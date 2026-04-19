Sinner è arrivato al Madrid Open, allenamento con Tirante (Video)
Non c’è ancora la “fumata bianca” con una comunicazione dal diretto interessato, ma il video pubblicato dal Mutua Madrid Open sembra sciogliere ogni dubbio: Jannik Sinner è arrivato al torneo della capitale spagnola per giocare il secondo Masters 1000 in stagione su terra battuta. Il n.1 del mondo dopo il bellissimo successo a Monte Carlo si è preso qualche giorno di riposo nella città dove risiede tornando quindi in campo nei campi del Country Club del Principato per continuare gli allenamenti in vista dei suoi prossimi appuntamenti. Con la soddisfazione del primo grande titolo vinto in carriera sul “rosso”, Jannik era stato possibilista in merito alla propria partecipazione al torneo della Caja Mágica, “vedremo come mi sento”, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni o indizi social, eccetto alcuni video che lo immortalavano nei giorni scorsi in allenamento, tra lavoro di qualità e ampi sorrisi.
Il video pubblicato dal massimo torneo spagnolo sembra sgombrare le nuvole dal cielo: “Ciao Jannik! Guarda chi è arrivato al Mutua Madrid Open!”
Ciao, Jannik! 👋
Look who’s just arrived at the #MMOPEN @janniksin | @atptour | @ATPTour_ES pic.twitter.com/IbbN28M1Ub
— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 19, 2026
Jannik ha effettuato anche il primo allenamento presso il campo centrale della Caja Mágica. A dividere con lui il campo l’argentino Thiago Tirante, che al termine della sessione di lavoro ha postato su Instagram una foto con i due team. “Grande inizio a Madrid con un allenamento di alto livello. Grazie a Jannik e al suo team per tutto” scrive l’argentino.
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Sinner ovviamente sarà prima testa di serie del torneo di Madrid, con il sorteggio fissato per le ore 11 di lunedì mattina. In serata poi Jannik sarà presente, sempre a Madrid, alla consegna dei prestigiosi Laureus Award, dove è tra i candidati a sportivo dell’anno insieme al grande rivale Carlos Alcaraz, al calciatore Ousmane Dembelè, al campione di salto con l’asta Mondo Duplantis, al motociclista Marc Marquez e al ciclista Tadej Pogacar.
Jannik è imbattuto a livello Masters 1000 dal torneo di Shanghai 2025, in quella terribile giornata di caldo umido che gli costò il ritiro contro Tallon Griekspoor. Dal successivo torneo “mille” di Parigi indoor è rimasto imbattuto, vincendo nella capitale francese e quindi un tris a Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Qualora riuscisse nell’impresa di vincere anche a Madrid, sarebbe il primo tennista nella storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi (da quando esiste la categoria, 1990).
Mario Cecchi
TAG: Jannik Sinner, Masters 1000 Madrid 2026
Ok ma Madrid è un torneo obbligatorio quindi non deve ufficializzare la presenza.
Sta bene, ha riposato, e quindi…pronti a fare il tifo come sempre. Andiamo a prenderci tutto!!
Domanda per gli storici del tennis.Se vince Madrid e Roma sarebbe il piu’ giovane ad aver vinto i 9 masters 1000 ? Di sicuro uno dei pochi
Auguri Enzo, anche alla tua consorte
Grande FESTA
@ enzo (#4596310)
Alla faccia… a luglio a Palermo si schiatta
anche io avrei fatto solo Roma così da arrivare bello pimpante… riguardo al video simpatiche le scarpe arancioni come i suoi capelli e come le carote
Io non capisco questa manfrina che in tanti state facendo: per quale motivo un tennista che è regolarmente iscritto ad un torneo dovrebbe ufficializzare la partecipazione? Io credo che la conferenza stampa dovrebbe farla soltanto in caso di cancellazione, non vi pare?
Pensa al contrario nessuno è felice di incontrare subito Sinner ai primi turni, oppure stesso girone
@ Vae victis (#4596317)
… eh sì tanto rispetto
Sono sicuramente ignorante ma faccio fatica a pensare che Jannik partecipi ai tornei per prepararsi ai successivi, sono convinto che va per fare il meglio possibile, non dico vincere per carità.
Madrid lo avrei saltato… Il 1000 di Roma bastato, dopo Montecarlo, come antipasto RG. Comunque se lo gioca vuol dire che non ne può fare a meno, forse a livello di laboratorio tecnico tattico su superficie marziana, sapendo poi che Carlos e’non là e potendo giocare con più margine senza sapere chi troverà in finale…se decide poi di arrivarci…insomma una sorta di solitario allargato, con tutto il rispetto per i contendenti…
@ Kenobi (#4596314)
Il sortilegio (ah, scusa… SORTEGGIO) di domani gli opporrà sicuramente i più forti del lotto…
…tanto per cambiare! 🙁
Jannik se non erro dovrebbe iniziare venerdì essendo tds1.
In pratica è quasi un’altra settimana di allenamenti, direi che per MC ha avuto tempo per riposarsi.
A Roma se mancano Carlos e Novak può giocare per preparare Parigi e fare due match più tirati.
Ammazza “che teghe” direbbero in Veneto, che “sberle” (in italiano) che tira Jannik
Oggi ho festeggiato i 60 anni di matrimonio. I miei figli mi hanno regalato l’abbonamento al torneo ladies di Palermo che si svolge a Luglio. Spero di arrivarci e vedere belle gare con le migliori tenniste del momento. Sono di gusti difficili, avrei preferito Roma o il RG ma, come dice il proverbio? A caval donato non si guarda in bocca. enzo
@ JannikUberAlles (#4596307)
https ://sport.sky.it/tennis/video/2026/04/19/sinner-allenamento-atp-madrid-video-1091364
La redazione di SKY SPORT ha ADDIRITTURA pubblicato un video (circa 1′ di durata) in cui si vede Sinner palleggiare sul “centrale” della Caja Magica.
FENOMENI di reporter!
deo gratias!