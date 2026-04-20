Combined Madrid - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Fuori Andrea Pellegrino. In campo altri sette azzurri (LIVE)

20/04/2026 12:34 12 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto Antonio Burruni
Combined Madrid
Madrid, Spagna  ·  20 Aprile 2026
14°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 28°C
CIELO Buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 20 Aprile
09:00
13°
10:00
15°
11:00
18°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
26°
16:00
27°
17:00
28°
18:00
27°
  Programma del giorno — 20 Aprile
ATP Masters 1000 / WTA 1000 · Combined
1° Turno Qualificazioni · First Round Qualifying
Q1
⛅  Giornata favorevole
  Qualificazioni
  Terra Rossa

Manolo Santana Stadium – ore 10:00
Cristian Garin CHI vs Nicolas Jarry CHI

ATP Madrid
Cristian Garin [2]
7
6
Ugo Blanchet
5
4
Vincitore: Garin
Aleksandar Vukic AUS vs Pablo Llamas Ruiz ESP

ATP Madrid
Aleksandar Vukic [5]
4
2
Pablo Llamas Ruiz
6
6
Vincitore: Llamas Ruiz
Billy Harris GBR vs Daniel Merida ESP

ATP Madrid
Billy Harris
0
0
Daniel Merida [13]
0
0
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Pedro Martinez ESP

Il match deve ancora iniziare

Dusan Lajovic SRB vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Kypson USA vs Moise Kouame FRA

Il match deve ancora iniziare





Arantxa Sanchez Stadium – ore 10:00
Ruth Roura Llaverias ESP vs (24) Dominika Salkova CZE

WTA Madrid 1000
Ruth Roura Llaverias
0
5
1
0
Dominika Salkova [24]
0
7
6
0
Vincitore: Salkova
(3) Donna Vekic CRO vs Leolia Jeanjean FRA

WTA Madrid 1000
Donna Vekic [3]
0
3
6
0
Leolia Jeanjean
0
6
3
0
Sara Sorribes Tormo ESP vs (14) Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

(8) Dalma Galfi HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare

Marina Bassols Ribera ESP vs (16) Anhelina Kalinina UKR

Il match deve ancora iniziare

Ksenia Efremova FRA vs (17) Lulu Sun NZL

Il match deve ancora iniziare





Stadium 3 – ore 10:00
Zachary Svajda USA vs Rei Sakamoto JPN

ATP Madrid
Zachary Svajda [3]
6
1
Rei Sakamoto
7
6
Vincitore: Sakamoto
Yibing Wu CHN vs Manas Dhamne IND

ATP Madrid
Yibing Wu [11]
6
7
Manas Dhamne
1
5
Vincitore: Wu
Marco Trungelliti ARG vs Borna Gojo CRO

ATP Madrid
Marco Trungelliti [1]
0
1
Borna Gojo
0
2
Darwin Blanch USA vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Chris Rodesch LUX

Il match deve ancora iniziare

Dino Prizmic CRO vs Christopher O’Connell AUS

Il match deve ancora iniziare





Court 4 – ore 10:00
Alina Charaeva RUS vs (18) Aliaksandra Sasnovich BLR Inizio 09:00

Il match deve ancora iniziare

(6) Anna Blinkova RUS vs Nuria Brancaccio ITA

WTA Madrid 1000
Anna Blinkova [6]
0
6
5
Nuria Brancaccio
0
7
5
(4) Panna Udvardy HUN vs Julieta Pareja USA

Il match deve ancora iniziare

Viktoriya Tomova BUL vs (20) Anastasia Pavlyuchenkova RUS

Il match deve ancora iniziare

(12) Diane Parry FRA vs Sloane Stephens USA

Il match deve ancora iniziare

(2) Anastasia Potapova AUT vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare





Court 5 – ore 10:00
Arthur Gea FRA vs Vilius Gaubas LTU

ATP Madrid
Arthur Gea
2
4
Vilius Gaubas [22]
6
6
Vincitore: Gaubas
Elmer Moller DEN vs Hugo Gaston FRA

ATP Madrid
Elmer Moller
6
6
Hugo Gaston [18]
3
3
Vincitore: Moller
Lloyd Harris RSA vs Mackenzie McDonald USA

ATP Madrid
Lloyd Harris
40
3
Mackenzie McDonald [23]
40
1
Luca Van Assche FRA vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Kovacevic USA vs Moez Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare





Court 6 – ore 10:00
(10) Nikola Bartunkova CZE vs Katarzyna Kawa POL

WTA Madrid 1000
Nikola Bartunkova [10]
6
2
6
Katarzyna Kawa
4
6
3
Vincitore: Bartunkova
Rebeka Masarova SUI vs (23) Rebecca Sramkova SVK

WTA Madrid 1000
Rebeka Masarova
0
6
3
Rebecca Sramkova [23]
30
3
1
(5) Katie Volynets USA vs Oceane Dodin FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) Yuliia Starodubtseva UKR vs Lucrezia Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

(11) Hanne Vandewinkel BEL vs Linda Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs (22) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare





