Mutua Madrid Open 2026, definite le 32 teste di serie: tutti i nomi del maschile e del femminile con i possibili incroci

La grande festa del tennis in Spagna è pronta a cominciare. Il Mutua Madrid Open 2026 si avvicina e uno degli aspetti più importanti per capire come potrà svilupparsi il torneo è senza dubbio l’ordine delle teste di serie, sia nel tabellone maschile sia in quello femminile. È da qui, infatti, che nasceranno i possibili incroci più attesi e i cammini delle favorite verso il titolo alla Caja Mágica.

Nonostante le assenze pesanti di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, gli spunti di interesse restano numerosissimi. Madrid, come sempre, promette spettacolo in un contesto unico, dove spesso accade l’imprevedibile. I due tabelloni di singolare saranno composti da 96 giocatori inseriti in un draw da 128 posti: questo significa che le 32 teste di serie beneficeranno di un bye al primo turno e avranno bisogno di vincere sei partite per conquistare il titolo, mentre chi non sarà testa di serie dovrà affrontarne sette.

C’è poi una particolarità organizzativa da tenere bene a mente. Il torneo femminile scatterà martedì 21 aprile, con sorteggio in programma domenica 19 alle ore 18:00: per questo verrà preso in considerazione il ranking WTA ufficiale del 13 aprile. Diverso il discorso per il maschile, che inizierà mercoledì 22 aprile: il sorteggio si terrà lunedì 20 alle 11:00 e sarà basato sul ranking ATP aggiornato proprio quella mattina, tenendo quindi conto dei risultati maturati a Barcellona e Monaco.

Come funzionano i possibili incroci tra teste di serie

A partire dal terzo turno, il disegno del tabellone può già offrire sfide molto pesanti. Le teste di serie dalla 1 alla 8 affronterebbero le numero 25-32, mentre quelle dalla 9 alla 16 incrocerebbero le numero 17-24.

Negli ottavi di finale, le prime quattro teste di serie potrebbero trovare sulla loro strada le numero 13-16, mentre le teste di serie dalla 5 alla 8 incrocerebbero le numero 9-12.

Nei quarti di finale, infine, le prime quattro del seeding potrebbero affrontare le teste di serie comprese tra la 5 e la 8.

Le 32 teste di serie del singolare maschile

1) Jannik Sinner 🇮🇹

2) Alexander Zverev 🇩🇪

3) Félix Auger-Aliassime 🇨🇦

4) Ben Shelton 🇺🇸

5) Alex de Minaur 🇦🇺

6) Lorenzo Musetti 🇮🇹

7) Daniil Medvedev 🇷🇺

8) Alexander Bublik 🇰🇿

9) Andrey Rublev 🇷🇺*

10) Flavio Cobolli 🇮🇹*

11) Jiri Lehecka 🇨🇿

12) Casper Ruud 🇳🇴

13) Karen Khachanov 🇷🇺

14) Valentin Vacherot 🇲🇨

15) Tommy Paul 🇺🇸

16) Frances Tiafoe 🇺🇸

17) Francisco Cerúndolo 🇦🇷

18) Learner Tien 🇺🇸

19) Luciano Darderi 🇮🇹

20) Cameron Norrie 🇬🇧

21) Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸

22) Arthur Rinderknech 🇫🇷

23) Jakub Mensik 🇨🇿

24) Jack Draper 🇬🇧

25) Tomás Martín Etcheverry 🇦🇷

26) Arthur Fils 🇫🇷*

27) Corentin Moutet 🇫🇷

28) Joao Fonseca 🇧🇷

29) Brandon Nakashima 🇺🇸

30) Tallon Griekspoor 🇳🇱

31) Ugo Humbert 🇫🇷

32) Denis Shapovalov 🇨🇦

* posizione ancora suscettibile di cambiamento in base ai risultati finali di domenica a Monaco e Barcellona.

