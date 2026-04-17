ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Zverev rimonta Cerúndolo ed è in semifinale a Monaco: ora sfida Cobolli. In campo Musetti (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev è in semifinale all’ATP 500 di Monaco di Baviera dopo aver piegato Francisco Cerúndolo al termine di un match dai due volti, chiuso con il punteggio di 5-7, 6-0, 6-2. Una partita spettacolare, iniziata nel segno del tedesco, ribaltata nel primo set dall’argentino e poi ripresa con autorità dal padrone di casa, capace di cambiare marcia e non lasciare più spazio al rivale.
L’avvio di Zverev era stato praticamente perfetto. Il numero uno del seeding aveva preso subito in mano lo scambio, comandando da fondo e sfruttando con continuità il servizio e il rovescio per scavare il solco. Il 4-1 con doppio break sembrava indirizzare nettamente il primo set dalla parte del tedesco, che dava l’impressione di poter controllare il match senza particolari scossoni.
Invece Cerúndolo ha saputo riaccendere improvvisamente la partita. L’argentino, dopo un inizio complicato, ha alzato l’intensità, ha trovato maggiore profondità con il diritto e ha iniziato a spingere con più convinzione, approfittando anche di un passaggio a vuoto di Zverev. Da situazione quasi compromessa, il sudamericano è riuscito a ribaltare tutto, infilando una rimonta sorprendente fino al 7-5 che gli ha consegnato il primo set.
Sembrava il momento più delicato per Zverev, anche dal punto di vista mentale. Invece il tedesco ha reagito da giocatore maturo, ritrovando immediatamente lucidità, aggressività e qualità. Il secondo set è stato un monologo: Zverev ha ripreso a servire con precisione, ha dominato gli scambi e ha completamente tolto ritmo a Cerúndolo, travolgendolo con un netto 6-0.
Da lì in avanti il match non ha più avuto storia. Anche nel terzo set il tedesco ha mantenuto il controllo, continuando a spingere con sicurezza e lasciando pochissimo margine all’argentino. Il 6-2 finale ha certificato una vittoria importante, arrivata dopo un momento complicato e costruita con una reazione di alto livello.
Per Zverev si tratta di un successo che conferma la sua crescita nel torneo e rilancia ulteriormente le sue ambizioni davanti al pubblico di casa. In semifinale troverà ora Flavio Cobolli, in una sfida molto interessante che metterà in palio un posto in finale.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 17 Aprile 2026
⛅
14°C
Parzialmente soleggiato · Picco 22°C
CIELO
Molto buono
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
⛅
14°
10:00
⛅
16°
11:00
⛅
18°
12:00
☀
20°
13:00
☀
21°
14:00
☀
22°
15:00
☀
22°
16:00
☀
22°
17:00
☀
22°
18:00
☀
21°
🎾 Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti
☀ Giornata ideale
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Hamad Medjedovic vs Nuno Borges
ATP Barcelona
Hamad Medjedovic
7
6
Nuno Borges
6
2
Vincitore: Medjedovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Borges
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
H. Medjedovic
0-15
df
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
5-1 → 5-2
N. Borges
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-1 → 4-1
N. Borges
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-0 → 3-1
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
df
2-0 → 3-0
N. Borges
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
H. Medjedovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
H. Medjedovic
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
3-4 → 4-4
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
2-3 → 3-3
N. Borges
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
2-2 → 2-3
H. Medjedovic
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-2 → 2-2
N. Borges
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
H. Medjedovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Tomas Machac
vs Andrey Rublev
ATP Barcelona
Tomas Machac
4
3
Andrey Rublev [5]
6
6
Vincitore: Rublev
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Machac
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Rublev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rublev
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Rublev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
T. Machac
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
40-A
3-3 → 3-4
A. Rublev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-2 → 3-3
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Machac
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 2-1
A. Rublev
0-15
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
T. Machac
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Arthur Fils
vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)
ATP Barcelona
Arthur Fils [9]
40
6
2
Lorenzo Musetti [2]
•
40
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Musetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
L. Musetti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Musetti
15-0
30-0
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
A. Fils
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Fils
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Musetti
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Cameron Norrie
vs Rafael Jodar
