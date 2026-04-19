WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen, WTA 125 Oeiras e WTA 125 Oeiras 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del primo turno di quali. Rybakina domina a Stoccarda e si avvicina a Sabalenka

Elena Rybakina continua a confermare il suo straordinario momento di forma e si candida con forza a conquistare altri grandi titoli in questa stagione. La kazaka ha brillato al WTA 500 di Stoccarda 2026, dove ha mostrato un livello altissimo superando avversarie di spessore e chiudendo il torneo con un netto successo su Karolina Muchova per 7-5 6-1. Grazie a questa vittoria, Rybakina consolida la seconda posizione del ranking mondiale e accorcia ulteriormente le distanze da Aryna Sabalenka.

WTA 500 Stoccarda Stoccarda, Germania · 19 Aprile 2026 ☁ 12°C Prevalentemente nuvoloso · Picco 16°C CIELO Instabile PIOGGIA Rovesci possibili CAMPO Terra Indoor TERRA INDOOR Previsioni ora per ora — 19 Aprile 09:00 🌧 12° 10:00 🌧 13° 11:00 ☁ 13° 12:00 ☁ 14° 13:00 ⛅ 14° 14:00 ⛅ 14° 15:00 ⛅ 15° 16:00 ⛅ 15° 17:00 ⛅ 16° 18:00 ⛅ 15° 🎾 Programma del giorno — 19 Aprile 🎾 WTA Singles · Tabellone Principale Finale · Final Final 🏡 Indoor

🎾 Finale

🏀 Terra

Centre Court – ore 13:00

(1) Elena Rybakina vs (7) Karolina Muchova



WTA Stuttgart Elena Rybakina [1] • Elena Rybakina [1] 0 7 6 0 Karolina Muchova [7] Karolina Muchova [7] 0 5 1 0 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elena Rybakina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Karolina Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 5-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Karolina Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Karolina Muchova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Karolina Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Karolina Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Karolina Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Karolina Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Karolina Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1) Jelena Ostapenko / (1) Shuai Zhang vs (4) Nicole Melichar-Martinez / (4) Liudmila Samsonova



WTA Stuttgart Jelena Ostapenko / Shuai Zhang [1] Jelena Ostapenko / Shuai Zhang [1] 40 1 1 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova [4] • Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova [4] 30 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 Jelena Ostapenko / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Jelena Ostapenko / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 1-5 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Jelena Ostapenko / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Jelena Ostapenko / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

🇫🇷 WTA 250 Rouen Rouen, Francia · 19 Aprile 2026 ☀ 9°C Soleggiato · Picco 17°C CIELO Molto buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Indoor TERRA INDOOR Previsioni ora per ora — 19 Aprile 09:00 ☀ 9° 10:00 ☀ 11° 11:00 ⛅ 13° 12:00 ⛅ 14° 13:00 ⛅ 16° 14:00 ⛅ 16° 15:00 ⛅ 17° 16:00 ⛅ 17° 17:00 ☁ 16° 18:00 ☁ 16° 🎾 Programma del giorno — 19 Aprile 🎾 WTA Singles · Tabellone Principale Finale · Final Final 🏡 Indoor

🎾 Finale

🏀 Terra

Centre Court – ore 13:00

En-Shuo Liang / Qianhui Tang vs (4) Jesika Maleckova / (4) Miriam Skoch



WTA Rouen En-Shuo Liang / Qianhui Tang En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0 2 5 0 Jesika Maleckova / Miriam Skoch [4] • Jesika Maleckova / Miriam Skoch [4] 0 6 7 0 Vincitore: Maleckova / Skoch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jesika Maleckova / Miriam Skoch 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 En-Shuo Liang / Qianhui Tang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1) Marta Kostyuk vs Veronika Podrez Non prima 15:30



WTA Rouen Marta Kostyuk [1] Marta Kostyuk [1] 40 6 0 Veronika Podrez • Veronika Podrez 30 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Veronika Podrez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Veronika Podrez 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Veronika Podrez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Veronika Podrez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Veronika Podrez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

🇵🇹 WTA 125 Oeiras Oeiras, Portogallo · 19 Aprile 2026 ☁ 14°C Nebbia in dissolvimento · Picco 24°C CIELO Buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 19 Aprile 08:00 ⛅ 16° 09:00 ⛅ 15° 10:00 ⛅ 18° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ☁ 24° 15:00 ☁ 24° 16:00 ☁ 23° 17:00 ☁ 23° 🎾 Programma del giorno — 19 Aprile 🎾 WTA Singles · Tabellone Principale Finale · Final Final ⛅ Buone condizioni

🎾 Finale

🏀 Terra Rossa

Campo Central – ore 12:00

Maja Chwalinska vs Sinja Kraus



WTA Oeiras 125 Outdoor #1 Maja Chwalinska • Maja Chwalinska 0 6 6 0 Sinja Kraus Sinja Kraus 0 1 3 0 Vincitore: Chwalinska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maja Chwalinska 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Maja Chwalinska 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Sinja Kraus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sinja Kraus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-0 → 5-1 Sinja Kraus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Sinja Kraus 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Sinja Kraus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

