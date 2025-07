Jannik Sinner, sincero in conferenza stampa: “Ho dimostrato la mia innocenza, nessun trattamento di favore”

Jannik Sinner sceglie la sincerità assoluta a Wimbledon 2025, affrontando per la prima volta con apertura il delicato tema della sospensione per doping che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi. Dopo mesi di silenzio e comunicazioni affidate solo agli avvocati, il numero uno del mondo decide di parlare in prima persona, rispondendo a una domanda diretta di un giornalista polacco che stava lavorando a un articolo sul caso di Kamil Majchrzak, una vicenda simile a quella vissuta da Sinner ma conclusasi con una sanzione molto più pesante.

Il campione altoatesino, reduce dalla vittoria su Vukic, spiega come sia riuscito a dimostrare l’accidentalità dell’intossicazione, portando prove solide che hanno permesso di chiarire la sua posizione davanti alla ITIA e all’Agenzia Mondiale Antidoping. Tuttavia, il caso ha sollevato qualche polemica: c’è chi ha ipotizzato che Sinner, grazie alla sua fama e ai suoi mezzi economici, possa aver ricevuto un trattamento di favore rispetto a tennisti meno noti o con meno risorse.

La domanda del giornalista, infatti, verteva proprio su questo: non sarebbe il caso di istituire un fondo di supporto legale per quei giocatori che, a differenza di Sinner, non possono permettersi avvocati, scienziati e professionisti necessari per difendersi in casi di doping?

Sinner ha risposto con schiettezza, rivendicando la propria innocenza e negando ogni tipo di favoritismo:

“Ho potuto permettermi un avvocato di grande prestigio perché ho i soldi che altri non hanno e che io mi sono guadagnato sul campo. Sono passato per lo stesso processo di tutti gli altri tennisti nella mia situazione, non ho ricevuto alcun trattamento di favore. Forse la mia difesa è stata più efficace perché ho potuto contare sui migliori professionisti. L’ITIA impiega lo stesso tempo a dare risposte a tutti; so che in passato ci sono state decisioni controverse, ma il mio caso è stato analizzato più volte, sempre con la stessa conclusione: la mia innocenza”.

Alla richiesta di pensare a un aiuto per i giocatori meno tutelati, Sinner non si è tirato indietro:

“Se una cosa simile potesse aiutare, sarei felice di farne parte. Ripeto, però: se questo fosse successo a me a 18 anni, probabilmente non avrei potuto difendermi come invece ho potuto fare oggi, quando ho avuto a disposizione le risorse necessarie per costruire una grande squadra”.

Parole che raccontano la consapevolezza di Sinner: la sua innocenza è stata dimostrata, ma il tema delle disuguaglianze nel tennis resta attuale. Intanto, l’azzurro prosegue il suo cammino a Wimbledon, sempre più protagonista dentro e fuori dal campo.





Marco Rossi