Il match deve ancora iniziare
Pista Andres Gimeno – ore 11:00
Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni
ATP Barcelona
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
5
6
10
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
7
3
7
Vincitore: Pavlasek / Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Gonzalez / Molteni
0-1
0-2
0-3
0-4
0-5
1-5
2-5
2-6
df
3-6
3-7
3-8
4-8
4-9
5-9
6-9
7-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pavlasek / Rikl
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
40-40
5-3 → 6-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Pavlasek / Rikl
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
ace
3-3 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Pavlasek / Rikl
2-2 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
2-1 → 2-2
A. Pavlasek / Rikl
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
1-0 → 1-1
A. Pavlasek / Rikl
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 5-7
A. Pavlasek / Rikl
5-5 → 5-6
M. Gonzalez / Molteni
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 5-5
A. Pavlasek / Rikl
4-4 → 5-4
M. Gonzalez / Molteni
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Pavlasek / Rikl
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Gonzalez / Molteni
3-2 → 3-3
A. Pavlasek / Rikl
2-2 → 3-2
M. Gonzalez / Molteni
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Pavlasek / Rikl
1-1 → 2-1
M. Gonzalez / Molteni
1-0 → 1-1
A. Pavlasek / Rikl
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Julian Cash
/ Lloyd Glasspool vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
ATP Barcelona
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
7
1
14
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
6
6
12
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Nys / Roger-Vasselin
1-0
2-0
2-1
3-1
4-1
df
5-1
5-2
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
7-7
7-8
8-8
df
8-9
9-9
10-9
10-10
10-11
11-11
11-12
12-12
12-13
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Nys / Roger-Vasselin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-5 → 1-6
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
H. Nys / Roger-Vasselin
1-1 → 1-2
J. Cash / Glasspool
0-1 → 1-1
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
df
5-4*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
H. Nys / Roger-Vasselin
5-6 → 6-6
J. Cash / Glasspool
5-5 → 5-6
H. Nys / Roger-Vasselin
5-4 → 5-5
J. Cash / Glasspool
4-4 → 5-4
H. Nys / Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
J. Cash / Glasspool
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
H. Nys / Roger-Vasselin
3-2 → 3-3
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
2-2 → 3-2
H. Nys / Roger-Vasselin
2-1 → 2-2
J. Cash / Glasspool
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
H. Nys / Roger-Vasselin
1-0 → 1-1
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Guido Andreozzi
/ Manuel Guinard vs Romain Arneodo / Marc Polmans
ATP Barcelona
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
3
2
Romain Arneodo / Marc Polmans
6
6
Vincitore: Arneodo / Polmans
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Arneodo / Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-5 → 2-6
G. Andreozzi / Guinard
1-5 → 2-5
R. Arneodo / Polmans
1-4 → 1-5
G. Andreozzi / Guinard
0-4 → 1-4
R. Arneodo / Polmans
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-3 → 0-4
G. Andreozzi / Guinard
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 0-3
R. Arneodo / Polmans
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 0-2
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Arneodo / Polmans
3-5 → 3-6
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
2-5 → 3-5
R. Arneodo / Polmans
2-4 → 2-5
G. Andreozzi / Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-4 → 2-4
R. Arneodo / Polmans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
G. Andreozzi / Guinard
0-15
df
0-30
df
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
R. Arneodo / Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / Guinard
0-1 → 1-1
R. Arneodo / Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Daniel Rincon
/ Oriol Roca Batalla vs Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori (Non prima 15:00)
ATP Barcelona
Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla
•
0
2
0
Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Herbert / Vavassori
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
D. Rincon / Roca Batalla
1-5 → 2-5
P. Herbert / Vavassori
1-4 → 1-5
D. Rincon / Roca Batalla
0-4 → 1-4
P. Herbert / Vavassori
0-3 → 0-4
D. Rincon / Roca Batalla
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 0-3
P. Herbert / Vavassori
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
D. Rincon / Roca Batalla
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 17 Aprile 2026
☀
5°C
Soleggiato · Picco 20°C
CIELO
Buono, più nubi dal pomeriggio
PIOGGIA
Assente
CAMPO
Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
☀
7°
10:00
☀
10°
11:00
☀
14°
12:00
⛅
16°
13:00
⛅
18°
14:00
☁
19°
15:00
☁
20°
16:00
☁
19°
17:00
☁
19°
18:00
☁
18°
🎾 Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti
⛅ Più nubi nel pomeriggio
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Flavio Cobolli vs Vit Kopriva
ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
6
6
Vit Kopriva
3
2
