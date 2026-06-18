ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Tommy Paul ritrova il suo Queen’s: battuto Van de Zandschulp, ai quarti sfiderà Davidovich Fokina

Tommy Paul nella foto - Foto Getty Images
Tommy Paul continua a confermare il suo feeling speciale con il Queen’s Club. L’americano ha raggiunto i quarti di finale dell’ HSBC Championships di Londra, superando al secondo turno Botic van de Zandschulp con il punteggio di 7-6(5) 6-3.
Per Paul si tratta della
settima vittoria consecutiva nel torneo ATP 500 londinese sull’erba. Il 29enne statunitense aveva conquistato il titolo al Queen’s nel 2024, prima di essere costretto a saltare l’edizione successiva a causa di un infortunio addominale.
Il rientro nel torneo è stato subito positivo. Dopo un avvio incerto, con il servizio perso nel game iniziale, Paul ha saputo rimettere ordine nel suo tennis e gestire un primo set molto nervoso, nel quale ci sono stati complessivamente quattro break.
Il momento decisivo è arrivato al tie-break. L’ottava testa di serie ha alzato il livello proprio quando serviva, giocando con maggiore lucidità e conquistando il primo parziale per
7 punti a 5.
Nel secondo set Paul ha preso il controllo della partita. Più solido da fondo campo, più efficace nei momenti importanti e capace di trovare vincenti di grande qualità, l’americano ha chiuso 6-3, completando una vittoria importante in vista della parte più calda del torneo.
Al termine dell’incontro, Paul ha spiegato di essersi concentrato soprattutto sul proprio tennis:
“Pensavo soltanto alla mia parte di campo, senza preoccuparmi troppo dell’avversario”.
Lo statunitense ha poi analizzato il match dal punto di vista tecnico:
“Ho cercato di mettere più prime possibile. Penso che avrei potuto farlo meglio oggi. Non credo che abbiamo giocato tanti punti chiusi a rete: ci sono stati molti scambi da fondo, ma il livello dei colpi è stato buono”.
Il dato storico conferma il rapporto speciale tra Paul e il Queen’s. L’americano ha ora un bilancio di 9 vittorie e 2 sconfitte nel torneo londinese, dove nel 2024 aveva battuto cinque giocatori top 50 nel suo percorso verso il titolo.
Il Queen’s sembra esaltare alcune delle qualità migliori del suo tennis: rapidità negli spostamenti, solidità da fondo, capacità di cambiare direzione e una buona lettura delle situazioni sull’erba.
Ai quarti di finale Paul affronterà Alejandro Davidovich Fokina, quarta testa di serie del torneo, che ha superato con autorità Corentin Moutet con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 39 minuti.
Lo spagnolo ha confermato il suo dominio nei confronti diretti con il francese, portandosi sul
3-0 nella serie. Davidovich Fokina aveva già battuto Moutet ad Amburgo il mese scorso e anche sull’erba londinese è riuscito a neutralizzare le variazioni dell’avversario.
“Ci conosciamo molto bene, quindi è difficile giocare contro un amico”, ha spiegato Davidovich Fokina. “È un giocatore molto complicato. Non sai mai quale sarà il colpo successivo. Oggi le condizioni erano più calde, ma sapevo che dovevo restare concentrato su me stesso”.
La sfida tra Paul e Davidovich Fokina promette grande intensità. Da una parte l’americano, campione del Queen’s nel 2024 e nuovamente a suo agio sull’erba londinese; dall’altra lo spagnolo, giocatore imprevedibile, atletico e capace di accendere il match con soluzioni improvvise.
Paul arriva ai quarti con fiducia e con una striscia positiva importante. Dopo lo stop forzato dell’anno scorso, il ritorno al Queen’s sta confermando quanto questo torneo rappresenti per lui una tappa speciale della stagione.
