WTA 500 Berlino, WTA 250 Nottingham, WTA 125 Brescia e Figueira Da Foz: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Aryna Sabalenka - Foto Patrick Boren
WTA 500 Berlino
Berlino, Germania · 17 Giugno 2026
|⛅
|
14°C
Variabile e asciutto · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
09:00
☁
14°
|
10:00
☁
15°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
19°
|
13:00
☁
21°
|
14:00
☁
22°
|
15:00
☁
23°
|
17:00
☁
24°
|
20:00
⛅
22°
|
22:00
⛅
21°
✅ Variabile ma senza pioggia indicata: 2° turno su erba regolare
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
WTA 500 R2
⛅ Variabile
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Steffi Graf Stadion – ore 10:00
Donna Vekic vs Alexandra Eala Inizio 10:00
WTA Berlin
Donna Vekic
0
5
4
0
Alexandra Eala•
0
7
6
0
Vincitore: Eala
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alexandra Eala
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Alexandra Eala
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 3-4
Alexandra Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Donna Vekic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alexandra Eala
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Donna Vekic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
Donna Vekic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
Alexandra Eala
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
Donna Vekic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Alexandra Eala
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
Donna Vekic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Donna Vekic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Alexandra Eala
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Donna Vekic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Jessica Pegula vs Katerina Siniakova
Il match deve ancora iniziare
Paula Badosa vs (5) Coco Gauff Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
(1) Aryna Sabalenka vs Ekaterina Alexandrova Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Elise Mertens vs Nikola Bartunkova Inizio 10:00
WTA Berlin
Elise Mertens
0
1
4
0
Nikola Bartunkova•
0
6
6
0
Vincitore: Bartunkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Nikola Bartunkova
4-5 → 4-6
Elise Mertens
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
Nikola Bartunkova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Nikola Bartunkova
3-2 → 3-3
Elise Mertens
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Nikola Bartunkova
2-1 → 2-2
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Elise Mertens
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Nikola Bartunkova
1-5 → 1-6
Elise Mertens
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Nikola Bartunkova
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Nikola Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Nikola Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva vs Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
WTA Berlin
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0
2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
1-2 → 2-2
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0-1 → 1-1
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0-0 → 0-1
Isabelle Haverlag / Ingrid Martins vs Ulrikke Eikeri / Quinn Gleason
Il match deve ancora iniziare
Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs (2) Elise Mertens / (2) Shuai Zhang
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Nottingham
Nottingham, Gran Bretagna · 17 Giugno 2026
|🌧
|
16°C
Rovesci al mattino e nel pomeriggio · Picco 22°C
|
|CIELO
|Nuvoloso, con schiarite nel tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Rovesci alle 08:00-09:00, poi possibili alle 14:00 e 16:00
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
08:00
🌧
17°
|
09:00
🌧
18°
|
10:00
☁
19°
|
11:00
☁
19°
|
12:00
☁
20°
|
13:00
☁
20°
|
14:00
🌧
21°
|
16:00
🌧
21°
|
17:00
⛅
22°
|
20:00
⛅
20°
⚠ Rovesci su erba: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 250 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
WTA 250 R2
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 11:30
Dayana Yastremska vs Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
Talia Gibson vs Qinwen Zheng
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Yuliia Starodubtseva vs (3) Emma Navarro Inizio 11:00
WTA Nottingham
Yuliia Starodubtseva
30
3
Emma Navarro [3]•
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yuliia Starodubtseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Emma Navarro
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Yuliia Starodubtseva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Emma Navarro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Katie Volynets vs Jessica Bouzas Maneiro
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Eudice Chong / Magali Kempen vs (2) Shuko Aoyama / (2) Hao-Ching Chan Inizio 11:00
WTA Nottingham
Eudice Chong / Magali Kempen•
30
2
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan [2]
30
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Eudice Chong / Magali Kempen
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-3 → 2-3
