Cobolli, sconfitta con sorriso a Monaco: la battuta sulla fidanzata e l’abbraccio con Shelton (Video)

Flavio Cobolli esce sconfitto dalla finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton, ma lo fa lasciando ancora una volta il segno, con il sorriso, la sensibilità e quella leggerezza che lo stanno rendendo uno dei volti più apprezzati del circuito. Al termine del match, il romano ha parlato con grande sportività, rendendo omaggio all’amico-rivale statunitense dopo una settimana intensa e ricca di emozioni.

Cobolli ha scherzato subito sul rapporto nato fuori dal campo con Shelton: “Settimana incredibile Ben. Io e Ben abbiamo iniziato la settimana insieme tifando Bayern Monaco in Champions League. Poi ci siamo ritrovati a giocare la finale qui. Oggi lui è stato più forte di me a tennis, ma di sicuro a calcio non succederà mai”. Una battuta che racconta bene il clima di grande amicizia che si è creato tra i due, protagonisti di una finale importante ma vissuta con rispetto reciproco.

Nel suo intervento, Flavio ha trovato spazio anche per un momento più personale e ironico, rivolgendosi alla sua fidanzata con una frase che ha strappato applausi e sorrisi: “Ho chiamato ieri la mia ragazza e le ho detto: per favore, non farmi perdere… ma evidentemente l’ha fatto. Magari la prossima volta resta a casa”. Una battuta leggera, in perfetto stile Cobolli, che ha contribuito ad alleggerire il peso della sconfitta.

L’azzurro ha poi voluto congratularsi sinceramente con Shelton per il percorso che sta compiendo insieme al suo team: “Voglio farti i complimenti per quello che stai facendo con la tua squadra. Un percorso incredibile. Te lo meriti. Faccio sempre il tifo per te. Sei un amico straordinario nel circuito. Ti auguro il meglio per il resto della stagione. Spero di vederti presto in campo”. Parole che confermano quanto Cobolli sia cresciuto non solo come giocatore, ma anche come personalità.

Non è mancato neppure il ringraziamento, sempre condito da ironia, verso il suo team: “Grazie al mio team. Vi odio quasi sempre, ma vi voglio anche bene”. Un siparietto che fotografa bene il rapporto autentico con le persone che lo accompagnano ogni settimana nel tour.

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Flavio Cobolli alla sua ragazza dopo aver perso contro Ben Shelton nella finale di Monaco: “Ieri ho chiamato la mia ragazza. Le ho detto ‘per favore non farmi perdere’, ma lei l’ha fatto… magari la prossima volta resti a casa.”😀 — LiveTennis.it (@livetennisit) April 19, 2026

Dall’altra parte della rete, Shelton ha ricambiato con parole di grande affetto e stima. Lo statunitense ha ringraziato prima di tutto Dio: “La cosa più importante è che voglio ringraziare Dio prima di tutto. Mi sento benedetto per poter essere qui a giocare e per avere accanto le persone che ho. Queste esperienze nel tour sono importanti e speciali. Non le do per scontate”.

Poi il campione di giornata ha dedicato un pensiero sentito proprio a Cobolli: “Voglio congratularmi con Flavio. So che per te questa è stata una settimana molto emozionante. Alcune delle cose che hai fatto in campo sono state eccezionali. La tua partita di ieri è stata un privilegio da guardare”. Shelton ha poi aggiunto: “Il lavoro che fai con il tuo team, sempre sorridendo, giocando a calcio… sei una grande personalità. Sei una grande ragione per cui il nostro sport sta crescendo. Vedere voi in giro mi fa sempre sorridere. Alla tua squadra, alla tua famiglia, a tuo padre che oggi non è qui: siete il massimo. Continuate così. Top 10 presto”.





Francesco Paolo Villarico