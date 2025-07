Toni Nadal: “Non vedo chi possa battere Alcaraz a Wimbledon”

Una sentenza, forte di solide certezze: nessuno riuscirà a fermare Alcaraz a Wimbledon. Così Toni Nadal nella sua rubrica settimanale sul quotidiano El Pais lancia il giovane e fortissimo connazionale Carlos Alcaraz verso il terzo titolo consecutivo ai Championships. Per lo zio più famoso del tennis, oggi direttore dell’academy del nipote a Manacor e stimato commentatore, sono solo una manciata i tennisti capace di mettere in difficoltà Carlos su erba, dove il fattore sorpresa e inventiva giocano ancor più a favore del murciano.

“La domanda che tutti si pongono in questi primi giorni di Wimbledon è, senza dubbio, se qualcuno riuscirà a sconfiggere il nostro grande giocatore, Carlos Alcaraz“, scrive il mentore ed ex allenatore di Rafael Nadal. “Credo sinceramente che, in condizioni normali, pochissimi avversari abbiano la capacità di impensierire Carlos. Jannik Sinner e Novak Djokovic sono gli unici giocatori che potrebbero, eventualmente, impensierirlo. È vero che sull’erba l’elemento sorpresa entra in gioco di più, ma considerando il tabellone che sta affrontando e il fatto che la superficie è meno rovinata nei primi giorni e il gioco è molto veloce, non vedo nessuno che possa seriamente sfidarlo”.

“Alcaraz possiede, come ha dimostrato negli ultimi due anni, abilità quasi perfette per giocare con facilità sull’erba londinese. Come se non bastasse, il giocatore nato a Murcia è arrivato al torneo pieno di fiducia dopo la sua epica rimonta nella finale del Roland Garros e il suo recente trionfo al Queen’s. Senza dubbio, Carlos è la stella dell’anno e l’uomo da battere. Gli unici due giocatori che potrebbero arrivare ad un livello tale da poterlo impensierire sono l’attuale numero uno, Jannik Sinner, e il sette volte campione di Wimbledon, Novak Djokovic”. conclude Toni.

Talento enorme, due volte campione in carica, fiducia al massimo dopo la rimonta a Roland Garros su Sinner e la vittoria al Queen’s, e pure un tabellone a dir poco spianato. Toni è sicuro: Alcaraz sarà ancora campione a Wimbledon. Agli altri, provare a stopparlo…

Marco Mazzoni