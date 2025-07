Wimbledon: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 4 (Live)

Wimbledon – erba

R64 Sinner – Vukic 3 inc. ore 14:30



Il match deve ancora iniziare

R64 K. Volynets vs E. Cocciaretto 2 inc ore 12



Il match deve ancora iniziare

R64 Harris /Willis – Bublik /Cobolli 4 inc. ore 12



Il match deve ancora iniziare

R64 Romios /Seggerman – Darderi /Hidalgo 4 inc. ore 12



Il match deve ancora iniziare

R64 Monday /Stevenson – Bellucci /Marozsan 4 inc ore 12



Il match deve ancora iniziare

R64 Sonego – Basilashvili 5 inc. ore 12



Il match deve ancora iniziare

R64 Cobolli – Pinnington Jones Inizio 12:00



Il match deve ancora iniziare

R64 Darderi vs Fery 2 inc. ore 12



Slam Wimbledon A. Fery A. Fery 0 4 3 0 L. Darderi • L. Darderi 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Darderi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Fery 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Fery 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Fery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

R64 L. Bronzetti / A. Li vs O. Gadecki / D. Krawczyk 4 inc ore 12



Il match deve ancora iniziare

R64 C. Bucsa / M. Kato vs S. Errani / J. Paolini 3 inc ore 12



Il match deve ancora iniziare