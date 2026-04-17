Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Zverev rimonta Cerúndolo ed è in semifinale a Monaco: ora sfida Cobolli. In campo Musetti (LIVE)

17/04/2026 15:31 75 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Alexander Zverev è in semifinale all’ATP 500 di Monaco di Baviera dopo aver piegato Francisco Cerúndolo al termine di un match dai due volti, chiuso con il punteggio di 5-7, 6-0, 6-2. Una partita spettacolare, iniziata nel segno del tedesco, ribaltata nel primo set dall’argentino e poi ripresa con autorità dal padrone di casa, capace di cambiare marcia e non lasciare più spazio al rivale.
L’avvio di Zverev era stato praticamente perfetto. Il numero uno del seeding aveva preso subito in mano lo scambio, comandando da fondo e sfruttando con continuità il servizio e il rovescio per scavare il solco. Il 4-1 con doppio break sembrava indirizzare nettamente il primo set dalla parte del tedesco, che dava l’impressione di poter controllare il match senza particolari scossoni.

Invece Cerúndolo ha saputo riaccendere improvvisamente la partita. L’argentino, dopo un inizio complicato, ha alzato l’intensità, ha trovato maggiore profondità con il diritto e ha iniziato a spingere con più convinzione, approfittando anche di un passaggio a vuoto di Zverev. Da situazione quasi compromessa, il sudamericano è riuscito a ribaltare tutto, infilando una rimonta sorprendente fino al 7-5 che gli ha consegnato il primo set.
Sembrava il momento più delicato per Zverev, anche dal punto di vista mentale. Invece il tedesco ha reagito da giocatore maturo, ritrovando immediatamente lucidità, aggressività e qualità. Il secondo set è stato un monologo: Zverev ha ripreso a servire con precisione, ha dominato gli scambi e ha completamente tolto ritmo a Cerúndolo, travolgendolo con un netto 6-0.

Da lì in avanti il match non ha più avuto storia. Anche nel terzo set il tedesco ha mantenuto il controllo, continuando a spingere con sicurezza e lasciando pochissimo margine all’argentino. Il 6-2 finale ha certificato una vittoria importante, arrivata dopo un momento complicato e costruita con una reazione di alto livello.
Per Zverev si tratta di un successo che conferma la sua crescita nel torneo e rilancia ulteriormente le sue ambizioni davanti al pubblico di casa. In semifinale troverà ora Flavio Cobolli, in una sfida molto interessante che metterà in palio un posto in finale.
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  17 Aprile 2026
14°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 22°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
14°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
22°
17:00
22°
18:00
21°
🎾  Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Quarterfinals
Quarti
☀  Giornata ideale
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 11:00
Hamad Medjedovic SRB vs Nuno Borges POR

ATP Barcelona
Hamad Medjedovic
7
6
Nuno Borges
6
2
Vincitore: Medjedovic
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Tomas Machac CZE vs Andrey Rublev RUS

ATP Barcelona
Tomas Machac
4
3
Andrey Rublev [5]
6
6
Vincitore: Rublev
Mostra dettagli

Arthur Fils FRA vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 16:00)

ATP Barcelona
Arthur Fils [9]
40
6
2
Lorenzo Musetti [2]
40
3
2
Mostra dettagli

Cameron Norrie GBR vs Rafael Jodar ESP

Il match deve ancora iniziare





Pista Andres Gimeno – ore 11:00
Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE vs Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

ATP Barcelona
Adam Pavlasek / Patrik Rikl
5
6
10
Maximo Gonzalez / Andres Molteni
7
3
7
Vincitore: Pavlasek / Rikl
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Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

ATP Barcelona
Julian Cash / Lloyd Glasspool [1]
7
1
14
Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
6
6
12
Vincitore: Cash / Glasspool
Mostra dettagli

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS

ATP Barcelona
Guido Andreozzi / Manuel Guinard
3
2
Romain Arneodo / Marc Polmans
6
6
Vincitore: Arneodo / Polmans
Mostra dettagli

Daniel Rincon ESP / Oriol Roca Batalla ESP vs Pierre-Hugues Herbert FRA / Andrea Vavassori ITA (Non prima 15:00)

ATP Barcelona
Daniel Rincon / Oriol Roca Batalla
0
2
0
Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori
30
6
0
Mostra dettagli
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  17 Aprile 2026
5°C
Soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Buono, più nubi dal pomeriggio
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 17 Aprile
09:00
10:00
10°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
18°
14:00
19°
15:00
20°
16:00
19°
17:00
19°
18:00
18°
🎾  Programma del giorno — 17 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
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⛅  Più nubi nel pomeriggio
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Flavio Cobolli ITA vs Vit Kopriva CZE

ATP Munich
Flavio Cobolli [4]
6
6
Vit Kopriva
3
2
Vincitore: Cobolli
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Alexander Zverev GER vs Francisco Cerundolo ARG

