WTA 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Al via due azzurre. Jasmine Paolini già al secondo turno

19/04/2026 19:53
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
ESP WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – parte alta – terra
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
Peyton Stearns USA vs Lois Boisson FRA
Moyuka Uchijima JPN vs Qualifier
Bye vs (29) Jaqueline Cristian ROU

(23) Marie Bouzkova CZE vs Bye
Qualifier vs Kamilla Rakhimova UZB
Anastasia Zakharova RUS vs Camila Osorio COL
Bye vs (14) Naomi Osaka JPN

(11) Belinda Bencic SUI vs Bye
Petra Marcinko CRO vs (WC) Victoria Jimenez Kasintseva AND
Beatriz Haddad Maia BRA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Bye vs (18) Diana Shnaider RUS

(30) Hailey Baptiste USA vs Bye
(WC) Kaitlin Quevedo ESP vs (WC) Venus Williams USA
Laura Siegemund GER vs Irina-Camelia Begu ROU
Bye vs (8) Jasmine Paolini ITA

(4) Iga Swiatek POL vs Bye
Qualifier vs Daria Kasatkina AUS
Qualifier vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Bye vs (31) Ann Li USA

(24) Leylah Fernandez CAN vs Bye
(WC) Paula Badosa ESP vs Julia Grabher AUT
(WC) Robin Montgomery USA vs Magda Linette POL
Bye vs (15) Iva Jovic USA

(9) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Qualifier vs Kimberly Birrell AUS
Qualifier vs Ajla Tomljanovic AUS
Bye vs (22) Anna Kalinskaya RUS

(28) Xinyu Wang CHN vs Bye
Tatjana Maria GER vs (WC) Laura Samson CZE
Anna Bondar HUN vs Viktorija Golubic SUI
Bye vs (7) Elina Svitolina UKR

ESP WTA 1000 Madrid – Tabellone Principale – parte bassa – terra
(5) Jessica Pegula USA vs Bye
Taylor Townsend USA vs Katie Boulter GBR
Yulia Putintseva KAZ vs Tereza Valentova CZE
Bye vs (26) Marta Kostyuk UKR

(17) Clara Tauson DEN vs Bye
Magdalena Frech POL vs Katerina Siniakova CZE
Caty McNally USA vs Qualifier
Bye vs (10) Victoria Mboko CAN

(13) Linda Noskova CZE vs Bye
Talia Gibson AUS vs (WC) Emiliana Arango COL
Janice Tjen INA vs Maria Sakkari GRE
Bye vs (20) Liudmila Samsonova RUS

(25) Sorana Cirstea ROU vs Bye
Elsa Jacquemot FRA vs Qualifier
Oksana Selekhmeteva RUS vs Qualifier
Bye vs (3) Coco Gauff USA

(6) Amanda Anisimova USA vs Bye
Dayana Yastremska UKR vs Solana Sierra ARG
Zeynep Sonmez TUR vs (WC) Carlota Martinez Cirez ESP
Bye vs (27) Cristina Bucsa ESP

(19) Elise Mertens BEL vs Bye
Qualifier vs Alexandra Eala PHI
Karolina Pliskova CZE vs Qualifier
Bye vs (12) Ekaterina Alexandrova RUS

(16) Madison Keys USA vs Bye
Shuai Zhang CHN vs Eva Lys GER
Oleksandra Oliynykova UKR vs Qualifier
Bye vs (21) Jelena Ostapenko LAT

(32) Qinwen Zheng CHN vs Bye
Ashlyn Krueger USA vs Sofia Kenin USA
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Antonia Ruzic CRO
Bye vs (2) Elena Rybakina KAZ

6 commenti

kaishaku 19-04-2026 22:00

RYBAKINA

SWIATEK

SABALENKA
CIRSTEA

BENCIC
SVITOLINA
TAUSON
YASTREMSKA

BOUZKOVA
PAOLINI
FERNANDEZ
ANDREEVA
KOSTYUK
NOSKOVA
MERTENS
OSTAPENKO

Dany 19-04-2026 21:37

SWIATEK

RYBAKINA

SABALENKA
GAUFF

BENCIC
ANDREEVA
MBOKO
ANISIMOVA

OSAKA
PAOLINI
JOVIC
SVITOLINA
PEGULA
NOSKOVA
ALEXANDROVA
KEYS

atomo 19-04-2026 21:06

SABALENKA

RYBAKINA

SWIATEK
GAUFF

BENCIC
SVITOLINA
PEGULA
ANISIMOVA

OSAKA
PAOLINI
FERNANDEZ
ANDREEVA
MBOKO
NOSKOVA
MERTENS
OSTAPENKO

Lilly 19-04-2026 21:03

Sabalenka

Gauff

Rybakina
Swiatek

Bencic
Andreeva
Pegula
Anisimova

Osaka
Paolini
Fernandez
Svitolina
Mboko
Noskova
Alexandrova
Ostapenko

brizz 19-04-2026 20:44

rybakina

andreeva

sabalenka
gauff

bencic
swiatek
pegula
anisimova

osaka
paolini
jovic
svitolina
mboko
gibson
pliskova
ostapenko

fabio 19-04-2026 20:39

IL VEGGENTE 2026
Wta Madrid
Orario Scadenza prono…Martedì 21 Aprile ore 11