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
5-2 → 6-2
V. Kopriva
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 5-2
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-1 → 5-1
V. Kopriva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
V. Kopriva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
F. Cobolli
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cobolli
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-3 → 4-3
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Alexander Zverev
vs Francisco Cerundolo
ATP Munich
Alexander Zverev [1]
5
6
6
Francisco Cerundolo [5]
7
0
2
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Zverev
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-1 → 3-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
F. Cerundolo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
5-0 → 6-0
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-0 → 5-0
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
1-0 → 2-0
F. Cerundolo
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
5-6 → 5-7
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
5-5 → 5-6
F. Cerundolo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-1 → 4-2
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-1 → 3-1
F. Cerundolo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Joao Fonseca
vs Ben Shelton
ATP Munich
Joao Fonseca
•
0
3
6
1
Ben Shelton [2]
0
6
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Shelton
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
J. Fonseca
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fonseca
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
B. Shelton
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
J. Fonseca
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Denis Shapovalov
vs Alex Molcan
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 13:00
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Munich
Yuki Bhambri / Michael Venus
1
5
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
6
7
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
4-5 → 5-5
Y. Bhambri / Venus
0-15
df
0-30
30-30
30-40
df
40-40
4-4 → 4-5
J. Schnaitter / Wallner
4-3 → 4-4
Y. Bhambri / Venus
3-3 → 4-3
J. Schnaitter / Wallner
3-2 → 3-3
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Schnaitter / Wallner
2-1 → 2-2
Y. Bhambri / Venus
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
1-0 → 1-1
Y. Bhambri / Venus
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Schnaitter / Wallner
1-5 → 1-6
Y. Bhambri / Venus
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-4 → 1-5
J. Schnaitter / Wallner
1-3 → 1-4
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
J. Schnaitter / Wallner
1-1 → 1-2
Y. Bhambri / Venus
0-1 → 1-1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Theo Arribage
/ Albano Olivetti vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Munich
Theo Arribage / Albano Olivetti
4
6
10
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
6
3
8
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Arribage / Olivetti
1-0
1-1
2-1
ace
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
9-8
df
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
5-3 → 6-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
T. Arribage / Olivetti
4-2 → 5-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-1 → 4-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
S. Doumbia / Reboul
2-1 → 3-1
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
1-1 → 2-1
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 1-1
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
T. Arribage / Olivetti
3-5 → 4-5
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
S. Doumbia / Reboul
2-3 → 2-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
S. Doumbia / Reboul
1-2 → 1-3
T. Arribage / Olivetti
1-1 → 1-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Io stavo guardando Musetti e mi stava deprimendo…molto meglio Fonseca e Shelton….quando vedo certe partite di Musetti ti chiedi se in campo è andato il fratello gemello…o se abbiamo preso una cantonata. Magari si riprende ma Fils gli stava sopra.
Fils mette un po’ a nudo i limiti di Musetti in risposta. Che sarebbe stata una partita dura si sapeva, ma sarà comunque molto utile a Musetti per ritrovare ritmo. Aveva bisogno di questi scambi ad alta intensità. Non c’è niente di meglio per ritrovare ritmo e forma fisica.
@ Annie3 (#4594546)
???
Musetti e’ regredito tantissimo sia a livello di gioco ma soprattutto a livello mentale…se inizia a prendere bastonate pure sulla terra addio sogni di gloria
I vari fils,Fonseca ecc stanno crescendo molto rapidamente
avevo cominciato a vedere la partita tra fonseca e shelton e mi sono appassionato.
ho appena dato uno sguardo all’incontro di musetti e vedo che ha perso il primo set.
mi perdonerà, quindi, lorenzo se mi vedrò il terzo set tra sheltone fonseca, poi se nel caso, recupero anche la sua partita
Se serve così, c’è poco da fare. O in risposta trova un Nole o uno Jannik, oppure gli incontri li vince.
e con il punto concede il set. Bella mossa. Se c’e’ un sistema si accetta, nel bene e nel male. Ma Fils essendo un francese di…
Fils in questo primo set ottimo, specie al servizio. Peró se banalmente riesci a non farti breakkare magari lo porti al tie break e li si vede che succede.
