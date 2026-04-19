WTA 500 Stoccarda, WTA 250 Rouen, WTA 125 Oeiras e WTA 125 Oeiras 2: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e del primo turno di quali. Rybakina domina a Stoccarda e si avvicina a Sabalenka

Elena Rybakina KAZ, 17.06.1999 - Foto Getty Images
Elena Rybakina continua a confermare il suo straordinario momento di forma e si candida con forza a conquistare altri grandi titoli in questa stagione. La kazaka ha brillato al WTA 500 di Stoccarda 2026, dove ha mostrato un livello altissimo superando avversarie di spessore e chiudendo il torneo con un netto successo su Karolina Muchova per 7-5 6-1. Grazie a questa vittoria, Rybakina consolida la seconda posizione del ranking mondiale e accorcia ulteriormente le distanze da Aryna Sabalenka.
WTA 500 Stoccarda
Stoccarda, Germania · 19 Aprile 2026
☁
12°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 16°C
CIELO
Instabile
PIOGGIA
Rovesci possibili
CAMPO
Terra Indoor
TERRA INDOOR
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
09:00
🌧
12°
10:00
🌧
13°
11:00
☁
13°
12:00
☁
14°
13:00
⛅
14°
14:00
⛅
14°
15:00
⛅
15°
16:00
⛅
15°
17:00
⛅
16°
18:00
⛅
15°
🎾 Programma del giorno — 19 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
Final
🏡 Indoor
🎾 Finale
🏀 Terra
Centre Court – ore 13:00
(1) Elena Rybakina vs (7) Karolina Muchova
WTA Stuttgart
Elena Rybakina [1]
•
0
7
6
0
Karolina Muchova [7]
0
5
1
0
Vincitore: Rybakina
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Karolina Muchova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-0 → 5-1
Karolina Muchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Karolina Muchova
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Karolina Muchova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Karolina Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
Karolina Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Karolina Muchova
4-1 → 4-2
Karolina Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Karolina Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Elena Rybakina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Jelena Ostapenko
/ (1) Shuai Zhang vs (4) Nicole Melichar-Martinez / (4) Liudmila Samsonova
WTA Stuttgart
Jelena Ostapenko / Shuai Zhang [1]
40
1
1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova [4]
•
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
Jelena Ostapenko / Shuai Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
1-2 → 1-3
Jelena Ostapenko / Shuai Zhang
0-2 → 1-2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
Jelena Ostapenko / Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
1-5 → 1-6
Jelena Ostapenko / Shuai Zhang
0-5 → 1-5
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
0-4 → 0-5
Jelena Ostapenko / Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-3 → 0-4
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
Jelena Ostapenko / Shuai Zhang
0-1 → 0-2
Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
🇫🇷
WTA 250 Rouen
Rouen, Francia · 19 Aprile 2026
☀
9°C
Soleggiato · Picco 17°C
CIELO
Molto buono
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Indoor
TERRA INDOOR
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
09:00
☀
9°
10:00
☀
11°
11:00
⛅
13°
12:00
⛅
14°
13:00
⛅
16°
14:00
⛅
16°
15:00
⛅
17°
16:00
⛅
17°
17:00
☁
16°
18:00
☁
16°
🎾 Programma del giorno — 19 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
Final
🏡 Indoor
🎾 Finale
🏀 Terra
Centre Court – ore 13:00
En-Shuo Liang / Qianhui Tang vs (4) Jesika Maleckova / (4) Miriam Skoch
WTA Rouen
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
0
2
5
0
Jesika Maleckova / Miriam Skoch [4]
•
0
6
7
0
Vincitore: Maleckova / Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
5-6 → 5-7
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
5-4 → 5-5
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
4-4 → 5-4
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
2-2 → 3-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-0 → 1-1
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-5 → 2-6
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-4 → 2-5
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
2-3 → 2-4
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Jesika Maleckova / Miriam Skoch
1-0 → 1-1
En-Shuo Liang / Qianhui Tang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(1) Marta Kostyuk
vs Veronika Podrez Non prima 15:30
WTA Rouen
Marta Kostyuk [1]
40
6
0
Veronika Podrez
•
30
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Veronika Podrez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Podrez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Marta Kostyuk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
Veronika Podrez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
Marta Kostyuk
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
🇵🇹
WTA 125 Oeiras
Oeiras, Portogallo · 19 Aprile 2026
☁
14°C
Nebbia in dissolvimento · Picco 24°C
CIELO
Buono
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
08:00
⛅
16°
09:00
⛅
15°
10:00
⛅
18°
11:00
⛅
20°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
24°
14:00
☁
24°
15:00
☁
24°
16:00
☁
23°
17:00
☁
23°
🎾 Programma del giorno — 19 Aprile
🎾
WTA Singles · Tabellone Principale
Finale · Final
Final
⛅ Buone condizioni
🎾 Finale
🏀 Terra Rossa
Campo Central – ore 12:00
Maja Chwalinska vs Sinja Kraus
WTA Oeiras 125 Outdoor #1
Maja Chwalinska
•
0
6