Il percorso verso Wimbledon passa anche da qui. E Paul, ancora una volta, sta dimostrando che sull’erba del Queen’s riesce a esprimere alcune delle versioni migliori del suo tennis.
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 18 Giugno 2026
⛅
21°C
Nuvole intermittenti e caldo · Picco 29°C
CIELO
Nuvole intermittenti per gran parte della giornata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 18 Giugno
09:00
⛅
18°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
22°
12:00
⛅
24°
13:00
⛅
26°
14:00
⛅
28°
15:00
⛅
28°
16:00
⛅
29°
18:00
⛅
28°
21:00
⛅
25°
✅ Caldo ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 500 R2
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
heristo-arena – ore 11:30
Fabian Marozsan vs Taylor Fritz
ATP Halle
Fabian Marozsan
2
4
Taylor Fritz [5]
6
6
Vincitore: Fritz
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Marozsan
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
T. Fritz
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
4-4 → 4-5
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
1-3 → 2-3
T. Fritz
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
0-2 → 0-3
T. Fritz
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
df
2-5 → 2-6
T. Fritz
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
2-4 → 2-5
F. Marozsan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
F. Marozsan
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Ben Shelton
vs Ethan Quinn
ATP Halle
Ben Shelton [3]
6
5
6
Ethan Quinn
4
7
4
Vincitore: Shelton
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Shelton
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
4-3 → 5-3
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
3-2 → 4-2
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
2-2 → 3-2
B. Shelton
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
ace
40-A
0-1 → 0-2
E. Quinn
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Shelton
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
5-6 → 5-7
E. Quinn
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
B. Shelton
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-5 → 5-5
B. Shelton
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
B. Shelton
15-0
ace
15-15
30-15
ace
40-15
ace
ace
1-2 → 2-2
E. Quinn
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
3-4 → 4-4
E. Quinn
0-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
2-2 → 2-3
B. Shelton
15-0
ace
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
E. Quinn
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Alexander Zverev
vs Yannick Hanfmann (Non prima 15:30)
ATP Halle
Alexander Zverev [1]
6
7
Yannick Hanfmann
3
6
Vincitore: Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
ace
4-3*
5-3*
5*-4
ace
6*-4
6-6 → 7-6
Y. Hanfmann
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
Y. Hanfmann
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-1 → 1-2
A. Zverev
0-15
0-30
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Hanfmann
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
2-2 → 3-2
Raphael Collignon
vs Mattia Bellucci
ATP Halle
Raphael Collignon
4
6
6
Mattia Bellucci
6
4
3
Vincitore: Collignon
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Collignon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
R. Collignon
15-0
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Collignon
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Collignon
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
40-40
3-3 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bellucci
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
R. Collignon
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-40
2-4 → 3-4
M. Bellucci
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
R. Collignon
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 2-3
M. Bellucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 1-3
R. Collignon
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
M. Bellucci
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Schauinsland-Reisen Court – ore 13:00
Daniel Altmaier / Joao Fonseca vs Sadio Doumbia / Marc Polmans
ATP Halle
Daniel Altmaier / Joao Fonseca
6
7
Sadio Doumbia / Marc Polmans
4
6
Vincitore: Altmaier / Fonseca
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
df
6*-4
6-5*
6-6*