ATP Munich
Alexander Zverev [1]
5
6
6
Francisco Cerundolo [5]
7
0
2
Vincitore: Zverev
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Joao Fonseca BRA vs Ben Shelton USA

ATP Munich
Joao Fonseca
0
3
6
1
Ben Shelton [2]
0
6
3
2
Mostra dettagli

Denis Shapovalov CAN vs Alex Molcan SVK

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 13:00
Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Munich
Yuki Bhambri / Michael Venus
1
5
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
6
7
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Mostra dettagli

Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Munich
Theo Arribage / Albano Olivetti
4
6
10
Sadio Doumbia / Fabien Reboul [2]
6
3
8
Vincitore: Arribage / Olivetti
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75 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Joe (Guest) 17-04-2026 17:05

Scritto da Paolo Papa
avevo cominciato a vedere la partita tra fonseca e shelton e mi sono appassionato.
ho appena dato uno sguardo all’incontro di musetti e vedo che ha perso il primo set.
mi perdonerà, quindi, lorenzo se mi vedrò il terzo set tra sheltone fonseca, poi se nel caso, recupero anche la sua partita

Io stavo guardando Musetti e mi stava deprimendo…molto meglio Fonseca e Shelton….quando vedo certe partite di Musetti ti chiedi se in campo è andato il fratello gemello…o se abbiamo preso una cantonata. Magari si riprende ma Fils gli stava sopra.

 75
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zedarioz 17-04-2026 17:00

Fils mette un po’ a nudo i limiti di Musetti in risposta. Che sarebbe stata una partita dura si sapeva, ma sarà comunque molto utile a Musetti per ritrovare ritmo. Aveva bisogno di questi scambi ad alta intensità. Non c’è niente di meglio per ritrovare ritmo e forma fisica.

 74
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Tonino (Guest) 17-04-2026 17:00

@ Annie3 (#4594546)
???

 73
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Mark (Guest) 17-04-2026 16:59

Musetti e’ regredito tantissimo sia a livello di gioco ma soprattutto a livello mentale…se inizia a prendere bastonate pure sulla terra addio sogni di gloria

I vari fils,Fonseca ecc stanno crescendo molto rapidamente

 72
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Paolo Papa 17-04-2026 16:57

avevo cominciato a vedere la partita tra fonseca e shelton e mi sono appassionato.
ho appena dato uno sguardo all’incontro di musetti e vedo che ha perso il primo set.
mi perdonerà, quindi, lorenzo se mi vedrò il terzo set tra sheltone fonseca, poi se nel caso, recupero anche la sua partita

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Di Passaggio 17-04-2026 16:55

Se serve così, c’è poco da fare. O in risposta trova un Nole o uno Jannik, oppure gli incontri li vince.

 70
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jackke (Guest) 17-04-2026 16:52

Scritto da Asni
Toh, un hawk-eye che non funziona sulla terra rossa: chi l’avrebbe mai detto. Musetti concede il punto per l’errore del mezzo tecnologico.
P.s: abbiamo la soluzione, il Foxtenn, ma decidiamo scientemente di non usarlo.

e con il punto concede il set. Bella mossa. Se c’e’ un sistema si accetta, nel bene e nel male. Ma Fils essendo un francese di…

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Bagel 17-04-2026 16:52

Fils in questo primo set ottimo, specie al servizio. Peró se banalmente riesci a non farti breakkare magari lo porti al tie break e li si vede che succede.
Invece in quell ottavo game si son visti atteggiamenti rinunciatari di Musetti che prima dell infortunio pareva aver smussato. Non so se sia un’insicurezza dei postumi dell infortunio o altro.
Comunque, vediamo come va a finire oggi

 68
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Joe (Guest) 17-04-2026 16:52

Farsi prendere a pallate non sembra una buona tattica…boh, neanche chiedergli di giocare con più pesantezza e intensità…mi è parso di vederlo col fiatone un paio di volte. A memoria non ricordo di averlo mai visto col fiatone e in apparente difficoltà fisica, che succede? ..

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Joe (Guest) 17-04-2026 16:51

Farsi prendere a pallate non sembra una buona tattica…boh, neanche chiedergli di giocare con più pesantezza e intensità…mi è parso di vederlo col fiatone un paio di volte. A memoria non ricordo di averlo mai visto col fiatone e in apparente difficoltà fisica, che succede?

 66
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Joe (Guest) 17-04-2026 16:47

Musetti…..che vogliamo fare?

 65
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Asni (Guest) 17-04-2026 16:40

Toh, un hawk-eye che non funziona sulla terra rossa: chi l’avrebbe mai detto. Musetti concede il punto per l’errore del mezzo tecnologico.
P.s: abbiamo la soluzione, il Foxtenn, ma decidiamo scientemente di non usarlo.