Invece in quell ottavo game si son visti atteggiamenti rinunciatari di Musetti che prima dell infortunio pareva aver smussato. Non so se sia un’insicurezza dei postumi dell infortunio o altro.
Comunque, vediamo come va a finire oggi
Farsi prendere a pallate non sembra una buona tattica…boh, neanche chiedergli di giocare con più pesantezza e intensità…mi è parso di vederlo col fiatone un paio di volte. A memoria non ricordo di averlo mai visto col fiatone e in apparente difficoltà fisica, che succede? ..
Farsi prendere a pallate non sembra una buona tattica…boh, neanche chiedergli di giocare con più pesantezza e intensità…mi è parso di vederlo col fiatone un paio di volte. A memoria non ricordo di averlo mai visto col fiatone e in apparente difficoltà fisica, che succede?
Musetti…..che vogliamo fare?
Toh, un hawk-eye che non funziona sulla terra rossa: chi l’avrebbe mai detto. Musetti concede il punto per l’errore del mezzo tecnologico.
P.s: abbiamo la soluzione, il Foxtenn, ma decidiamo scientemente di non usarlo.
Non ce l’ha con Kouamè, né con nessun altro dei giovanissimi talenti, semplicemente ce l’ha (ed è in buona compagnia) con chi provocatoriamente e fuori contesto tutti i giorni arriva a esaltare qualcuno, basta che non sia italiano…
Il francese è forte, ma ci vorranno almeno due anni per capire se potrà stare tra i grandi. Due-tre anni fa sembrava che Perricard e Landaluce avrebbero fatto collezione di Slam, detto sempre dagli stessi soggetti…
Quale maturità? Ad eccezione dell’acuto di Acapulco, finora è stato un 2026 disastroso
@ Silvy__89 (#4594423)
Hai guardato la partita di Darderi? Hai fatto la domanda, datti una risposta…
@ italo (#4594477)
Hai qualcosa di personale contro Kouame? No, perché altrimenti non si spiega questa foga nel volerlo ridimensionare a tutti i costi…personalmente invece ammiro questi ragazzi giovanissimi già con una spiccata personalità e voglia di raggiungere traguardi importanti: del resto, non avremmo i Sinner e gli Alcaraz se non ci fossero giovani spinti da questo coraggio e ambizione, condizione “sine qua non”, oltre al naturale talento, per avere un tennis sempre stimolante e di alta qualità
Kouame lo vedo molto quadrato ma non estremamente potente nei colpi. Il fisico è strutturato precocemente ma era più potente Tsonga.
@ Matteo (#4594507)
Ma no, semplicemente risuccede quello che ho sempre detto di Zverev! Se è n.3 del mondo è perché ha la “classe” sufficiente per fargli battere, anche in rimonta, avversari sottoposti nel ranking: poi arrivano i n.1 e 2 e le cose legittimamente cambiano, mai stato nel tennis un personaggio così pronosticabile nel bene e nel male, assolutamente rispettoso della propria posizione in graduatoria…interessante adesso vederlo alle prese con Cobolli, che mi sembra aver raggiunto la maturità per aspirare a salire nel ranking, vediamo se riesce ad interrompere questa routine di Sascha.
@ zedarioz (#4594341)
Ci saranno sempre stati i muscolari, ma adesso sono decisamente molti di più.
Se non meni vai poco avanti e anche Musetti, ahimé, si è dovuto adeguare, seppure parzialmente.
E stavolta Muso lo guarderò stanotte, oggi si lavora e non potrò fare altro che seguire la Live ogni volta che potrò.
Speriamo in un Lorenzo in crescita, Fils è sicuramente un avversario scomodo.
Forza Muso!
