Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Barcellona e Monaco di Baviera: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. In campo Flavio Cobolli a Monaco (LIVE)

18/04/2026 11:03 9 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Patrick Boren
ATP 500 Barcellona
Barcellona, Spagna  ·  18 Aprile 2026
15°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 23°C
CIELO Molto buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
19°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
23°
16:00
23°
17:00
22°
🎾  Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
☀  Giornata ideale
🎾  Semifinali
🏀  Terra Rossa

Pista Rafa Nadal – ore 13:30
Andrey Rublev RUS vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Rafael Jodar ESP vs Arthur Fils FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Pierre-Hugues Herbert FRA / Andrea Vavassori ITA vs Romain Arneodo MON / Marc Polmans AUS

Il match deve ancora iniziare





Pista Andres Gimeno – ore 12:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Adam Pavlasek CZE / Patrik Rikl CZE (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare
ATP 500 Monaco di Baviera
Monaco di Baviera, Germania  ·  18 Aprile 2026
6°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 20°C
CIELO Variabile ma buono
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Rossa
TERRA ROSSA
Previsioni ora per ora — 18 Aprile
08:00
09:00
10:00
11:00
12°
12:00
15°
13:00
17°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
20°
17:00
20°
🎾  Programma del giorno — 18 Aprile
🎾
ATP Singles · Tabellone Principale
Semifinali · Semifinals
Semi
⛅  Variabile ma stabile
🎾  Semifinali
🏀  Terra Rossa

Center Court – ore 11:00
Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Munich
Orlando Luz / Rafael Matos
7
3
8
Theo Arribage / Albano Olivetti
5
6
10
Vincitore: Arribage / Olivetti
Mostra dettagli

Alexander Zverev GER vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Ben Shelton USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

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😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Di Passaggio 18-04-2026 11:59

Scritto da Tiger Jack
Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti

L’ha portato tutt’e due le volte al tie break. Non siamo proprio così a 0. Certo, è dura.

 9
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Silvy__89 (Guest) 18-04-2026 11:28

Molto dura per Cobolli oggettivamente. Speriamo peró ne esca una bella partita.

 8
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Momo (Guest) 18-04-2026 10:43

@ Tiger Jack (#4595123)
Cobolli al momento è ancora troppo “leggerino”per competere coi migliori .
Può migliorare, ma la sua struttura fisica secondo me non gli permetterà mai di essere tra i migliori.

 7
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Tiger Jack (Guest) 18-04-2026 10:22

Cobolli ha 0% di probabilità di vincere, dobbiamo essere realisti

 6
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OspiteSgradito (Guest) 18-04-2026 09:33

Per Flavio è durissima, anche considerando il fatto che Zverev è campione in carica, gioca in casa e a Monaco ha fatto sempre benissimo.
La vera crescita passa per queste partite qui. Un match ben combattuto sarebbe giá cosa molto buona anche perdendo.
Nell’ altra semifinale Shelton pur favorito non avrà vita facile con Molcan che sta giocando divinamente.

In Spagna Fils batterà Jodar. Rublev invece rischia col talento serbo che questa settimana sembra aver dimenticato le sue continue grane fisiche.

 5
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Harlan (Guest) 18-04-2026 09:32

Il Cobbb sontuoso di ieri se la gioca alla pari con PerticOne

 4
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JannikUberAlles 18-04-2026 08:52

Zverev ha il “dovere” di vincere perché è gioca in casa e perché non ci sono i top-2…

…invece Cobbo può giocare con la mente libera ed il braccio sciolto: non ha nulla da perdere (ma tutto da guadagnare) contro il #3 ATP.

E ce la può fare…

…dajè FLAVIÈ!!!

 3
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Nike (Guest) 18-04-2026 08:32

Forza Flavio, abbatti il teutonico

 2
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Giuliano da Viareggio (Guest) 18-04-2026 08:24

Forza COBBO, siamo tutti con te!

 1
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