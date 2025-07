Wimbledon amaro, Jasmine Paolini ammette: “Troppe distrazioni, serviva più attenzione”

Jasmine Paolini lascia Wimbledon con tanto amaro in bocca e la voglia, comprensibile, di scappare il prima possibile da Church Road. La sconfitta contro Kamilla Rakhimova brucia, anche perché maturata in rimonta dopo un primo set in controllo e con la sensazione di aver lasciato davvero troppo per strada. “È dura da accettare – ammette a caldo l’azzurra – sto ancora pensando a quel secondo set… Lei ha giocato bene, ma io avrei dovuto fare qualcosa in più. Avrei dovuto mantenere alta la concentrazione e non perdere così spesso l’attenzione. Ho avuto tante opportunità, ho commesso errori stupidi e ho mancato qualche risposta nei momenti importanti, e questo le ha dato fiducia. Nel secondo set la mia attenzione andava e veniva mentre lei giocava sempre meglio”.

Non si nasconde Jasmine, consapevole che il match si è deciso su tanti piccoli dettagli, non su un singolo episodio: “È stato un insieme di cose – spiega – qualche errore ci può stare ma non ci sta perdere l’attenzione in quei momenti. Se avessi messo la testa avanti magari avrei trovato un po’ di tranquillità e cambiato le cose. Su questa superficie tutto può girare in un attimo ed è fondamentale essere sempre solidi mentalmente. Nel terzo set lei giocava profondo, sbagliava poco, io ero sotto di un break e tutta la pressione era su di me”.

Con l’uscita di scena dal singolare di Wimbledon, Paolini chiude due mesi splendidi ma anche molto intensi e logoranti. “Sono stati mesi pesanti, forse con il senno di poi avrei potuto saltare il torneo dopo il Roland Garros, Berlino, come avevo fatto lo scorso anno, e approfittarne per riposare un po’ – riflette – ma ormai non ha senso parlarne. Speravo di poter gestire meglio la partita oggi e rimanere concentrata fino alla fine. Mi sentivo anche meglio rispetto al primo turno, ma senza l’attenzione giusta non si può competere ai livelli più alti. Se voglio rimanere a questo livello devo sempre mantenere alta la concentrazione e non fare come oggi”.

Ora, con meno punti “pesanti” da difendere dopo Parigi e Wimbledon, Jasmine potrà affrontare la seconda parte di stagione con più leggerezza: “Un pensiero allo scorso anno ci andava – ammette – non tanto per i risultati, ma per il livello di tennis che avevo espresso. Quest’anno cercavo quelle stesse sensazioni ma ho avuto difficoltà, e non è andata come speravo. Ora devo resettare, prendermi qualche giorno di riposo dopo il doppio e ricaricare le batterie per la seconda parte di stagione”.

Un bilancio onesto e maturo, quello della numero uno italiana, che non cerca alibi e guarda avanti. Consapevole che, per restare in alto, serviranno meno distrazioni e tanta, tanta solidità mentale.





Francesco Paolo Villarico