Verissimo. Senza i punti della Esselunga non sarebbe mai arrivato n. 18 del ranking
@ zedarioz (#4594341)
Nessuno è mai contento, se è bianco, chiedono perchè sia bianco, se è nero si chiedono dove sia il grigio, se è rosso imprecano perche è sbiadito, mi chiedo se questi geni quando gli brucia il xulo a cosa diano la colpa
La vera “differenza” tra i 2 sta tutta nel servizio, sia la prima che la seconda di Zverev sono assolutamente più incisive!
Poi la % della prima è decisamente più alta (75 vs 50%).
Guardavo la partrita Zverev – Cerundolo e mi sembrava un replay, al rallentatore rispetto ad Alcaraz vs Sinner.
Flavio COBOLLI
No 208 .punti 277 .17/04/23 20 anni
62 . 880.15/04/24 21 anni
36. 1520.14/04/25 22 anni
15 .2470. 17/04/26 23 anni
2027 tra le 8 o 20 ?
@ MarcoP (#4594502)
Vorrei capire se Zverev è diventato l’ira di Dio dal secondo set o Cerundolo ha qualche problema fisico
Machac “strappa” il set a Sinner ma non riesce ad ostacolare Rublev?
Incredibile!
Ahahah 😀
Montagne russe tra Zverev a Cerundolo.
Zverev avanti 4-1 con doppio break nel primo set, lo perde 7-5. Poi si risveglia e rifila un bagel.
Calma! stiamo parlando di un avversario numero 400 e rotti del mondo, e che nel secondo set se la sta comunque giocando.
E comunque non è il più giovane a raggiungere i quarti Itf questa settimana, visto che c’è riuscito anche Michael Antonius
Datti una calmata!
Tds1 Michalski
tds2 Henning
tds3 KOUAME
tds4 Caniato
tds5 Moller
tds6 Compagnucci
tds8 CHEPELEV
Mi spieghi come ai QUARTI DI FINALE possa incontrare la tds numero 1 !Esaltato!
Intanto Medjiedovic si conferma un ragazzo “interessante”, a meno che anche Borges oggi, come, De Minaur, non abbia sofferto di improvviso calo pressorio…sicuramente Ahmad è dotato di un coraggio leonino, come ha annullato la palla break per accedere al tiebreak del primo set è stato un vincente impossibile da prevedere..e il tiebreak un campionario di abilità, di tocco e di potenza, autore di palle smorzate perfette e irraggiungibili…deve solo, come lo consigliavano dall’angolo, allontanare certe insicurezze che lo innervosisco e rimanere più calmo e concentrato, ma sembra che questi mugugni non gli abbiano impedito di imporsi alla fine con autorità e indubbio talento…sono curiosa di vedere, essendo un giocatore “in divenire”, come riuscirà almeno a contrastare le incursioni dei futuri avversari più titolati…mentre Flavietto continua a “volare” al turno successivo e se, qualche volta, questo termine è sembrato eccessivo, nel suo caso pare adatto per rappresentare la facilità disinvolta con cui si sta imponendo sugli avversari, unita ad un processo di evidente maturazione che, step by step, lo sta rendendo più “grande” ma non meno spontaneo e comunicativo…gran pregio…
A parte che sei OT, ma in quale film Chepelev sarebbe la TDS 1?
Con una programmazione “intelligente” sia Dardo che Cobbo potrebbero raccogliere punti “comodi” sia nei 500 che in qualche 250…
…certo fa gola il cachet dei 1000 che è piuttosto cicciottello anche per i primi turni.
Ma per andare avanti, i 1000 non sono attualmente “funzionali” per i nostri 2 talenti “emergenti” 😉
Quando capirai che il tennis è uno sport molto più fisico che tecnico? Infatti I top 2 per slam vinti sono stati Nadal e Djokovic che sono stati anche i due migliori fisici
Quando capirai che il tennis è uno sport molto più fisico che tecnico? Infatti I top 2 per slam vinti sono stati Nadal e Djokovic che sono stati anche i due migliori fisici
Non so se hai letto il mio post sotto…
…il ceco, a quasi 29 anni, non era mai sceso sotto il #130 fino all’anno scorso, quando toccò quota 103.
In carriera ha vinto solo dei Challenger (l’ultimo, il più importante, a Napoli, quest’anno).
