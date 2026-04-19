Bellucci entra nel main draw di Roma, wild card a Maestrelli dopo il forfait di Cazaux
Arthur Cazaux dà forfait agli Internazionali d’Italia 2026 e spalanca così le porte del tabellone principale a Mattia Bellucci. Il francese ha infatti rinunciato al Masters 1000 di Roma e a beneficiare immediatamente della sua assenza è l’azzurro, che era il primo degli alternates e che adesso entra di diritto nel main draw.
La notizia sorride però anche a un altro italiano. Bellucci, infatti, per evitare brutte sorprese legate alla lista d’ingresso, aveva già ricevuto una wild card dagli organizzatori del torneo romano. Un invito che ora non gli serve più e che verrà quindi riassegnato a Francesco Maestrelli, il quale potrà così evitare le qualificazioni e accedere direttamente al tabellone principale.
Si tratta di un doppio sorriso per il tennis italiano, che guadagna così un posto certo in più nel main draw del Foro Italico. Da una parte Bellucci vede premiata la sua posizione tra gli alternates, dall’altra Maestrelli approfitta dello slot liberato dalla wild card per entrare a sua volta nel tabellone senza passare dalle insidie del percorso preliminare.
Il forfait di Cazaux, del resto, non arriva del tutto a sorpresa. Nei giorni scorsi il transalpino aveva infatti spiegato di essere ancora alle prese con problemi al gomito, rinviando ancora il proprio rientro in campo. A questo punto il francese potrebbe puntare direttamente al Roland Garros oppure cercare di disputare un torneo nella settimana immediatamente precedente allo Slam parigino, nella speranza di ritrovare la condizione migliore.
Marco Rossi
TAG: Arthur Cazaux, Francesco Maestrelli, Masters 1000 Roma, Masters 1000 Roma 2026, Mattia Bellucci
6 commenti
Purtroppo si. e’ tutto l’anno che arrivano ritiri dappertutto !
troppo duro questo tennis, si torni alle dimensioni delle racchette di legno, come massimo. Per regolamento.
Poi in commercio si vendano pure le racchettone per gli n.c. non capaci come me. Ma nei tornei solo quelle piccoline.
E via il cemento dal tour, si torni solo a terra battuta e prati verdi.
Dispiace ovviamente per Cazaux perchè è sempre in preda ad infortuni, purtroppo, anche perchè è un giocatore dal buon tennis e di qualità.
Detto questo ovviamente siamo contentissimi per il nostro amatissimo n.1, colui che ha riportato il nostro tennis sul circuito maggiore a livello di top 100, cosa che non si verificata dai tempi di Colombo ( Simone, ovviamente, non Cristoforo ).
Da Castellanza con Furore, città anche del nostro gigante buono Max Dell’Acqua, a ROMA. Alla conquista dell’impero romano !
altri si ritireranno (non pochi)
Cazaux è già cancellato da Parigi, quando hanno stilato l’entry list i francesi l’avevano già tolto
https://www.rolandgarros.com/en-us/article/2026-edition-entry-lists-mens-womens-single-double-rankings
questo il punto preciso
In the men’s draw, two players will benefit from a special ranking: Zhizhen Zhang (No.60) and Thanasi Kokkinakis (No.84). Unfortunately, Frenchman Arthur Cazaux (No.70) will not be able to take part in the 2026 edition due to an elbow injury.
➡️ Click HERE to discover the full men’s singles entry list
Lo so che funziona così dovunque, ma le wc andrebbero date ai giovani più meritevoli, e Nardi, Maestrelli e Ciná non è che ultimamente stiano facendo cosi bene… dare una wc a Kouame sarebbe stato uno schiaffo a quei puzzoni dei francesi
Ottima notizia