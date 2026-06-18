ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Tommy Paul ritrova il suo Queen’s: battuto Van de Zandschulp, ai quarti sfiderà Davidovich Fokina

Tommy Paul continua a confermare il suo feeling speciale con il Queen’s Club. L’americano ha raggiunto i quarti di finale dell’HSBC Championships di Londra, superando al secondo turno Botic van de Zandschulp con il punteggio di 7-6(5) 6-3.

Per Paul si tratta della settima vittoria consecutiva nel torneo ATP 500 londinese sull’erba. Il 29enne statunitense aveva conquistato il titolo al Queen’s nel 2024, prima di essere costretto a saltare l’edizione successiva a causa di un infortunio addominale.

Il rientro nel torneo è stato subito positivo. Dopo un avvio incerto, con il servizio perso nel game iniziale, Paul ha saputo rimettere ordine nel suo tennis e gestire un primo set molto nervoso, nel quale ci sono stati complessivamente quattro break.

Il momento decisivo è arrivato al tie-break. L’ottava testa di serie ha alzato il livello proprio quando serviva, giocando con maggiore lucidità e conquistando il primo parziale per 7 punti a 5.

Nel secondo set Paul ha preso il controllo della partita. Più solido da fondo campo, più efficace nei momenti importanti e capace di trovare vincenti di grande qualità, l’americano ha chiuso 6-3, completando una vittoria importante in vista della parte più calda del torneo.

Al termine dell’incontro, Paul ha spiegato di essersi concentrato soprattutto sul proprio tennis: “Pensavo soltanto alla mia parte di campo, senza preoccuparmi troppo dell’avversario”.

Lo statunitense ha poi analizzato il match dal punto di vista tecnico: “Ho cercato di mettere più prime possibile. Penso che avrei potuto farlo meglio oggi. Non credo che abbiamo giocato tanti punti chiusi a rete: ci sono stati molti scambi da fondo, ma il livello dei colpi è stato buono”.

Il dato storico conferma il rapporto speciale tra Paul e il Queen’s. L’americano ha ora un bilancio di 9 vittorie e 2 sconfitte nel torneo londinese, dove nel 2024 aveva battuto cinque giocatori top 50 nel suo percorso verso il titolo.

Il Queen’s sembra esaltare alcune delle qualità migliori del suo tennis: rapidità negli spostamenti, solidità da fondo, capacità di cambiare direzione e una buona lettura delle situazioni sull’erba.

Ai quarti di finale Paul affronterà Alejandro Davidovich Fokina, quarta testa di serie del torneo, che ha superato con autorità Corentin Moutet con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 39 minuti.

Lo spagnolo ha confermato il suo dominio nei confronti diretti con il francese, portandosi sul 3-0 nella serie. Davidovich Fokina aveva già battuto Moutet ad Amburgo il mese scorso e anche sull’erba londinese è riuscito a neutralizzare le variazioni dell’avversario.

“Ci conosciamo molto bene, quindi è difficile giocare contro un amico”, ha spiegato Davidovich Fokina. “È un giocatore molto complicato. Non sai mai quale sarà il colpo successivo. Oggi le condizioni erano più calde, ma sapevo che dovevo restare concentrato su me stesso”.

La sfida tra Paul e Davidovich Fokina promette grande intensità. Da una parte l’americano, campione del Queen’s nel 2024 e nuovamente a suo agio sull’erba londinese; dall’altra lo spagnolo, giocatore imprevedibile, atletico e capace di accendere il match con soluzioni improvvise.

Paul arriva ai quarti con fiducia e con una striscia positiva importante. Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, il ritorno al Queen’s sta confermando quanto questo torneo rappresenti per lui una tappa speciale della stagione.

Il percorso verso Wimbledon passa anche da qui. E Paul, ancora una volta, sta dimostrando che sull’erba del Queen’s riesce a esprimere alcune delle versioni migliori del suo tennis.

