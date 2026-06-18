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ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Tommy Paul ritrova il suo Queen’s: battuto Van de Zandschulp, ai quarti sfiderà Davidovich Fokina

18/06/2026 18:55 36 commenti
Tommy Paul nella foto - Foto Getty Images
Tommy Paul nella foto - Foto Getty Images

Tommy Paul continua a confermare il suo feeling speciale con il Queen’s Club. L’americano ha raggiunto i quarti di finale dell’HSBC Championships di Londra, superando al secondo turno Botic van de Zandschulp con il punteggio di 7-6(5) 6-3.

Per Paul si tratta della settima vittoria consecutiva nel torneo ATP 500 londinese sull’erba. Il 29enne statunitense aveva conquistato il titolo al Queen’s nel 2024, prima di essere costretto a saltare l’edizione successiva a causa di un infortunio addominale.

Il rientro nel torneo è stato subito positivo. Dopo un avvio incerto, con il servizio perso nel game iniziale, Paul ha saputo rimettere ordine nel suo tennis e gestire un primo set molto nervoso, nel quale ci sono stati complessivamente quattro break.

Il momento decisivo è arrivato al tie-break. L’ottava testa di serie ha alzato il livello proprio quando serviva, giocando con maggiore lucidità e conquistando il primo parziale per 7 punti a 5.

Nel secondo set Paul ha preso il controllo della partita. Più solido da fondo campo, più efficace nei momenti importanti e capace di trovare vincenti di grande qualità, l’americano ha chiuso 6-3, completando una vittoria importante in vista della parte più calda del torneo.

Al termine dell’incontro, Paul ha spiegato di essersi concentrato soprattutto sul proprio tennis: “Pensavo soltanto alla mia parte di campo, senza preoccuparmi troppo dell’avversario”.

Lo statunitense ha poi analizzato il match dal punto di vista tecnico: “Ho cercato di mettere più prime possibile. Penso che avrei potuto farlo meglio oggi. Non credo che abbiamo giocato tanti punti chiusi a rete: ci sono stati molti scambi da fondo, ma il livello dei colpi è stato buono”.

Il dato storico conferma il rapporto speciale tra Paul e il Queen’s. L’americano ha ora un bilancio di 9 vittorie e 2 sconfitte nel torneo londinese, dove nel 2024 aveva battuto cinque giocatori top 50 nel suo percorso verso il titolo.

Il Queen’s sembra esaltare alcune delle qualità migliori del suo tennis: rapidità negli spostamenti, solidità da fondo, capacità di cambiare direzione e una buona lettura delle situazioni sull’erba.

Ai quarti di finale Paul affronterà Alejandro Davidovich Fokina, quarta testa di serie del torneo, che ha superato con autorità Corentin Moutet con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 39 minuti.

Lo spagnolo ha confermato il suo dominio nei confronti diretti con il francese, portandosi sul 3-0 nella serie. Davidovich Fokina aveva già battuto Moutet ad Amburgo il mese scorso e anche sull’erba londinese è riuscito a neutralizzare le variazioni dell’avversario.

“Ci conosciamo molto bene, quindi è difficile giocare contro un amico”, ha spiegato Davidovich Fokina. “È un giocatore molto complicato. Non sai mai quale sarà il colpo successivo. Oggi le condizioni erano più calde, ma sapevo che dovevo restare concentrato su me stesso”.

La sfida tra Paul e Davidovich Fokina promette grande intensità. Da una parte l’americano, campione del Queen’s nel 2024 e nuovamente a suo agio sull’erba londinese; dall’altra lo spagnolo, giocatore imprevedibile, atletico e capace di accendere il match con soluzioni improvvise.

Paul arriva ai quarti con fiducia e con una striscia positiva importante. Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, il ritorno al Queen’s sta confermando quanto questo torneo rappresenti per lui una tappa speciale della stagione.

Il percorso verso Wimbledon passa anche da qui. E Paul, ancora una volta, sta dimostrando che sull’erba del Queen’s riesce a esprimere alcune delle versioni migliori del suo tennis.