6
0
Sinja Kraus
0
1
3
0
Vincitore: Chwalinska
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
Maja Chwalinska
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Maja Chwalinska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sinja Kraus
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 6-1
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-0 → 5-1
Sinja Kraus
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-0 → 5-0
Maja Chwalinska
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
🇵🇹
WTA 125 Oeiras 2
Oeiras, Portogallo · 19 Aprile 2026
☁
14°C
Nebbia in dissolvimento · Picco 24°C
CIELO
Buono
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 19 Aprile
08:00
⛅
16°
09:00
⛅
15°
10:00
⛅
18°
11:00
⛅
20°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
24°
14:00
☁
24°
15:00
☁
24°
16:00
☁
23°
17:00
☁
23°
🎾 Programma del giorno — 19 Aprile
Q
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Q1
Q1
⛅ Condizioni ok
Q1 Qualificazioni
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Lea Boskovic vs (8) Caroline Werner
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Lea Boskovic
6
6
6
Caroline Werner [8]
3
7
2
Vincitore: Boskovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lea Boskovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Lea Boskovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Caroline Werner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
1*-4
1-5*
1-6*
6-6 → 6-7
Caroline Werner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Lea Boskovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Caroline Werner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Lea Boskovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Caroline Werner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
Caroline Werner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Lea Boskovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
Caroline Werner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Lea Boskovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lea Boskovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
Lea Boskovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Caroline Werner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Caroline Werner
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
(1) Polina Kudermetova
vs Beatriz Castro
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Polina Kudermetova [1]
•
0
6
6
0
Beatriz Castro
0
1
1
0
Vincitore: Kudermetova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Polina Kudermetova
5-1 → 6-1
Polina Kudermetova
4-0 → 5-0
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Polina Kudermetova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Polina Kudermetova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Beatriz Castro
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
Polina Kudermetova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Beatriz Castro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(3) Lucie Havlickova
vs Kika Lima
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Lucie Havlickova [3]
0
6
6
0
Kika Lima
0
0
1
0
Vincitore: Havlickova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucie Havlickova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Kika Lima
0-15
15-15
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Lucie Havlickova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Kika Lima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Lucie Havlickova
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucie Havlickova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-0 → 6-0
Kika Lima
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-0 → 5-0
Lucie Havlickova
3-0 → 4-0
Lucie Havlickova
1-0 → 2-0
Court 1 – ore 11:00
(2) Iryna Shymanovich vs Elena Ruxandra Bertea
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Iryna Shymanovich [2]
6
6
6
Elena Ruxandra Bertea
7
3
7
Vincitore: Bertea
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1*-1
2*-1
3-1*
4-1*
4*-2
4*-3
4-4*
4-5*
4*-6
5*-6
6-6*
6-7*
6-6 → 6-7
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-6 → 6-6
Elena Ruxandra Bertea
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
Iryna Shymanovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Elena Ruxandra Bertea
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 5-3
Elena Ruxandra Bertea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Iryna Shymanovich
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Iryna Shymanovich
2-1 → 2-2
Elena Ruxandra Bertea
1-1 → 2-1
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Iryna Shymanovich
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
Elena Ruxandra Bertea
4-3 → 5-3
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Elena Ruxandra Bertea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Iryna Shymanovich
3-1 → 3-2
Elena Ruxandra Bertea
2-1 → 3-1
Iryna Shymanovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
1*-2
1-3*
1-4*
2*-4
3*-4
3-5*
4-5*
4*-6
6-6 → 6-7
Iryna Shymanovich
5-6 → 6-6
Elena Ruxandra Bertea
15-0
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Iryna Shymanovich
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Elena Ruxandra Bertea
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Iryna Shymanovich
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Elena Ruxandra Bertea
2-2 → 3-2
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Elena Ruxandra Bertea
1-1 → 1-2