7*-6
6-6 → 7-6
D. Altmaier / Fonseca
5-6 → 6-6
S. Doumbia / Polmans
5-5 → 5-6
D. Altmaier / Fonseca
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
S. Doumbia / Polmans
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
D. Altmaier / Fonseca
3-4 → 4-4
S. Doumbia / Polmans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 3-4
D. Altmaier / Fonseca
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
S. Doumbia / Polmans
2-2 → 2-3
D. Altmaier / Fonseca
15-0
ace
15-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Doumbia / Polmans
1-1 → 1-2
D. Altmaier / Fonseca
0-1 → 1-1
S. Doumbia / Polmans
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Altmaier / Fonseca
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
5-4 → 6-4
S. Doumbia / Polmans
5-3 → 5-4
D. Altmaier / Fonseca
4-3 → 5-3
S. Doumbia / Polmans
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
D. Altmaier / Fonseca
2-3 → 3-3
S. Doumbia / Polmans
2-2 → 2-3
D. Altmaier / Fonseca
15-0
15-15
df
30-15
40-15
1-2 → 2-2
S. Doumbia / Polmans
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Altmaier / Fonseca
0-1 → 1-1
S. Doumbia / Polmans
0-0 → 0-1
Robert Galloway
/ John Peers vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
ATP Halle
Robert Galloway / John Peers
6
7
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
3
6
Vincitore: Galloway / Peers
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
df
6*-4
6-6 → 7-6
R. Galloway / Peers
5-6 → 6-6
J. Schnaitter / Wallner
4-4 → 4-5
R. Galloway / Peers
0-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
R. Galloway / Peers
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
2-2 → 2-3
R. Galloway / Peers
1-2 → 2-2
J. Schnaitter / Wallner
1-1 → 1-2
R. Galloway / Peers
0-1 → 1-1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Galloway / Peers
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
ace
5-3 → 6-3
J. Schnaitter / Wallner
5-2 → 5-3
R. Galloway / Peers
4-2 → 5-2
J. Schnaitter / Wallner
4-1 → 4-2
R. Galloway / Peers
3-1 → 4-1
J. Schnaitter / Wallner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
R. Galloway / Peers
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
40-40
df
1-0 → 1-1
R. Galloway / Peers
0-0 → 1-0
Robert Cash
/ JJ Tracy vs Theo Arribage / Albano Olivetti
ATP Halle
Robert Cash / JJ Tracy [4]
4
4
Theo Arribage / Albano Olivetti
6
6
Vincitore: Arribage / Olivetti
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
4-5 → 4-6
T. Arribage / Olivetti
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-4 → 4-4
R. Cash / Tracy
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
df
3-3 → 3-4
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
R. Cash / Tracy
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
T. Arribage / Olivetti
2-1 → 2-2
T. Arribage / Olivetti
1-0 → 1-1
R. Cash / Tracy
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
4-5 → 4-6
T. Arribage / Olivetti
4-3 → 4-4
T. Arribage / Olivetti
3-2 → 3-3
T. Arribage / Olivetti
2-1 → 2-2
R. Cash / Tracy
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
1-0 → 1-1
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 18 Giugno 2026
⛅
18°C
Nuvole intermittenti e asciutto · Picco 27°C
CIELO
Nuvole intermittenti per tutta la giornata, poi sereno in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 18 Giugno
08:00
⛅
18°
09:00
⛅
19°
10:00
⛅
20°
11:00
⛅
21°
12:00
⛅
22°
13:00
⛅
24°
14:00
⛅
25°
15:00
⛅
26°
17:00
⛅
27°
21:00
☀
23°
✅ Nuvole intermittenti ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 18 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 500 R2
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
Corentin Moutet vs Alejandro Davidovich Fokina
ATP London
Corentin Moutet
4
3
Alejandro Davidovich Fokina [4]
6
6
Vincitore: Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Davidovich Fokina
3-4 → 3-5
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
C. Moutet
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
A. Davidovich Fokina
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-3 → 1-3
C. Moutet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
A. Davidovich Fokina
0-1 → 0-2
C. Moutet
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Davidovich Fokina
4-5 → 4-6
A. Davidovich Fokina
3-4 → 3-5
C. Moutet
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
