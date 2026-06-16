Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Giugno 2026

16/06/2026 07:36 7 commenti
Jacopo Vasami classe 2007
Jacopo Vasami classe 2007

GER ATP 500 Halle – erba
R32 Bellucci ITA – Bublik KAZ Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Bellucci ITA/Kyrgios AUS – Quinn USA/Tien USA 3° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Cobolli ITA/Shelton USA – Pavlasek CZE/Vavassori ITA 4° inc. ore 11:30

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 125 Parma – terra
R32 Roca Batalla ESP – Passaro ITA Inizio 10:00

ATP Parma
Oriol Roca Batalla
0
2
Francesco Passaro [7]
30
1
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R32 Cecchinato ITA – Caniato ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Bar Biryukov RUS – Travaglia ITA 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Simakin RUS – Vasami ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Guillen Meza ECU – Bondioli ITA Inizio 10:00

ATP Parma
Alvaro Guillen Meza
0
2
Federico Bondioli
0
2
Mostra dettagli

R32 Tseng TPE – Martin Manzano ITA 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Dalla Valle ITA – Weis ITA 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



POL CH 100 Poznan – terra
R32 Kasnikowski POL – Giustino ITA Non prima 12:30

ATP Poznan
Maks Kasnikowski
0
4
Lorenzo Giustino
0
1
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R32 Ribecai ITA – Squire GER Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Brescia 125 – terra
1T Astakhova RUS – Basiletti ITA ore 10:30

WTA Brescia 125
Darya Astakhova
0
0
Noemi Basiletti
0
0
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1T Ortenzi ARG – Pace ITA 2 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

1T Monnet FRA – Trevisan ITA ore 18:00

Il match deve ancora iniziare

1T Ristic SRB – Chiesa ITA 2 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare

1T Ruggeri ITA – Bertea ROU 3 incontro dalle 10:30

Il match deve ancora iniziare



POR WTA Figueira Da Foz 125 – terra
1T Ku KOR – Stefanini ITA ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



DEU WTA 500 Berlin – erba
1T Errani ITA/Melichar-Martinez USA – Jiang CHN/Xu CHN 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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7 commenti

Il GUEst 16-06-2026 09:55

Aggiornamento Wimbledon: dal sito ufficiale si è ritirato ufficialmente Vacherot, Berrettini fuori di 1, 99.9% è dentro, mi viene in mente anche solo Rune che darà forfait, ma ce ne sono ancora un bel po’ in bilico.
Situazione qualificazioni: altro forfait di Zeppieri, è dentro ufficialmente Guerrieri, mentre Cinà e Brancaccio sono fuori di 7 e di 8 con ancora tutte le WC da scalare, hanno quindi chance di entrare

 7
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Ozzastru (Guest) 16-06-2026 09:37

Scritto da Due di picche
@ Groucho (#4639141)
Non vedo l’ora che arrivi il momento di giocare con palle nuove, me le hai consumate completamente

Ahahahah!

 6
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Betafasan 16-06-2026 09:10

Ma Paolini non ce la fa’ più a giocare?!

 5
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demorpurgo (Guest) 16-06-2026 09:05

Scritto da Groucho
Anche Kyrgios ha capito che Bellucci è il campione del futuro, così umilmente gli ha chiesto di poter giocare il doppio insieme

Ci sei rimasto male quando perfino Harpo e Chico hanno detto che Bellucci è più simpatico di te, eh? Ti capisco

 4
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Pheanes (Guest) 16-06-2026 08:30

Scritto da Due di picche
@ Groucho (#4639141)
Non vedo l’ora che arrivi il momento di giocare con palle nuove, me le hai consumate completamente

Attenzione. Non provocare il patentato pirandelliano.

 3
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+1: Detuqueridapresencia
Due di picche (Guest) 16-06-2026 08:12

@ Groucho (#4639141)

Non vedo l’ora che arrivi il momento di giocare con palle nuove, me le hai consumate completamente

 2
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+1: Detuqueridapresencia, Tennista dastrapazzo, tomasol, Il GUEst
Groucho (Guest) 16-06-2026 07:43

Anche Kyrgios ha capito che Bellucci è il campione del futuro, così umilmente gli ha chiesto di poter giocare il doppio insieme

 1
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-1: Detuqueridapresencia, brunodalla, tomasol, Il GUEst