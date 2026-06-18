Machac rinuncia a Wimbledon: “Il mio piede sinistro non è ancora a posto”

Ormai non si parla d’altro: forfait, ritiri, infortuni… È un periodo discretamente triste per il tennis maschile, segnato da un numero crescente di acciacchi con tanti giocatori costretti a saltare alcuni degli appuntamenti più importanti della stagione. Oltre a quello dolorosissimo per gli appassionati italiani di Lorenzo Musetti, ieri è arrivata la conferma del forfait di Sebastian Korda a Wimbledon. Era nell’aria, visto che talentuoso ma assai fragile tennista statunitense è fermo dalla sconfitta patita a Miami contro Landaluce, per problemi alla schiena. Il figlio dell’ex campione degli Australian Open Petr non giocherà i Championships per il secondo anno consecutivo. Dopo aver vinto il terzo titolo in carriera Delrey Beach, Korda stenta a trovare una condizione e salute abbastanza stabile da permettergli di esprimere il suo miglior tennis. La speranza è di rivederlo negli USA la prossima estate.

È di oggi l’annuncio della rinuncia a Wimbledon anche di Tomas Machac per colpa dell’infortunio al piede sinistro che lo tormenta da tempo. Il ceco ha giocato su terra battuta già avvertendo dei fastidi, apparsi evidenti nella sconfitta sofferta al secondo turno a Roland Garros per mano del futuro campione del torneo Alexander Zverev. Per Machac quest’anno nessun match sull’erba, ed è una disdetta poiché il suo gioco aggressivo e in grande anticipo può essere assai temibile sui prati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomas Machac (@tomas_machac)

Machac ha affidato ai social un messaggio rivolto ai sui tifosi. “Brutte notizie questa sera. Purtroppo la lesione al piede sinistro non è guarita a sufficienza e sono costretto a rinunciare a Wimbledon. È un momento difficile e deludente, ma sto facendo tutto il possibile per tornare in campo durante la stagione americana di quest’estate. Grazie a tutti per il vostro sostegno. Ci vediamo presto.”

A sostituirlo nel main draw di Wimbledon sarà Jesper De Jong, protagonista di un ottimo Roland Garros, dove da lucky loser ha raggiunto gli ottavi di finale.

Mario Cecchi