Guardando il seeding maschile, emerge subito un dato molto chiaro: Jannik Sinner e Alexander Zverev potrebbero affrontarsi soltanto in finale. In semifinale, invece, i possibili ostacoli principali per i primi due del seeding sarebbero Félix Auger-Aliassime e Ben Shelton, due giocatori molto pericolosi e in grado di sfruttare bene le particolari condizioni di Madrid.

Nei quarti di finale, un nome che potrebbe far tremare i favoriti è quello di Lorenzo Musetti, probabilmente il giocatore più naturale sulla terra tra quelli collocati in quella fascia di seeding. Più enigmatiche, invece, le prospettive di Medvedev e Bublik, due profili sempre difficili da leggere sul rosso madrileno.

Molta attenzione andrà poi riservata anche ai potenziali mine vaganti. Valentin Vacherot, ad esempio, può essere un avversario molto scomodo negli ottavi, mentre Joao Fonseca, Jack Draper e Arthur Fils rappresentano i candidati ideali per firmare il colpo grosso già al terzo turno contro una delle prime otto teste di serie. In particolare, la collocazione di Fonseca nel tabellone sarà uno degli elementi più attesi del sorteggio.

Le 32 teste di serie del singolare femminile

1) Aryna Sabalenka 🇧🇾

2) Elena Rybakina 🇰🇿

3) Cori Gauff 🇺🇸

4) Iga Swiatek 🇵🇱

5) Jessica Pegula 🇺🇸

6) Amanda Anisimova 🇺🇸

7) Elina Svitolina 🇺🇦

8) Jasmine Paolini 🇮🇹

9) Mirra Andreeva 🇷🇺

10) Victoria Mboko 🇨🇦

11) Belinda Bencic 🇨🇭

12) Karolina Muchova 🇨🇿

13) Ekaterina Alexandrova 🇷🇺

14) Linda Noskova 🇨🇿

15) Naomi Osaka 🇯🇵

16) Iva Jovic 🇺🇸

17) Madison Keys 🇺🇸

18) Clara Tauson 🇩🇰

19) Diana Shnaider 🇷🇺

20) Elise Mertens 🇧🇪

21) Liudmila Samsonova 🇷🇺

22) Jelena Ostapenko 🇱🇻

23) Anna Kalinskaya 🇷🇺

24) Marie Bouzkova 🇨🇿

25) Leylah Fernandez 🇨🇦

26) Sorana Cirstea 🇷🇴

27) Marta Kostyuk 🇺🇦

28) Cristina Bucsa 🇪🇸

29) Yafan Wang 🇨🇳

30) Jaqueline Cristian 🇷🇴

31) Hailey Baptiste 🇺🇸

32) Ann Li 🇺🇸

Nel tabellone femminile la novità più significativa riguarda Iga Swiatek. La polacca, scivolata alla posizione numero 4 del seeding, rischia infatti un’eventuale semifinale contro Aryna Sabalenka o Elena Rybakina, e lo stesso discorso vale anche per Coco Gauff. Un dettaglio che potrebbe cambiare profondamente il volto del torneo, anticipando una sfida di altissimo livello prima della finale.

Le principali outsider nella corsa al titolo sembrano essere Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina e Jasmine Paolini, ma alle loro spalle c’è un gruppo molto insidioso formato da Mirra Andreeva, Victoria Mboko, Belinda Bencic e Karolina Muchova, tutte potenziali avversarie da ottavi di finale in grado di spostare gli equilibri.

Ancora più delicata potrebbe diventare la situazione negli ottavi, dove le favorite potrebbero incrociare giocatrici come Naomi Osaka, Iva Jovic, Linda Noskova o Ekaterina Alexandrova. In particolare, Osaka e la giovanissima Jovic sembrano i profili da evitare. Già dal terzo turno, inoltre, non mancheranno possibili trappole: Leylah Fernandez, Marta Kostyuk e la padrona di casa Cristina Bucsa sono nomi da tenere d’occhio con grande attenzione.





Francesco Paolo Villarico