
Andrew Johnson vs Roberto Cid Subervi
Il match deve ancora iniziare
Aidan Mayo vs Quinn Vandecasteele
Il match deve ancora iniziare