A. Davidovich Fokina
2-3 → 2-4
A. Davidovich Fokina
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Moutet
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
1-0 → 1-1
C. Moutet
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Tommy Paul
vs Botic van de Zandschulp
ATP London
Tommy Paul [8]
7
6
Botic van de Zandschulp
6
3
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. van de Zandschulp
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
B. van de Zandschulp
4-2 → 4-3
T. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
T. Paul
0-15
df
15-15
15-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
B. van de Zandschulp
2-0 → 2-1
T. Paul
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
1-0 → 2-0
B. van de Zandschulp
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
3-3*
3*-4
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
B. van de Zandschulp
6-5 → 6-6
B. van de Zandschulp
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-4 → 5-5
T. Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 5-4
B. van de Zandschulp
4-3 → 4-4
B. van de Zandschulp
2-3 → 3-3
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
df
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
B. van de Zandschulp
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
0-1 → 0-2
Rinky Hijikata
vs Jiri Lehecka
ATP London
Rinky Hijikata
4
7
7
Jiri Lehecka [2]
6
5
6
Vincitore: Hijikata
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
6*-5
6*-6
7-6*
ace
7-7*
8*-7
6-6 → 7-6
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Lehecka
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
5-4 → 5-5
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Lehecka
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-2 → 3-3
R. Hijikata
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
5-5 → 6-5
J. Lehecka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-3 → 5-4
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
3-2 → 3-3
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-30
ace
2-2 → 3-2
R. Hijikata
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Hijikata
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
R. Hijikata
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
2-4 → 3-4
J. Lehecka
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 1-3
R. Hijikata
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
Hamad Medjedovic
vs Ugo Humbert
ATP London
Hamad Medjedovic
0
6
6
0
Ugo Humbert
•
0
2
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
ace
6-6 → 6-7
U. Humbert
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
U. Humbert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
4-3 → 4-4
H. Medjedovic
15-0
ace
30-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
U. Humbert
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
U. Humbert
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
U. Humbert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
U. Humbert
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
Court 1 – ore 13:00
Yuki Bhambri / Michael Venus vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP London
Yuki Bhambri / Michael Venus
4
5
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
6
7
Vincitore: Arevalo / Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / Pavic
5-6 → 5-7
Y. Bhambri / Venus
5-5 → 5-6
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Y. Bhambri / Venus
4-4 → 5-4
M. Arevalo / Pavic
4-3 → 4-4
Y. Bhambri / Venus
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
3-2 → 3-3
Y. Bhambri / Venus
0-15
15-15
30-15
30-40
df
40-40
ace
2-2 → 3-2
M. Arevalo / Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
2-1 → 2-2
Y. Bhambri / Venus
1-1 → 2-1
M. Arevalo / Pavic
1-0 → 1-1
Y. Bhambri / Venus
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / Pavic
4-5 → 4-6
Y. Bhambri / Venus
3-5 → 4-5
M. Arevalo / Pavic
3-4 → 3-5
Y. Bhambri / Venus
2-4 → 3-4
M. Arevalo / Pavic
2-3 → 2-4
Y. Bhambri / Venus
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
M. Arevalo / Pavic
1-2 → 1-3
Y. Bhambri / Venus
15-0
30-15
df
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Y. Bhambri / Venus
0-0 → 1-0
Christian Harrison
/ Neal Skupski vs Luke Johnson / Jan Zielinski
ATP London
Christian Harrison / Neal Skupski [3]
6
6
