Semifinale da favola per Jódar: Norrie cede sotto i colpi dello spagnolo (Video dei quarti di finale)

Rafa Jódar continua a stupire e a prendersi la scena nel Barcelona Open 2026. Il giovane spagnolo ha conquistato l’accesso alle semifinali grazie a una prestazione di altissimo livello contro Cameron Norrie, battuto con un netto 6-3 6-2 in un’ora e 36 minuti. Un successo che conferma tutto il suo straordinario momento e che lo proietta per la prima volta in semifinale in un ATP 500, dove ora troverà Arthur Fils.

Dopo il titolo vinto a Marrakech, Jódar sta dando continuità a una crescita impressionante. A soli 19 anni, il talento spagnolo sta dimostrando non soltanto di avere colpi e personalità, ma anche una maturità agonistica fuori dal comune. Contro Norrie, già battuto con autorità ad Acapulco, è arrivata un’altra prova di forza: ancora una vittoria convincente, ancora una dimostrazione di quanto sia pronto per competere ad altissimo livello.

Il match non era iniziato nel migliore dei modi per lo spagnolo, che aveva subito un break in apertura di partita. Ma come già accaduto negli ottavi contro Carabelli, Jódar ha reagito immediatamente, ribaltando la situazione con due break consecutivi che lo hanno portato avanti 3-1. Norrie ha provato a rientrare, strappando a sua volta il servizio in un primo set inizialmente ricco di capovolgimenti, ma ben presto è emersa la superiorità del padrone di casa.

Jódar ha giocato con coraggio e ispirazione, cercando costantemente il colpo vincente sia di diritto sia di rovescio. Ha aperto il campo con angoli strettissimi, ha imposto il ritmo degli scambi e ha tolto certezze al britannico, mai davvero a suo agio. Il break del 5-2, arrivato anche grazie a una volée di altissima scuola, ha indirizzato definitivamente il set, poi chiuso con autorità sul 6-3 senza alcuna esitazione.

Nel secondo parziale, dopo un avvio equilibrato, Jódar ha alzato nuovamente il livello. Il pubblico della Campo Rafael Nadal, gremita in ogni ordine di posto, si è acceso sulle giocate del giovane spagnolo, che ha trovato il break del 3-2 con un altro punto da applausi. Da quel momento in poi, il match è diventato un monologo. Norrie si è progressivamente spento, incapace di contenere l’intensità e la varietà del tennis di Jódar.

Lo spagnolo ha continuato a spingere senza paura, gestendo con lucidità anche i momenti più delicati e chiudendo il match con un altro vincente di diritto. Una prestazione quasi perfetta, che rafforza ulteriormente la sua candidatura come uno dei grandi protagonisti del torneo.

Adesso per Jódar arriva la sfida più affascinante: in semifinale affronterà Arthur Fils in quello che ha già il sapore di una finale anticipata tra due dei giocatori più brillanti e in forma della settimana. Barcellona sogna con il suo nuovo gioiello, e Rafa Jódar sembra non avere alcuna intenzione di fermarsi proprio adesso.

ATP Barcelona Cameron Norrie [7] Cameron Norrie [7] 3 2 Rafael Jodar Rafael Jodar 6 6 Vincitore: Jodar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Jodar 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 C. Norrie 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 R. Jodar 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Norrie 40-0 2-5 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-3 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi