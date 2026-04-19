Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen, WTA 125 Oeiras e WTA 125 Oeiras 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del primo turno di quali. Rybakina domina a Stoccarda e si avvicina a Sabalenka

19/04/2026 14:24 11 commenti
Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Getty Images
Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Getty Images

Elena Rybakina continua a confermare il suo straordinario momento di forma e si candida con forza a conquistare altri grandi titoli in questa stagione. La kazaka ha brillato al WTA 500 di Stoccarda 2026, dove ha mostrato un livello altissimo superando avversarie di spessore e chiudendo il torneo con un netto successo su Karolina Muchova per 7-5 6-1. Grazie a questa vittoria, Rybakina consolida la seconda posizione del ranking mondiale e accorcia ulteriormente le distanze da Aryna Sabalenka.
WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania  ·  19 Aprile 2026
12°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 16°C
CIELO Instabile
PIOGGIA Rovesci possibili
CAMPO Terra Indoor
TERRA INDOOR
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
09:00
🌧
12°
10:00
🌧
13°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
15°
16:00
15°
17:00
16°
18:00
15°
🎾  Programma del giorno — 19 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
Final
🏡  Indoor
🎾  Finale
🏀  Terra

Centre Court – ore 13:00
(1) Elena Rybakina KAZ vs (7) Karolina Muchova CZE

WTA Stuttgart
Elena Rybakina [1]
0
7
6
0
Karolina Muchova [7]
0
5
1
0
Vincitore: Rybakina
Mostra dettagli

(1) Jelena Ostapenko LAT / (1) Shuai Zhang CHN vs (4) Nicole Melichar-Martinez USA / (4) Liudmila Samsonova RUS

WTA Stuttgart
Jelena Ostapenko / Shuai Zhang [1]
40
1
1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova [4]
30
6
4
Mostra dettagli









🇫🇷
WTA 250 Rouen
Rouen, Francia  ·  19 Aprile 2026
9°C
Soleggiato  ·  Picco 17°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Indoor
TERRA INDOOR
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
09:00
10:00
11°
11:00
13°
12:00
14°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
17°
16:00
17°
17:00
16°
18:00
16°
🎾  Programma del giorno — 19 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
Final
🏡  Indoor
🎾  Finale
🏀  Terra

Centre Court – ore 13:00
En-Shuo Liang TPE / Qianhui Tang CHN vs (4) Jesika Maleckova CZE / (4) Miriam Skoch CZE

WTA Rouen
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
0
2
5
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [4]
0
6
7
0
Vincitore: Maleckova / Skoch
Mostra dettagli

(1) Marta Kostyuk UKR vs Veronika Podrez UKR Non prima 15:30

WTA Rouen
Marta Kostyuk [1]
40
6
0
Veronika Podrez
30
3
0
Mostra dettagli









🇵🇹
WTA 125 Oeiras
Oeiras, Portogallo  ·  19 Aprile 2026
14°C
Nebbia in dissolvimento  ·  Picco 24°C
CIELO Buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
08:00
16°
09:00
15°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
24°
16:00
23°
17:00
23°
🎾  Programma del giorno — 19 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
Final
⛅  Buone condizioni
🎾  Finale
🏀  Terra Rossa

Campo Central – ore 12:00
Maja Chwalinska POL vs Sinja Kraus AUT

WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Maja Chwalinska
0
6
6
0
Sinja Kraus
0
1
3
0
Vincitore: Chwalinska
Mostra dettagli









🇵🇹
WTA 125 Oeiras 2
Oeiras, Portogallo  ·  19 Aprile 2026
14°C
Nebbia in dissolvimento  ·  Picco 24°C
CIELO Buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
08:00
16°
09:00
15°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
24°
16:00
23°
17:00
23°
🎾  Programma del giorno — 19 Aprile
Q
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Q1
Q1
⛅  Condizioni ok
Q1  Qualificazioni
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Lea Boskovic CRO vs (8) Caroline Werner GER

WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Lea Boskovic
6
6
6
Caroline Werner [8]
3
7
2
Vincitore: Boskovic
Mostra dettagli

(1) Polina Kudermetova UZB vs Beatriz Castro POR

WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Polina Kudermetova [1]
0
6
6
0
Beatriz Castro
0
1
1
0
Vincitore: Kudermetova
Mostra dettagli

(3) Lucie Havlickova CZE vs Kika Lima POR

WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Lucie Havlickova [3]
0
6
6
0
Kika Lima
0
0
1
0
Vincitore: Havlickova
Mostra dettagli





Court 1 – ore 11:00
(2) Iryna Shymanovich BLR vs Elena Ruxandra Bertea ROU

WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Iryna Shymanovich [2]
6
6
6
Elena Ruxandra Bertea
7
3
7
Vincitore: Bertea
Mostra dettagli

(4) Elizara Yaneva BUL vs Alisa Oktiabreva RUS

WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Elizara Yaneva [4]
0
4
1
0
Alisa Oktiabreva
0
6
6
0
Vincitore: Oktiabreva
Mostra dettagli

Francesca Curmi MLT vs (5) Claire Liu USA Non prima 15:00

WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Francesca Curmi
0
4
Claire Liu [5]
0
4
Mostra dettagli





Court 2 – ore 11:00
Mia Ristic SRB vs (7) Ane Mintegi Del Olmo ESP

WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Mia Ristic
0
6
6
0
Ane Mintegi Del Olmo [7]
0
3
2
0
Vincitore: Ristic
Mostra dettagli

Tessa Johanna Brockmann GER vs (6) Ayana Akli USA

WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Tessa Johanna Brockmann
6
0
2
Ayana Akli [6]
3
6
6
Vincitore: Akli
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11 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

piper 19-04-2026 15:40

Scritto da Gaz

Scritto da Silvio74

Scritto da Gaz
Partendo dal torneo minore al maggiore.
Prima dei quarti scrissi che questa Kraus vista negli highlights contro Cirstea a Linz mi aveva positivamente colpito in 5 minuti di filmato,da considerarla come possibile vincente titolo,ora… Chwalinska ha demolito le sue avversarie,e in particolare come ha demolito ieri la Montgomery non me lo aspettavo,tra i 5 match di ieri è il risultato che meno mi aspettavo,per entità.
Veronica Podrez è certamente la tennista della settimana, oggi affronta in questo derby la capitana,che è certamente sprecata per un 250 , avrebbe dovuto essere a Stoccarda,e a più di qualcuna le avrebbe date anche li.
La ragazza è giovanissima e gioca bene , ieri ha avuto un bye ad aspettarla in semifinale,ma vedete che se te lo guadagni…….e la fortuna era li ad attendere in semifinale chi se la sarebbe guadagnata tra lei e Cocciaretto in quel match da roulette russa,la ruota ha deciso, e anche la determinazione di questa fanciulla.
Curiosamente Cirstea il giorno prima sul 5-3 aveva usufruito del ritiro della Wang,e quindi il tutto lascia un po perplessi, questo suo dar buca.
Non ho seguito la giornata ieri,non mi spiego dunque questo crollo della Andreeva da quando ha servito sul 5-6, contro una tennista che mi aspettavo più stanca.
La Rybakina ha vinto un solo torneo su terra,si ricorderà di Roma 2023 dove dopo aver battuto Paolini al primo turno usufrui di ben 3 ritiri a match ancora apertissimi: Kalinskaya al secondo turno, Swiatek nei quarti e Kalinina in finale.
È una Muchova che aveva nei precedenti 0-6 contro Gauff e 0-3 contro Svitolina,è la conferma che il primo 1000 vinto ha portato quello che le mancava,quella definitiva consapevolezza di essere perfettamente idonea a vincere uno slam.
Io oggi metto sul mio personalissimo taccuino il nome e il cognome di
Karolina, sperando non sia giornata da 37 aces kazaki.
Oggi non risponderò a domande.

Quanto a strafalcioni non ti smentisci mai.
Dici che la Rybakina ha vinto un solo torneo su terra rossa a Roma .
A me ne risulterebbero altri tre, Bucarest 2019, Stoccarda 2024 e Strasburgo lo scorso anno.
Vabbè sì ma son dettagli, 1 o 4 che differenze vuoi che siano…

Ognuno dice sempre la sua.
La verità in questi casi sta sempre nel mezzo.
Quindi sarebbe opportuno che almeno una terza persona si prendesse la briga di controllare statistiche,in questo caso della Rybakina su terra.

Infatti erano 4 su terra prima di oggi: Bucarest 2019, Roma 2023, Stoccarda 2024 e Strasburgo l’anno scorso.

 11
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Molto Pollo (Guest) 19-04-2026 15:37

Scritto da Gaz

Scritto da Silvio74

Scritto da Gaz
Partendo dal torneo minore al maggiore.
Prima dei quarti scrissi che questa Kraus vista negli highlights contro Cirstea a Linz mi aveva positivamente colpito in 5 minuti di filmato,da considerarla come possibile vincente titolo,ora… Chwalinska ha demolito le sue avversarie,e in particolare come ha demolito ieri la Montgomery non me lo aspettavo,tra i 5 match di ieri è il risultato che meno mi aspettavo,per entità.
Veronica Podrez è certamente la tennista della settimana, oggi affronta in questo derby la capitana,che è certamente sprecata per un 250 , avrebbe dovuto essere a Stoccarda,e a più di qualcuna le avrebbe date anche li.
La ragazza è giovanissima e gioca bene , ieri ha avuto un bye ad aspettarla in semifinale,ma vedete che se te lo guadagni…….e la fortuna era li ad attendere in semifinale chi se la sarebbe guadagnata tra lei e Cocciaretto in quel match da roulette russa,la ruota ha deciso, e anche la determinazione di questa fanciulla.
Curiosamente Cirstea il giorno prima sul 5-3 aveva usufruito del ritiro della Wang,e quindi il tutto lascia un po perplessi, questo suo dar buca.
Non ho seguito la giornata ieri,non mi spiego dunque questo crollo della Andreeva da quando ha servito sul 5-6, contro una tennista che mi aspettavo più stanca.
La Rybakina ha vinto un solo torneo su terra,si ricorderà di Roma 2023 dove dopo aver battuto Paolini al primo turno usufrui di ben 3 ritiri a match ancora apertissimi: Kalinskaya al secondo turno, Swiatek nei quarti e Kalinina in finale.
È una Muchova che aveva nei precedenti 0-6 contro Gauff e 0-3 contro Svitolina,è la conferma che il primo 1000 vinto ha portato quello che le mancava,quella definitiva consapevolezza di essere perfettamente idonea a vincere uno slam.
Io oggi metto sul mio personalissimo taccuino il nome e il cognome di
Karolina, sperando non sia giornata da 37 aces kazaki.
Oggi non risponderò a domande.

Quanto a strafalcioni non ti smentisci mai.
Dici che la Rybakina ha vinto un solo torneo su terra rossa a Roma .
A me ne risulterebbero altri tre, Bucarest 2019, Stoccarda 2024 e Strasburgo lo scorso anno.
Vabbè sì ma son dettagli, 1 o 4 che differenze vuoi che siano…

Ognuno dice sempre la sua.
La verità in questi casi sta sempre nel mezzo.
Quindi sarebbe opportuno che almeno una terza persona si prendesse la briga di controllare statistiche,in questo caso della Rybakina su terra.

Ah si? ‘Sta sempre nel mezzo’ presuppone chr entrambi abbiate ragione e/o entrambi torto..e invece no, silvio ha ragione e tu, tanto per cambiare, no.

Pagliaccio, al solito peraltro.

 10
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Una Tantum (Guest) 19-04-2026 15:13

Anche Ryba può avviare l’ apertura della sua concessionaria Porsche. Ma il suo vero obiettivo adesso dovrebbe essere Parigi e non si può affrontarlo al meglio giocando prima due 1000 impegnativi come Madrid e Roma perché poi la fatica ti presenta inesorabilmente il conto. L’ ideale sarebbe saltare la Spagna e giocare solo in Italia dove tra l’ altro la superficie e le condizioni sono più simili. La race, la classifica, la caccia al numero 1, sinceramente chissenefrega tanto lei per le finali è già qualificata prima o ottava cambia niente come ha dimostrato la scorsa stagione, mentre per la classifica in questo momento Sabalenka è un mostro di continuità e rendimento inavvicinabile, più avanti si vedrà c’è sempre tempo. Invece la casella degli slam per una come Elena è ancora insufficiente e poi quest’ anno ha già vinto il primo, sta bene di salute, ha il suo Vukov dietro le spalle che le dà sicurezza, questo è il momento per cercare di vincerne più che si può.

 9
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Gaz (Guest) 19-04-2026 14:29

Niente.
Muchova franata esattamente come Andreeva sul 5-6 e servizio,dopo essere rientrata dal 2-5.
Evidentemente persa l’occasione ci si rende conto che il treno è passato, recuperare un set di svantaggio a questa Rybakina evidentemente demoralizza,si rendono conto che è quasi fuori portata, bisogna capitalizzare al massimo quelle occasioni che ti capitano.
Forse meglio perderlo 6-0 il primo set,Senza però aver speso energie nervose,per poi magari sorprendere prendendo contropiede ad inizio secondo per prendere le redini.
Ma so che è facile parlare se non sei un cocchiere ammaestrato.

 8
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Gaz (Guest) 19-04-2026 14:10

Scritto da Silvio74

Scritto da Gaz
Partendo dal torneo minore al maggiore.
Prima dei quarti scrissi che questa Kraus vista negli highlights contro Cirstea a Linz mi aveva positivamente colpito in 5 minuti di filmato,da considerarla come possibile vincente titolo,ora… Chwalinska ha demolito le sue avversarie,e in particolare come ha demolito ieri la Montgomery non me lo aspettavo,tra i 5 match di ieri è il risultato che meno mi aspettavo,per entità.
Veronica Podrez è certamente la tennista della settimana, oggi affronta in questo derby la capitana,che è certamente sprecata per un 250 , avrebbe dovuto essere a Stoccarda,e a più di qualcuna le avrebbe date anche li.
La ragazza è giovanissima e gioca bene , ieri ha avuto un bye ad aspettarla in semifinale,ma vedete che se te lo guadagni…….e la fortuna era li ad attendere in semifinale chi se la sarebbe guadagnata tra lei e Cocciaretto in quel match da roulette russa,la ruota ha deciso, e anche la determinazione di questa fanciulla.
Curiosamente Cirstea il giorno prima sul 5-3 aveva usufruito del ritiro della Wang,e quindi il tutto lascia un po perplessi, questo suo dar buca.
Non ho seguito la giornata ieri,non mi spiego dunque questo crollo della Andreeva da quando ha servito sul 5-6, contro una tennista che mi aspettavo più stanca.
La Rybakina ha vinto un solo torneo su terra,si ricorderà di Roma 2023 dove dopo aver battuto Paolini al primo turno usufrui di ben 3 ritiri a match ancora apertissimi: Kalinskaya al secondo turno, Swiatek nei quarti e Kalinina in finale.
È una Muchova che aveva nei precedenti 0-6 contro Gauff e 0-3 contro Svitolina,è la conferma che il primo 1000 vinto ha portato quello che le mancava,quella definitiva consapevolezza di essere perfettamente idonea a vincere uno slam.
Io oggi metto sul mio personalissimo taccuino il nome e il cognome di
Karolina, sperando non sia giornata da 37 aces kazaki.
Oggi non risponderò a domande.

Quanto a strafalcioni non ti smentisci mai.
Dici che la Rybakina ha vinto un solo torneo su terra rossa a Roma .
A me ne risulterebbero altri tre, Bucarest 2019, Stoccarda 2024 e Strasburgo lo scorso anno.
Vabbè sì ma son dettagli, 1 o 4 che differenze vuoi che siano…

Ognuno dice sempre la sua.
La verità in questi casi sta sempre nel mezzo.
Quindi sarebbe opportuno che almeno una terza persona si prendesse la briga di controllare statistiche,in questo caso della Rybakina su terra.

 7
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Silvio74 (Guest) 19-04-2026 13:54

Scritto da Gaz
Partendo dal torneo minore al maggiore.
Prima dei quarti scrissi che questa Kraus vista negli highlights contro Cirstea a Linz mi aveva positivamente colpito in 5 minuti di filmato,da considerarla come possibile vincente titolo,ora… Chwalinska ha demolito le sue avversarie,e in particolare come ha demolito ieri la Montgomery non me lo aspettavo,tra i 5 match di ieri è il risultato che meno mi aspettavo,per entità.
Veronica Podrez è certamente la tennista della settimana, oggi affronta in questo derby la capitana,che è certamente sprecata per un 250 , avrebbe dovuto essere a Stoccarda,e a più di qualcuna le avrebbe date anche li.
La ragazza è giovanissima e gioca bene , ieri ha avuto un bye ad aspettarla in semifinale,ma vedete che se te lo guadagni…….e la fortuna era li ad attendere in semifinale chi se la sarebbe guadagnata tra lei e Cocciaretto in quel match da roulette russa,la ruota ha deciso, e anche la determinazione di questa fanciulla.
Curiosamente Cirstea il giorno prima sul 5-3 aveva usufruito del ritiro della Wang,e quindi il tutto lascia un po perplessi, questo suo dar buca.
Non ho seguito la giornata ieri,non mi spiego dunque questo crollo della Andreeva da quando ha servito sul 5-6, contro una tennista che mi aspettavo più stanca.
La Rybakina ha vinto un solo torneo su terra,si ricorderà di Roma 2023 dove dopo aver battuto Paolini al primo turno usufrui di ben 3 ritiri a match ancora apertissimi: Kalinskaya al secondo turno, Swiatek nei quarti e Kalinina in finale.
È una Muchova che aveva nei precedenti 0-6 contro Gauff e 0-3 contro Svitolina,è la conferma che il primo 1000 vinto ha portato quello che le mancava,quella definitiva consapevolezza di essere perfettamente idonea a vincere uno slam.
Io oggi metto sul mio personalissimo taccuino il nome e il cognome di
Karolina, sperando non sia giornata da 37 aces kazaki.
Oggi non risponderò a domande.

Quanto a strafalcioni non ti smentisci mai.
Dici che la Rybakina ha vinto un solo torneo su terra rossa a Roma .
A me ne risulterebbero altri tre, Bucarest 2019, Stoccarda 2024 e Strasburgo lo scorso anno.
Vabbè sì ma son dettagli, 1 o 4 che differenze vuoi che siano…

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piper 19-04-2026 13:51

E brava Maja!

 5
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+1: Edi
Gaz (Guest) 19-04-2026 13:23

È una tennista molto dipende dal servizio,ha questa fortuna,per questo non amo queste tenniste “avvantaggiate” spesso su chi magari sta giocando meglio a tennis,non che non sappia fare, anzi e molto completa , altrimenti non otterrebbe questi risultati,ma è certamente avvantaggiata nelle giornate no.
Tale importanza ha per lei il servizio che può essere certamente visto anche come indicatore, basta vedere le statistiche.
7 aces 2 doppi falli contro Shnaider in poco più di un’ora.
9-8 contro Fernandez in 3 ore
7-0 contro Andreeva in 1h 20

 4
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Gaz (Guest) 19-04-2026 11:36

Con la vittoria di ieri Rybakina diventa al momento la migliore del 2026.
Poi ovviamente ci sarà comunque un interrogatorio per vedere se il ranking race mente.
Rybakina 3808
Sabalenka 3800
Pegula 2905
Svitolina 2450
Muchova 2270
Sabatini 2001

 3
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Gaz (Guest) 19-04-2026 10:42

Partendo dal torneo minore al maggiore.

Prima dei quarti scrissi che questa Kraus vista negli highlights contro Cirstea a Linz mi aveva positivamente colpito in 5 minuti di filmato,da considerarla come possibile vincente titolo,ora… Chwalinska ha demolito le sue avversarie,e in particolare come ha demolito ieri la Montgomery non me lo aspettavo,tra i 5 match di ieri è il risultato che meno mi aspettavo,per entità.

Veronica Podrez è certamente la tennista della settimana, oggi affronta in questo derby la capitana,che è certamente sprecata per un 250 , avrebbe dovuto essere a Stoccarda,e a più di qualcuna le avrebbe date anche li.
La ragazza è giovanissima e gioca bene , ieri ha avuto un bye ad aspettarla in semifinale,ma vedete che se te lo guadagni…….e la fortuna era li ad attendere in semifinale chi se la sarebbe guadagnata tra lei e Cocciaretto in quel match da roulette russa,la ruota ha deciso, e anche la determinazione di questa fanciulla.
Curiosamente Cirstea il giorno prima sul 5-3 aveva usufruito del ritiro della Wang,e quindi il tutto lascia un po perplessi, questo suo dar buca.

Non ho seguito la giornata ieri,non mi spiego dunque questo crollo della Andreeva da quando ha servito sul 5-6, contro una tennista che mi aspettavo più stanca.
La Rybakina ha vinto un solo torneo su terra,si ricorderà di Roma 2023 dove dopo aver battuto Paolini al primo turno usufrui di ben 3 ritiri a match ancora apertissimi: Kalinskaya al secondo turno, Swiatek nei quarti e Kalinina in finale.
È una Muchova che aveva nei precedenti 0-6 contro Gauff e 0-3 contro Svitolina,è la conferma che il primo 1000 vinto ha portato quello che le mancava,quella definitiva consapevolezza di essere perfettamente idonea a vincere uno slam.
Io oggi metto sul mio personalissimo taccuino il nome e il cognome di
Karolina, sperando non sia giornata da 37 aces kazaki.

Oggi non risponderò a domande.

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Dr House (Guest) 19-04-2026 09:24

Il torneo di Stoccarda ci ha regalato almeno una partita che sarà a fine anno fra le migliori del 2026. mi riferisco ovviamente al match fra Rybakina e Fernandez, Quest’ultima, dopo essere stata graziata da Sonmez nel turno precedente (vantaggio di 5-1 al terzo e poi 5-3 nel tie break dilapidati sbagliando colpi banali) ha giocato forse la sua migliore partita dopo US Open 2021. gran merito alla Rybakina di aver resistito e vinto. Dopo questa vittoria nessun problema contro la Andreeva che dimostra di essere ancora lontana dalle primissime.
Finale contro la Muchova non scontata, ma credo la vincerà

 1
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