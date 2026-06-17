ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Sonego che sfida Ben Shelton ad Halle (LIVE)

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
ATP 500 Halle
Halle, Germania · 17 Giugno 2026
|☁
|
16°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio · Picco 23°C
|
|CIELO
|Nuvoloso fino al primo pomeriggio, poi schiarite
|PIOGGIA
|Rovesci indicati tra 14:00 e 15:00
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
09:00
☁
14°
|
10:00
☁
16°
|
11:00
☁
17°
|
12:00
☁
19°
|
13:00
☁
20°
|
14:00
🌧
20°
|
15:00
🌧
21°
|
16:00
☁
22°
|
18:00
⛅
23°
|
20:00
☀
22°
⚠ Rovesci nel primo pomeriggio: programma da monitorare
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
ATP 500 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
|
ATP 500 R1-R2
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
🎾 1°-2° Turno
🌿 Erba
heristo-arena – ore 11:30
Zizou Bergs vs Taylor Fritz
ATP Halle
Zizou Bergs
0
6
6
Taylor Fritz [5]•
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
T. Fritz
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
Z. Bergs
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-3*
1*-4
2*-4
3-5*
ace
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
Z. Bergs
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
5-6 → 6-6
T. Fritz
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 4-4
Ben Shelton vs Lorenzo Sonego
Il match deve ancora iniziare
Learner Tien vs Felix Auger-Aliassime
Il match deve ancora iniziare
Terence Atmane vs Daniil Medvedev
Il match deve ancora iniziare
Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Robert Galloway / John Peers
ATP Halle
Kevin Krawietz / Tim Puetz [1]
0*
6
6
Robert Galloway / John Peers
2
7
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Krawietz / Puetz
5-6 → 6-6
R. Galloway / Peers
5-5 → 5-6
K. Krawietz / Puetz
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
df
4-5 → 5-5
R. Galloway / Peers
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
ace
4-4 → 4-5
K. Krawietz / Puetz
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
R. Galloway / Peers
3-3 → 3-4
K. Krawietz / Puetz
2-3 → 3-3
R. Galloway / Peers
2-2 → 2-3
K. Krawietz / Puetz
1-2 → 2-2
R. Galloway / Peers
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
1-1 → 1-2
K. Krawietz / Puetz
0-1 → 1-1
R. Galloway / Peers
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
df
3-2*
3-3*
3*-4
ace
3*-5
df
6-6 → 6-7
R. Galloway / Peers
6-5 → 6-6
K. Krawietz / Puetz
5-5 → 6-5
R. Galloway / Peers
5-4 → 5-5
K. Krawietz / Puetz
4-4 → 5-4
R. Galloway / Peers
4-3 → 4-4
K. Krawietz / Puetz
3-3 → 4-3
R. Galloway / Peers
3-2 → 3-3
K. Krawietz / Puetz
2-2 → 3-2
R. Galloway / Peers
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
ace
2-1 → 2-2
K. Krawietz / Puetz
1-1 → 2-1
R. Galloway / Peers
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
K. Krawietz / Puetz
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
0-0 → 1-0
Frances Tiafoe vs Sho Shimabukuro (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Hubert Hurkacz vs Daniel Altmaier
Il match deve ancora iniziare
Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Flavio Cobolli / Ben Shelton
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 13:00
Robert Cash / JJ Tracy vs Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
ATP Halle
Robert Cash / JJ Tracy [4]•
30
0
Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
15
0
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna · 17 Giugno 2026
|🌧
|
17°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 24°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata
|PIOGGIA
|Rovesci alle 08:00 e tra 13:00 e 14:00
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 17 Giugno
|
08:00
🌧
17°
|
09:00
☁
18°
|
10:00
☁
19°
|
11:00
☁
21°
|
12:00
☁
23°
|
13:00
🌧
23°
|
14:00
🌧
24°
|
15:00
☁
23°
|
18:00
☁
23°
|
21:00
☁
21°
⚠ Rovesci possibili tra tarda mattina e primo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 17 Giugno
|
|
🎾
|
ATP 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
|
ATP 500 R2
☁ Nuvoloso
🌧 Rovesci
🎾 2° Turno
🌿 Erba
Andy Murray Arena – ore 12:30
Brandon Nakashima vs Ignacio Buse
ATP London
Brandon Nakashima
15
3
Ignacio Buse•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Nakashima
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
B. Nakashima
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
I. Buse
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Nakashima
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Alex de Minaur vs Denis Shapovalov
Il match deve ancora iniziare
Adrian Mannarino vs Arthur Fery
Il match deve ancora iniziare
Jenson Brooksby vs Francisco Cerundolo
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:30
Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic
ATP London
Rajeev Ram / Joe Salisbury•
0
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / Pavic
3-2 → 3-3
R. Ram / Salisbury
0-15
df
0-30
df
0-40
15-40
3-1 → 3-2
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Ram / Salisbury
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Arevalo / Pavic
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-0 → 2-0
R. Ram / Salisbury
0-0 → 1-0
Christian Harrison / Neal Skupski vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Il match deve ancora iniziare
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
Il match deve ancora iniziare
David Stevenson / Marcus Willis vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 15:30
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Alejandro Davidovich Fokina / Arthur Rinderknech
Il match deve ancora iniziare
5 commenti
@ MAURO (#4639683)
La tua è proprio una fissazione non c’è niente da fare…ma vivi in Italia? Ma che ti hanno fatto di male qui? E in Spagna ti hanno steso i tappeti rossi?
@ JannikUberAlles (#4639664)
Magari non completamente finché è ancora competitivo in singolare (è pur sempre un top-100), ma l’idea di cominciare a giocare più spesso in doppio la condivido, fra un paio di anni potrebbe fare coppia fissa con Vavassori e sarebbero un gran doppio da slam
PAVAROTTI X il miracolo, ma la regola Tommasi…….
Poi spesso i LL (spesso italiani) avanzano.
Secondo me alla fine di quest’anno farà un bilancio, andrà per i 32, i problemi fisici avuti quest’anno, i primi così importanti nella sua carriera ed i risultati modesti che ha da un anno a questa parte, con quale episodico up, potrebbero farlo riflettere…
Purtroppo il “biglietto da visita” di Sonny racconta questa stagione con un brutto 5/9 (w/l).
Il saldo positivo manca dal 2022 (era stato uno stiracchiato 31/30).
Resto dell’idea che si dovrebbe dedicare completamente al doppio.
Forza!!!