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Marco M. 17-04-2026 16:35

Scritto da Annie3
@ italo (#4594477)
Hai qualcosa di personale contro Kouame? No, perché altrimenti non si spiega questa foga nel volerlo ridimensionare a tutti i costi…personalmente invece ammiro questi ragazzi giovanissimi già con una spiccata personalità e voglia di raggiungere traguardi importanti: del resto, non avremmo i Sinner e gli Alcaraz se non ci fossero giovani spinti da questo coraggio e ambizione, condizione “sine qua non”, oltre al naturale talento, per avere un tennis sempre stimolante e di alta qualità

Non ce l’ha con Kouamè, né con nessun altro dei giovanissimi talenti, semplicemente ce l’ha (ed è in buona compagnia) con chi provocatoriamente e fuori contesto tutti i giorni arriva a esaltare qualcuno, basta che non sia italiano…
Il francese è forte, ma ci vorranno almeno due anni per capire se potrà stare tra i grandi. Due-tre anni fa sembrava che Perricard e Landaluce avrebbero fatto collezione di Slam, detto sempre dagli stessi soggetti…

 63
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Pallacorda (Guest) 17-04-2026 16:17

Scritto da Annie3
@ Matteo (#4594507)
Ma no, semplicemente risuccede quello che ho sempre detto di Zverev! Se è n.3 del mondo è perché ha la “classe” sufficiente per fargli battere, anche in rimonta, avversari sottoposti nel ranking: poi arrivano i n.1 e 2 e le cose legittimamente cambiano, mai stato nel tennis un personaggio così pronosticabile nel bene e nel male, assolutamente rispettoso della propria posizione in graduatoria…interessante adesso vederlo alle prese con Cobolli, che mi sembra aver raggiunto la maturità per aspirare a salire nel ranking, vediamo se riesce ad interrompere questa routine di Sascha.

Quale maturità? Ad eccezione dell’acuto di Acapulco, finora è stato un 2026 disastroso

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Annie3 17-04-2026 16:11

@ Silvy__89 (#4594423)

Hai guardato la partita di Darderi? Hai fatto la domanda, datti una risposta…

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Annie3 17-04-2026 16:09

@ italo (#4594477)

Hai qualcosa di personale contro Kouame? No, perché altrimenti non si spiega questa foga nel volerlo ridimensionare a tutti i costi…personalmente invece ammiro questi ragazzi giovanissimi già con una spiccata personalità e voglia di raggiungere traguardi importanti: del resto, non avremmo i Sinner e gli Alcaraz se non ci fossero giovani spinti da questo coraggio e ambizione, condizione “sine qua non”, oltre al naturale talento, per avere un tennis sempre stimolante e di alta qualità

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Koko (Guest) 17-04-2026 15:57

Scritto da italo

Scritto da Bergamasco
Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso

Calma! stiamo parlando di un avversario numero 400 e rotti del mondo, e che nel secondo set se la sta comunque giocando.
E comunque non è il più giovane a raggiungere i quarti Itf questa settimana, visto che c’è riuscito anche Michael Antonius

Kouame lo vedo molto quadrato ma non estremamente potente nei colpi. Il fisico è strutturato precocemente ma era più potente Tsonga.

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Annie3 17-04-2026 15:30

@ Matteo (#4594507)

Ma no, semplicemente risuccede quello che ho sempre detto di Zverev! Se è n.3 del mondo è perché ha la “classe” sufficiente per fargli battere, anche in rimonta, avversari sottoposti nel ranking: poi arrivano i n.1 e 2 e le cose legittimamente cambiano, mai stato nel tennis un personaggio così pronosticabile nel bene e nel male, assolutamente rispettoso della propria posizione in graduatoria…interessante adesso vederlo alle prese con Cobolli, che mi sembra aver raggiunto la maturità per aspirare a salire nel ranking, vediamo se riesce ad interrompere questa routine di Sascha.

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+1: Scolaretto, Peter Parker
merlino 17-04-2026 15:29

@ zedarioz (#4594341)

Ci saranno sempre stati i muscolari, ma adesso sono decisamente molti di più.
Se non meni vai poco avanti e anche Musetti, ahimé, si è dovuto adeguare, seppure parzialmente.

 57
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Marco M. 17-04-2026 15:25

E stavolta Muso lo guarderò stanotte, oggi si lavora e non potrò fare altro che seguire la Live ogni volta che potrò.
Speriamo in un Lorenzo in crescita, Fils è sicuramente un avversario scomodo.
Forza Muso!

 56
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+1: Detuqueridapresencia, Scolaretto
Harlan (Guest) 17-04-2026 15:22

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Silvy__89
Bravo Cobolli.
Anche se non capisco come abbia fatto Darderi a perdere, questo Kopriva non mi sembra niente di eccezionale

Semplicemente perchè anche Darderi è “niente di eccezionale”.
A partire dall’ approccio ai match e dalla condotta di gara.

