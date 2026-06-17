Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

17/06/2026 09:00 4 commenti
Aryna Sabalenka - Foto Patrick Boren
Aryna Sabalenka - Foto Patrick Boren

🇩🇪
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania  ·  17 Giugno 2026

14°C
Variabile e asciutto  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 17 Giugno
09:00
14°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
21°
14:00
22°
15:00
23°
17:00
24°
20:00
22°
22:00
21°
✅  Variabile ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA 500 R2
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Steffi Graf Stadion – ore 10:00
Donna Vekic CRO vs Alexandra Eala PHI Inizio 10:00

WTA Berlin
Donna Vekic
0
5
4
0
Alexandra Eala
0
7
6
0
Vincitore: Eala
Mostra dettagli

(3) Jessica Pegula USA vs Katerina Siniakova CZE

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs (5) Coco Gauff USA Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:00
Elise Mertens BEL vs Nikola Bartunkova CZE Inizio 10:00

WTA Berlin
Elise Mertens
0
1
4
0
Nikola Bartunkova
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
Mostra dettagli

Anastasia Detiuc CZE / Irina Khromacheva RUS vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

WTA Berlin
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0
2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0
3
Mostra dettagli

Isabelle Haverlag NED / Ingrid Martins BRA vs Ulrikke Eikeri NOR / Quinn Gleason USA

Il match deve ancora iniziare

Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR vs (2) Elise Mertens BEL / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna  ·  17 Giugno 2026

🌧
16°C
Rovesci al mattino e nel pomeriggio  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso, con schiarite nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Rovesci alle 08:00-09:00, poi possibili alle 14:00 e 16:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 17 Giugno
08:00
🌧
17°
09:00
🌧
18°
10:00
19°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
20°
14:00
🌧
21°
16:00
🌧
21°
17:00
22°
20:00
20°
⚠  Rovesci su erba: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
WTA 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
WTA 250 R2
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 11:30
Dayana Yastremska UKR vs Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS vs Qinwen Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs (3) Emma Navarro USA Inizio 11:00

WTA Nottingham
Yuliia Starodubtseva
30
3
Emma Navarro [3]
15
3
Mostra dettagli

Katie Volynets USA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Eudice Chong HKG / Magali Kempen BEL vs (2) Shuko Aoyama JPN / (2) Hao-Ching Chan TPE Inizio 11:00

WTA Nottingham
Eudice Chong / Magali Kempen
30
2
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan [2]
30
3
Mostra dettagli

(3) Aldila Sutjiadi INA / (3) Janice Tjen INA vs Ann Li USA / Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 11:00
Leylah Fernandez CAN / Yuliia Starodubtseva UKR vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE
Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter AUS / (1) Caty McNally USA vs Alicia Dudeney GBR / Mimi Xu GBR

Il match deve ancora iniziare





🇮🇹
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia  ·  17 Giugno 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato al mattino, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Giugno
09:00
24°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
34°
18:00
33°
21:00
30°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme fino alle 19:59 CEST
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
WTA 125 R2
☀  Soleggiato
🔥  Caldo
⚠  Allerta caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 09:30
Darya Astakhova RUS vs (8) Luisina Giovannini ARG Inizio 09:30

WTA Brescia 125
Darya Astakhova
0
3
1
0
Luisina Giovannini [8]
0
6
6
0
Vincitore: Giovannini
Mostra dettagli

(3) Julia Grabher AUT vs Anastasiia Sobolieva UKR

WTA Brescia 125
Julia Grabher [3]
0
2
3
Anastasiia Sobolieva
0
6
2
Mostra dettagli

Fiona Ferro FRA vs Ekaterine Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

(6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs Mia Ristic SRB Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 09:30
Angelica Moratelli ITA / Francesca Pace ITA vs (2) Dalila Jakupovic SLO / (2) Nika Radisic SLO Inizio 09:30

WTA Brescia 125
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0
3
2
0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic [2]
0
6
6
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic
Mostra dettagli

(3) Catherine Harrison USA / (3) Alexandra Osborne AUS vs Noemi Basiletti ITA / Verena Meliss ITA

WTA Brescia 125
Catherine Harrison / Alexandra Osborne [3]
30
7
1
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0
5
0
Mostra dettagli

Yiming Dang CHN / Xiaodi You CHN vs (4) Lucija Ciric Bagaric CRO / (4) Nicole Fossa Huergo ARG

Il match deve ancora iniziare

Darya Astakhova RUS / Ekaterina Kazionova RUS vs Rasheeda McAdoo USA / Carole Monnet FRA

