ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Zverev rimonta Cerúndolo ed è in semifinale a Monaco: ora sfida Cobolli. In campo Musetti (LIVE)

Alexander Zverev è in semifinale all’ATP 500 di Monaco di Baviera dopo aver piegato Francisco Cerúndolo al termine di un match dai due volti, chiuso con il punteggio di 5-7, 6-0, 6-2. Una partita spettacolare, iniziata nel segno del tedesco, ribaltata nel primo set dall’argentino e poi ripresa con autorità dal padrone di casa, capace di cambiare marcia e non lasciare più spazio al rivale.

L’avvio di Zverev era stato praticamente perfetto. Il numero uno del seeding aveva preso subito in mano lo scambio, comandando da fondo e sfruttando con continuità il servizio e il rovescio per scavare il solco. Il 4-1 con doppio break sembrava indirizzare nettamente il primo set dalla parte del tedesco, che dava l’impressione di poter controllare il match senza particolari scossoni.

Invece Cerúndolo ha saputo riaccendere improvvisamente la partita. L’argentino, dopo un inizio complicato, ha alzato l’intensità, ha trovato maggiore profondità con il diritto e ha iniziato a spingere con più convinzione, approfittando anche di un passaggio a vuoto di Zverev. Da situazione quasi compromessa, il sudamericano è riuscito a ribaltare tutto, infilando una rimonta sorprendente fino al 7-5 che gli ha consegnato il primo set.

Sembrava il momento più delicato per Zverev, anche dal punto di vista mentale. Invece il tedesco ha reagito da giocatore maturo, ritrovando immediatamente lucidità, aggressività e qualità. Il secondo set è stato un monologo: Zverev ha ripreso a servire con precisione, ha dominato gli scambi e ha completamente tolto ritmo a Cerúndolo, travolgendolo con un netto 6-0.

Da lì in avanti il match non ha più avuto storia. Anche nel terzo set il tedesco ha mantenuto il controllo, continuando a spingere con sicurezza e lasciando pochissimo margine all’argentino. Il 6-2 finale ha certificato una vittoria importante, arrivata dopo un momento complicato e costruita con una reazione di alto livello.

Per Zverev si tratta di un successo che conferma la sua crescita nel torneo e rilancia ulteriormente le sue ambizioni davanti al pubblico di casa. In semifinale troverà ora Flavio Cobolli, in una sfida molto interessante che metterà in palio un posto in finale.

ATP 500 Barcellona Barcellona, Spagna · 17 Aprile 2026 ⛅ 14°C Parzialmente soleggiato · Picco 22°C CIELO Molto buono PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 17 Aprile 09:00 ⛅ 14° 10:00 ⛅ 16° 11:00 ⛅ 18° 12:00 ☀ 20° 13:00 ☀ 21° 14:00 ☀ 22° 15:00 ☀ 22° 16:00 ☀ 22° 17:00 ☀ 22° 18:00 ☀ 21° 🎾 Programma del giorno — 17 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale Quarti di Finale · Quarterfinals Quarti ☀ Giornata ideale

🎾 Quarti di Finale

🏀 Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 11:00

Hamad Medjedovic vs Nuno Borges



ATP Barcelona Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 7 6 Nuno Borges Nuno Borges 6 2 Vincitore: Medjedovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 H. Medjedovic 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-1 → 5-2 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-0 → 3-0 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 H. Medjedovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Borges 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Medjedovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Borges 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Tomas Machac vs Andrey Rublev



ATP Barcelona Tomas Machac Tomas Machac 4 3 Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 3-5 T. Machac 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 T. Machac 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-2 → 3-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Arthur Fils vs Lorenzo Musetti (Non prima 16:00)



ATP Barcelona Arthur Fils [9] Arthur Fils [9] 40 6 2 Lorenzo Musetti [2] • Lorenzo Musetti [2] 40 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Fils 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Fils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Cameron Norrie vs Rafael Jodar



