Zverev continua la corsa ad Halle: battuto Hanfmann, ora possibile sfida con Bellucci

Alexander Zverev prosegue senza scosse il suo adattamento all’erba. Il tedesco, fresco campione del Roland Garros, ha raggiunto i quarti di finale del Terra Wortmann Open di Halle, superando il connazionale Yannick Hanfmann con il punteggio di 6-3 7-6(4).

Il numero 3 del ranking ATP ha offerto una prova molto solida, soprattutto al servizio. In 81 minuti di gioco, Zverev non ha concesso nemmeno una palla break e ha perso soltanto tre punti su 44 con la prima di servizio, confermando quanto il colpo d’inizio gioco possa diventare decisivo sull’erba.

“Penso sia stata una partita di ottimo livello sull’erba”, ha dichiarato Zverev dopo l’incontro. “Entrambi abbiamo servito molto bene. Ho sfruttato le occasioni che ho avuto: non sono state molte, ma le ho usate bene. Ho avuto due palle break, ne ho trasformata una e poi c’è stato un altro tie-break. A volte sull’erba le partite sono così”.

Il tedesco ha gestito con grande maturità i momenti chiave. Il break ottenuto nel primo set gli ha permesso di controllare la partita, mentre nel secondo parziale Hanfmann è rimasto aggrappato al servizio fino al tie-break. Lì Zverev ha alzato il livello nei punti decisivi, chiudendo senza dover ricorrere al terzo set.

Per Zverev si tratta di un segnale importante. Dopo il trionfo di Parigi, il passaggio alla stagione sull’erba poteva nascondere insidie, sia fisiche sia mentali. Invece il campione tedesco sta mostrando una buona capacità di cambiare superficie rapidamente, mantenendo lucidità e continuità.

Ad Halle Zverev cerca il primo titolo della carriera. In passato è già arrivato due volte in finale, nel 2016 e nel 2017, ma non è mai riuscito ad alzare il trofeo. Quest’anno, da prima testa di serie e con la fiducia del primo Slam appena conquistato, l’obiettivo è chiaramente quello di andare fino in fondo.

Nei quarti di finale attende il vincente della sfida tra Raphael Collignon e Mattia Bellucci, entrambi provenienti dalle qualificazioni. Per l’azzurro, reduce dal successo su Alexander Bublik, si tratterebbe di una grande occasione per affrontare uno dei giocatori più in forma del momento.

Il tabellone di Halle ha intanto già definito un altro quarto di finale di grande fascino: Ben Shelton contro Taylor Fritz. I due americani si ritroveranno appena quattro giorni dopo la finale di Stoccarda, vinta da Shelton in tre set.

Fritz ha aperto il programma di giovedì con una vittoria convincente su Fabian Marozsan, battuto 6-2 6-4. Il numero 9 del mondo è stato quasi perfetto con la prima di servizio, vincendo il 94% dei punti quando ha messo in campo il primo colpo.

Più complicato il successo di Shelton, che ha dovuto lottare contro il connazionale Ethan Quinn. La terza testa di serie si è imposta con il punteggio di 6-4 5-7 6-4, resistendo al tentativo di rimonta dell’avversario.

Quinn ha vinto quattro game consecutivi dal 5-5 del secondo set, riaprendo la partita e alimentando la possibilità di una sorpresa. Shelton, però, ha reagito nel terzo parziale e ha chiuso con autorità, allungando a sei vittorie consecutive la sua striscia positiva.

Per Shelton si tratta del settimo quarto di finale stagionale. Il 23enne americano sta vivendo un momento di grande fiducia e arriva alla nuova sfida con Fritz forte di un bilancio favorevole negli scontri diretti: 3-1 per lui.

Il precedente più significativo resta quello di Dallas, dove Shelton aveva annullato tre championship point a Fritz prima di conquistare il titolo ATP 500. Anche pochi giorni fa, a Stoccarda, il confronto tra i due aveva confermato la nascita di una rivalità sempre più interessante.

“È un campo diverso, ma la tattica sarà simile”, ha spiegato Shelton guardando al match con Fritz. “Lui mi verrà addosso forte, come fa sempre. E lo stesso farò io con lui. Sono felice di affrontarlo di nuovo. Abbiamo una bella rivalità: tante partite molto equilibrate”.

Halle entra così nella fase più interessante del torneo. Da una parte Zverev, spinto dal pubblico di casa e dalla fiducia del Roland Garros; dall’altra il duello americano tra Shelton e Fritz, ormai diventato uno dei confronti più vivaci della stagione.

La stagione sull’erba sta già offrendo indicazioni importanti in vista di Wimbledon. Zverev conferma solidità, Shelton continua a vincere battaglie, Fritz ritrova il servizio dei giorni migliori. E sullo sfondo resta anche l’occasione per Mattia Bellucci, che potrebbe regalarsi una sfida di grande prestigio contro il campione di Parigi.





Francesco Paolo Villarico