Flavio Cobolli lotta, ma Shelton spegne il sogno: Monaco sfuma in finale

Si ferma in finale la splendida corsa di Flavio Cobolli all’ATP 500 di Monaco di Baviera. Sul Centrale tedesco l’azzurro si arrende a Ben Shelton con il punteggio di 6-2 7-5 al termine di un match in cui lo statunitense ha saputo fare la differenza nei momenti più pesanti, soprattutto con il servizio e con una gestione più lucida dei punti decisivi.

Per Cobolli resta comunque un torneo di altissimo livello, chiuso con la seconda finale raggiunta in carriera in un ATP 500 su terra e con segnali molto incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta.

L’avvio del match è stato subito in salita per il romano. Shelton ha strappato immediatamente il servizio a Flavio, prendendo in mano il punteggio e mettendo pressione fin dai primi giochi. Il momento chiave del primo set è arrivato nel secondo game: Cobolli ha avuto ben sei palle break per rientrare subito in carreggiata, ma non è riuscito a concretizzarne nemmeno una. Da lì, Shelton ha preso ancora più fiducia e, approfittando anche di un passaggio complicato al servizio dell’azzurro, ha piazzato il doppio break salendo rapidamente sul 4-0. Cobolli ha provato a restare aggrappato al parziale con la solita generosità, annullando anche diversi set point nel settimo game, ma lo statunitense ha chiuso 6-2 grazie a un tennis aggressivo e molto solido nei turni di battuta.

Nel secondo set, però, si è visto un altro Cobolli. Più ordinato, più centrato, più efficace negli scambi, l’italiano ha alzato il livello e ha iniziato a tenere testa a Shelton con maggiore continuità. Flavio è riuscito a restare incollato al punteggio, difendendo bene i propri turni di servizio e trovando anche ottime soluzioni in risposta, soprattutto con il rovescio lungolinea. Sul 5-4 sembrava poter arrivare la svolta: Shelton ha concesso qualcosa e Cobolli si è costruito un’occasione preziosa sul 15-30, ma non è riuscito a sfruttarla per andare a doppio set point.

Quella chance mancata ha pesato tantissimo sull’economia della finale. Shelton ha tenuto il servizio per il 5-5 e, nel game successivo, Cobolli ha ceduto proprio sul più bello. Sul 30-40 il rovescio dell’azzurro si è fermato in rete, regalando allo statunitense una palla break pesantissima, trasformata subito dopo con un doppio fallo sanguinoso. È stato il colpo decisivo del match. Andato a servire per il titolo sul 6-5, Shelton non ha tremato e ha chiuso 7-5 con autorità, sigillando il successo con un ace e costringendo Cobolli all’errore finale in risposta.

Per l’azzurro resta un po’ di amarezza, soprattutto per quel secondo set che aveva dato l’impressione di poter riaprire completamente la finale. Ma il bilancio del torneo resta estremamente positivo. Cobolli ha mostrato crescita, personalità e una competitività sempre più credibile anche a questo livello. La sconfitta contro uno Shelton in grande condizione non cancella affatto quanto di buono visto in Baviera.

Monaco, anzi, può rappresentare un punto di partenza importante. Flavio esce battuto, sì, ma con la consapevolezza di poter stare stabilmente in mezzo ai migliori anche nei tornei più prestigiosi. E sulla terra europea, adesso, può continuare a sognare.

ATP Munich Flavio Cobolli [4] Flavio Cobolli [4] 2 5 Ben Shelton [2] Ben Shelton [2] 6 7 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 5-7 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 B. Shelton 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 0-4 F. Cobolli 0-15 0-30 df 0-40 df 0-2 → 0-3 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

COBOLLI 🇮🇹 vs SHELTON 🇺🇸 SERVICE STATS 247

Serve Rating

287 2

Aces

4 3

Double Faults

3 33/57 (58%)

First Serve

40/68 (59%) 23/33 (70%)

1st Serve Pts Won

34/40 (85%) 12/24 (50%)

2nd Serve Pts Won

12/28 (43%) 6/9 (67%)

Break Pts Saved

6/6 (100%) 10

Service Games Played

10 RETURN STATS 72

Return Rating

144 6/40 (15%)

1st Srv Return Pts

10/33 (30%) 16/28 (57%)

2nd Srv Return Pts

12/24 (50%) 0/6 (0%)

Break Pts Converted

3/9 (33%) 10

Return Games Played

10 POINT STATS 5/8 (63%)

Net Points Won

11/15 (73%) 16

Winners

17 17

Unforced Errors

26 35/57 (61%)

Service Pts Won

46/68 (68%) 22/68 (32%)

Return Pts Won

22/57 (39%) 57/125 (46%)

Total Points Won

68/125 (54%)





Francesco Paolo Villarico