Verissimo. Senza i punti della Esselunga non sarebbe mai arrivato n. 18 del ranking

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+1: Detuqueridapresencia, JannikUberAlles, Marco M.
rEnzo (Guest) 17-04-2026 15:16

@ zedarioz (#4594341)

Nessuno è mai contento, se è bianco, chiedono perchè sia bianco, se è nero si chiedono dove sia il grigio, se è rosso imprecano perche è sbiadito, mi chiedo se questi geni quando gli brucia il xulo a cosa diano la colpa

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JannikUberAlles 17-04-2026 15:08

Scritto da Kenobi
Guardavo la partrita Zverev – Cerundolo e mi sembrava un replay, al rallentatore rispetto ad Alcaraz vs Sinner.

La vera “differenza” tra i 2 sta tutta nel servizio, sia la prima che la seconda di Zverev sono assolutamente più incisive!

Poi la % della prima è decisamente più alta (75 vs 50%).

 53
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Kenobi 17-04-2026 14:59

Guardavo la partrita Zverev – Cerundolo e mi sembrava un replay, al rallentatore rispetto ad Alcaraz vs Sinner.

 52
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Tennisforever 17-04-2026 14:49

Flavio COBOLLI

No 208 .punti 277 .17/04/23 20 anni

62 . 880.15/04/24 21 anni

36. 1520.14/04/25 22 anni

15 .2470. 17/04/26 23 anni

2027 tra le 8 o 20 ?

 51
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+1: Detuqueridapresencia, Peter Parker
Matteo (Guest) 17-04-2026 14:38

@ MarcoP (#4594502)

Vorrei capire se Zverev è diventato l’ira di Dio dal secondo set o Cerundolo ha qualche problema fisico

 50
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Matteo (Guest) 17-04-2026 14:37

Scritto da MarcoP
Montagne russe tra Zverev a Cerundolo.
Zverev avanti 4-1 con doppio break nel primo set, lo perde 7-5. Poi si risveglia e rifila un bagel.

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JannikUberAlles 17-04-2026 14:36

Machac “strappa” il set a Sinner ma non riesce ad ostacolare Rublev?

Incredibile!

Ahahah 😀

 48
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MarcoP 17-04-2026 14:35

Montagne russe tra Zverev a Cerundolo.
Zverev avanti 4-1 con doppio break nel primo set, lo perde 7-5. Poi si risveglia e rifila un bagel.

 47
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italo (Guest) 17-04-2026 13:48

Scritto da Bergamasco
Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso

Calma! stiamo parlando di un avversario numero 400 e rotti del mondo, e che nel secondo set se la sta comunque giocando.
E comunque non è il più giovane a raggiungere i quarti Itf questa settimana, visto che c’è riuscito anche Michael Antonius

 46
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+1: Marco M., MarcoP
alfredino (Guest) 17-04-2026 13:28

Scritto da Bergamasco
Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso

Datti una calmata!
Tds1 Michalski
tds2 Henning
tds3 KOUAME
tds4 Caniato
tds5 Moller
tds6 Compagnucci
tds8 CHEPELEV
Mi spieghi come ai QUARTI DI FINALE possa incontrare la tds numero 1 !Esaltato!

 45
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+1: Marco M., brunodalla, MarcoP, Detuqueridapresencia
Annie3 17-04-2026 13:18

Intanto Medjiedovic si conferma un ragazzo “interessante”, a meno che anche Borges oggi, come, De Minaur, non abbia sofferto di improvviso calo pressorio…sicuramente Ahmad è dotato di un coraggio leonino, come ha annullato la palla break per accedere al tiebreak del primo set è stato un vincente impossibile da prevedere..e il tiebreak un campionario di abilità, di tocco e di potenza, autore di palle smorzate perfette e irraggiungibili…deve solo, come lo consigliavano dall’angolo, allontanare certe insicurezze che lo innervosisco e rimanere più calmo e concentrato, ma sembra che questi mugugni non gli abbiano impedito di imporsi alla fine con autorità e indubbio talento…sono curiosa di vedere, essendo un giocatore “in divenire”, come riuscirà almeno a contrastare le incursioni dei futuri avversari più titolati…mentre Flavietto continua a “volare” al turno successivo e se, qualche volta, questo termine è sembrato eccessivo, nel suo caso pare adatto per rappresentare la facilità disinvolta con cui si sta imponendo sugli avversari, unita ad un processo di evidente maturazione che, step by step, lo sta rendendo più “grande” ma non meno spontaneo e comunicativo…gran pregio…

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Due di picche (Guest) 17-04-2026 13:09

Scritto da Bergamasco
Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso

A parte che sei OT, ma in quale film Chepelev sarebbe la TDS 1?

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 17-04-2026 13:07

Scritto da Bagel
Cobolli, 200 punti per ora da questo torneo.
È sicuramente meno dispendioso farli qui battendo Dedura, Bergs e Kopriva che battere tre avversari 3 su 5 o tre incontri in un mille di cui il terzo in teoria contro un top 8.
Bravo quindi Cobolli a sfruttare l’occasione. Poi magari ci puó scappare anche altro, chissà

Con una programmazione “intelligente” sia Dardo che Cobbo potrebbero raccogliere punti “comodi” sia nei 500 che in qualche 250…

…certo fa gola il cachet dei 1000 che è piuttosto cicciottello anche per i primi turni.