Court 7 – ore 10:00
Andrea Pellegrino ITA vs Martin Damm USA

ATP Madrid
Andrea Pellegrino
0
6
Martin Damm [24]
6
7
Vincitore: Damm
Otto Virtanen FIN vs Titouan Droguet FRA

ATP Madrid
Otto Virtanen
6
3
3
Titouan Droguet [17]
2
6
6
Vincitore: Droguet
Quentin Halys FRA vs Jaime Faria POR

ATP Madrid
Quentin Halys [6]
0
1
Jaime Faria
0
1
Henrique Rocha POR vs Jan Choinski GBR

Il match deve ancora iniziare

Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Francesco Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Zsombor Piros HUN vs Tomas Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare





Court 8 – ore 10:00
(7) Simona Waltert SUI vs Despina Papamichail GRE Inizio 09:00

WTA Madrid 1000
Simona Waltert [7]
0
7
6
0
Despina Papamichail
0
5
3
0
Vincitore: Waltert
Elvina Kalieva USA vs (21) Suzan Lamens NED

WTA Madrid 1000
Elvina Kalieva
0
6
6
0
Suzan Lamens [21]
0
4
3
0
Vincitore: Kalieva
Tyra Caterina Grant ITA vs (15) Veronika Erjavec SLO

WTA Madrid 1000
Tyra Caterina Grant
0
0
Veronika Erjavec [15]
0
0
Lola Radivojevic SRB vs (19) Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

Nauhany Vitoria Leme Da Silva BRA vs (13) Daria Snigur UKR

Il match deve ancora iniziare

(9) Alycia Parks USA vs Elina Avanesyan ARM

Il match deve ancora iniziare

12 commenti.

Edoardo (Guest) 20-04-2026 13:13

Molto bene Vasami!!!!!!

Arnaldo (Guest) 20-04-2026 12:31

Scritto da Ozzastru
Pellegrino già fuori?

Si accontenta di rimanere nel limbo. Garra ed ambizioni sono sempre state scarse

Ozzastru (Guest) 20-04-2026 11:32

Pellegrino già fuori?

givaldo barbosa (Guest) 20-04-2026 11:07

@ pablito (#4596574)

“Chi sa, parli” è buona.

Gaz (Guest) 20-04-2026 10:57

@ zedarioz (#4596556)

Non l’avevo mai vista giocare,non si può vedere tutto a livello ITF, riesci a vedere solo qualcosina,ma essendo anche scommettitore seguo tutti i giorni almeno i risultati,da Wta agli itf minori,e certamente ci sono dei movimenti che non ti possono sfuggire,come quelli delle giovani che incominciano ad ottenere buoni risultati in serie, sempre migliori,tra i quali certamente avevo già notato questa Podrez,tra le altre,che da 300 del mondo a fine ottobre ha vinto un ITF 75,e da lì ho visto che continuava con regolarità ad ottenere risultati,da qui a pensare che avrebbe ottenuto già un risultato del genere ce ne passa,ma ragazzine così lanciate sono in grado, non è la prima volta e non sarà l’ultima.
Mi ha sorpreso solo nella tempistica,non del tutto sul fatto che sia stata lei piuttosto che un’altra a fare parlare di se questa settimana.
Vedremo la sua evoluzione, che tipo di evoluzione,un WTA è troppo poco.

pablito 20-04-2026 10:40

Scritto da pablito
Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?
Canale YT ?
Chi sa, parli…

Ecco…

https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?is=q6qruX0R8UeZzqXz

JannikUberAlles 20-04-2026 10:33

Scritto da pablito
Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?
Canale YT ?
Chi sa, parli…

https://www.youtube.com/live/4rITPL7OKXE?si=VH-G8gTi5NvXRx5W

MAURO (Guest) 20-04-2026 10:24

OT Devo far notare che al momento in cui scrivo, ossia 10.25 del 20 aprile, abbiamo 8 spagnoli nella classifica live nei 100 e 6 italici

pablito 20-04-2026 10:20

Si può vedere il sorteggio alle 11:00 da qualche parte ?

Canale YT ?

Chi sa, parli… 😉

zedarioz (Guest) 20-04-2026 10:02

@ Gaz (#4596528)

L’ucraina che ha battuto Cocciaretto e fatto finale ieri, la conoscevi? Non è male per avere 19 anni. Non fa un sorriso manco se costretta però sa giocare.

Edoardo (Guest) 20-04-2026 09:31

Io onestamente seguo con più attenzione la Tyra Grant che tuttavia è chiamata ad una piccola impresa

Gaz (Guest) 20-04-2026 08:53

Curiosità per questa Leme da Silva,16 anni, proveniente da 3 tornei su terra vinti consecutivamente in Sudamerica,due J300 e un J500 che l’hanno portata nella top ten juniores,la Snigur il suo slam lo ha vinto su erba a Wimbledon,e poi non è mai più emersa veramente.

Il torneo ITF superiore della settimana era un 75 a Portoroz ed è stato vinto dalla Sorribes, che nel suo tragitto ha sconfitto anche Bronzetti (ma di lei pare non se ne accorga più nessuno) e Grant.

Da continuare a monitorare Ksenia Efremova e tenere d’occhio questa crescita esponenziale della Vandewinkel.

