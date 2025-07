Wimbledon: I risultati con il dettaglio del Day 4 (Live)

Wimbledon – 2 Turno – Erba

Il match deve ancora iniziare

D. Evansvs N. Djokovic

I. Swiatek vs C. McNally



Il match deve ancora iniziare

J. Sinner vs A. Vukic



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

M. Andreeva vs L. Bronzetti



Il match deve ancora iniziare

M. Sakkari vs E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

J. Draper vs M. Cilic



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. de Minaur vs A. Cazaux



Il match deve ancora iniziare

L. Darderi vs A. Fery



Slam Wimbledon A. Fery A. Fery 0 4 3 0 L. Darderi • L. Darderi 0 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Darderi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 A. Fery 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Fery 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Fery 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Fery 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Fery 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

B. Krejcikova vs C. Dolehide



Il match deve ancora iniziare

S. Kenin vs J. Bouzas Maneiro



Il match deve ancora iniziare

B. Shelton vs R. Hijikata



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

V. Kudermetova vs E. Navarro



Il match deve ancora iniziare

G. Dimitrov vs C. Moutet



Il match deve ancora iniziare

S. Ofner vs T. Paul



Il match deve ancora iniziare

D. Kasatkina vs I. Begu



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

M. Giron vs J. Mensik



Il match deve ancora iniziare

A. Holmgren vs T. Machac



Il match deve ancora iniziare

C. Tauson vs A. Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

F. Cobolli vs J. Pinnington Jones



Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime vs J. Struff



Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [25] • F. Auger-Aliassime [25] 0 6 6 0 J. Struff J. Struff 0 3 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Auger-Aliassime 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* df 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 ace 9-10* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 5-6 → 6-6 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

S. Lamens vs E. Alexandrova



Il match deve ancora iniziare

Y. Starodubtseva vs L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

M. Fucsovics vs G. Monfils



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

A. Erler / C. Frantzen vs J. Brooksby / A. Walton



Il match deve ancora iniziare

Q. Gleason / I. Martins vs A. Eala / E. Lys



Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia / F. Reboul vs Z. Bergs / G. Diallo



Il match deve ancora iniziare

E. Appleton / H. Watson vs M. Andreeva / D. Shnaider



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

Y. Xu / Z. Yang vs L. Kichenok / E. Perez



Il match deve ancora iniziare

T. Babos / L. Stefani vs J. Cristian / M. Kempen



Il match deve ancora iniziare

N. Lammons / J. Withrow vs P. Herbert / J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

B. Harris / M. Willis vs A. Bublik / F. Cobolli



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

C. Osorio / A. Parks vs A. Barnett / E. Silva



Il match deve ancora iniziare

A. Davidovich Fokina vs B. van de Zandschulp



Slam Wimbledon B. van de Zandschulp B. van de Zandschulp 0 1 6 3 5 A. Davidovich Fokina [26] • A. Davidovich Fokina [26] 0 6 4 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 A. Davidovich Fokina 5-5 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace ace A-40 ace 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

G. Andreozzi / M. Demoliner vs C. Harrison / E. King



Il match deve ancora iniziare

H. Nys / E. Roger-Vasselin vs B. Bonzi / G. Jacq



Il match deve ancora iniziare

V. Azarenka / A. Krueger vs G. Minnen / M. Niculescu



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

A. Kovacevic / L. Tien vs N. Balaji / M. Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

M. Bouzkova / A. Danilina vs K. Piter / M. Sherif



Il match deve ancora iniziare

M. Skoch / M. Vondrousova vs P. Kudermetova / Z. Sonmez



Il match deve ancora iniziare

M. Romios / R. Seggerman vs L. Darderi / D. Hidalgo



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

P. Nouza / P. Rikl vs M. Ebden / J. Peers



Il match deve ancora iniziare

S. Hsieh / J. Ostapenko vs O. Kalashnikova / E. Pridankina



Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa / M. Kato vs S. Errani / J. Paolini



Il match deve ancora iniziare

L. Maxted / C. Thomson vs N. Mektic / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 12:00am

Y. Bu / R. Ho vs M. Granollers / H. Zeballos



Il match deve ancora iniziare

S. Aoyama / E. Shibahara vs M. Linette / B. Pera



Il match deve ancora iniziare

T. Mihalikova / O. Nicholls vs K. Rakhimova / A. Siskova



Il match deve ancora iniziare

L. Bronzetti / A. Li vs O. Gadecki / D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 12:00am

A. Tomljanovic / V. Tomova vs E. Hozumi / A. Sutjiadi



Il match deve ancora iniziare

E. McDonald / M. Xu vs L. Noskova / R. Sramkova



Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / E. Mertens vs H. Klugman / M. Stojsavljevic



Il match deve ancora iniziare

A. Pavlasek / J. Zielinski vs S. Gonzalez / A. Krajicek



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 12:00am

A. Muhammad / D. Schuurs vs L. Fernandez / L. Sun



Il match deve ancora iniziare

H. Guo / A. Panova vs G. Olmos / R. Zarazua



Il match deve ancora iniziare

R. Cash / J. Tracy vs S. Arends / A. Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

R. Haase / J. Rojer vs N. Borges / M. Giron



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

F. Cabral / L. Miedler vs J. Murray / R. Ram



Il match deve ancora iniziare

F. Marozsan vs J. Munar



Il match deve ancora iniziare

A. Zakharova vs D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

J. Monday / D. Stevenson vs M. Bellucci / F. Marozsan



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Kecmanovic vs J. de Jong



Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste vs V. Mboko



Il match deve ancora iniziare

P. Martinez vs M. Navone



Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova / T. Townsend vs A. Bondar / M. Uchijima



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 12:00am

J. Cash / L. Glasspool vs V. Kirkov / B. Stevens



Il match deve ancora iniziare

K. Volynets vs E. Cocciaretto



Il match deve ancora iniziare

D. Collins vs V. Erjavec



Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima vs R. Opelka



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

X. Wang vs Z. Sonmez



Il match deve ancora iniziare

A. Rinderknech vs C. Garin



Slam Wimbledon C. Garin C. Garin 0 6 3 6 0 A. Rinderknech • A. Rinderknech 0 3 6 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 A. Rinderknech 0-0 Servizio Svolgimento Set 3 A. Rinderknech 6-7 A. Rinderknech None-None 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 5-1 6-1 6-2 6-3 6-6 → 6-7 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 5-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-4 → 4-4 C. Garin 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Garin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-2 → 5-3 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 3-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-0 → 3-0 A. Rinderknech 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

E. Jacquemot vs B. Bencic



Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury / N. Skupski vs C. Broom / J. Paris



Il match deve ancora iniziare

L. Sonego vs N. Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore: 7:00pm

H. Baptiste / C. McNally vs B. Haddad Maia / L. Siegemund



Il match deve ancora iniziare