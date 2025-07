Nessun rischio per Alcaraz: il campione supera Tarvet e avanza a Wimbledon

Dopo la paura all’esordio, Carlos Alcaraz ritrova solidità e sicurezza, superando senza troppi affanni il giovane britannico Oliver Tarvet con il punteggio di 6-1 6-4 6-4. Una vittoria netta che proietta il campione spagnolo al terzo turno di Wimbledon 2025, con l’obiettivo sempre più concreto di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Il match, giocato sul Centrale, ha confermato ancora una volta la maturità di Alcaraz nei momenti che contano. Se Tarvet era stato una delle belle storie di questo Wimbledon — giovane, talento puro, sostenuto dal pubblico di casa — Carlitos ha imposto la sua legge fin dai primi scambi, scendendo in campo con grande determinazione e professionalità. Il numero 2 del mondo ha gestito benissimo la pressione, approfittando di un avvio troppo timido del britannico che, forse intimorito dall’ambiente e dalla portata della sfida, ha concesso subito il primo break.

Alcaraz ha chiuso il primo set in scioltezza, mostrando un tennis vario e una presenza mentale impeccabile. Nel secondo parziale Tarvet ha finalmente iniziato a sciogliersi, giocando più coraggioso e cercando di costruirsi spazi con qualche soluzione brillante. Nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto con la prima di servizio (64% a fine match), Alcaraz ha saputo alzare il ritmo nei momenti delicati e firmare il break decisivo per archiviare anche la seconda frazione.

Nel terzo set il britannico ha dato fondo a tutte le sue energie, lottando punto su punto e mettendo in mostra il suo potenziale, ma Alcaraz — anche quando ha concesso un contro-break — non ha mai perso il controllo del match, tornando subito a imporre il proprio gioco e chiudendo con autorevolezza. Per Carlitos, una prestazione da vero favorito: solido, maturo, attento e capace di soffocare ogni tentativo di ribellione dell’avversario.

Carlos continua così la sua marcia a Wimbledon, pronto a inseguire il sogno del terzo titolo consecutivo sull’erba londinese. La fiducia cresce e il tabellone lo guarda con rispetto: chi pensava che lo spavento al debutto potesse lasciare strascichi si è dovuto ricredere. Carlos Alcaraz, oggi, è di nuovo il protagonista assoluto a Church Road.





Marco Rossi