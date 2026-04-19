WTA 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Al via due azzurre. Jasmine Paolini già al secondo turno
WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – parte alta – terra
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Peyton Stearns vs Lois Boisson
Moyuka Uchijima vs Qualifier
Bye vs (29) Jaqueline Cristian
(23) Marie Bouzkova vs Bye
Qualifier vs Kamilla Rakhimova
Anastasia Zakharova vs Camila Osorio
Bye vs (14) Naomi Osaka
(11) Belinda Bencic vs Bye
Petra Marcinko vs (WC) Victoria Jimenez Kasintseva
Beatriz Haddad Maia vs Jessica Bouzas Maneiro
Bye vs (18) Diana Shnaider
(30) Hailey Baptiste vs Bye
(WC) Kaitlin Quevedo vs (WC) Venus Williams
Laura Siegemund vs Irina-Camelia Begu
Bye vs (8) Jasmine Paolini
(4) Iga Swiatek vs Bye
Qualifier vs Daria Kasatkina
Qualifier vs Elisabetta Cocciaretto
Bye vs (31) Ann Li
(24) Leylah Fernandez vs Bye
(WC) Paula Badosa vs Julia Grabher
(WC) Robin Montgomery vs Magda Linette
Bye vs (15) Iva Jovic
(9) Mirra Andreeva vs Bye
Qualifier vs Kimberly Birrell
Qualifier vs Ajla Tomljanovic
Bye vs (22) Anna Kalinskaya
(28) Xinyu Wang vs Bye
Tatjana Maria vs (WC) Laura Samson
Anna Bondar vs Viktorija Golubic
Bye vs (7) Elina Svitolina
WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – parte bassa – terra
(5) Jessica Pegula vs Bye
Taylor Townsend vs Katie Boulter
Yulia Putintseva vs Tereza Valentova
Bye vs (26) Marta Kostyuk
(17) Clara Tauson vs Bye
Magdalena Frech vs Katerina Siniakova
Caty McNally vs Qualifier
Bye vs (10) Victoria Mboko
(13) Linda Noskova vs Bye
Talia Gibson vs (WC) Emiliana Arango
Janice Tjen vs Maria Sakkari
Bye vs (20) Liudmila Samsonova
(25) Sorana Cirstea vs Bye
Elsa Jacquemot vs Qualifier
Oksana Selekhmeteva vs Qualifier
Bye vs (3) Coco Gauff
(6) Amanda Anisimova vs Bye
Dayana Yastremska vs Solana Sierra
Zeynep Sonmez vs (WC) Carlota Martinez Cirez
Bye vs (27) Cristina Bucsa
(19) Elise Mertens vs Bye
Qualifier vs Alexandra Eala
Karolina Pliskova vs Qualifier
Bye vs (12) Ekaterina Alexandrova
(16) Madison Keys vs Bye
Shuai Zhang vs Eva Lys
Oleksandra Oliynykova vs Qualifier
Bye vs (21) Jelena Ostapenko
(32) Qinwen Zheng vs Bye
Ashlyn Krueger vs Sofia Kenin
Elena-Gabriela Ruse vs Antonia Ruzic
Bye vs (2) Elena Rybakina
TAG: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, WTA 1000 Madrid, WTA 1000 Madrid 2026
6 commenti
IL VEGGENTE 2026
Wta Madrid
Orario Scadenza prono…Martedì 21 Aprile ore 11