Bellucci entra nel main draw di Roma, wild card a Maestrelli dopo il forfait di Cazaux

Arthur Cazaux dà forfait agli Internazionali d’Italia 2026 e spalanca così le porte del tabellone principale a Mattia Bellucci. Il francese ha infatti rinunciato al Masters 1000 di Roma e a beneficiare immediatamente della sua assenza è l’azzurro, che era il primo degli alternates e che adesso entra di diritto nel main draw.

La notizia sorride però anche a un altro italiano. Bellucci, infatti, per evitare brutte sorprese legate alla lista d’ingresso, aveva già ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo romano. Un invito che ora non gli serve più e che verrà quindi riassegnato a Francesco Maestrelli, il quale potrà così evitare le qualificazioni e accedere direttamente al tabellone principale.

Si tratta di un doppio sorriso per il tennis italiano, che guadagna così un posto certo in più nel main draw del Foro Italico. Da una parte Bellucci vede premiata la sua posizione tra gli alternates, dall’altra Maestrelli approfitta dello slot liberato dalla wild card per entrare a sua volta nel tabellone senza passare dalle insidie del percorso preliminare.

Il forfait di Cazaux, del resto, non arriva del tutto a sorpresa. Nei giorni scorsi il transalpino aveva infatti spiegato di essere ancora alle prese con problemi al gomito, rinviando ancora il proprio rientro in campo. A questo punto il francese potrebbe puntare direttamente al Roland Garros oppure cercare di disputare un torneo nella settimana immediatamente precedente allo Slam parigino, nella speranza di ritrovare la condizione migliore.





Marco Rossi