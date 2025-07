Challenger Modena, Brasov, Troyes e Cary: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Challenger Modena – 2° Turno – terra

Il match deve ancora iniziare

Carlos Tabernervs Jerome Kym

Marco Cecchinato vs Max Houkes



Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis vs Moez Echargui (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Thiago Seyboth Wild vs Toby Kodat (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 13:00

Jakub Paul / Marcelo Zormann vs Johannes Ingildsen / Milos Karol



Il match deve ancora iniziare

Sergio Martos Gornes / Vijay Sundar Prashanth vs Ivan Liutarevich / Mick Veldheer



Il match deve ancora iniziare

Federico Arnaboldi / Andrea Pellegrino vs Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez



Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini / Mark Vervoort vs Lukas Pokorny / Giorgio Ricca



Il match deve ancora iniziare

Center – ore 10:00

Francesco Maestrelli vs Alexander Donski



ATP Brasov Francesco Maestrelli Francesco Maestrelli 30 6 3 Alexander Donski • Alexander Donski 40 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Donski 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Donski 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 F. Maestrelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Donski 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Donski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 F. Maestrelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 A. Donski 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-0 → 4-1 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Donski 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 F. Maestrelli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 A. Donski 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Radu Mihai Papoe vs Murkel Dellien



Il match deve ancora iniziare

Patrick Kaukovalta / Patrik Niklas-Salminen vs Alexander Merino / Christoph Negritu



Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Murkel Dellien / Alvaro Guillen Meza (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:00

Marko Topo vs Sascha Gueymard Wayenburg



ATP Brasov Marko Topo • Marko Topo 0 6 1 Sascha Gueymard Wayenburg Sascha Gueymard Wayenburg 40 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Topo 0-15 0-30 0-40 1-2 S. Gueymard Wayenburg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 M. Topo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Gueymard Wayenburg 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Topo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Gueymard Wayenburg 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Topo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 S. Gueymard Wayenburg 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Topo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 S. Gueymard Wayenburg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Topo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 1-1 S. Gueymard Wayenburg 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Tom Paris vs Manas Dhamne



Il match deve ancora iniziare

Vladyslav Orlov / Santiago Rodriguez Taverna vs Kimmer Coppejans / Oriol Roca Batalla



Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Andrew Paulson / Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

Challenger Troyes – 2° Turno – terra

ATP Troyes Nikolas Sanchez Izquierdo • Nikolas Sanchez Izquierdo 0 5 Cosme Rolland De Ravel Cosme Rolland De Ravel 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Sanchez Izquierdo 5-2 C. Rolland De Ravel 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 N. Sanchez Izquierdo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-1 → 5-1 C. Rolland De Ravel 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 4-1 N. Sanchez Izquierdo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Rolland De Ravel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Sanchez Izquierdo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Rolland De Ravel 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Nikolas Sanchez Izquierdovs Cosme Rolland De Ravel

Tristan Lamasine vs Norbert Gombos (Non prima 11:30)



ATP Troyes Tristan Lamasine Tristan Lamasine 0 2 Norbert Gombos • Norbert Gombos 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Gombos 2-3 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 2-2 → 2-3 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Lamasine 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marco Trungelliti vs Matteo Martineau (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Mika Brunold vs Calvin Hemery (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Intermarche – ore 10:30

Anthony Genov / Marat Sharipov vs David Poljak / Tim Ruehl



ATP Troyes Anthony Genov / Marat Sharipov • Anthony Genov / Marat Sharipov 40 2 David Poljak / Tim Ruehl [2] David Poljak / Tim Ruehl [2] 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Genov / Sharipov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 D. Poljak / Ruehl 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Genov / Sharipov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Poljak / Ruehl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Genov / Sharipov 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 D. Poljak / Ruehl 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Genov / Sharipov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Neil Oberleitner / Mats Rosenkranz vs Axel Garcian / Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

Javier Barranco Cosano vs Jelle Sels (Non prima 13:00)



Il match deve ancora iniziare

Boris Arias / Roy Stepanov vs Scott Duncan / Tom Hands



Il match deve ancora iniziare

Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro



Il match deve ancora iniziare

Challenger Cary – 2° Turno – hard