Luke Johnson / Jan Zielinski
4
4
Vincitore: Harrison / Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harrison / Skupski
5-4 → 6-4
L. Johnson / Zielinski
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-3 → 5-4
C. Harrison / Skupski
4-3 → 5-3
L. Johnson / Zielinski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
df
3-3 → 4-3
C. Harrison / Skupski
2-3 → 3-3
L. Johnson / Zielinski
2-2 → 2-3
C. Harrison / Skupski
1-2 → 2-2
L. Johnson / Zielinski
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 1-2
C. Harrison / Skupski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
15-0
ace
15-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Harrison / Skupski
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
L. Johnson / Zielinski
5-3 → 5-4
C. Harrison / Skupski
4-3 → 5-3
L. Johnson / Zielinski
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 4-3
C. Harrison / Skupski
2-3 → 3-3
L. Johnson / Zielinski
2-2 → 2-3
C. Harrison / Skupski
1-2 → 2-2
L. Johnson / Zielinski
1-1 → 1-2
C. Harrison / Skupski
0-1 → 1-1
L. Johnson / Zielinski
0-0 → 0-1
Constantin Frantzen
/ Robin Haase vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
ATP London
Constantin Frantzen / Robin Haase
3
6
7
Julian Cash / Lloyd Glasspool [2]
6
1
10
Vincitore: Cash / Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Cash / Glasspool
0-1
0-2
0-3
1-3
2-3
3-3
df
3-4
4-5
5-5
6-5
df
7-5
7-6
8-6
8-7
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Frantzen / Haase
5-1 → 6-1
J. Cash / Glasspool
5-0 → 5-1
C. Frantzen / Haase
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
4-0 → 5-0
J. Cash / Glasspool
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
3-0 → 4-0
C. Frantzen / Haase
2-0 → 3-0
J. Cash / Glasspool
30-0
ace
30-15
30-30
40-40
df
1-0 → 2-0
C. Frantzen / Haase
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / Glasspool
3-5 → 3-6
C. Frantzen / Haase
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
J. Cash / Glasspool
3-3 → 3-4
C. Frantzen / Haase
2-3 → 3-3
J. Cash / Glasspool
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
2-2 → 2-3
C. Frantzen / Haase
1-2 → 2-2
J. Cash / Glasspool
1-1 → 1-2
C. Frantzen / Haase
0-1 → 1-1
J. Cash / Glasspool
0-0 → 0-1
Eh no, stavolta no
Invece è spiegabilissimo. Collignon ha dato dei biglietti omaggio a una sua amica, che ha un bimbo di pochi mesi, facendoli sedere proprio in prima fila. I tennisti del circuito hanno capito che l’unica arma di distrazione di Bellucci è il pianto di un neonato
Sto aspettando con ansia le dichiarazioni di Groucho..la più probabile è che stava preparando Wimbledon..
Collignon ti dedica una bella…..
AHAHAHAHAHAHAHAH
Collignon nelle ultime 13 partite le aveva prese solo da Ruud e da uno scatenato Arnaldi. Appena Bellucci è calato lui è venuto fuori. Tennista in grande crescita.
Si è completamente disunito. Improvvisamente. Stava giocando da dio come contro Fritz e Bublik. Inspiegabile.
Mattia cerca troppi colpi ai limiti dells fisica.
E fioccano pasticci.
In certe situazioni di punteggio sarebbe meglio costruite il punto con oculatezza, ma capisco che stride col suo bel gioco.
Buenos Aires, da quel che ho letto, un paio di anni e diventa addirittura un 500 da erba… che poi io sono favorevole, magari pochi lo sanno ma sino agli anni settanta tre slam su quattro si giocavano su erba… poi sono arrivati gli americani con il cemento ed hanno rovinato tutto
La commentatrice gliela mandata, game importante speriamo non abbia tensione: primo doppio fallo e poi rottura prolungata e set.
dovrebbero preferire il Queens, poi non sarà per soldi, ma per denaro
Ma solo a me Collignon sta veramente sulle scatole? Mi sembra un gran montato e non è neanche francese! 😉
sicuramente Halle ha un montepremi più alto, ma il Queens è il Queens e si gioca a Londra, a due passi da Wimbledon.. per logica tutti dovre
Come quelli di terra sudamericani
Buoni nemmeno per le cipolle
Del resto Mattia è un Asso di Erba molto Rho Busto
Questo calembour piacerà ai lombardi
vorrei vedere in che condizioni sarebbero i manti erbosi in india…
Ha vinto f…k-ina
è da un pò che gioca su una nuvola, se ne rende conto pure lui visto che ha un sorrisone stampato in faccia che negli anni precedenti non gli avevo mai visto.
mi piacerebbe vederlo con Zverev se riesce a fare match pari..