🇩🇪 ATP 500 Halle Halle, Germania · 18 Giugno 2026 ⛅ 21°C Nuvole intermittenti e caldo · Picco 29°C CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 18 Giugno 09:00 ⛅ 18° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 22° 12:00 ⛅ 24° 13:00 ⛅ 26° 14:00 ⛅ 28° 15:00 ⛅ 28° 16:00 ⛅ 29° 18:00 ⛅ 28° 21:00 ⛅ 25° ✅ Caldo ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 18 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale 2° Turno · Erba ATP 500 R2 ⛅ Nuvole intermittenti

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heristo-arena – ore 11:30

Fabian Marozsan vs Taylor Fritz



ATP Halle Fabian Marozsan Fabian Marozsan 2 4 Taylor Fritz [5] Taylor Fritz [5] 6 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Marozsan 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Marozsan 15-0 ace 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 2-3 F. Marozsan 15-15 30-15 0-3 → 1-3 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df df 2-5 → 2-6 T. Fritz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Ben Shelton vs Ethan Quinn



ATP Halle Ben Shelton [3] Ben Shelton [3] 6 5 6 Ethan Quinn Ethan Quinn 4 7 4 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Shelton 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 E. Quinn 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 3-2 → 4-2 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 B. Shelton 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 E. Quinn 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 E. Quinn 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Shelton 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 E. Quinn 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 E. Quinn 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Quinn 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Quinn 0-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 E. Quinn 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Yannick Hanfmann (Non prima 15:30)



ATP Halle Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 7 Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 3 6 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 5-3* 5*-4 ace 6*-4 6-6 → 7-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Hanfmann 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 df 15-15 40-15 4-5 → 5-5 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 Y. Hanfmann 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Zverev 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 ace 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 Y. Hanfmann 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Zverev 15-15 30-15 30-30 5-3 → 6-3 Y. Hanfmann 4-3 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 4-3 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Zverev 15-0 40-0 0-0 → 1-0

Raphael Collignon vs Mattia Bellucci



ATP Halle Raphael Collignon Raphael Collignon 4 6 6 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 4 3 Vincitore: Collignon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 M. Bellucci 15-0 30-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Bellucci 15-0 40-0 4-1 → 4-2 R. Collignon 30-0 ace 40-0 40-15 3-1 → 4-1 M. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Collignon 15-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Collignon 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Bellucci 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 R. Collignon 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Collignon 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-40 3-3 → 4-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Collignon 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Collignon 15-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Collignon 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Collignon 15-0 40-0 40-30 3-5 → 4-5 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Collignon 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-40 2-4 → 3-4 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Collignon 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 R. Collignon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Collignon 0-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Schauinsland-Reisen Court – ore 13:00

Daniel Altmaier / Joao Fonseca vs Sadio Doumbia / Marc Polmans



ATP Halle Daniel Altmaier / Joao Fonseca Daniel Altmaier / Joao Fonseca 6 7 Sadio Doumbia / Marc Polmans Sadio Doumbia / Marc Polmans 4 6 Vincitore: Altmaier / Fonseca Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 df 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 ace 5-6 → 6-6 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Altmaier / Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 S. Doumbia / Polmans 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 D. Altmaier / Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Altmaier / Fonseca 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 D. Altmaier / Fonseca 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Altmaier / Fonseca 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 5-4 → 6-4 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 30-15 40-30 5-3 → 5-4 D. Altmaier / Fonseca 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 S. Doumbia / Polmans 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Altmaier / Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Doumbia / Polmans 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Altmaier / Fonseca 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Doumbia / Polmans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Altmaier / Fonseca 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Doumbia / Polmans 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Robert Galloway / John Peers vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



ATP Halle Robert Galloway / John Peers Robert Galloway / John Peers 6 7 Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 3 6 Vincitore: Galloway / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 df 6*-4 6-6 → 7-6 R. Galloway / Peers 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 6-6 R. Galloway / Peers 0-15 15-15 15-30 30-30 4-5 J. Schnaitter / Wallner 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 R. Galloway / Peers 0-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 R. Galloway / Peers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 R. Galloway / Peers 0-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 R. Galloway / Peers 15-0 30-0 0-1 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Galloway / Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 5-3 → 6-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 R. Galloway / Peers 15-0 30-0 4-2 → 5-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 15-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Galloway / Peers 15-0 ace 40-0 ace 40-15 3-1 → 4-1 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Galloway / Peers 0-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 df 1-0 → 1-1 R. Galloway / Peers 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