Semplicemente perchè anche Darderi è “niente di eccezionale”.
A partire dall’ approccio ai match e dalla condotta di gara.
È potenzialmente fortissimo.
Nulla è garantito, peró.
I prossimi 3/4 anni, col passaggio al circuito maggiore saranno (quasi) cruciali.
Sembra un ragazzo molto dedito al lavoro. Ed è un ottimo indizio/presupposto.
Bravo Cobolli.
Anche se non capisco come abbia fatto Darderi a perdere, questo Kopriva non mi sembra niente di eccezionale
Lui Jodar e Fonseca sono il futuro di questo sport, ma per un altro anno almeno sarà un discorso tra Sinner ed Alcaraz
beh nei tornei 500 oramai questi avversari possono incontrarsi sempre più spesso.
i top 2 spesso non li giocano e la gara a chi se li porta a casa diventa avvincente e incerta
Cobolli, 200 punti per ora da questo torneo.
È sicuramente meno dispendioso farli qui battendo Dedura, Bergs e Kopriva che battere tre avversari 3 su 5 o tre incontri in un mille di cui il terzo in teoria contro un top 8.
Bravo quindi Cobolli a sfruttare l’occasione. Poi magari ci puó scappare anche altro, chissà
Chepelev è la tds numero 8, ed è in classifica dietro a Kouamè…
@ Giuliano da Viareggio (#4594358)
Cosa dici ?
Grandissimo perché ha battuto un brocco ?
Spazzato via il giustiziere di darderi,cobolli raggiunge le semifinali di monaco.
E anche per questa settimana dopo il Principe Rosso non c’è nulla .
GRANDISSIMO COBOLLIIIIII!!!!!!!!! E UNO…….
Netta la differenza di cilindrata…
…un Cobbo meno sprecone poteva lasciargli giusto un paio di giochi.
Inspiegabile la sconfitta di Darderi, che non avevo visto giocare, contro questo ceco che è di 2 categorie inferiore e credo che farà fatica a restare tra i 100 (dove è arrivato grazie al CH di Napoli).
A quasi 29 anni non era mai sceso sotto il #130 fino all’anno scorso, quando toccò quota 103.
Se Cobolli riesce a rimanere “centrato” ci potrebbe regalare un bel torneo…
…VAMOS!!!
Giocatore da Challenger ma da prendere seriamente, sulla terra battuta è un “gran cagnaccio”, metafora che prendo a prestito dall’amico Com (al quale rinnovo l’invito di rientrare dall’esilio, adesso che stiamo regolando i conti con il muridame di un paio di mesi fa). A dirla tutta ha perso recentemente contro Forti e contro Arnaldi (per dire che non è poi un’ammazzaitaliani) ed ha vinto contro chi (Berrettini, Darderi) lo ha un po’ preso sottogamba. Comunque Flavio, con il suo tennis “furioso” ne è alfin venuto a capo. Adesso lo aspettano due tipi pericolosi, Zverev o Cerundolo, speriamo che giochino una battaglia dalla quale escano sfiniti…
Ho visto a sprazzi risposte molto molto buone di Flavio sulle seconde del ceco.
Ha giocato un ottimo match e, con qualche distrazione in meno, sarebbe finito una ventina di minuti prima.
Vincere facilmente senza giocare benissimo indica il salto di qualità anche mentale del ragazzo
Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso
No a dimostrazione che Cobolli non è “solo” 13 ma anche che stanzia in camera con vista sulla top ten.
Al quarto match-point la porta a casa, in meno di un’ora e trenta.
Avrei scommesso su una resistenza maggiore di Kopriva, ma la differenza ora è notevole, nonostante non si sia visto il miglior Cobollino.
Comunque semifinale e un altro piccolo passo verso la agognata TopTen, classifica che solo due anni fa era una chimera.
Una serie di sparacchiate senza senso di Cobbo che poteva benissimo chiudere il 2° set con 6-1.
Ha preso letteralmente a “pallate” l’avversario, che resta un giocatore da Challenger.
Ora vediamo di chiudere!