La mia proposta, che ho già descritto più volte è di inserire una mini stagione erbivora dopo l’australian open.
australia, sudafrica e India hanno i campi in erba.. e nella terza settimana fare il master 1000 in arabia.
invece che sul cemento farlo sui prati…i soldi non gli mancano per ingaggiare giardinieri e mettere su una struttura all’altezza
Per adesso Mattia sta giocando alla grande. Se questo livello dura penso che la partita potrebbe finire in due set rapidi.
Già a bocce ferme il Queens era sotto tono.
Tra i nomi di spicco solo Alcaraz, per ovvie ragioni, lo aveva scelto illo tempore.
E Draper. Che di spicco ha solo la provenienza.
Tutti gli altri top 10 erano ad Halle.
fatevi i conti e vi renderete che è impossibile… due settimane dopo Wimbledon già si giocano gli open canadesi… al più creare un doppio binario e far giocare 250 e 500 anche quando si giocano slam e 1000
Ormai tutti i 500 sono accoppiati… d’altronde il calendario atp è quello e con quasi tutti i mille a due settimane è impossibile spaiarli
Sfalsare. Dannato correttore.
Allora dovrebbero sfasare anche Vienna e Basilea. Pechino e Tokio. O no?
Beh, Halle ha avuto per anni la presenza di Roger e poi ha avuto Jannik. Se le cose fossero andate diversamente a Parigi, lo avrebbero avuto anche quest’anno.
Ahahahah
Ossignur, se vince la fokina poi chi lo sente MAURO?? C’ho paura c’ho…
Halle QUEST’ANNO si è mangiato il circolo della Regina.
Fino all’anno scorso non c’era gara, ma in senso inverso: basti pensare dove andavano a giocare AlcarazGarfia, Berrettini, Draper, Musetti…
Quest’anno una catastrofe di infortuni si è abbattuta su chi doveva disputare il torneo londinese, lasciando indenne il tabellone tedesco.
Capita.
Spero che a Londra ne facciano tesoro e diversifichino la loro “campagna acquisti” (perché, chi più chi meno, i nomi attrattivi son tutti ingaggiati sottobanco) per il futuro.
Non posso seguire il match fra Moutet e Davidovich, qualcuno ha tenuto il conto dei “f..k” del francese?
Avete notato che la quantità di tennisti tatuati (tatuaggi visibili quantomeno) è infinitamente inferiore rispetto ai calciatori?
Si può fare, guardando quanto accaduto nei 2 precedenti.
Certo, il Belga quest anno sta giocando molto molto bene e non mi meraviglierei di vederlo nei primi 30 tra non molto.
Mattia sta giocando in maniera convinta e audace questa fase erba, se non sbarella come talvolta gli capita il suo sogno può continuare.
Povero Collignon…
Ipotesi interessante, ma il periodo sull’erba andrebbe allungato di una settimana, perchè un 500 la settimana successiva al RG sarebbe altrettanto disertato. Con 4 settimane + W, si avrebbero due 500 sfalsati (ed uno potrebbe diventare un Master), si dovrebbero aggiungere uno o due (nel caso rimanessero 2 500) 250, e la stagione sull’erba diventerebba più significativa, magari ripristinando Newport
Grande occasione oggi per Bellucci!!
FORZAAA E TESTA!
@ pablito (#4639995)
Halle ha ormai cannibalizzato Queen’s. I due tornei andrebbero sfalsati di due settimane, diversi giocatori li disputerebbero entrambi e ciò darebbe l’opportunità di fare un po’ più di punti ai giocatori adatti all’erba. Questo in alternativa al fantomatico ATP 1000 su erba.
Cosa inventerà oggi Mutè contro ADF ? 😉
Comunque Queen’s in versione davvero “minimal”… 🙁