Samira De Stefano conquista il singolare femminile del terzo Itf Combined in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

La tennista lombarda, accreditata della terza testa di serie, ha regolato con un netto 6-0, 6-2 la tedesca Joelle Lilly Sophie Steur.

La tiratissima finale del doppio femminile (2h31′ di gioco), ha visto l’ellenica Sapfo Sakellaridi e la romena Briana Szabo spuntarla 6-7(4), 7-6(6), 10-6 sulla greca Marianna Argyrokastriti e sulla romena Arina Gabriela Vasilescu.

Già in corso da oggi, con il primo turno delle qualificazioni, il quarto torneo in programma sul rosso di Pula.