Eudice Chong / Magali Kempen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Eudice Chong / Magali Kempen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
(3) Aldila Sutjiadi / (3) Janice Tjen vs Ann Li / Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Leylah Fernandez
/ Yuliia Starodubtseva
vs Eri Hozumi
/ Fang-Hsien Wu
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Caty McNally vs Alicia Dudeney / Mimi Xu
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Brescia
Brescia, Italia · 17 Giugno 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, parzialmente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
⛅
31°
|
15:00
⛅
32°
|
16:00
⛅
34°
|
18:00
☀
33°
|
21:00
☀
30°
⚠ Allerta gialla per temperature massime estreme fino alle 19:59 CEST
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
WTA 125 R2
☀ Soleggiato
🔥 Caldo
⚠ Allerta caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 09:30
Darya Astakhova vs (8) Luisina Giovannini Inizio 09:30
WTA Brescia 125
Darya Astakhova
0
3
1
0
Luisina Giovannini [8]•
0
6
6
0
Vincitore: Giovannini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Luisina Giovannini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
Darya Astakhova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Luisina Giovannini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-4 → 1-4
Luisina Giovannini
0-2 → 0-3
Luisina Giovannini
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Darya Astakhova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
Luisina Giovannini
3-4 → 3-5
Darya Astakhova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Luisina Giovannini
2-3 → 3-3
Luisina Giovannini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Darya Astakhova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Luisina Giovannini
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Darya Astakhova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
(3) Julia Grabher vs Anastasiia Sobolieva
WTA Brescia 125
Julia Grabher [3]•
0
2
3
Anastasiia Sobolieva
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Julia Grabher
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
Anastasiia Sobolieva
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 2-2
Anastasiia Sobolieva
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasiia Sobolieva
2-5 → 2-6
Anastasiia Sobolieva
2-3 → 2-4
Julia Grabher
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
Anastasiia Sobolieva
1-2 → 2-2
Julia Grabher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Anastasiia Sobolieva
0-1 → 1-1
Julia Grabher
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Fiona Ferro vs Ekaterine Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
(6) Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Mia Ristic Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 09:30
Angelica Moratelli / Francesca Pace vs (2) Dalila Jakupovic / (2) Nika Radisic Inizio 09:30
WTA Brescia 125
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0
3
2
0
Dalila Jakupovic / Nika Radisic [2]•
0
6
6
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
2-5 → 2-6
Angelica Moratelli / Francesca Pace
2-4 → 2-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-4 → 2-4
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
1-3 → 1-4
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-2 → 1-3
Angelica Moratelli / Francesca Pace
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
0-2 → 1-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
Angelica Moratelli / Francesca Pace
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-4 → 3-5
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
Angelica Moratelli / Francesca Pace
2-3 → 3-3
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Angelica Moratelli / Francesca Pace
1-2 → 2-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Angelica Moratelli / Francesca Pace
0-1 → 1-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(3) Catherine Harrison / (3) Alexandra Osborne vs Noemi Basiletti / Verena Meliss
WTA Brescia 125
Catherine Harrison / Alexandra Osborne [3]•
30
7
1
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
6-5 → 7-5
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
4-5 → 5-5
Noemi Basiletti / Verena Meliss
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Noemi Basiletti / Verena Meliss
3-3 → 4-3
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
Noemi Basiletti / Verena Meliss
15-0
30-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
2-1 → 2-2
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Catherine Harrison / Alexandra Osborne
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Noemi Basiletti / Verena Meliss
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Yiming Dang / Xiaodi You vs (4) Lucija Ciric Bagaric / (4) Nicole Fossa Huergo
Il match deve ancora iniziare
Darya Astakhova / Ekaterina Kazionova vs Rasheeda McAdoo / Carole Monnet
Il match deve ancora iniziare
(1) I-Hsuan Cho / (1) Yi-Tsen Cho vs Yvonne Cavalle-Reimers / Lara Salden
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Figueira da Foz
Figueira da Foz, Portogallo · 17 Giugno 2026
|☀
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18°C
