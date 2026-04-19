Sinner è arrivato al Madrid Open, allenamento con Tirante (Video)

Non c’è ancora la “fumata bianca” con una comunicazione dal diretto interessato, ma il video pubblicato dal Mutua Madrid Open sembra sciogliere ogni dubbio: Jannik Sinner è arrivato al torneo della capitale spagnola per giocare il secondo Masters 1000 in stagione su terra battuta. Il n.1 del mondo dopo il bellissimo successo a Monte Carlo si è preso qualche giorno di riposo nella città dove risiede tornando quindi in campo nei campi del Country Club del Principato per continuare gli allenamenti in vista dei suoi prossimi appuntamenti. Con la soddisfazione del primo grande titolo vinto in carriera sul “rosso”, Jannik era stato possibilista in merito alla propria partecipazione al torneo della Caja Mágica, “vedremo come mi sento”, senza rilasciare ulteriori dichiarazioni o indizi social, eccetto alcuni video che lo immortalavano nei giorni scorsi in allenamento, tra lavoro di qualità e ampi sorrisi.

Il video pubblicato dal massimo torneo spagnolo sembra sgombrare le nuvole dal cielo: “Ciao Jannik! Guarda chi è arrivato al Mutua Madrid Open!”

Jannik ha effettuato anche il primo allenamento presso il campo centrale della Caja Mágica. A dividere con lui il campo l’argentino Thiago Tirante, che al termine della sessione di lavoro ha postato su Instagram una foto con i due team. “Grande inizio a Madrid con un allenamento di alto livello. Grazie a Jannik e al suo team per tutto” scrive l’argentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Thiago Tirante (@thiagotirante)

Sinner ovviamente sarà prima testa di serie del torneo di Madrid, con il sorteggio fissato per le ore 11 di lunedì mattina. In serata poi Jannik sarà presente, sempre a Madrid, alla consegna dei prestigiosi Laureus Award, dove è tra i candidati a sportivo dell’anno insieme al grande rivale Carlos Alcaraz, al calciatore Ousmane Dembelè, al campione di salto con l’asta Mondo Duplantis, al motociclista Marc Marquez e al ciclista Tadej Pogacar.

Jannik è imbattuto a livello Masters 1000 dal torneo di Shanghai 2025, in quella terribile giornata di caldo umido che gli costò il ritiro contro Tallon Griekspoor. Dal successivo torneo “mille” di Parigi indoor è rimasto imbattuto, vincendo nella capitale francese e quindi un tris a Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Qualora riuscisse nell’impresa di vincere anche a Madrid, sarebbe il primo tennista nella storia a vincere 5 Masters 1000 consecutivi (da quando esiste la categoria, 1990).

Mario Cecchi