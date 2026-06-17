Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo Lorenzo Sonego che sfida Ben Shelton ad Halle (LIVE)

17/06/2026 12:33 5 commenti
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
Lorenzo Sonego - Foto Getty Images

🇩🇪
ATP 500 Halle
Halle, Germania  ·  17 Giugno 2026

16°C
Nuvoloso, rovesci nel pomeriggio  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso fino al primo pomeriggio, poi schiarite
PIOGGIA Rovesci indicati tra 14:00 e 15:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 17 Giugno
09:00
14°
10:00
16°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
20°
14:00
🌧
20°
15:00
🌧
21°
16:00
22°
18:00
23°
20:00
22°
⚠  Rovesci nel primo pomeriggio: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
1° – 2° Turno · Erba
ATP 500 R1-R2
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
🎾  1°-2° Turno
🌿  Erba

heristo-arena – ore 11:30
Zizou Bergs BEL vs Taylor Fritz USA

ATP Halle
Zizou Bergs
0
6
6
Taylor Fritz [5]
0
7
5
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Ben Shelton USA vs Lorenzo Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Felix Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare

Terence Atmane FRA vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare



Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30
Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Robert Galloway USA / John Peers AUS

ATP Halle
Kevin Krawietz / Tim Puetz [1]
0*
6
6
Robert Galloway / John Peers
2
7
6
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Frances Tiafoe USA vs Sho Shimabukuro JPN (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Daniel Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare

Marcelo Melo BRA / Alexander Zverev GER vs Flavio Cobolli ITA / Ben Shelton USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 13:00
Robert Cash USA / JJ Tracy USA vs Yannick Hanfmann GER / Jan-Lennard Struff GER

ATP Halle
Robert Cash / JJ Tracy [4]
30
0
Yannick Hanfmann / Jan-Lennard Struff
15
0
Mostra dettagli





🇬🇧
ATP 500 Queen’s
Londra, Gran Bretagna  ·  17 Giugno 2026

🌧
17°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 24°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso per tutta la giornata
PIOGGIA Rovesci alle 08:00 e tra 13:00 e 14:00
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 17 Giugno
08:00
🌧
17°
09:00
18°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
🌧
23°
14:00
🌧
24°
15:00
23°
18:00
23°
21:00
21°
⚠  Rovesci possibili tra tarda mattina e primo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 17 Giugno
🎾
ATP 500 · Tabellone Principale
2° Turno · Erba
ATP 500 R2
☁  Nuvoloso
🌧  Rovesci
🎾  2° Turno
🌿  Erba

Andy Murray Arena – ore 12:30
Brandon Nakashima USA vs Ignacio Buse PER

ATP London
Brandon Nakashima
15
3
Ignacio Buse
0
2
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Alex de Minaur AUS vs Denis Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Arthur Fery GBR

Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Francisco Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:30
Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

ATP London
Rajeev Ram / Joe Salisbury
0
3
Marcelo Arevalo / Mate Pavic [4]
0
3
Mostra dettagli

Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR vs Hugo Nys MON / Edouard Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 15:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Alejandro Davidovich Fokina ESP / Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

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5 commenti

Tony_65 (Guest) 17-06-2026 12:27

@ MAURO (#4639683)

La tua è proprio una fissazione non c’è niente da fare…ma vivi in Italia? Ma che ti hanno fatto di male qui? E in Spagna ti hanno steso i tappeti rossi?

 5
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NonSoloSinner (Guest) 17-06-2026 10:54

@ JannikUberAlles (#4639664)

Magari non completamente finché è ancora competitivo in singolare (è pur sempre un top-100), ma l’idea di cominciare a giocare più spesso in doppio la condivido, fra un paio di anni potrebbe fare coppia fissa con Vavassori e sarebbero un gran doppio da slam

 4
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MAURO (Guest) 17-06-2026 10:11

PAVAROTTI X il miracolo, ma la regola Tommasi…….
Poi spesso i LL (spesso italiani) avanzano.

 3
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walden 17-06-2026 10:03

Scritto da JannikUberAlles
Purtroppo il “biglietto da visita” di Sonny racconta questa stagione con un brutto 5/9 (w/l).
Il saldo positivo manca dal 2022 (era stato uno stiracchiato 31/30).
Resto dell’idea che si dovrebbe dedicare completamente al doppio.
Forza!!!

Secondo me alla fine di quest’anno farà un bilancio, andrà per i 32, i problemi fisici avuti quest’anno, i primi così importanti nella sua carriera ed i risultati modesti che ha da un anno a questa parte, con quale episodico up, potrebbero farlo riflettere…

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JannikUberAlles 17-06-2026 09:09

Purtroppo il “biglietto da visita” di Sonny racconta questa stagione con un brutto 5/9 (w/l).

Il saldo positivo manca dal 2022 (era stato uno stiracchiato 31/30).

Resto dell’idea che si dovrebbe dedicare completamente al doppio.

Forza!!!

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