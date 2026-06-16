Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 16 Giugno 2026
ATP 500 Halle – erba
R32 Bellucci – Bublik Inizio 11:30
R16 Bellucci /Kyrgios – Quinn /Tien 3° inc. ore 11:30
R16 Cobolli /Shelton – Pavlasek /Vavassori 4° inc. ore 11:30
CH 125 Parma – terra
R32 Roca Batalla – Passaro Inizio 10:00
R32 Cecchinato – Caniato Non prima 11:30
R32 Bar Biryukov – Travaglia 3° inc. ore 10:00
R32 Simakin – Vasami Non prima 20:00
R32 Guillen Meza – Bondioli Inizio 10:00
R32 Tseng – Martin Manzano 2° inc. ore 10:00
R32 Dalla Valle – Weis 4° inc. ore 10:00
CH 100 Poznan – terra
R32 Kasnikowski – Giustino Non prima 12:30
R32 Ribecai – Squire Inizio 11:00
WTA Brescia 125 – terra
1T Astakhova – Basiletti ore 10:30
1T Ortenzi – Pace 2 incontro dalle 10:30
1T Monnet – Trevisan ore 18:00
1T Ristic – Chiesa 2 incontro dalle 10:30
1T Ruggeri – Bertea 3 incontro dalle 10:30
WTA Figueira Da Foz 125 – terra
1T Ku – Stefanini ore 12:00
WTA 500 Berlin – erba
1T Errani /Melichar-Martinez – Jiang /Xu 2 incontro dalle 11:00
TAG: Italiani in campo
7 commenti
Aggiornamento Wimbledon: dal sito ufficiale si è ritirato ufficialmente Vacherot, Berrettini fuori di 1, 99.9% è dentro, mi viene in mente anche solo Rune che darà forfait, ma ce ne sono ancora un bel po’ in bilico.
Situazione qualificazioni: altro forfait di Zeppieri, è dentro ufficialmente Guerrieri, mentre Cinà e Brancaccio sono fuori di 7 e di 8 con ancora tutte le WC da scalare, hanno quindi chance di entrare
Ahahahah!
Ma Paolini non ce la fa’ più a giocare?!
Ci sei rimasto male quando perfino Harpo e Chico hanno detto che Bellucci è più simpatico di te, eh? Ti capisco
Attenzione. Non provocare il patentato pirandelliano.
@ Groucho (#4639141)
Non vedo l’ora che arrivi il momento di giocare con palle nuove, me le hai consumate completamente
Anche Kyrgios ha capito che Bellucci è il campione del futuro, così umilmente gli ha chiesto di poter giocare il doppio insieme