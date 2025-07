Cilic ferma il sogno di Draper: il britannico esce deluso da Wimbledon”

Silenzio e delusione sul Campo 1 di Wimbledon: la grande speranza del tennis britannico, Jack Draper, è stato eliminato al secondo turno da un veterano di lusso come Marin Cilic. Il pubblico inglese, pronto a sognare in grande col suo numero quattro del mondo, ha assistito a una partita in cui Draper non è mai riuscito a trovare davvero il suo tennis. La pressione, le aspettative, l’ossessione tutta britannica di vedere un proprio giocatore arrivare fino in fondo, hanno probabilmente giocato un ruolo nel determinare la sua uscita di scena.

In conferenza stampa Draper non ha nascosto la sua frustrazione e il senso di delusione, riconoscendo con lucidità la superiorità di Cilic: “Sono molto frustrato, ovviamente deluso. Probabilmente una delle sconfitte più dure che ho vissuto. Cilic ha giocato una partita incredibile dall’inizio alla fine, non ha mai mollato. Si è meritato la vittoria, ma fa davvero male”.

Il britannico ha ammesso anche le difficoltà incontrate su questa superficie, nonostante il titolo vinto a Stoccarda: “Sono molto deluso dal mio gioco sull’erba quest’anno. Al Queen’s non mi sentivo bene, non so nemmeno come sono arrivato in semifinale. Ho avuto problemi sull’erba, la verità è questa. Sulla terra mi sono sentito molto più a mio agio, il mio tennis funzionava meglio. Invece qui ho scoperto tante cose su cui devo lavorare. Cilic mi ha messo in difficoltà, ha esaltato i miei punti deboli”.

Per Draper non è stato tanto un problema di pressione, quanto di livello: “Quello che ha fatto Murray vincendo qui due volte è incredibile. Non è la pressione, semplicemente oggi non sono stato abbastanza bravo. Ho perso contro un giocatore migliore, tutto qui. Non sono riuscito a trovare il livello che volevo”.

Autocritico, Draper ammette che per competere davvero tra i migliori c’è ancora molto da migliorare: “Devo lavorare su tutto, ma soprattutto sul diritto. Oggi non riuscivo a gestire il ritmo di Cilic sulla mia destra, andavo fuori giri. È stato un campanello d’allarme: ho fatto grandi progressi nell’ultimo anno, ma la strada è ancora lunga per essere un giocatore completo. In un certo senso è stimolante, in un altro è difficile da accettare”.

Nonostante la delusione, Draper non perde la fiducia: “Credo che ci sia l’idea sbagliata che, essendo mancino e alto, debba essere automaticamente forte sull’erba. Sì, ho vinto a Stoccarda, ma non ho molta esperienza qui. Voglio lavorarci, so che posso diventare competitivo anche su questa superficie”.

Infine, parole di grande rispetto per Marin Cilic: “Sapevo che aveva vinto a Nottingham, non mi sorprende. Ha giocato a livelli altissimi per anni, è sempre stato un grande professionista. Oggi è stato semplicemente più forte, ha meritato di vincere”.

Un’eliminazione che brucia, quella di Draper, soprattutto per chi sperava di vedere finalmente un britannico tornare a vincere il titolo più prestigioso. Ma il giovane Jack, con questa sconfitta, ha capito quali sono le aree su cui dovrà lavorare per trasformarsi davvero in un protagonista Slam. E Wimbledon, ancora una volta, aspetta il suo nuovo eroe.