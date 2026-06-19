Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 19 Giugno 2026
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Bourg-en-Bresse (Francia), terra battuta – Quarti di Finale
09:30 Gandolfi G. vs Papamalamis T.
09:30 Kaouk M. vs Fumagalli F.
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Gyula (Ungheria), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 Valkusz M. vs Fellin P. O.
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
09:30 Radjenovic V. vs de Marchi A.
11:00 Noce G. M. vs Rybkin S.
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Monastir 23 (Tunisia), cemento – Quarti di Finale
10:30 Colombo A. vs Rodenas P.
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Lourinha (Portogallo), cemento – Quarti di Finale
12:00 Domingues J. vs Andaloro F.
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Milano (Italia), terra battuta – Semifinali
14:30 Kravchenko G. vs La Vela G.
16:00 Ferrari G. vs Tabacco F.
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 5 (Serbia), terra battuta – Quarti di Finale
09:30 Zaytseva K. vs Ghirardato E. O.
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Klosters (Svizzera), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 Passola B. vs Mair L.
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 Mohammedia (Marocco), terra battuta – Quarti di Finale
11:30 Sacco F. vs Colmegna M.
ITF DONNE – SINGOLARE: W35 San Gregorio 4 (Italia), terra battuta – Quarti di Finale
11:00 Lombardini M. vs Rocchetti S.
12:00 Ce G. vs Paganetti V.
ITF DONNE – SINGOLARE: W50 Haskovo (Bulgaria), terra battuta – Quarti di Finale
10:00 Cengiz B. vs Spiteri D.
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
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