ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Flavio Cobolli a Monaco (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
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ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna · 18 Aprile 2026
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⛅
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15°C
Parzialmente soleggiato · Picco 23°C
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|CIELO
|Molto buono
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
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08:00
☀
14°
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09:00
☀
16°
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10:00
☀
17°
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11:00
☀
19°
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12:00
⛅
21°
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13:00
⛅
22°
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14:00
⛅
23°
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15:00
⛅
23°
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16:00
☁
23°
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17:00
☁
22°
🎾 Programma del giorno — 18 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
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Semi
☀ Giornata ideale
🎾 Semifinali
🏀 Terra Rossa
Pista Rafa Nadal – ore 13:30
Andrey Rublev vs Hamad Medjedovic
Il match deve ancora iniziare
Rafael Jodar vs Arthur Fils (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Pierre-Hugues Herbert / Andrea Vavassori vs Romain Arneodo / Marc Polmans
Il match deve ancora iniziare
Pista Andres Gimeno – ore 12:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Adam Pavlasek / Patrik Rikl (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
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ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania · 18 Aprile 2026
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☀
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6°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 20°C
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|CIELO
|Variabile ma buono
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Rossa
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TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
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08:00
☀
5°
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09:00
☀
7°
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10:00
☀
9°
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11:00
⛅
12°
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12:00
☁
15°
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13:00
☁
17°
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14:00
☁
20°
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15:00
☁
20°
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16:00
⛅
20°
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17:00
⛅
20°
🎾 Programma del giorno — 18 Aprile
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🎾
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ATP Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
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Semi
⛅ Variabile ma stabile
🎾 Semifinali
🏀 Terra Rossa
Center Court – ore 11:00
Orlando Luz / Rafael Matos vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Munich
Orlando Luz / Rafael Matos
7
3
8
Theo Arribage / Albano Olivetti
5
6
10
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Arribage / Olivetti
1-0
1-1
df
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
df
3-5
4-5
5-5
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
9-7
9-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
3-5 → 3-6
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
1-3 → 1-4
O. Luz / Matos
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
ace
0-2 → 0-3
O. Luz / Matos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 0-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Luz / Matos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
T. Arribage / Olivetti
5-5 → 6-5
O. Luz / Matos
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
4-5 → 5-5
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
df
4-4 → 4-5
O. Luz / Matos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
O. Luz / Matos
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-1 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-1 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
0-0 → 0-1
Alexander Zverev vs Flavio Cobolli (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Alex Molcan vs Ben Shelton (Non prima 15:00)
Il match deve ancora iniziare
L’ha portato tutt’e due le volte al tie break. Non siamo proprio così a 0. Certo, è dura.
Molto dura per Cobolli oggettivamente. Speriamo peró ne esca una bella partita.
@ Tiger Jack (#4595123)
Cobolli al momento è ancora troppo “leggerino”per competere coi migliori .
Può migliorare, ma la sua struttura fisica secondo me non gli permetterà mai di essere tra i migliori.
Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti
Per Flavio è durissima, anche considerando il fatto che Zverev è campione in carica, gioca in casa e a Monaco ha fatto sempre benissimo.
La vera crescita passa per queste partite qui. Un match ben combattuto sarebbe giá cosa molto buona anche perdendo.
Nell’ altra semifinale Shelton pur favorito non avrà vita facile con Molcan che sta giocando divinamente.
In Spagna Fils batterà Jodar. Rublev invece rischia col talento serbo che questa settimana sembra aver dimenticato le sue continue grane fisiche.
Il Cobbb sontuoso di ieri se la gioca alla pari con PerticOne
Zverev ha il “dovere” di vincere perché è gioca in casa e perché non ci sono i top-2…
…invece Cobbo può giocare con la mente libera ed il braccio sciolto: non ha nulla da perdere (ma tutto da guadagnare) contro il #3 ATP.
E ce la può fare…
…dajè FLAVIÈ!!!
Forza Flavio, abbatti il teutonico
Forza COBBO, siamo tutti con te!