Ma per andare avanti, i 1000 non sono attualmente “funzionali” per i nostri 2 talenti “emergenti” 😉

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Ging89 (Guest) 17-04-2026 13:03

Scritto da givaldo barbosa
Per Fils, ennesimo forzuto, Clerici direbbe “sollevatore di racchette”, vale, parafrasando, quanto diceva Verdone al giocatore di flipper: lavori poco di polso e usi troppo l’avambraccio, il rapporto con la racchetta deve essere come un amplesso, delicato e preciso.
Piccoli Aliassime crescono, seminando grigiume. Fortuna che c’è Lorenzo.

Quando capirai che il tennis è uno sport molto più fisico che tecnico? Infatti I top 2 per slam vinti sono stati Nadal e Djokovic che sono stati anche i due migliori fisici

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Ging89 (Guest) 17-04-2026 13:03

Scritto da givaldo barbosa
Per Fils, ennesimo forzuto, Clerici direbbe “sollevatore di racchette”, vale, parafrasando, quanto diceva Verdone al giocatore di flipper: lavori poco di polso e usi troppo l’avambraccio, il rapporto con la racchetta deve essere come un amplesso, delicato e preciso.
Piccoli Aliassime crescono, seminando grigiume. Fortuna che c’è Lorenzo.

Quando capirai che il tennis è uno sport molto più fisico che tecnico? Infatti I top 2 per slam vinti sono stati Nadal e Djokovic che sono stati anche i due migliori fisici

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JannikUberAlles 17-04-2026 13:03

Scritto da Silvy__89
Bravo Cobolli.
Anche se non capisco come abbia fatto Darderi a perdere, questo Kopriva non mi sembra niente di eccezionale

Non so se hai letto il mio post sotto…

…il ceco, a quasi 29 anni, non era mai sceso sotto il #130 fino all’anno scorso, quando toccò quota 103.

In carriera ha vinto solo dei Challenger (l’ultimo, il più importante, a Napoli, quest’anno).

 39
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OspiteSgradito (Guest) 17-04-2026 13:02

Scritto da Silvy__89
Bravo Cobolli.
Anche se non capisco come abbia fatto Darderi a perdere, questo Kopriva non mi sembra niente di eccezionale

Semplicemente perchè anche Darderi è “niente di eccezionale”.
A partire dall’ approccio ai match e dalla condotta di gara.

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-1: Detuqueridapresencia
OspiteSgradito (Guest) 17-04-2026 13:00

Scritto da Bergamasco
Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso

È potenzialmente fortissimo.
Nulla è garantito, peró.

I prossimi 3/4 anni, col passaggio al circuito maggiore saranno (quasi) cruciali.
Sembra un ragazzo molto dedito al lavoro. Ed è un ottimo indizio/presupposto.

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Silvy__89 (Guest) 17-04-2026 12:58

Bravo Cobolli.
Anche se non capisco come abbia fatto Darderi a perdere, questo Kopriva non mi sembra niente di eccezionale

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Forchetta Antonio (Guest) 17-04-2026 12:57

Scritto da Bergamasco
Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso

Lui Jodar e Fonseca sono il futuro di questo sport, ma per un altro anno almeno sarà un discorso tra Sinner ed Alcaraz

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-1: Marco M., luca74, j, Detuqueridapresencia
italo (Guest) 17-04-2026 12:56

Scritto da Bagel
Cobolli, 200 punti per ora da questo torneo.
È sicuramente meno dispendioso farli qui battendo Dedura, Bergs e Kopriva che battere tre avversari 3 su 5 o tre incontri in un mille di cui il terzo in teoria contro un top 8.
Bravo quindi Cobolli a sfruttare l’occasione. Poi magari ci puó scappare anche altro, chissà

beh nei tornei 500 oramai questi avversari possono incontrarsi sempre più spesso.
i top 2 spesso non li giocano e la gara a chi se li porta a casa diventa avvincente e incerta

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Bagel 17-04-2026 12:50

Cobolli, 200 punti per ora da questo torneo.
È sicuramente meno dispendioso farli qui battendo Dedura, Bergs e Kopriva che battere tre avversari 3 su 5 o tre incontri in un mille di cui il terzo in teoria contro un top 8.
Bravo quindi Cobolli a sfruttare l’occasione. Poi magari ci puó scappare anche altro, chissà

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+1: JannikUberAlles
walden 17-04-2026 12:49

Scritto da Bergamasco
Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso

Chepelev è la tds numero 8, ed è in classifica dietro a Kouamè…

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+1: Marco M., j, Detuqueridapresencia
Elvis (Guest) 17-04-2026 12:49

@ Giuliano da Viareggio (#4594358)

Cosa dici ?
Grandissimo perché ha battuto un brocco ?

