Alcaraz non recupera, salta il Masters 1000 Madrid

Carlos Alcaraz è costretto a rinunciare al Masters 1000 di Madrid per i postumi dell’infortunio al polso e avambraccio sofferto questa settimana a Barcellona nel match di primo turno contro Virtanan. È lo stesso Carlos ad annunciarlo con un laconico post social, che riportiamo.

“Ci sono delle notizie incredibilmente difficili da dare. Madrid è casa mia, uno dei momenti più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi, in un torneo che è così speciale per me. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto”.

Hay noticias que cuesta muchísimo dar. Madrid es casa, uno de los lugares más especiales del calendario para mí, y por eso me duele tanto no poder jugar aquí por segundo año consecutivo. Me duele especialmente no poder estar delante de mi gente, en un torneo que es tan especial.… pic.twitter.com/Qr6bznFJod — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 17, 2026

Lo spagnolo salta quindi per il secondo anno di fila il massimo appuntamento del tour ATP nel suo paese, pagando a carissimo prezzo il mix di fatica dell’intensa settimana a Monte Carlo, dove è stato battuto da Sinner in finale, e quel contraccolpo – apparso in diretta come un fastidio “banale” – nel match di esordio a Barcellona, un impatto in cui ha sentito il polso cedere. A caldo il n.2 del mondo ha continuato e portato a casa il match contro il finlandese, e le sue parole nel dopo partita non lasciavano presagire che il dolore avvertito potesse dipendere un infortunio di una certa entità. Purtroppo per Carlos la situazione invece si è rivelata più complessa del previsto, forzandolo prima al ritiro nel torneo catalano e quindi all’amarissima decisione di dover rinunciare, di nuovo, all’appuntamento di Madrid.

Seguiremo le condizioni di Alcaraz nei prossimi giorni, infortunatosi in un momento per lui molto importante della stagione, la terra battuta, dove è nato, dove è assolutamente l’uomo da battere e dove l’anno scorso ha raccolto risultati eccezionali (vittoria a Monte Carlo, finale a Barcellona, titolo a Roma e poi a Roland Garros). Probabilmente la necessità di non rischiare niente e recuperare al 100% in ottica Parigi l’ha portato alla scelta, seppur non facile, di fermarsi. Vedremo se le due settimane di pausa saranno sufficienti a curare l’infortunio e consentiranno ad Alcaraz di presentarsi al Foro Italico, dove è campione in carica.

La rinuncia di Alcaraz al torneo di Madrid ha importantissime implicazioni anche a livello di classifica ATP: Carlos non potrà accumulare punti “nuovi” (non avendo giocato nel 2025 nel torneo della capitale del suo paese, teoricamente avrebbe potuto farlo con buoni risultati) e quindi Jannik Sinner non potrà essere superato dallo spagnolo nel corso delle prossime due settimane e si presenterà a Roma da n.1 al mondo.

Marco Mazzoni