Nagal furioso dopo la squalifica a Poznan: “Perché i giocatori pagano e gli arbitri no?” (Video)

Sumit Nagal ha acceso il dibattito sui social dopo la squalifica subita al Challenger di Poznan. Il tennista indiano, 28 anni, oggi numero 277 del mondo ma in passato capace di salire fino alla posizione numero 68 del ranking ATP, è stato escluso dal match contro Petr Brunclik dopo le proteste per una decisione molto contestata della giudice di sedia.

L’episodio ha lasciato Nagal profondamente amareggiato. Il giocatore ha pubblicato un lungo messaggio di difesa, accompagnato anche da un video, nel quale ha ricostruito quanto accaduto e ha chiesto una riflessione seria sul ruolo degli arbitri e sull’utilizzo della tecnologia nei tornei.

Il punto centrale del suo sfogo riguarda la disparità di trattamento tra giocatori e giudici di sedia. Nagal ha sottolineato come i tennisti vengano multati o penalizzati per gli errori commessi, anche quando non sono volontari, mentre gli arbitri raramente subiscono conseguenze pubbliche per decisioni sbagliate.

“I giocatori vengono sanzionati per gli errori che commettono, siano essi consapevoli o inconsapevoli. Gli errori accadono, siamo umani e lo capisco. Ma perché i giocatori ricevono sanzioni economiche quando sbagliano e i giudici di sedia no?”, ha scritto Nagal.

Il tennista indiano ha poi aggiunto un elemento economico non secondario, soprattutto nel circuito Challenger. “I giocatori hanno anche la pressione aggiuntiva di dover vincere per guadagnare denaro. Gli arbitri hanno comparativamente molta meno pressione, perché non devono vincere per essere pagati. Perché non dovrebbero assumersi alcuna pressione?”.

Parole dure, che fotografano bene il malessere di tanti giocatori lontani dai riflettori del circuito maggiore. Nei Challenger ogni partita può incidere in modo pesante su classifica, premi e programmazione. Una decisione controversa, in quel contesto, può avere conseguenze molto concrete.

Nagal ha raccontato di essersi sentito completamente impotente. Secondo la sua versione, nello stesso punto sarebbero arrivati tre errori consecutivi: nessuna chiamata di palla fuori, il rifiuto della giudice di scendere a controllare il segno e la mancata percezione del fatto che lui stesse reclamando la giocata.

Dear all, I am speaking on something that happened yesterday in Poznan, which highlights a massive flaw in our sport There are three distinct points I want to raise regarding this incident: 1) I was playing a point, where I ran towards the ball, which was clearly out – as (1/n) pic.twitter.com/u9bshGouVX — Sumit Nagal (@nagalsumit) June 16, 2026

“Oggi mi sono sentito completamente impotente e con il cuore spezzato, perché non ho nemmeno potuto difendermi. Emotivamente è stato molto difficile superare quel momento”, ha spiegato.

Il passaggio più pesante è arrivato nella ricostruzione tecnica dell’episodio: “Ho ricevuto tre decisioni errate nello stesso punto: non c’è stata la chiamata di palla fuori, l’arbitro si è rifiutata di scendere per controllare il segno e inoltre non ha visto che io stavo reclamando la giocata”.

Da qui la richiesta diretta alle istituzioni del tennis. Nagal ha chiesto a ATP e ITF di introdurre strumenti che permettano ai giocatori di difendersi meglio in situazioni simili, evitando che l’esito di una partita dipenda esclusivamente dalla valutazione umana dell’arbitro.

“Chiedo umilmente ad ATP e ITF di introdurre un cambiamento che consenta anche a noi giocatori di difenderci. Credo che nel 2026 le partite non dovrebbero dipendere soltanto dagli arbitri quando esiste la possibilità di utilizzare la tecnologia”, ha scritto.

Il caso riapre un tema molto discusso: l’uso della tecnologia nei tornei minori. Nel circuito maggiore il tennis ha fatto passi avanti importanti, tra challenge elettronico, occhio di falco e sistemi automatici di chiamata. Nei Challenger, però, la situazione resta spesso più tradizionale e legata alla presenza del giudice di sedia e dei giudici di linea.

Proprio questa differenza crea tensioni. I giocatori che competono nei Challenger lottano per punti e soldi fondamentali, ma non sempre hanno a disposizione gli stessi strumenti di tutela presenti nei grandi tornei. E quando una decisione contestata diventa decisiva, la frustrazione può esplodere.

Nagal non ha negato che gli errori possano accadere. Il punto della sua protesta non è l’infallibilità degli arbitri, ma la mancanza di responsabilità percepita. Se un giocatore viene multato per una reazione, si chiede l’indiano, perché non dovrebbe esistere un sistema di valutazione e conseguenze anche per chi dirige l’incontro?

La sua squalifica a Poznan diventa così qualcosa di più di un episodio isolato. È il simbolo di un problema più ampio: la sensazione di impotenza dei tennisti davanti a decisioni che non possono essere riviste.

Il tema è ancora più delicato sulla terra battuta, dove il controllo del segno è storicamente parte della gestione arbitrale. Se il giudice di sedia decide di non scendere o di non verificare, il giocatore può trovarsi senza strumenti reali per contestare la chiamata.

La protesta di Nagal ha quindi una portata che va oltre la rabbia del momento. Il tennista indiano ha trasformato una squalifica dolorosa in una richiesta di riforma: più tecnologia, più trasparenza e maggiore equilibrio tra responsabilità dei giocatori e responsabilità degli ufficiali di gara.

Resta da capire se ATP e ITF prenderanno posizione o se l’episodio resterà confinato alla polemica social. Ma il messaggio di Nagal è chiaro: nel tennis moderno, soprattutto nel 2026, i giocatori chiedono di non essere lasciati soli davanti a decisioni potenzialmente decisive.





Francesco Paolo Villarico