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-1: Detuqueridapresencia
Nike (Guest) 17-04-2026 12:48

Spazzato via il giustiziere di darderi,cobolli raggiunge le semifinali di monaco.

E anche per questa settimana dopo il Principe Rosso non c’è nulla .

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Giuliano da Viareggio (Guest) 17-04-2026 12:46

GRANDISSIMO COBOLLIIIIII!!!!!!!!! E UNO…….

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+1: Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 17-04-2026 12:46

Scritto da Marco M.
Al quarto match-point la porta a casa, in meno di un’ora e trenta.
Avrei scommesso su una resistenza maggiore di Kopriva, ma la differenza ora è notevole, nonostante non si sia visto il miglior Cobollino.
Comunque semifinale e un altro piccolo passo verso la agognata TopTen, classifica che solo due anni fa era una chimera.

Netta la differenza di cilindrata…

…un Cobbo meno sprecone poteva lasciargli giusto un paio di giochi.

Inspiegabile la sconfitta di Darderi, che non avevo visto giocare, contro questo ceco che è di 2 categorie inferiore e credo che farà fatica a restare tra i 100 (dove è arrivato grazie al CH di Napoli).

A quasi 29 anni non era mai sceso sotto il #130 fino all’anno scorso, quando toccò quota 103.

Se Cobolli riesce a rimanere “centrato” ci potrebbe regalare un bel torneo…

…VAMOS!!!

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
walden 17-04-2026 12:46

Scritto da JannikUberAlles
Una serie di sparacchiate senza senso di Cobbo che poteva benissimo chiudere il 2° set con 6-1.
Ha preso letteralmente a “pallate” l’avversario, che resta un giocatore da Challenger.
Ora vediamo di chiudere!

Giocatore da Challenger ma da prendere seriamente, sulla terra battuta è un “gran cagnaccio”, metafora che prendo a prestito dall’amico Com (al quale rinnovo l’invito di rientrare dall’esilio, adesso che stiamo regolando i conti con il muridame di un paio di mesi fa). A dirla tutta ha perso recentemente contro Forti e contro Arnaldi (per dire che non è poi un’ammazzaitaliani) ed ha vinto contro chi (Berrettini, Darderi) lo ha un po’ preso sottogamba. Comunque Flavio, con il suo tennis “furioso” ne è alfin venuto a capo. Adesso lo aspettano due tipi pericolosi, Zverev o Cerundolo, speriamo che giochino una battaglia dalla quale escano sfiniti…

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+1: Detuqueridapresencia
OspiteSgradito (Guest) 17-04-2026 12:45

Ho visto a sprazzi risposte molto molto buone di Flavio sulle seconde del ceco.
Ha giocato un ottimo match e, con qualche distrazione in meno, sarebbe finito una ventina di minuti prima.

 26
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ff (Guest) 17-04-2026 12:43

Vincere facilmente senza giocare benissimo indica il salto di qualità anche mentale del ragazzo

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Bergamasco (Guest) 17-04-2026 12:41

Sto guardando Kouame che a Santa Margherita sta asfaltando con una potenza mai vista per un appena 17enne. la testa di serie n.1 Chepelev. Questo è veramente pauroso

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-1: Marco M., Detuqueridapresencia
Giambi (Guest) 17-04-2026 12:39

Scritto da Giambi
Ed ora Cobollino non ripeta l’errore di Lucianone.

No a dimostrazione che Cobolli non è “solo” 13 ma anche che stanzia in camera con vista sulla top ten.

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Marco M. 17-04-2026 12:39

Al quarto match-point la porta a casa, in meno di un’ora e trenta.
Avrei scommesso su una resistenza maggiore di Kopriva, ma la differenza ora è notevole, nonostante non si sia visto il miglior Cobollino.
Comunque semifinale e un altro piccolo passo verso la agognata TopTen, classifica che solo due anni fa era una chimera.

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+1: Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 17-04-2026 12:35

Una serie di sparacchiate senza senso di Cobbo che poteva benissimo chiudere il 2° set con 6-1.

Ha preso letteralmente a “pallate” l’avversario, che resta un giocatore da Challenger.

Ora vediamo di chiudere!

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-1: Maurantonio
zedarioz 17-04-2026 12:34

Scritto da givaldo barbosa
Per Fils, ennesimo forzuto, Clerici direbbe “sollevatore di racchette”, vale, parafrasando, quanto diceva Verdone al giocatore di flipper: lavori poco di polso e usi troppo l’avambraccio, il rapporto con la racchetta deve essere come un amplesso, delicato e preciso.
Piccoli Aliassime crescono, seminando grigiume. Fortuna che c’è Lorenzo.