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  18 Giugno 2026

21°C
Nuvole intermittenti e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
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Andamento della giornata — 18 Giugno
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
26°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
29°
18:00
28°
21:00
25°
✅  Caldo ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 500 R2
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

heristo-arena – ore 11:30
Fabian Marozsan HUN vs Taylor Fritz USA

ATP Halle
Fabian Marozsan
2
4
Taylor Fritz [5]
6
6
Vincitore: Fritz
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Ben Shelton USA vs Ethan Quinn USA

ATP Halle
Ben Shelton [3]
6
5
6
Ethan Quinn
4
7
4
Vincitore: Shelton
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Alexander Zverev GER vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 15:30)

ATP Halle
Alexander Zverev [1]
6
7
Yannick Hanfmann
3
6
Vincitore: Zverev
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Raphael Collignon BEL vs Mattia Bellucci ITA

ATP Halle
Raphael Collignon
4
6
6
Mattia Bellucci
6
4
3
Vincitore: Collignon
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Schauinsland-Reisen Court – ore 13:00
Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA vs Sadio Doumbia FRA / Marc Polmans AUS

ATP Halle
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
6
7
Sadio Doumbia / Marc Polmans
4
6
Vincitore: Altmaier / Fonseca
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Robert Galloway USA / John Peers AUS vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER

ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
6
7
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
3
6
Vincitore: Galloway / Peers
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Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

ATP Halle
Robert Cash / JJ Tracy [4]
4
4
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
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🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  18 Giugno 2026

18°C
Nuvole intermittenti e asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata, poi sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 18 Giugno
08:00
18°
09:00
19°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
25°
15:00
26°
17:00
27°
21:00
23°
✅  Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 500 R2
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Corentin Moutet FRA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

ATP London
Corentin Moutet
4
3
Alejandro Davidovich Fokina [4]
6
6
Vincitore: Davidovich Fokina
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Tommy Paul USA vs Botic van de Zandschulp NED

ATP London
Tommy Paul [8]
7
6
Botic van de Zandschulp
6
3
Vincitore: Paul
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Rinky Hijikata AUS vs Jiri Lehecka CZE

ATP London
Rinky Hijikata
4
7
7
Jiri Lehecka [2]
6
5
6
Vincitore: Hijikata
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Hamad Medjedovic SRB vs Ugo Humbert FRA

ATP London
Hamad Medjedovic
0
6
6
0
Ugo Humbert
0
2
7
0
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Court 1 – ore 13:00
Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP London
Yuki Bhambri / Michael Venus
4
5
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
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Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Luke Johnson GBR / Jan Zielinski POL

ATP London
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
6
6
Luke Johnson / Jan Zielinski
4
4
Vincitore: Harrison / Skupski
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Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

ATP London
Constantin Frantzen / Robin Haase
3
6
7
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
1
10
Vincitore: Cash / Glasspool
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36 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Groucho (Guest) 18-06-2026 19:41

Scritto da Supporter dei poeti estinti
Sto aspettando con ansia le dichiarazioni di Groucho..la più probabile è che stava preparando Wimbledon..

Eh no, stavolta no

 36
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-1: Detuqueridapresencia
Groucho (Guest) 18-06-2026 19:39

Scritto da Giambitto
Si è completamente disunito. Improvvisamente. Stava giocando da dio come contro Fritz e Bublik. Inspiegabile.

Invece è spiegabilissimo. Collignon ha dato dei biglietti omaggio a una sua amica, che ha un bimbo di pochi mesi, facendoli sedere proprio in prima fila. I tennisti del circuito hanno capito che l’unica arma di distrazione di Bellucci è il pianto di un neonato

 35
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-1: Detuqueridapresencia
Supporter dei poeti estinti (Guest) 18-06-2026 19:35

Sto aspettando con ansia le dichiarazioni di Groucho..la più probabile è che stava preparando Wimbledon..

 34
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MAURO (Guest) 18-06-2026 19:26

Scritto da Groucho
Povero Collignon…

Collignon ti dedica una bella…..
AHAHAHAHAHAHAHAH

 33
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-1: Detuqueridapresencia
Giambitto (Guest) 18-06-2026 19:17

Collignon nelle ultime 13 partite le aveva prese solo da Ruud e da uno scatenato Arnaldi. Appena Bellucci è calato lui è venuto fuori. Tennista in grande crescita.

 32
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Giambitto (Guest) 18-06-2026 19:12

Si è completamente disunito. Improvvisamente. Stava giocando da dio come contro Fritz e Bublik. Inspiegabile.

 31
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OspiteSgradito (Guest) 18-06-2026 19:07

Mattia cerca troppi colpi ai limiti dells fisica.
E fioccano pasticci.
In certe situazioni di punteggio sarebbe meglio costruite il punto con oculatezza, ma capisco che stride col suo bel gioco.