Soleggiato e asciutto · Picco 22°C
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|CIELO
|Soleggiato per quasi tutta la giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Giugno
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08:00
☀
15°
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09:00
☀
16°
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10:00
☀
18°
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11:00
☀
19°
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12:00
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20°
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13:00
☀
21°
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14:00
☀
21°
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15:00
☀
22°
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18:00
☀
21°
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21:00
☀
19°
✅ Sole e condizioni asciutte: 2° turno regolare sulla terra
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
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WTA 125 R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Central – ore 11:00
Barbora Palicova vs (5) Jil Teichmann Inizio 11:00
WTA Figueira Da Foz 125
Barbora Palicova•
40
4
1
Jil Teichmann [5]
15
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Barbora Palicova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Barbora Palicova
3-5 → 4-5
Jil Teichmann
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
Barbora Palicova
3-3 → 3-4
Jil Teichmann
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Barbora Palicova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Jil Teichmann
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Barbora Palicova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Barbora Palicova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Anastasia Kulikova vs (4) Alina Charaeva
Il match deve ancora iniziare
(7) Susan Bandecchi vs Katarina Kuzmova Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
Elena Micic / Kristina Mladenovic vs Darja Vidmanova / Allura Zamarripa
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 11:00
Ayla Aksu
vs Sachia Vickery Inizio 11:00
WTA Figueira Da Foz 125
Ayla Aksu
0
0
Sachia Vickery
0
0
Vincitore: Aksu
Viktoria Hruncakova vs Yeonwoo Ku
WTA Figueira Da Foz 125
Viktoria Hruncakova•
0
0
Yeonwoo Ku
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Viktoria Hruncakova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(1) Shuo Feng / (1) Momoko Kobori vs Madeleine Brooks / Alana Smith Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Io questa volta do ragione a Gaz: su otto incontri una sola vittoria per giunta sulla loro superficie preferita è disarmante
Facendo un resoconto del trittico italico di 125 non si è andati male, anzi! Ma è sempre mancata la ciliegina sulla torta: grant poteva vincere a foggia e bronzetti ha avuto le sue chances a modena. Bene infine le italiane a caserta, con urgesi che sta dando seguito ai risultati di Roma ( anche se il suo gioco continua a non convircemi).
Sulle altre si puo stendere un velo pietoso: basiletti sta ampiamemte dimostrando che la continuita e il suo tallone d achille e l esperienza romana sembra finora una felice parentesi fine a se stessa. Paganetti quest anno, credo anche per problemi fisici, sta facendo una stagione disastrosa. La de stefano sembra scomparsa e settimana prossima fara un passo in dietro in classifica. La pedone, come le pieri, fa gia un miracolo ad essere li con i limiti fisici. La ricci, la lombardini, la turini, la bertacchi, la maduzzi e la gandolfi dovrebbero stare molto piu avanti in classifica ma arrancano. Infine ai piani alti Brancaccio e stefanini che non incidono quest anno, la pigato che si e piantata da un mese, ma per la scalata che ha fatto puo anche starci questa fase di stallo.
Sottolineo ancora una volta la fortuna per queste ragazze che hanno ogni settimana un torneo in casa da sfruttare… la fitp il suo ce lo sta mettendo, ma il materiale umano sembra veramente povero… e intanto siamo praticamente scomparsi dal tennis che conta, con la crisi di paolini e l incostanza di cocciaretto
1-7 il bilancio delle ragazze a Brescia?
Poteva andare peggio, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno.
Ho detto da tempo che avrei voluto vedere la Gibson su erba,non l’ho ancora fatto,i risultati al momento non sono ancora arrivati,ma veniva da un periodo di bassa, già prima,ha vinto comunque un buon match lottato qui a Nottingham e oggi affronta una Zheng che anche quì ha faticato a qualificarsi per questo secondo turno,e sta cercando anche lei di ritrovare una continuità di risultati che per diversi motivi manca da tempo.
La Sonmez piano piano è ormai una realtà della Wta, ieri ha eliminato la testa di serie 2 ed entrata tra le prime 50 del mondo, parliamo di una che viene da un paese senza tradizione tennistica,e che comunque non ha in generale sportivi conosciuti,forse qualche lottatore, anche se stanno crescendo nel calcio nell’ultimo decennio.
Ho visto ieri dagli highlights che adesso la segue l’ex coach della tunisina Jabeur,o così mi è sembrato.