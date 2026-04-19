Arthur Fils re di Barcellona: piega Rublev e torna al titolo dopo due anni (Video)
Arthur Fils ha chiuso nel migliore dei modi una settimana da sogno al Barcelona Open Banc Sabadell. Il francese ha conquistato il titolo dell’ATP 500 catalano superando in finale Andrey Rublev con il punteggio di 6-2 7-6(2), tornando ad alzare un trofeo per la prima volta dal successo di Tokyo nel 2024.
Per lunghi tratti il match è sembrato saldamente nelle mani del 21enne francese, brillante e aggressivo fin dalle prime battute. Dopo aver dominato il primo set, Fils è arrivato a un passo da una chiusura apparentemente comoda anche nel secondo parziale: avanti 5-2, ha poi servito per il titolo sul 5-3. Da quel momento, però, Rublev ha reagito con orgoglio, sfruttando anche un doppio fallo del rivale per ottenere il controbreak e riaprire la sfida.
Il russo ha continuato a spingere, annullando tre championship point nel game successivo e infilando cinque punti consecutivi per riportarsi sul 5-5. L’inerzia, a quel punto, sembrava completamente girata: Rublev ha strappato ancora il servizio a Fils, salendo 6-5 e mettendo pressione totale al francese. Ma proprio nel momento più delicato, Fils ha saputo ritrovarsi, centrando l’immediato controbreak e rimandando tutto al tie-break, dove ha ritrovato lucidità e qualità per chiudere in maniera netta.
Il trionfo di Barcellona rappresenta un passaggio importante nella rinascita del francese, rientrato nel circuito soltanto a febbraio dopo uno stop di otto mesi nel 2025 per un problema alla schiena. Da allora, il suo rendimento è cresciuto costantemente: finale a Doha, quarti a Indian Wells, semifinale a Miami e ora il titolo in Catalogna, a conferma di un ritorno ad altissimo livello.
Quella di Fils è stata una cavalcata speciale anche per il modo in cui è maturata. Il francese aveva rischiato l’eliminazione già al primo turno, quando aveva annullato due match point contro Terence Atmane. Da lì in poi ha cambiato marcia, battendo Brandon Nakashima, sorprendendo la seconda testa di serie Lorenzo Musetti e superando anche Rafael Jodar prima dell’ultimo atto contro Rublev.
Questo successo ha anche un peso notevole in classifica. Grazie ai punti conquistati, Fils è salito virtualmente di quattro posizioni fino al numero 25 del ranking live, pronto a diventare il nuovo numero 1 di Francia per la prima volta dal settembre 2025. Inoltre, il titolo di Barcellona lo rilancia con forza anche nella Race verso Torino, dove ora occupa la sesta posizione e può iniziare a guardare con ambizione alla qualificazione per le ATP Finals.
Marco Rossi
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Presto top 10, schiena permettendo
Ottimo inserimento goranico nel team, li dà la necessaria sicurezza per incanalare meglio la foga a volte strabordante. I risultati si vedono, altro che gli imbarazzanti sproloqui su ivanisevic del tronfio manichino greco. Fils si sta rafforzando molto a livello nervoso: ciò gli conferisce maggiore continuità e lucidità sia nel singolo match sia su più turni in successione. Torneo mirabile e molto meritato…giocatore da top 5, con shelton e jodar…
È vero.
Evvai! Anche oggi la critica a Musetti che c’entra come il cavolo a merenda!
Bravissimo Fils. Ogni infortunio ha il suo decorso e nessuno é Superman: si vede che é rientrato quando il suo fisico gli ha permesso di spingere al massimo, mentre altri giocatori fanno diversamente
Sono felicissimo x fils…..con Goran può fare il salto di qualità defitivo…sta arrivando una ventata di giovani forti…fils,fonseca,jodar,shelton,rune quando tornerà….molto molto bene
Gran bel giocatore, Fils.
Mi lascia perplesso il fatto che tende a irrigidirsi a un passo dal traguardo. Non è la prima volta che accade.
Oggi aveva Rublev di fronte che è un mezzo matto, contro giocatori più strutturati avrebbe rischiato di perdere un match giá vinto.
Bellissima settimana di fils, compatto solido buon atletismo potrebbe pure impensierire Sinner e Alcaraz, livello veramente alto contro un rublev che comunque non ha mai mollato anche ieri poi ha dominato nettamente con un buon Jodar
già l’anno scorso lo davo per sicuro top-5 prima del RG e di quel folle match con Munar, che gli ha compromesso il resto della stagione… il tennis lo ha tutto, deve solo imparare a gestire la testa e il fisico
Il “vostro” MAURONE disse venerdì che colui che fosse uscito vincente dal match Fils Musetti avrebbe vinto il torneo.
Chapeau MAURONE.
Comunque da questo torneo abbiamo 2 vincitori: Fils, il vincitore sul campo, e Jodar, il vincitore morale.
Sempre il MAURONE disse alle next gen, dopo la vittoria di Jodar contro Tien nel girone, che Jodar era il vincitore morale.
Aggiungo uno che ha avuto un infortunio veramente serio,in un punto delicato come la schiena,e torna nel 2026 con questa mentalità dopo 8 mesi senza giocare unarch …6 nella race senza aver potuto giocare gli Australia Open
Dimostrazione di incredibile forza mentale,non come un italiano di nostra conoscenza che da 3 mesi piange che un infortunio di 3 settimane gli ha tolto certezze e non riesce più a performante
Fils e’ un giocatore fortissimo…solido su tutte le superfici,basta guardare dove e’ nella race del 2026 dopo i gravi problemi fisici
Con Ivanisevic fara’ lo step finale per stare fisso in top 10 e non solo
Lui tira sempre i colpi al 95%….