Da quando non ci sono più le racchette di legno, ci sono sempre stati i muscolari. Fils è più spettacolare di Muster, che era un vero energumeno. Ma è il bello del tennis che ci siano tutti i tipi di giocatori. Anzi, adesso anche su terra si va molto più a rete rispetto agli anni 90 dei bruguera e Berasategui. E la palla corta, sparita per qualche decennio è tornata di moda proprio per stanare i vari Zverev dalla roccaforte di fondocampo.
Più vedo giocare Kopriva più mi chiedo come ha fatto a perderci Darderi, che come gioco sul rosso lo reputo allo stesso livello di Cobolli
Forza Cobbbbbbb
Vendetta per tutti gli azzurri eliminati dal Kopriva 😀
Quanta fatica (inutile) per Cobolli che serve male (circa 50% di prime, pure non ben piazzate) e sparacchia senza senso su qualche risposta, oltre a sprecare varie occasioni.
Credo che ci sia molto (troppo!) spreco di energie e di colpi nel suo gioco, mentre le forze dovrebbero essere conservate per le fasi finali di ogni torneo.
Sulla battuta (da “aggiustare” per la terra) c’è molto da lavorare!
Bella la sua tipica grinta 😉
Ed ora Cobollino non ripeta l’errore di Lucianone.
A Monaco va in onda a pranzo una “Battuta di caccia alla pallina” con partecipanti un americano che spela le palline come pochi ed un brasiliano che le fa scoppiare.
Non mi stupirei se il campo avesse aloni gialli a fine match.
Non capisco perché Sky si impunta nel trasmettere la stessa partita su tre canali diversi mentre stanno giocando anche su altri campi,ok che c’è il tasto verde ma diventa più problematico cambiare canale?????
Bel match Muso – Fils. poteva essere la finale, Jodar permettendo.
Credo che dalla partita di oggi alle ore 16, a Barcellona, uscirà il vincitore del torneo.
X Fils sarebbe la definitiva consacrazione; X Musetti potrebbe essere l’ inizio di qualcosa di bello e non solo di piazzamenti.
Non si parla dello “scandalo-privacy” scoppiato a Monaco dopo la rivelazione del codice di sblocco (ripreso da una telecamera) del telefono di Zverev?
Ma tutto questo “piccolo-caso” non è mai stato fatto quando è stata “rubata” l’immagine della chiamata di Sinner ad Anna (Kalinskaya) rivelando la loro relazione, al momento nascosta, e poi, più recentemente, la foto di Laila sullo schermo dello smartphone di Jannik, non ricordo se in Australia o in USA.
Forse perché Sinner non ha “tuonato” contro i media?
Invece Zverev, che è una “celebrity” solo in patria, si è inc..avolato (con doppia Z) parecchio e…
…ecco che la Mauresmo (direttrice del torneo al Roland Garros) ha voluto garantire la “privacy” dei giocatori, escludendo immagini “invasive”.
Così i poveri fan resteranno con il dubbio se sotto i pantaloncini da “ciclista” (indossati da molti giocatori, Sinner compreso) i loro idoli usino le mutande oppure no!?!
Ahahahah 😀
OT Qualche giorno fa, l’ utente Ging89 mi aveva detto di avvisarlo quando LANDALUCE sarebbe entrato nei 100.
Con le sconfitte a Busan di Walton e Shimabukuro, LANDALUCE, da lunedì, sarà ufficialmente o numero 99 o numero 100 se Moican dovesse fare tanta strada ancora a Monaco,
Non discuto sulle capacità “balistiche” di Fils e sulle sue potenzialità, resto però dell’idea che egli abbia dei limiti caratteriali e mentali che lo limitino per poter arrivare a competere con i più forti. Se Musetti giocherà come sa fare ed avrà la pazienza necessaria per cogliere i momenti ed i punti giusti non mi sorprenderei se oggi il francese spaccasse qualche racchetta…
Oltre ai nostri, trovo molto interessanti i match Shelton Fonseca e Norrie Jodar. Shelton lo scorso anno arrivò ai quarti al RG, perdendo dopo una partita molto combattuta contro Alcaraz, è sicuramente migliorato rispetto a 3 anni fa, quando la terra battuta non sapeva cosa fosse (mi ricordo la frase “abbiamo fatto arrivare dall’Italia un container di mattone tritato”). Non sono sicuro che per Fonseca sarà una passeggiata. Norrie ha perso ad Acapulco perchè non conosceva Jodar, adesso potrebbe aver trovato qualche sistema per contrastarlo, il giovane spagnolo incontra finalmente un tennista di alto livello, per quanto non specialista della superficie, che può essere un buon banco di prova.