 30
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NonSoloSinner (Guest) 18-06-2026 19:03

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da Fanny

Scritto da italo

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da walden

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Ipotesi interessante, ma il periodo sull’erba andrebbe allungato di una settimana, perchè un 500 la settimana successiva al RG sarebbe altrettanto disertato. Con 4 settimane + W, si avrebbero due 500 sfalsati (ed uno potrebbe diventare un Master), si dovrebbero aggiungere uno o due (nel caso rimanessero 2 500) 250, e la stagione sull’erba diventerebba più significativa, magari ripristinando Newport

fatevi i conti e vi renderete che è impossibile… due settimane dopo Wimbledon già si giocano gli open canadesi… al più creare un doppio binario e far giocare 250 e 500 anche quando si giocano slam e 1000

La mia proposta, che ho già descritto più volte è di inserire una mini stagione erbivora dopo l’australian open.
australia, sudafrica e India hanno i campi in erba.. e nella terza settimana fare il master 1000 in arabia.
invece che sul cemento farlo sui prati…i soldi non gli mancano per ingaggiare giardinieri e mettere su una struttura all’altezza

vorrei vedere in che condizioni sarebbero i manti erbosi in india…

Come quelli di terra sudamericani
Buoni nemmeno per le cipolle

Buenos Aires, da quel che ho letto, un paio di anni e diventa addirittura un 500 da erba… che poi io sono favorevole, magari pochi lo sanno ma sino agli anni settanta tre slam su quattro si giocavano su erba… poi sono arrivati gli americani con il cemento ed hanno rovinato tutto

 29
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Giambitto (Guest) 18-06-2026 18:56

La commentatrice gliela mandata, game importante speriamo non abbia tensione: primo doppio fallo e poi rottura prolungata e set.

 28
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NonSoloSinner (Guest) 18-06-2026 18:52

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da pablito
Cosa inventerà oggi Mutè contro ADF ?
Comunque Queen’s in versione davvero “minimal”…

sicuramente Halle ha un montepremi più alto, ma il Queens è il Queens e si gioca a Londra, a due passi da Wimbledon.. per logica tutti dovre

dovrebbero preferire il Queens, poi non sarà per soldi, ma per denaro

 27
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Stefan Navratil (Guest) 18-06-2026 18:52

Ma solo a me Collignon sta veramente sulle scatole? Mi sembra un gran montato e non è neanche francese! 😉

 26
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NonSoloSinner (Guest) 18-06-2026 18:51

Scritto da pablito
Cosa inventerà oggi Mutè contro ADF ?
Comunque Queen’s in versione davvero “minimal”…

sicuramente Halle ha un montepremi più alto, ma il Queens è il Queens e si gioca a Londra, a due passi da Wimbledon.. per logica tutti dovre

 25
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Detuqueridapresencia 18-06-2026 18:38

Scritto da Fanny

Scritto da italo

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da walden

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Ipotesi interessante, ma il periodo sull’erba andrebbe allungato di una settimana, perchè un 500 la settimana successiva al RG sarebbe altrettanto disertato. Con 4 settimane + W, si avrebbero due 500 sfalsati (ed uno potrebbe diventare un Master), si dovrebbero aggiungere uno o due (nel caso rimanessero 2 500) 250, e la stagione sull’erba diventerebba più significativa, magari ripristinando Newport

fatevi i conti e vi renderete che è impossibile… due settimane dopo Wimbledon già si giocano gli open canadesi… al più creare un doppio binario e far giocare 250 e 500 anche quando si giocano slam e 1000

La mia proposta, che ho già descritto più volte è di inserire una mini stagione erbivora dopo l’australian open.
australia, sudafrica e India hanno i campi in erba.. e nella terza settimana fare il master 1000 in arabia.
invece che sul cemento farlo sui prati…i soldi non gli mancano per ingaggiare giardinieri e mettere su una struttura all’altezza

vorrei vedere in che condizioni sarebbero i manti erbosi in india…

Come quelli di terra sudamericani

Buoni nemmeno per le cipolle

 24
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Detuqueridapresencia 18-06-2026 18:37

Scritto da robdes12
Per adesso Mattia sta giocando alla grande. Se questo livello dura penso che la partita potrebbe finire in due set rapidi.

