Arthur Fils re di Barcellona: piega Rublev e torna al titolo dopo due anni (Video)

Arthur Fils ha chiuso nel migliore dei modi una settimana da sogno al Barcelona Open Banc Sabadell. Il francese ha conquistato il titolo dell’ATP 500 catalano superando in finale Andrey Rublev con il punteggio di 6-2 7-6(2), tornando ad alzare un trofeo per la prima volta dal successo di Tokyo nel 2024.

Per lunghi tratti il match è sembrato saldamente nelle mani del 21enne francese, brillante e aggressivo fin dalle prime battute. Dopo aver dominato il primo set, Fils è arrivato a un passo da una chiusura apparentemente comoda anche nel secondo parziale: avanti 5-2, ha poi servito per il titolo sul 5-3. Da quel momento, però, Rublev ha reagito con orgoglio, sfruttando anche un doppio fallo del rivale per ottenere il controbreak e riaprire la sfida.

Il russo ha continuato a spingere, annullando tre championship point nel game successivo e infilando cinque punti consecutivi per riportarsi sul 5-5. L’inerzia, a quel punto, sembrava completamente girata: Rublev ha strappato ancora il servizio a Fils, salendo 6-5 e mettendo pressione totale al francese. Ma proprio nel momento più delicato, Fils ha saputo ritrovarsi, centrando l’immediato controbreak e rimandando tutto al tie-break, dove ha ritrovato lucidità e qualità per chiudere in maniera netta.

Il trionfo di Barcellona rappresenta un passaggio importante nella rinascita del francese, rientrato nel circuito soltanto a febbraio dopo uno stop di otto mesi nel 2025 per un problema alla schiena. Da allora, il suo rendimento è cresciuto costantemente: finale a Doha, quarti a Indian Wells, semifinale a Miami e ora il titolo in Catalogna, a conferma di un ritorno ad altissimo livello.

Quella di Fils è stata una cavalcata speciale anche per il modo in cui è maturata. Il francese aveva rischiato l’eliminazione già al primo turno, quando aveva annullato due match point contro Terence Atmane. Da lì in poi ha cambiato marcia, battendo Brandon Nakashima, sorprendendo la seconda testa di serie Lorenzo Musetti e superando anche Rafael Jodar prima dell’ultimo atto contro Rublev.

Questo successo ha anche un peso notevole in classifica. Grazie ai punti conquistati, Fils è salito virtualmente di quattro posizioni fino al numero 25 del ranking live, pronto a diventare il nuovo numero 1 di Francia per la prima volta dal settembre 2025. Inoltre, il titolo di Barcellona lo rilancia con forza anche nella Race verso Torino, dove ora occupa la sesta posizione e può iniziare a guardare con ambizione alla qualificazione per le ATP Finals.

ATP Barcelona Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 2 6 Arthur Fils [9] Arthur Fils [9] 6 7 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 6-6 A. Fils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Fils 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-5 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Fils 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Fils 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Fils 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Fils 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Fils 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 0-0 → 1-0

RUBLEV 🇷🇺 vs FILS 🇫🇷 SERVICE STATS 205

Serve Rating

248 1

Aces

5 2

Double Faults

3 56/87 (64%)

First Serve

38/67 (57%) 33/56 (59%)

1st Serve Pts Won

26/38 (68%) 10/31 (32%)

2nd Serve Pts Won

15/29 (52%) 14/19 (74%)

Break Pts Saved

5/8 (63%) 10

Service Games Played

10 RETURN STATS 147

Return Rating

185 12/38 (32%)

1st Srv Return Pts

23/56 (41%) 14/29 (48%)

2nd Srv Return Pts

21/31 (68%) 3/8 (38%)

Break Pts Converted

5/19 (26%) 10

Return Games Played

10 POINT STATS 5/8 (63%)

Net Points Won

5/8 (63%) 10

Winners

31 28

Unforced Errors

33 43/87 (49%)

Service Pts Won

41/67 (61%) 26/67 (39%)

Return Pts Won

44/87 (51%) 69/154 (45%)

Total Points Won

85/154 (55%)





Marco Rossi