Iryna Shymanovich
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Elena Ruxandra Bertea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(4) Elizara Yaneva
vs Alisa Oktiabreva
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Elizara Yaneva [4]
•
0
4
1
0
Alisa Oktiabreva
0
6
6
0
Vincitore: Oktiabreva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Elizara Yaneva
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
Alisa Oktiabreva
0-5 → 1-5
Alisa Oktiabreva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alisa Oktiabreva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Alisa Oktiabreva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Alisa Oktiabreva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Alisa Oktiabreva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Elizara Yaneva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Alisa Oktiabreva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Francesca Curmi
vs (5) Claire Liu Non prima 15:00
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Francesca Curmi
•
0
4
Claire Liu [5]
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesca Curmi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Francesca Curmi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Claire Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Francesca Curmi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
Claire Liu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Court 2 – ore 11:00
Mia Ristic vs (7) Ane Mintegi Del Olmo
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Mia Ristic
•
0
6
6
0
Ane Mintegi Del Olmo [7]
0
3
2
0
Vincitore: Ristic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ane Mintegi Del Olmo
5-1 → 5-2
Mia Ristic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
Ane Mintegi Del Olmo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Ane Mintegi Del Olmo
2-0 → 3-0
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Ane Mintegi Del Olmo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ane Mintegi Del Olmo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Mia Ristic
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
Ane Mintegi Del Olmo
3-2 → 4-2
Mia Ristic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
Ane Mintegi Del Olmo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Ane Mintegi Del Olmo
1-0 → 1-1
Mia Ristic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Tessa Johanna Brockmann
vs (6) Ayana Akli
WTA Oeiras 125 Outdoor #2
Tessa Johanna Brockmann
6
0
2
Ayana Akli [6]
3
6
6
Vincitore: Akli
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tessa Johanna Brockmann
1-5 → 2-5
Ayana Akli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 1-4
Ayana Akli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Tessa Johanna Brockmann
1-1 → 1-2
Ayana Akli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Tessa Johanna Brockmann
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
Ayana Akli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Tessa Johanna Brockmann
0-2 → 0-3
Ayana Akli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tessa Johanna Brockmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Ayana Akli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Tessa Johanna Brockmann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Ayana Akli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Tessa Johanna Brockmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Ayana Akli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 2-1
Tessa Johanna Brockmann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Ayana Akli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Infatti erano 4 su terra prima di oggi: Bucarest 2019, Roma 2023, Stoccarda 2024 e Strasburgo l’anno scorso.
Ah si? ‘Sta sempre nel mezzo’ presuppone chr entrambi abbiate ragione e/o entrambi torto..e invece no, silvio ha ragione e tu, tanto per cambiare, no.
Pagliaccio, al solito peraltro.
Anche Ryba può avviare l’ apertura della sua concessionaria Porsche. Ma il suo vero obiettivo adesso dovrebbe essere Parigi e non si può affrontarlo al meglio giocando prima due 1000 impegnativi come Madrid e Roma perché poi la fatica ti presenta inesorabilmente il conto. L’ ideale sarebbe saltare la Spagna e giocare solo in Italia dove tra l’ altro la superficie e le condizioni sono più simili. La race, la classifica, la caccia al numero 1, sinceramente chissenefrega tanto lei per le finali è già qualificata prima o ottava cambia niente come ha dimostrato la scorsa stagione, mentre per la classifica in questo momento Sabalenka è un mostro di continuità e rendimento inavvicinabile, più avanti si vedrà c’è sempre tempo. Invece la casella degli slam per una come Elena è ancora insufficiente e poi quest’ anno ha già vinto il primo, sta bene di salute, ha il suo Vukov dietro le spalle che le dà sicurezza, questo è il momento per cercare di vincerne più che si può.
Niente.
Muchova franata esattamente come Andreeva sul 5-6 e servizio,dopo essere rientrata dal 2-5.
Evidentemente persa l’occasione ci si rende conto che il treno è passato, recuperare un set di svantaggio a questa Rybakina evidentemente demoralizza,si rendono conto che è quasi fuori portata, bisogna capitalizzare al massimo quelle occasioni che ti capitano.
Forse meglio perderlo 6-0 il primo set,Senza però aver speso energie nervose,per poi magari sorprendere prendendo contropiede ad inizio secondo per prendere le redini.
