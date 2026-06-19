ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
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22°C
Nuvole e sole, molto caldo · Picco 34°C
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🔥 Molto caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 Quarti
🌿 Erba
heristo-arena – ore 11:30
Ben Shelton vs Taylor Fritz
Alexander Zverev vs Raphael Collignon (Non prima 13:30)
Daniel Altmaier vs Daniil Medvedev (Non prima 14:30)
Frances Tiafoe vs Felix Auger-Aliassime
Schauinsland-Reisen Court – ore 16:00
Flavio Cobolli / Ben Shelton vs Daniel Altmaier / Joao Fonseca
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19°C
Soleggiato e asciutto · Picco 29°C
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✅ Asciutto
🎾 Quarti
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
Alex de Minaur vs Brandon Nakashima
Hamad Medjedovic vs Ugo Humbert (Non prima 13:30)
Arthur Fery vs Francisco Cerundolo
Tommy Paul vs Alejandro Davidovich Fokina
vs Rinky Hijikata
Court 1 – ore 14:00
Harri Heliovaara / Henry Patten vs David Stevenson / Marcus Willis
TAG: ATP 500 Halle, ATP 500 Halle 2026, ATP 500 Queen's, ATP 500 Queen's 2026
1 commento
In attesa dell’ arrivo dei big 2 , Zverev cerca di vincere più tornei possibili perché al loro arrivo non ci sarà più trippa per gatti.
Tanto Zverev è abituato a giocare tutti i tornei e per lui questo non è affatto un problema, come farà.