Da quando non ci sono più le racchette di legno, ci sono sempre stati i muscolari. Fils è più spettacolare di Muster, che era un vero energumeno. Ma è il bello del tennis che ci siano tutti i tipi di giocatori. Anzi, adesso anche su terra si va molto più a rete rispetto agli anni 90 dei bruguera e Berasategui. E la palla corta, sparita per qualche decennio è tornata di moda proprio per stanare i vari Zverev dalla roccaforte di fondocampo.

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italo (Guest) 17-04-2026 12:22

Scritto da Harlan
Forza Cobbbbbbb
Vendetta per tutti gli azzurri eliminati dal Kopriva

Più vedo giocare Kopriva più mi chiedo come ha fatto a perderci Darderi, che come gioco sul rosso lo reputo allo stesso livello di Cobolli

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Harlan (Guest) 17-04-2026 12:21

Forza Cobbbbbbb
Vendetta per tutti gli azzurri eliminati dal Kopriva 😀

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+1: Marco M., Detuqueridapresencia
JannikUberAlles 17-04-2026 12:15

Quanta fatica (inutile) per Cobolli che serve male (circa 50% di prime, pure non ben piazzate) e sparacchia senza senso su qualche risposta, oltre a sprecare varie occasioni.

Credo che ci sia molto (troppo!) spreco di energie e di colpi nel suo gioco, mentre le forze dovrebbero essere conservate per le fasi finali di ogni torneo.

Sulla battuta (da “aggiustare” per la terra) c’è molto da lavorare!

Bella la sua tipica grinta 😉

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-1: Maurantonio
Giambi (Guest) 17-04-2026 12:08

Ed ora Cobollino non ripeta l’errore di Lucianone.

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+1: Detuqueridapresencia
Pier no guest 17-04-2026 12:06

A Monaco va in onda a pranzo una “Battuta di caccia alla pallina” con partecipanti un americano che spela le palline come pochi ed un brasiliano che le fa scoppiare.
Non mi stupirei se il campo avesse aloni gialli a fine match.

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+1: Detuqueridapresencia
Gigi53 (Guest) 17-04-2026 12:06

Non capisco perché Sky si impunta nel trasmettere la stessa partita su tre canali diversi mentre stanno giocando anche su altri campi,ok che c’è il tasto verde ma diventa più problematico cambiare canale?????

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Spider 99 (Guest) 17-04-2026 11:53

Bel match Muso – Fils. poteva essere la finale, Jodar permettendo.

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MAURO (Guest) 17-04-2026 11:24

Credo che dalla partita di oggi alle ore 16, a Barcellona, uscirà il vincitore del torneo.
X Fils sarebbe la definitiva consacrazione; X Musetti potrebbe essere l’ inizio di qualcosa di bello e non solo di piazzamenti.

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JannikUberAlles 17-04-2026 10:57

Non si parla dello “scandalo-privacy” scoppiato a Monaco dopo la rivelazione del codice di sblocco (ripreso da una telecamera) del telefono di Zverev?

Ma tutto questo “piccolo-caso” non è mai stato fatto quando è stata “rubata” l’immagine della chiamata di Sinner ad Anna (Kalinskaya) rivelando la loro relazione, al momento nascosta, e poi, più recentemente, la foto di Laila sullo schermo dello smartphone di Jannik, non ricordo se in Australia o in USA.

Forse perché Sinner non ha “tuonato” contro i media?

Invece Zverev, che è una “celebrity” solo in patria, si è inc..avolato (con doppia Z) parecchio e…

…ecco che la Mauresmo (direttrice del torneo al Roland Garros) ha voluto garantire la “privacy” dei giocatori, escludendo immagini “invasive”.

Così i poveri fan resteranno con il dubbio se sotto i pantaloncini da “ciclista” (indossati da molti giocatori, Sinner compreso) i loro idoli usino le mutande oppure no!?!

Ahahahah 😀

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MAURO (Guest) 17-04-2026 10:41

OT Qualche giorno fa, l’ utente Ging89 mi aveva detto di avvisarlo quando LANDALUCE sarebbe entrato nei 100.
Con le sconfitte a Busan di Walton e Shimabukuro, LANDALUCE, da lunedì, sarà ufficialmente o numero 99 o numero 100 se Moican dovesse fare tanta strada ancora a Monaco,

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Tony_65 (Guest) 17-04-2026 10:39

Non discuto sulle capacità “balistiche” di Fils e sulle sue potenzialità, resto però dell’idea che egli abbia dei limiti caratteriali e mentali che lo limitino per poter arrivare a competere con i più forti. Se Musetti giocherà come sa fare ed avrà la pazienza necessaria per cogliere i momenti ed i punti giusti non mi sorprenderei se oggi il francese spaccasse qualche racchetta…

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walden 17-04-2026 10:33

Oltre ai nostri, trovo molto interessanti i match Shelton Fonseca e Norrie Jodar. Shelton lo scorso anno arrivò ai quarti al RG, perdendo dopo una partita molto combattuta contro Alcaraz, è sicuramente migliorato rispetto a 3 anni fa, quando la terra battuta non sapeva cosa fosse (mi ricordo la frase “abbiamo fatto arrivare dall’Italia un container di mattone tritato”). Non sono sicuro che per Fonseca sarà una passeggiata. Norrie ha perso ad Acapulco perchè non conosceva Jodar, adesso potrebbe aver trovato qualche sistema per contrastarlo, il giovane spagnolo incontra finalmente un tennista di alto livello, per quanto non specialista della superficie, che può essere un buon banco di prova.

