Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 19 Giugno 2026

19/06/2026 08:49 Nessun commento
Fausto Tabacco nella foto - Foto Felice Calabrò
Fausto Tabacco nella foto - Foto Felice Calabrò

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Bourg-en-Bresse (Francia), terra battuta – Quarti di Finale
09:30 Gandolfi G. ITA vs Papamalamis T. FRA

Il match deve ancora iniziare

09:30 Kaouk M. FRA vs Fumagalli F. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gyula (Ungheria), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 Valkusz M. HUN vs Fellin P. O. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
09:30 Radjenovic V. SRB vs de Marchi A. ITA

Il match deve ancora iniziare

11:00 Noce G. M. ITA vs Rybkin S. ---

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 23 (Tunisia), cemento – Quarti di Finale
10:30 Colombo A. ITA vs Rodenas P. ESP

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Lourinha (Portogallo), cemento – Quarti di Finale
12:00 Domingues J. POR vs Andaloro F. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Milano (Italia), terra battuta – Semifinali
14:30 Kravchenko G. UKR vs La Vela G. ITA

Il match deve ancora iniziare

16:00 Ferrari G. ITA vs Tabacco F. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
09:30 Zaytseva K. --- vs Ghirardato E. O. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Klosters (Svizzera), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 Passola B. ESP vs Mair L. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Mohammedia (Marocco), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 Sacco F. ITA vs Colmegna M. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W35 San Gregorio 4 (Italia), terra battuta – Quarti di Finale
11:00 Lombardini M. ITA vs Rocchetti S. ITA

Il match deve ancora iniziare

12:00 Ce G. BRA vs Paganetti V. ITA

Il match deve ancora iniziare



ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Haskovo (Bulgaria), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Cengiz B. TUR vs Spiteri D. ITA

Il match deve ancora iniziare

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