Il match deve ancora iniziare

Pista Andres Gimeno – ore 11:00

Adam Pavlasek / Patrik Rikl vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Barcelona Adam Pavlasek / Patrik Rikl Adam Pavlasek / Patrik Rikl 5 6 10 Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 7 3 7 Vincitore: Pavlasek / Rikl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 M. Gonzalez / Molteni 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 2-5 2-6 df 3-6 3-7 3-8 4-8 4-9 5-9 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Pavlasek / Rikl 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 5-3 → 6-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 1-1 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 A. Pavlasek / Rikl 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Pavlasek / Rikl 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Pavlasek / Rikl 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Pavlasek / Rikl 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin



ATP Barcelona Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] Julian Cash / Lloyd Glasspool [1] 7 1 14 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin 6 6 12 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 14-12 H. Nys / Roger-Vasselin 1-0 2-0 2-1 3-1 4-1 df 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 df 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 11-12 12-12 12-13 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 df 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 5-6 → 6-6 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Nys / Roger-Vasselin 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 2-2 → 3-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Romain Arneodo / Marc Polmans



ATP Barcelona Guido Andreozzi / Manuel Guinard Guido Andreozzi / Manuel Guinard 3 2 Romain Arneodo / Marc Polmans Romain Arneodo / Marc Polmans 6 6 Vincitore: Arneodo / Polmans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 R. Arneodo / Polmans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-3 → 0-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 0-3 R. Arneodo / Polmans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 R. Arneodo / Polmans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 G. Andreozzi / Guinard 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Arneodo / Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla vs Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori (Non prima 15:00)



ATP Barcelona Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla • Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla 0 2 0 Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 0-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Herbert / Vavassori 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 P. Herbert / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 P. Herbert / Vavassori 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-2 → 0-3 P. Herbert / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Rincon / Roca Batalla 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

ATP 500 Monaco di Baviera Monaco di Baviera, Germania · 17 Aprile 2026 ☀ 5°C Soleggiato · Picco 20°C CIELO Buono, più nubi dal pomeriggio PIOGGIA Assente CAMPO Terra Rossa TERRA ROSSA Previsioni ora per ora — 17 Aprile 09:00 ☀ 7° 10:00 ☀ 10° 11:00 ☀ 14° 12:00 ⛅ 16° 13:00 ⛅ 18° 14:00 ☁ 19° 15:00 ☁ 20° 16:00 ☁ 19° 17:00 ☁ 19° 18:00 ☁ 18° 🎾 Programma del giorno — 17 Aprile 🎾 ATP Singles · Tabellone Principale Quarti di Finale · Quarterfinals Quarti ⛅ Più nubi nel pomeriggio

🎾 Quarti di Finale

🏀 Terra Rossa

Center Court – ore 11:00

Flavio Cobolli vs Vit Kopriva



ATP Munich Flavio Cobolli [4] Flavio Cobolli [4] 6 6 Vit Kopriva Vit Kopriva 3 2 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-2 → 6-2 V. Kopriva 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 V. Kopriva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 5-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 V. Kopriva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 V. Kopriva 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Alexander Zverev vs Francisco Cerundolo



ATP Munich Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 5 6 6 Francisco Cerundolo [5] Francisco Cerundolo [5] 7 0 2 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 6-0 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 F. Cerundolo 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-6 → 5-7 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Joao Fonseca vs Ben Shelton



ATP Munich Joao Fonseca • Joao Fonseca 0 3 6 1 Ben Shelton [2] Ben Shelton [2] 0 6 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Fonseca 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 B. Shelton 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Denis Shapovalov vs Alex Molcan



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 13:00

Yuki Bhambri / Michael Venus vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP Munich Yuki Bhambri / Michael Venus Yuki Bhambri / Michael Venus 1 5 Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 6 7 Vincitore: Schnaitter / Wallner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 4-5 → 5-5 Y. Bhambri / Venus 0-15 df 0-30 30-30 30-40 df 40-40 4-4 → 4-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Y. Bhambri / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Theo Arribage / Albano Olivetti vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