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Lorenzo (Guest) 17-04-2026 09:54

Vediamo se musetti alza la qualità e si mette in testa di vincere a Barcellona per dimostrare che la top 10 non è stata una cometa di Alley. Machac, fils, norrie quando è in giornata, il nuovo Sinner in salsa spagnola, il parterre di avversarsi è interessante.
Vediamo se Musetti si scioglie alle prime partite serie.

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JannikUberAlles 17-04-2026 09:53

@ givaldo barbosa (#4594271)

FAA ha dei movimenti più sinuosi e fluidi, mentre Fils è un Tyson prestato alla racchetta…

…molto rigido di schiena, tanto che quando ho saputo dei suoi problemi scheletrici non sono neppure rimasto sorpreso.

Per la testa il francese mi sembra una specie di Tiafoe, facile all’esaltazione ma pure alla depressione o quantomeno alla confusione.

Muso non deve dargli ritmo e servigli delle palle “sporche” in modo che i “montanti” dell’energumeno finiscano fuori.

Insomma oggi conta molto la mente!

Vale anche per Cobolli che deve stare calmo e concentrato, attenendosi strettamente al piano tattico (spero che suo padre abbia parlato con quello di Darderi).

Forza A Z Z U R R I !!!!

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+1: guido Guest, Marco M.
givaldo barbosa (Guest) 17-04-2026 09:16

Per Fils, ennesimo forzuto, Clerici direbbe “sollevatore di racchette”, vale, parafrasando, quanto diceva Verdone al giocatore di flipper: lavori poco di polso e usi troppo l’avambraccio, il rapporto con la racchetta deve essere come un amplesso, delicato e preciso.
Piccoli Aliassime crescono, seminando grigiume. Fortuna che c’è Lorenzo.

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+1: Detuqueridapresencia
Giuliano da Viareggio (Guest) 17-04-2026 08:52

Bell’articolo (volutamente non l’ho chiamato col termine classico: post)

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BetAce 17-04-2026 08:33

Nel match precedente avevo scritto che se Flavio avesse giocato con un po’ di accortenza e “cervello”-inteso come tattica- in più rispetto al match con Dedura non avrebbe avuto alcun problema a battere Zizou Bergs che, su questa superficie, per stile di gioco, è ancora troppo acerbo.
Oggi il livello, soprattutto per propensione alla superficie, si alza un filino contro lo storico ammazza-italiani Kopriva che dalle stats sembra stia giocando bene ma si è salvato due volte al terzo set in questo torneo e potrebbe essere un po’ a corto di energie in un eventuale bagarre.
Vincere per dare continuità e regalarsi la semifinale con Zverev(a patto che Cerundolo- e non sarebbe la prima volta al teutonico con cui negli H2H siamo lì- non faccia lo scherzetto) non è un imperativo ma quasi.

Musetti, invece, si ritrova uno dei miei preferiti, monsieur Fils.
Non sarà semplice per me sostenere uno dei due quest’oggi ma è sicuramente un bel test per entrambi per capire a che punto sono al rientro da due infortuni entrambi(Fils in realtà l’infortunio l’ha già superato ma è il primo torneo che affronta dopo una pausa presa per evitare ricadute, Lorenzo invece è il primo torneo dopo l’eliminazione al 1T a Montecarlo). Bella sfida anche su un piano tattico: le variazioni di Lorenzo saranno sufficienti ad arginare la spinta continua di Arthur? Vedremo.

Un occhio va anche ai due “baby” Fonseca e Jodar che “in teoria” partono coi favori del pronostico ma arrivati a questo punto le partite si giocano sui dettagli e su pochi punti: per il brasiliano, Shelton sarà un ostacolo di spessore, anche se su terra, in virtù delle sue rapide combinazioni mancine(parliamo pur sempre di un top-10); per l’iberico, invece, Norrie dovrebbe essere un avversario “agevole” avendolo battuto già ad Acapulco sulla superficie del britannico ma Cam sa rendere le partite molto sporche, e da questo punto di vista non abbiamo ancora visto Rafa- fa un certo effetto scriverlo- come se la cava.

 3
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+1: MarcoP, walden, Marco M.
Harlan (Guest) 17-04-2026 08:18

Anzi un ceko e uno slovakko

 2
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Harlan (Guest) 17-04-2026 08:17

Due ceki di seconda linea ai quarti…

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