Robert Cash / JJ Tracy vs Theo Arribage / Albano Olivetti



ATP Halle Robert Cash / JJ Tracy [4] Robert Cash / JJ Tracy [4] 4 4 Theo Arribage / Albano Olivetti Theo Arribage / Albano Olivetti 6 6 Vincitore: Arribage / Olivetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Cash / Tracy 0-15 df 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df 3-3 → 3-4 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 R. Cash / Tracy 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 R. Cash / Tracy 15-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 R. Cash / Tracy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Cash / Tracy 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 T. Arribage / Olivetti 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 T. Arribage / Olivetti 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 R. Cash / Tracy 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Arribage / Olivetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Cash / Tracy 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 T. Arribage / Olivetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 R. Cash / Tracy 15-0 40-15 0-0 → 1-0

🇬🇧 ATP 500 Queen’s Londra, Gran Bretagna · 18 Giugno 2026 ⛅ 18°C Nuvole intermittenti e asciutto · Picco 27°C CIELO Nuvole intermittenti per tutta la giornata, poi sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 18 Giugno 08:00 ⛅ 18° 09:00 ⛅ 19° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 21° 12:00 ⛅ 22° 13:00 ⛅ 24° 14:00 ⛅ 25° 15:00 ⛅ 26° 17:00 ⛅ 27° 21:00 ☀ 23° ✅ Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare 🎾 Programma del giorno — 18 Giugno 🎾 ATP 500 · Tabellone Principale 2° Turno · Erba ATP 500 R2 ⛅ Nuvole intermittenti

✅ Asciutto

🎾 2° Turno

🌿 Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30

Corentin Moutet vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP London Corentin Moutet Corentin Moutet 4 3 Alejandro Davidovich Fokina [4] Alejandro Davidovich Fokina [4] 6 6 Vincitore: Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Moutet 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 3-5 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 3-4 → 3-5 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 C. Moutet 0-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 1-0 → 1-1 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Tommy Paul vs Botic van de Zandschulp



ATP London Tommy Paul [8] Tommy Paul [8] 7 6 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 6 3 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. van de Zandschulp 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 ace 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Paul 0-15 df 15-15 15-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 30-0 40-0 2-0 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 1-0 → 2-0 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Paul 30-0 5-5 → 6-5 B. van de Zandschulp 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 5-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 T. Paul 15-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 T. Paul 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-40 0-0 → 0-1

Rinky Hijikata vs Jiri Lehecka



ATP London Rinky Hijikata Rinky Hijikata 4 7 7 Jiri Lehecka [2] Jiri Lehecka [2] 6 5 6 Vincitore: Hijikata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6*-5 6*-6 7-6* ace 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 5-5 R. Hijikata 15-0 30-0 ace 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Lehecka 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Lehecka 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 4-5 J. Lehecka 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 J. Lehecka 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Hijikata 0-15 15-30 30-30 1-3 → 2-3 J. Lehecka 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 J. Lehecka 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Hamad Medjedovic vs Ugo Humbert



ATP London Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 0 6 6 0 Ugo Humbert • Ugo Humbert 0 2 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 U. Humbert 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* ace 6-6 → 6-7 U. Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 U. Humbert 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 H. Medjedovic 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 5-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 U. Humbert 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 30-0 40-0 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 H. Medjedovic 30-0 40-0 4-2 → 5-2 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 H. Medjedovic 15-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 U. Humbert 15-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 U. Humbert 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 13:00

Yuki Bhambri / Michael Venus vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP London Yuki Bhambri / Michael Venus Yuki Bhambri / Michael Venus 4 5 Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4] 6 7 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Arevalo / Pavic 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 Y. Bhambri / Venus 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 Y. Bhambri / Venus 0-15 15-15 30-15 30-40 df 40-40 ace 2-2 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 2-1 → 2-2 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 30-0 ace 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 30-0 3-4 → 3-5 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Y. Bhambri / Venus 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Y. Bhambri / Venus 15-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Y. Bhambri / Venus 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Christian Harrison / Neal Skupski vs Luke Johnson / Jan Zielinski



ATP London Christian Harrison / Neal Skupski [3] Christian Harrison / Neal Skupski [3] 6 6 Luke Johnson / Jan Zielinski Luke Johnson / Jan Zielinski 4 4 Vincitore: Harrison / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Johnson / Zielinski 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 5-4 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 df 3-3 → 4-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 ace 15-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 L. Johnson / Zielinski 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Harrison / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 C. Harrison / Skupski 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 L. Johnson / Zielinski 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 C. Harrison / Skupski 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Johnson / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Harrison / Skupski 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Harrison / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Johnson / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Constantin Frantzen / Robin Haase vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

