Scott Lloyd (CEO della LTA): “Troppi ritiri per infortuni, è necessario interrogarsi sulla situazione”

Il crescente malcontento dei tennisti nei confronti del calendario sempre più massacrante sta diventando un tema centrale nel circuito, tanto che ora anche alcune direzioni dei tornei e federazioni iniziano a muoversi, affermando che lo status quo fatto di un numero crescente di infortuni e ritiri obblighi ad una seria riflessione. L’ultima voce è quella di Scott Lloyd, CEO della Lawn Tennis Association, che prendendo ad esempio quel che è accaduto al torneo del Queen’s – falcidiato da forfait di quasi tutti i big iscritti – ritiene che sia necessario “interrogarsi sulla situazione”.

Con un tennis sempre più fisico ed esigente dal punto di vista atletico, cresce la preoccupazione che l’aumento degli infortuni sia una diretta conseguenza dell’attuale programmazione. Ovviamente ogni tennista cerca di arrivare in buone condizioni agli Slam, i tornei più importanti e ricchi dell’anno anche a livello di prize money; a pagarne le conseguenze gli eventi delle settimane precedenti ai Major, sempre più colpiti da ritiri dell’ultimo minuto per non compromettere la presenza agli Slam. Un esempio lampante arriva dal torneo del Queen’s Club di questa settimana.

Prima ancora dell’inizio del tabellone maschile, giocatori come Valentin Vacherot, Jack Draper, Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz e Holger Rune hanno dato forfait a causa di problemi fisici. All’ultimo minuto è arrivato il forfait di Rafael Jodar (molto atteso) quando era già presso il club in allenamento. Anche l’azzurro Luciano Darderi è stato costretto a rinunciare per colpa un intervento alle tonsille. Nel caso di Luciano è una pura casualità, ma non lo è affatto la “stecca” di forfait per seri infortuni, la maggior parte non traumatici ma derivanti da “usura” o “infiammazioni” muscolari o ai tendini, quindi per sovraccarico, e il torneo della Regina non affatto l’unico a dover affrontare questa situazione. Secondo il CEO della LTA Scott Lloyd, ben nove giocatori si sono ritirati dal torneo prima ancora dell’inizio della competizione.

Lloyd ha sottolineato come il 500 nello storico club londinese sia uno degli eventi più apprezzati dai giocatori, quindi il problema non è affatto del torneo ma di sistema, un calendario che debba essere necessariamente rivisto alla luce dell’elevato numero di infortuni, incluso un ripensamento a cosa sia diventato il tennis dei nostri giorni.

Intervenendo durante la diretta della BBC dedicata al Queen’s, Lloyd ha dichiarato: “Ai massimi livelli del tennis, questa settimana avevamo un tabellone da 32 giocatori e abbiamo registrato nove ritiri su 25 partecipanti inizialmente previsti. Non è certo perché i giocatori non vogliano essere qui. Questo torneo è stato eletto ATP 500 dell’anno in tre delle ultime quattro stagioni”.

“I giocatori vogliono partecipare, sono loro stessi a votare per quel riconoscimento” continua Lloyd. “Perciò, quando vedi nove ritiri su 25, è inevitabile interrogarsi sulla situazione”.

Come sottolinea Lloyd, il tema del calendario richiede un intervento rapido: l’attuale struttura della stagione è sempre meno sostenibile per gli atleti, sia dal punto di vista fisico che mentale. A peggiorare la situazione, la maggior parte dei tornei Masters 1000 si disputa ormai nell’arco di quasi due settimane, abbandonando il tradizionale formato di una sola settimana. Nell’attuale circuito ATP, soltanto il Monte Carlo Masters e quello indoor di Parigi si svolgono ancora nell’arco di otto giorni, mentre tutti gli altri eventi si estendono su una seconda settimana, per ragioni economiche e commerciali. Ma, come già scritto recentemente, visto che l’ATP parla spesso di un “prodotto” tennis in grande crescita di valore, con questa tendenza e giocatori sempre più “rotti” e scontenti, quanto potrà valere nel prossimo futuro un tour dove i migliori giocano sempre di meno, bloccati da infortuni di vario genere? Spesso si paragona il futuro del tour ATP al mondiale di Formula 1; ma è ammissibile che – per assurdo – una Ferrari non sia al via di un Gran Prix perché è “rotta e non si ripara in tempo”?

Marco Mazzoni