Del resto Mattia è un Asso di Erba molto Rho Busto

Questo calembour piacerà ai lombardi

 23
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Fanny (Guest) 18-06-2026 18:13

Scritto da italo

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da walden

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Ipotesi interessante, ma il periodo sull’erba andrebbe allungato di una settimana, perchè un 500 la settimana successiva al RG sarebbe altrettanto disertato. Con 4 settimane + W, si avrebbero due 500 sfalsati (ed uno potrebbe diventare un Master), si dovrebbero aggiungere uno o due (nel caso rimanessero 2 500) 250, e la stagione sull’erba diventerebba più significativa, magari ripristinando Newport

fatevi i conti e vi renderete che è impossibile… due settimane dopo Wimbledon già si giocano gli open canadesi… al più creare un doppio binario e far giocare 250 e 500 anche quando si giocano slam e 1000

La mia proposta, che ho già descritto più volte è di inserire una mini stagione erbivora dopo l’australian open.
australia, sudafrica e India hanno i campi in erba.. e nella terza settimana fare il master 1000 in arabia.
invece che sul cemento farlo sui prati…i soldi non gli mancano per ingaggiare giardinieri e mettere su una struttura all’altezza

vorrei vedere in che condizioni sarebbero i manti erbosi in india…

 22
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Detuqueridapresencia 18-06-2026 18:11

Scritto da JeiBi
Ossignur, se vince la fokina poi chi lo sente MAURO?? C’ho paura c’ho…

Ha vinto f…k-ina

 21
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italo (Guest) 18-06-2026 17:46

Scritto da robdes12
Per adesso Mattia sta giocando alla grande. Se questo livello dura penso che la partita potrebbe finire in due set rapidi.

è da un pò che gioca su una nuvola, se ne rende conto pure lui visto che ha un sorrisone stampato in faccia che negli anni precedenti non gli avevo mai visto.
mi piacerebbe vederlo con Zverev se riesce a fare match pari..

 20
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+1: Detuqueridapresencia
italo (Guest) 18-06-2026 17:44

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da walden

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Ipotesi interessante, ma il periodo sull’erba andrebbe allungato di una settimana, perchè un 500 la settimana successiva al RG sarebbe altrettanto disertato. Con 4 settimane + W, si avrebbero due 500 sfalsati (ed uno potrebbe diventare un Master), si dovrebbero aggiungere uno o due (nel caso rimanessero 2 500) 250, e la stagione sull’erba diventerebba più significativa, magari ripristinando Newport

fatevi i conti e vi renderete che è impossibile… due settimane dopo Wimbledon già si giocano gli open canadesi… al più creare un doppio binario e far giocare 250 e 500 anche quando si giocano slam e 1000

La mia proposta, che ho già descritto più volte è di inserire una mini stagione erbivora dopo l’australian open.
australia, sudafrica e India hanno i campi in erba.. e nella terza settimana fare il master 1000 in arabia.
invece che sul cemento farlo sui prati…i soldi non gli mancano per ingaggiare giardinieri e mettere su una struttura all’altezza

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robdes12 18-06-2026 17:44

Per adesso Mattia sta giocando alla grande. Se questo livello dura penso che la partita potrebbe finire in due set rapidi.

 18
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+1: Detuqueridapresencia
OspiteSgradito (Guest) 18-06-2026 17:23

Scritto da tinapica

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Halle QUEST’ANNO si è mangiato il circolo della Regina.
Fino all’anno scorso non c’era gara, ma in senso inverso: basti pensare dove andavano a giocare AlcarazGarfia, Berrettini, Draper, Musetti…
Quest’anno una catastrofe di infortuni si è abbattuta su chi doveva disputare il torneo londinese, lasciando indenne il tabellone tedesco.
Capita.
Spero che a Londra ne facciano tesoro e diversifichino la loro “campagna acquisti” (perché, chi più chi meno, i nomi attrattivi son tutti ingaggiati sottobanco) per il futuro.

Già a bocce ferme il Queens era sotto tono.
Tra i nomi di spicco solo Alcaraz, per ovvie ragioni, lo aveva scelto illo tempore.
E Draper. Che di spicco ha solo la provenienza.
Tutti gli altri top 10 erano ad Halle.

 17
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NonSoloSinner (Guest) 18-06-2026 16:31

Scritto da walden

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Ipotesi interessante, ma il periodo sull’erba andrebbe allungato di una settimana, perchè un 500 la settimana successiva al RG sarebbe altrettanto disertato. Con 4 settimane + W, si avrebbero due 500 sfalsati (ed uno potrebbe diventare un Master), si dovrebbero aggiungere uno o due (nel caso rimanessero 2 500) 250, e la stagione sull’erba diventerebba più significativa, magari ripristinando Newport

fatevi i conti e vi renderete che è impossibile… due settimane dopo Wimbledon già si giocano gli open canadesi… al più creare un doppio binario e far giocare 250 e 500 anche quando si giocano slam e 1000

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NonSoloSinner (Guest) 18-06-2026 16:26

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Allora dovrebbero sfasare anche Vienna e Basilea. Pechino e Tokio. O no?