Vediamo se musetti alza la qualità e si mette in testa di vincere a Barcellona per dimostrare che la top 10 non è stata una cometa di Alley. Machac, fils, norrie quando è in giornata, il nuovo Sinner in salsa spagnola, il parterre di avversarsi è interessante.
Vediamo se Musetti si scioglie alle prime partite serie.
@ givaldo barbosa (#4594271)
FAA ha dei movimenti più sinuosi e fluidi, mentre Fils è un Tyson prestato alla racchetta…
…molto rigido di schiena, tanto che quando ho saputo dei suoi problemi scheletrici non sono neppure rimasto sorpreso.
Per la testa il francese mi sembra una specie di Tiafoe, facile all’esaltazione ma pure alla depressione o quantomeno alla confusione.
Muso non deve dargli ritmo e servigli delle palle “sporche” in modo che i “montanti” dell’energumeno finiscano fuori.
Insomma oggi conta molto la mente!
Vale anche per Cobolli che deve stare calmo e concentrato, attenendosi strettamente al piano tattico (spero che suo padre abbia parlato con quello di Darderi).
Forza A Z Z U R R I !!!!
Per Fils, ennesimo forzuto, Clerici direbbe “sollevatore di racchette”, vale, parafrasando, quanto diceva Verdone al giocatore di flipper: lavori poco di polso e usi troppo l’avambraccio, il rapporto con la racchetta deve essere come un amplesso, delicato e preciso.
Piccoli Aliassime crescono, seminando grigiume. Fortuna che c’è Lorenzo.
Bell’articolo (volutamente non l’ho chiamato col termine classico: post)
Nel match precedente avevo scritto che se Flavio avesse giocato con un po’ di accortenza e “cervello”-inteso come tattica- in più rispetto al match con Dedura non avrebbe avuto alcun problema a battere Zizou Bergs che, su questa superficie, per stile di gioco, è ancora troppo acerbo.
Oggi il livello, soprattutto per propensione alla superficie, si alza un filino contro lo storico ammazza-italiani Kopriva che dalle stats sembra stia giocando bene ma si è salvato due volte al terzo set in questo torneo e potrebbe essere un po’ a corto di energie in un eventuale bagarre.
Vincere per dare continuità e regalarsi la semifinale con Zverev(a patto che Cerundolo- e non sarebbe la prima volta al teutonico con cui negli H2H siamo lì- non faccia lo scherzetto) non è un imperativo ma quasi.
Musetti, invece, si ritrova uno dei miei preferiti, monsieur Fils.
Non sarà semplice per me sostenere uno dei due quest’oggi ma è sicuramente un bel test per entrambi per capire a che punto sono al rientro da due infortuni entrambi(Fils in realtà l’infortunio l’ha già superato ma è il primo torneo che affronta dopo una pausa presa per evitare ricadute, Lorenzo invece è il primo torneo dopo l’eliminazione al 1T a Montecarlo). Bella sfida anche su un piano tattico: le variazioni di Lorenzo saranno sufficienti ad arginare la spinta continua di Arthur? Vedremo.
Un occhio va anche ai due “baby” Fonseca e Jodar che “in teoria” partono coi favori del pronostico ma arrivati a questo punto le partite si giocano sui dettagli e su pochi punti: per il brasiliano, Shelton sarà un ostacolo di spessore, anche se su terra, in virtù delle sue rapide combinazioni mancine(parliamo pur sempre di un top-10); per l’iberico, invece, Norrie dovrebbe essere un avversario “agevole” avendolo battuto già ad Acapulco sulla superficie del britannico ma Cam sa rendere le partite molto sporche, e da questo punto di vista non abbiamo ancora visto Rafa- fa un certo effetto scriverlo- come se la cava.
Anzi un ceko e uno slovakko
Due ceki di seconda linea ai quarti…