ATP 500 ATP, Copertina

ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

19/06/2026 07:56 1 commento
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  19 Giugno 2026

22°C
Nuvole e sole, molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente durante il programma; temporali solo in tarda serata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 19 Giugno
09:00
23°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
31°
13:00
32°
14:00
34°
15:00
33°
16:00
33°
18:00
32°
21:00
28°
⚠  Allerta calore estremo dalle 11:00 alle 19:00 CEST
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
ATP 500 QF
☀  Sole e nubi
🔥  Molto caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  Quarti
🌿  Erba

heristo-arena – ore 11:30
Ben Shelton USA vs Taylor Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Raphael Collignon BEL (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Daniil Medvedev RUS (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Frances Tiafoe USA vs Felix Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare




Schauinsland-Reisen Court – ore 16:00
Flavio Cobolli ITA / Ben Shelton USA vs Daniel Altmaier GER / Joao Fonseca BRA
Il match deve ancora iniziare






🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  19 Giugno 2026

19°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 19 Giugno
08:00
20°
09:00
21°
10:00
23°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
28°
16:00
29°
18:00
27°
21:00
23°
✅  Sole e nessuna pioggia indicata: quarti su erba regolari
🎾  Programma del giorno — 19 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Erba
ATP 500 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Alex de Minaur AUS vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Ugo Humbert FRA (Non prima 13:30)

ATP London
Hamad Medjedovic
0
6
6
0
Ugo Humbert
0
2
7
0
Mostra dettagli

Arthur Fery GBR vs Francisco Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

Tommy Paul USA vs Alejandro Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

it vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 14:00
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

Peter Parker 19-06-2026 08:57

In attesa dell’ arrivo dei big 2 , Zverev cerca di vincere più tornei possibili perché al loro arrivo non ci sarà più trippa per gatti.
Tanto Zverev è abituato a giocare tutti i tornei e per lui questo non è affatto un problema, come farà.

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