La finale di Monaco ATP, Copertina

Cobolli, sconfitta con sorriso a Monaco: la battuta sulla fidanzata e l’abbraccio con Shelton (Video)

19/04/2026 16:43 10 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Flavio Cobolli esce sconfitto dalla finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera contro Ben Shelton, ma lo fa lasciando ancora una volta il segno, con il sorriso, la sensibilità e quella leggerezza che lo stanno rendendo uno dei volti più apprezzati del circuito. Al termine del match, il romano ha parlato con grande sportività, rendendo omaggio all’amico-rivale statunitense dopo una settimana intensa e ricca di emozioni.

Cobolli ha scherzato subito sul rapporto nato fuori dal campo con Shelton: “Settimana incredibile Ben. Io e Ben abbiamo iniziato la settimana insieme tifando Bayern Monaco in Champions League. Poi ci siamo ritrovati a giocare la finale qui. Oggi lui è stato più forte di me a tennis, ma di sicuro a calcio non succederà mai”. Una battuta che racconta bene il clima di grande amicizia che si è creato tra i due, protagonisti di una finale importante ma vissuta con rispetto reciproco.

Nel suo intervento, Flavio ha trovato spazio anche per un momento più personale e ironico, rivolgendosi alla sua fidanzata con una frase che ha strappato applausi e sorrisi: “Ho chiamato ieri la mia ragazza e le ho detto: per favore, non farmi perdere… ma evidentemente l’ha fatto. Magari la prossima volta resta a casa”. Una battuta leggera, in perfetto stile Cobolli, che ha contribuito ad alleggerire il peso della sconfitta.
L’azzurro ha poi voluto congratularsi sinceramente con Shelton per il percorso che sta compiendo insieme al suo team: “Voglio farti i complimenti per quello che stai facendo con la tua squadra. Un percorso incredibile. Te lo meriti. Faccio sempre il tifo per te. Sei un amico straordinario nel circuito. Ti auguro il meglio per il resto della stagione. Spero di vederti presto in campo”. Parole che confermano quanto Cobolli sia cresciuto non solo come giocatore, ma anche come personalità.
Non è mancato neppure il ringraziamento, sempre condito da ironia, verso il suo team: “Grazie al mio team. Vi odio quasi sempre, ma vi voglio anche bene”. Un siparietto che fotografa bene il rapporto autentico con le persone che lo accompagnano ogni settimana nel tour.

Dall’altra parte della rete, Shelton ha ricambiato con parole di grande affetto e stima. Lo statunitense ha ringraziato prima di tutto Dio: “La cosa più importante è che voglio ringraziare Dio prima di tutto. Mi sento benedetto per poter essere qui a giocare e per avere accanto le persone che ho. Queste esperienze nel tour sono importanti e speciali. Non le do per scontate”.
Poi il campione di giornata ha dedicato un pensiero sentito proprio a Cobolli: “Voglio congratularmi con Flavio. So che per te questa è stata una settimana molto emozionante. Alcune delle cose che hai fatto in campo sono state eccezionali. La tua partita di ieri è stata un privilegio da guardare”. Shelton ha poi aggiunto: “Il lavoro che fai con il tuo team, sempre sorridendo, giocando a calcio… sei una grande personalità. Sei una grande ragione per cui il nostro sport sta crescendo. Vedere voi in giro mi fa sempre sorridere. Alla tua squadra, alla tua famiglia, a tuo padre che oggi non è qui: siete il massimo. Continuate così. Top 10 presto”.



Francesco Paolo Villarico

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10 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

walden 19-04-2026 19:28

Scritto da Pheanes

Scritto da Taxi Driver
Cobolli si è squagliato già al secondo game del primo set, durato una vita e poi perso.
Clomate il rosso che dopo di lui si torna a vincere nel 2087 quando ci saranno gli androidi di Blade Runner a giocare

Qui in Francia stanno aspettando qualcuno che entri stabilmente nei primi 16 da anni. Lo so ci sarà Van Assche, Debru e Koume che vinceranno 15 slam dei prossimi 20 ma nel frattempo sono in attesa.
P.S. probabilmente tra qualche mese Fils

Ah ah, battutona. Van Assche è già un buon risultato che sia rientrato nei 100, dopo che era udcito dai 200, di Debrù si sono di nuovo perse le tracce, Mpteshi, Cazaux ed Atmane vivacchiano, l’unico che sembra in fase ascendente, come dico da @nni, è Fils. Kouame aspettiamo ancora un paio d’anni…

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+1: Taxi Driver
NonSoloSinner (Guest) 19-04-2026 18:41

Come direbbe De Niro… you talking to me?

 9
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+1: Taxi Driver, il capitano
bye bye 19-04-2026 18:13

@ Taxi Driver (#4596219)

Lei cosa ha fatto o vinto di rilevante per criticare una persona che, nella sua professione, è riuscito ad essere tra i 15 migliori al mondo? Il senso del ridicolo, questo sconosciuto.

 8
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+1: Taxi Driver
enzo la barbera (Guest) 19-04-2026 17:23

Cattivone, hai interrotto la fila di elogi che i “nostri” riservano sempre agli sconfitti. enzo

 7
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+1: Taxi Driver
-1: Marco M.
Losvizzero 19-04-2026 17:19

Che bello quando c’è un tennista capace di avere rapporti umani, fare battute ed essere anche autoironico, una mosca bianca al giorno d’oggi. Peccato tifi una squadra tedesca

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+1: Taxi Driver, Marco M., Scolaretto, il capitano
Pheanes (Guest) 19-04-2026 17:16

Scritto da Taxi Driver
Cobolli si è squagliato già al secondo game del primo set, durato una vita e poi perso.
Clomate il rosso che dopo di lui si torna a vincere nel 2087 quando ci saranno gli androidi di Blade Runner a giocare

Qui in Francia stanno aspettando qualcuno che entri stabilmente nei primi 16 da anni. Lo so ci sarà Van Assche, Debru e Koume che vinceranno 15 slam dei prossimi 20 ma nel frattempo sono in attesa.
P.S. probabilmente tra qualche mese Fils

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+1: Taxi Driver, Marco M., Scolaretto, il capitano
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 19-04-2026 17:07

Ero fiducioso, dopo la prestazione di ieri. E’ andata così, pazienza. Vediamo a Madrid, dove peraltro ci sono anche le condizioni ideale per Berrettini. Vediamo se quest’ultimo riesce a infilare tre o quattro partite di seguito sui vecchi livelli. Comunque, se ci riportiamo a otto anni fa, questo livello ce lo sognavamo. Anche se non esistesse Sinner, saremmo comunque messi meglio. Con Musetti, Cobolli e Darderi. Quelli dietro arrancano un po’, al momento, ma possono rientrare.

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+1: Betafasan, walden
dancos (Guest) 19-04-2026 17:06

@ Taxi Driver (#4596219)

Torna a dormire

 3
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+1: Taxi Driver, Marco M.
NonSoloSinner (Guest) 19-04-2026 16:47

Comunque bravo Flavio, oggi non un gran giornata, ma sempre un gran cuore… ora Madrid, Roma e Parigi per arrivare in top-10, lo meriti ❤️

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+1: Marco M., Don Budge fathers, Scolaretto, il capitano
Taxi Driver 19-04-2026 16:46

Cobolli si è squagliato già al secondo game del primo set, durato una vita e poi perso.
Clomate il rosso che dopo di lui si torna a vincere nel 2087 quando ci saranno gli androidi di Blade Runner a giocare

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-1: lele83, Marco M., bye bye, Lukaa, walden, luca74