Ma so che è facile parlare se non sei un cocchiere ammaestrato.
Ognuno dice sempre la sua.
La verità in questi casi sta sempre nel mezzo.
Quindi sarebbe opportuno che almeno una terza persona si prendesse la briga di controllare statistiche,in questo caso della Rybakina su terra.
Quanto a strafalcioni non ti smentisci mai.
Dici che la Rybakina ha vinto un solo torneo su terra rossa a Roma .
A me ne risulterebbero altri tre, Bucarest 2019, Stoccarda 2024 e Strasburgo lo scorso anno.
Vabbè sì ma son dettagli, 1 o 4 che differenze vuoi che siano…
E brava Maja!
È una tennista molto dipende dal servizio,ha questa fortuna,per questo non amo queste tenniste “avvantaggiate” spesso su chi magari sta giocando meglio a tennis,non che non sappia fare, anzi e molto completa , altrimenti non otterrebbe questi risultati,ma è certamente avvantaggiata nelle giornate no.
Tale importanza ha per lei il servizio che può essere certamente visto anche come indicatore, basta vedere le statistiche.
7 aces 2 doppi falli contro Shnaider in poco più di un’ora.
9-8 contro Fernandez in 3 ore
7-0 contro Andreeva in 1h 20
Con la vittoria di ieri Rybakina diventa al momento la migliore del 2026.
Poi ovviamente ci sarà comunque un interrogatorio per vedere se il ranking race mente.
Rybakina 3808
Sabalenka 3800
Pegula 2905
Svitolina 2450
Muchova 2270
Sabatini 2001
Partendo dal torneo minore al maggiore.
Prima dei quarti scrissi che questa Kraus vista negli highlights contro Cirstea a Linz mi aveva positivamente colpito in 5 minuti di filmato,da considerarla come possibile vincente titolo,ora… Chwalinska ha demolito le sue avversarie,e in particolare come ha demolito ieri la Montgomery non me lo aspettavo,tra i 5 match di ieri è il risultato che meno mi aspettavo,per entità.
Veronica Podrez è certamente la tennista della settimana, oggi affronta in questo derby la capitana,che è certamente sprecata per un 250 , avrebbe dovuto essere a Stoccarda,e a più di qualcuna le avrebbe date anche li.
La ragazza è giovanissima e gioca bene , ieri ha avuto un bye ad aspettarla in semifinale,ma vedete che se te lo guadagni…….e la fortuna era li ad attendere in semifinale chi se la sarebbe guadagnata tra lei e Cocciaretto in quel match da roulette russa,la ruota ha deciso, e anche la determinazione di questa fanciulla.
Curiosamente Cirstea il giorno prima sul 5-3 aveva usufruito del ritiro della Wang,e quindi il tutto lascia un po perplessi, questo suo dar buca.
Non ho seguito la giornata ieri,non mi spiego dunque questo crollo della Andreeva da quando ha servito sul 5-6, contro una tennista che mi aspettavo più stanca.
La Rybakina ha vinto un solo torneo su terra,si ricorderà di Roma 2023 dove dopo aver battuto Paolini al primo turno usufrui di ben 3 ritiri a match ancora apertissimi: Kalinskaya al secondo turno, Swiatek nei quarti e Kalinina in finale.
È una Muchova che aveva nei precedenti 0-6 contro Gauff e 0-3 contro Svitolina,è la conferma che il primo 1000 vinto ha portato quello che le mancava,quella definitiva consapevolezza di essere perfettamente idonea a vincere uno slam.
Io oggi metto sul mio personalissimo taccuino il nome e il cognome di
Karolina, sperando non sia giornata da 37 aces kazaki.
Oggi non risponderò a domande.
Il torneo di Stoccarda ci ha regalato almeno una partita che sarà a fine anno fra le migliori del 2026. mi riferisco ovviamente al match fra Rybakina e Fernandez, Quest’ultima, dopo essere stata graziata da Sonmez nel turno precedente (vantaggio di 5-1 al terzo e poi 5-3 nel tie break dilapidati sbagliando colpi banali) ha giocato forse la sua migliore partita dopo US Open 2021. gran merito alla Rybakina di aver resistito e vinto. Dopo questa vittoria nessun problema contro la Andreeva che dimostra di essere ancora lontana dalle primissime.
Finale contro la Muchova non scontata, ma credo la vincerà