🇵🇹 WTA 125 Oeiras 2 Oeiras, Portogallo · 19 Aprile 2026 ☁ 14°C Nebbia in dissolvimento · Picco 24°C CIELO Buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 19 Aprile 08:00 ⛅ 16° 09:00 ⛅ 15° 10:00 ⛅ 18° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ☁ 24° 15:00 ☁ 24° 16:00 ☁ 23° 17:00 ☁ 23° 🎾 Programma del giorno — 19 Aprile Q WTA 125 · Qualificazioni 1° Turno Qualificazione · Q1 Q1 ⛅ Condizioni ok

Q1 Qualificazioni

🏀 Terra Rossa

Center Court – ore 11:00

Lea Boskovic vs (8) Caroline Werner



WTA Oeiras 125 Outdoor #2 Lea Boskovic Lea Boskovic 6 6 6 Caroline Werner [8] Caroline Werner [8] 3 7 2 Vincitore: Boskovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Lea Boskovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Caroline Werner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Lea Boskovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Caroline Werner 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Lea Boskovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Caroline Werner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Lea Boskovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Werner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 Caroline Werner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Lea Boskovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Caroline Werner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Lea Boskovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Caroline Werner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Lea Boskovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Caroline Werner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Lea Boskovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Caroline Werner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Lea Boskovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Caroline Werner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Lea Boskovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Caroline Werner 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Lea Boskovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Caroline Werner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Lea Boskovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Caroline Werner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Lea Boskovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Caroline Werner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lea Boskovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Caroline Werner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(1) Polina Kudermetova vs Beatriz Castro



WTA Oeiras 125 Outdoor #2 Polina Kudermetova [1] • Polina Kudermetova [1] 0 6 6 0 Beatriz Castro Beatriz Castro 0 1 1 0 Vincitore: Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Polina Kudermetova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Beatriz Castro 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 Polina Kudermetova 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Beatriz Castro 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Beatriz Castro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Polina Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Beatriz Castro 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Polina Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Beatriz Castro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Beatriz Castro 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Polina Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Beatriz Castro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(3) Lucie Havlickova vs Kika Lima



WTA Oeiras 125 Outdoor #2 Lucie Havlickova [3] Lucie Havlickova [3] 0 6 6 0 Kika Lima Kika Lima 0 0 1 0 Vincitore: Havlickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kika Lima 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 Lucie Havlickova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Kika Lima 0-15 15-15 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Lucie Havlickova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Kika Lima 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Kika Lima 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Lucie Havlickova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 Kika Lima 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Lucie Havlickova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Kika Lima 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Lucie Havlickova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Kika Lima 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:00

(2) Iryna Shymanovich vs Elena Ruxandra Bertea



WTA Oeiras 125 Outdoor #2 Iryna Shymanovich [2] Iryna Shymanovich [2] 6 6 6 Elena Ruxandra Bertea Elena Ruxandra Bertea 7 3 7 Vincitore: Bertea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1*-1 2*-1 3-1* 4-1* 4*-2 4*-3 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Elena Ruxandra Bertea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Elena Ruxandra Bertea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Elena Ruxandra Bertea 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Iryna Shymanovich 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Elena Ruxandra Bertea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Elena Ruxandra Bertea 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Elena Ruxandra Bertea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Elena Ruxandra Bertea 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Elena Ruxandra Bertea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Elena Ruxandra Bertea 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Elena Ruxandra Bertea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 1-3* 1-4* 2*-4 3*-4 3-5* 4-5* 4*-6 6-6 → 6-7 Iryna Shymanovich 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Elena Ruxandra Bertea 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Iryna Shymanovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Elena Ruxandra Bertea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Elena Ruxandra Bertea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Iryna Shymanovich 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Elena Ruxandra Bertea 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Elena Ruxandra Bertea 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Iryna Shymanovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Elena Ruxandra Bertea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(4) Elizara Yaneva vs Alisa Oktiabreva



WTA Oeiras 125 Outdoor #2 Elizara Yaneva [4] • Elizara Yaneva [4] 0 4 1 0 Alisa Oktiabreva Alisa Oktiabreva 0 6 6 0 Vincitore: Oktiabreva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Elizara Yaneva 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Elizara Yaneva 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Elizara Yaneva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Alisa Oktiabreva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alisa Oktiabreva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Elizara Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Alisa Oktiabreva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Elizara Yaneva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Elizara Yaneva 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Elizara Yaneva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Alisa Oktiabreva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Elizara Yaneva 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

Francesca Curmi vs (5) Claire Liu Non prima 15:00



WTA Oeiras 125 Outdoor #2 Francesca Curmi • Francesca Curmi 0 4 Claire Liu [5] Claire Liu [5] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Francesca Curmi 4-4 Francesca Curmi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Claire Liu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Francesca Curmi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Claire Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Francesca Curmi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 Claire Liu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Francesca Curmi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Claire Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 2 – ore 11:00

Mia Ristic vs (7) Ane Mintegi Del Olmo



WTA Oeiras 125 Outdoor #2 Mia Ristic • Mia Ristic 0 6 6 0 Ane Mintegi Del Olmo [7] Ane Mintegi Del Olmo [7] 0 3 2 0 Vincitore: Ristic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Mia Ristic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mia Ristic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Mia Ristic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Mia Ristic 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Ane Mintegi Del Olmo 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Mia Ristic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Ane Mintegi Del Olmo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Mia Ristic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Mia Ristic 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Mia Ristic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Ane Mintegi Del Olmo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Mia Ristic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ane Mintegi Del Olmo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mia Ristic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Tessa Johanna Brockmann vs (6) Ayana Akli