Sfalsare. Dannato correttore.

Ormai tutti i 500 sono accoppiati… d’altronde il calendario atp è quello e con quasi tutti i mille a due settimane è impossibile spaiarli

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Sudtyrol (Guest) 18-06-2026 16:17

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Allora dovrebbero sfasare anche Vienna e Basilea. Pechino e Tokio. O no?

Sfalsare. Dannato correttore.

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Sudtyrol (Guest) 18-06-2026 16:16

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Allora dovrebbero sfasare anche Vienna e Basilea. Pechino e Tokio. O no?

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Sudtyrol (Guest) 18-06-2026 16:14

Scritto da tinapica

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Halle QUEST’ANNO si è mangiato il circolo della Regina.
Fino all’anno scorso non c’era gara, ma in senso inverso: basti pensare dove andavano a giocare AlcarazGarfia, Berrettini, Draper, Musetti…
Quest’anno una catastrofe di infortuni si è abbattuta su chi doveva disputare il torneo londinese, lasciando indenne il tabellone tedesco.
Capita.
Spero che a Londra ne facciano tesoro e diversifichino la loro “campagna acquisti” (perché, chi più chi meno, i nomi attrattivi son tutti ingaggiati sottobanco) per il futuro.

Beh, Halle ha avuto per anni la presenza di Roger e poi ha avuto Jannik. Se le cose fossero andate diversamente a Parigi, lo avrebbero avuto anche quest’anno.

 12
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Peter Parker 18-06-2026 15:51

Scritto da walden
Non posso seguire il match fra Moutet e Davidovich, qualcuno ha tenuto il conto dei “f..k” del francese?

Ahahahah

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JeiBi (Guest) 18-06-2026 14:06

Ossignur, se vince la fokina poi chi lo sente MAURO?? C’ho paura c’ho…

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tinapica 18-06-2026 14:05

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Halle QUEST’ANNO si è mangiato il circolo della Regina.
Fino all’anno scorso non c’era gara, ma in senso inverso: basti pensare dove andavano a giocare AlcarazGarfia, Berrettini, Draper, Musetti…
Quest’anno una catastrofe di infortuni si è abbattuta su chi doveva disputare il torneo londinese, lasciando indenne il tabellone tedesco.
Capita.
Spero che a Londra ne facciano tesoro e diversifichino la loro “campagna acquisti” (perché, chi più chi meno, i nomi attrattivi son tutti ingaggiati sottobanco) per il futuro.

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+1: MarcoP
walden 18-06-2026 13:56

Non posso seguire il match fra Moutet e Davidovich, qualcuno ha tenuto il conto dei “f..k” del francese?

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Simone (Guest) 18-06-2026 13:40

Avete notato che la quantità di tennisti tatuati (tatuaggi visibili quantomeno) è infinitamente inferiore rispetto ai calciatori?

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OspiteSgradito (Guest) 18-06-2026 13:02

Si può fare, guardando quanto accaduto nei 2 precedenti.
Certo, il Belga quest anno sta giocando molto molto bene e non mi meraviglierei di vederlo nei primi 30 tra non molto.
Mattia sta giocando in maniera convinta e audace questa fase erba, se non sbarella come talvolta gli capita il suo sogno può continuare.

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+1: MarcoP
Groucho (Guest) 18-06-2026 11:24

Povero Collignon…

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-1: Detuqueridapresencia, MarcoP, tombizzle
walden 18-06-2026 11:22

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

Ipotesi interessante, ma il periodo sull’erba andrebbe allungato di una settimana, perchè un 500 la settimana successiva al RG sarebbe altrettanto disertato. Con 4 settimane + W, si avrebbero due 500 sfalsati (ed uno potrebbe diventare un Master), si dovrebbero aggiungere uno o due (nel caso rimanessero 2 500) 250, e la stagione sull’erba diventerebba più significativa, magari ripristinando Newport

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+1: MarcoP
-1: Purple Rain
Betafasan 18-06-2026 10:56

Grande occasione oggi per Bellucci!!
FORZAAA E TESTA!

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+1: MarcoP
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 18-06-2026 10:25

@ pablito (#4639995)

Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.

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+1: Betafasan, pablito
pablito 18-06-2026 08:42

Cosa inventerà oggi Mutè contro ADF ? 😉

Comunque Queen’s in versione davvero “minimal”… 🙁

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+1: Betafasan