Il match deve ancora iniziare

(1) I-Hsuan Cho TPE / (1) Yi-Tsen Cho TPE vs Yvonne Cavalle-Reimers ESP / Lara Salden BEL

Il match deve ancora iniziare





🇵🇹
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo  ·  17 Giugno 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 22°C
CIELO Soleggiato per quasi tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Giugno
08:00
15°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
19°
12:00
20°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
22°
18:00
21°
21:00
19°
✅  Sole e condizioni asciutte: 2° turno regolare sulla terra
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
WTA 125 R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Central – ore 11:00
Barbora Palicova CZE vs (5) Jil Teichmann SUI Inizio 11:00

WTA Figueira Da Foz 125
Barbora Palicova
40
4
1
Jil Teichmann [5]
15
6
1
Mostra dettagli

Anastasia Kulikova FIN vs (4) Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

(7) Susan Bandecchi SUI vs Katarina Kuzmova SVK Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Elena Micic AUS / Kristina Mladenovic FRA vs Darja Vidmanova CZE / Allura Zamarripa USA

Il match deve ancora iniziare




Campo 1 – ore 11:00
Ayla Aksu TUR vs Sachia Vickery USA Inizio 11:00
WTA Figueira Da Foz 125
Ayla Aksu
0
0
Sachia Vickery
0
0
Vincitore: Aksu
Mostra dettagli

Viktoria Hruncakova SVK vs Yeonwoo Ku KOR

WTA Figueira Da Foz 125
Viktoria Hruncakova
0
0
Yeonwoo Ku
0
1
Mostra dettagli

(1) Shuo Feng CHN / (1) Momoko Kobori JPN vs Madeleine Brooks GBR / Alana Smith USA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

utente non registrato 17-06-2026 13:13

Scritto da Gaz
1-7 il bilancio delle ragazze a Brescia?
Poteva andare peggio, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno.

Io questa volta do ragione a Gaz: su otto incontri una sola vittoria per giunta sulla loro superficie preferita è disarmante
Facendo un resoconto del trittico italico di 125 non si è andati male, anzi! Ma è sempre mancata la ciliegina sulla torta: grant poteva vincere a foggia e bronzetti ha avuto le sue chances a modena. Bene infine le italiane a caserta, con urgesi che sta dando seguito ai risultati di Roma ( anche se il suo gioco continua a non convircemi).
Sulle altre si puo stendere un velo pietoso: basiletti sta ampiamemte dimostrando che la continuita e il suo tallone d achille e l esperienza romana sembra finora una felice parentesi fine a se stessa. Paganetti quest anno, credo anche per problemi fisici, sta facendo una stagione disastrosa. La de stefano sembra scomparsa e settimana prossima fara un passo in dietro in classifica. La pedone, come le pieri, fa gia un miracolo ad essere li con i limiti fisici. La ricci, la lombardini, la turini, la bertacchi, la maduzzi e la gandolfi dovrebbero stare molto piu avanti in classifica ma arrancano. Infine ai piani alti Brancaccio e stefanini che non incidono quest anno, la pigato che si e piantata da un mese, ma per la scalata che ha fatto puo anche starci questa fase di stallo.
Sottolineo ancora una volta la fortuna per queste ragazze che hanno ogni settimana un torneo in casa da sfruttare… la fitp il suo ce lo sta mettendo, ma il materiale umano sembra veramente povero… e intanto siamo praticamente scomparsi dal tennis che conta, con la crisi di paolini e l incostanza di cocciaretto

 4
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Gaz (Guest) 17-06-2026 11:15

1-7 il bilancio delle ragazze a Brescia?
Poteva andare peggio, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno.

 3
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Gaz (Guest) 17-06-2026 09:34

Ho detto da tempo che avrei voluto vedere la Gibson su erba,non l’ho ancora fatto,i risultati al momento non sono ancora arrivati,ma veniva da un periodo di bassa, già prima,ha vinto comunque un buon match lottato qui a Nottingham e oggi affronta una Zheng che anche quì ha faticato a qualificarsi per questo secondo turno,e sta cercando anche lei di ritrovare una continuità di risultati che per diversi motivi manca da tempo.

 2
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Gaz (Guest) 17-06-2026 09:29

La Sonmez piano piano è ormai una realtà della Wta, ieri ha eliminato la testa di serie 2 ed entrata tra le prime 50 del mondo, parliamo di una che viene da un paese senza tradizione tennistica,e che comunque non ha in generale sportivi conosciuti,forse qualche lottatore, anche se stanno crescendo nel calcio nell’ultimo decennio.
Ho visto ieri dagli highlights che adesso la segue l’ex coach della tunisina Jabeur,o così mi è sembrato.

 1
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