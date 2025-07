Wimbledon: il Programma completo di Giovedì 03 Luglio 2025

Centre Court – Ore: 2:30pm

D. Evans \ vs N. Djokovic \

I. Swiatek \ vs C. McNally \

J. Sinner \ vs A. Vukic \

No.1 Court – Ore: 2:00pm

M. Andreeva \ vs L. Bronzetti \

M. Sakkari \ vs E. Rybakina \

J. Draper \ vs M. Cilic \

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. de Minaur \ vs A. Cazaux \

A. Fery vs L. Darderi

B. Krejcikova \ vs C. Dolehide \

S. Kenin \ vs J. Bouzas Maneiro \

B. Shelton \ vs R. Hijikata \

No.3 Court – Ore: 12:00am

V. Kudermetova \ vs E. Navarro \

G. Dimitrov \ vs C. Moutet \

S. Ofner \ vs T. Paul \

D. Kasatkina \ vs I. Begu \

Court 12 – Ore: 12:00am

M. Giron \ vs J. Mensik \

A. Holmgren \ vs T. Machac \

C. Tauson \ vs A. Kalinskaya \

Court 18 – Ore: 12:00am

F. Cobolli \ vs J. Pinnington Jones \

S. Lamens \ vs E. Alexandrova \

Y. Starodubtseva \ vs L. Samsonova \

M. Fucsovics \ vs G. Monfils \

Court 4 – Ore: 12:00am

A. Erler \ / C. Frantzen \ vs J. Brooksby \ / A. Walton \

Q. Gleason \ / I. Martins \ vs A. Eala \ / E. Lys \

S. Doumbia \ / F. Reboul \ vs Z. Bergs \ / G. Diallo \

E. Appleton \ / H. Watson \ vs M. Andreeva \ / D. Shnaider \

Court 5 – Ore: 12:00am

Y. Xu \ / Z. Yang \ vs L. Kichenok \ / E. Perez \

T. Babos \ / L. Stefani \ vs J. Cristian \ / M. Kempen \

N. Lammons \ / J. Withrow \ vs P. Herbert \ / J. Thompson \

B. Harris \ / M. Willis \ vs A. Bublik \ / F. Cobolli \

Court 6 – Ore: 12:00am

C. Osorio \ / A. Parks \ vs A. Barnett \ / E. Silva \

G. Andreozzi \ / M. Demoliner \ vs C. Harrison \ / E. King \

H. Nys \ / E. Roger-Vasselin \ vs B. Bonzi \ / G. Jacq \

V. Azarenka \ / A. Krueger \ vs G. Minnen \ / M. Niculescu \

Court 7 – Ore: 12:00am

A. Kovacevic \ / L. Tien \ vs N. Balaji \ / M. Reyes-Varela \

M. Bouzkova \ / A. Danilina \ vs K. Piter \ / M. Sherif \

M. Romios \ / R. Seggerman \ vs L. Darderi \ / D. Hidalgo \

M. Skoch \ / M. Vondrousova \ vs P. Kudermetova \ / Z. Sonmez \

Court 8 – Ore: 12:00am

P. Nouza \ / P. Rikl \ vs M. Ebden \ / J. Peers \

S. Hsieh \ / J. Ostapenko \ vs O. Kalashnikova \ / E. Pridankina \

C. Bucsa \ / M. Kato \ vs S. Errani \ / J. Paolini \

L. Maxted \ / C. Thomson \ vs N. Mektic \ / M. Venus \

Court 9 – Ore: 12:00am

Y. Bu \ / R. Ho \ vs M. Granollers \ / H. Zeballos \

S. Aoyama \ / E. Shibahara \ vs M. Linette \ / B. Pera \

T. Mihalikova \ / O. Nicholls \ vs K. Rakhimova \ / A. Siskova \

L. Bronzetti \ / A. Li \ vs O. Gadecki \ / D. Krawczyk \

Court 10 – Ore: 12:00am

A. Tomljanovic \ / V. Tomova \ vs E. Hozumi \ / A. Sutjiadi \

E. McDonald \ / M. Xu \ vs L. Noskova \ / R. Sramkova \

V. Kudermetova \ / E. Mertens \ vs H. Klugman \ / M. Stojsavljevic \

A. Pavlasek \ / J. Zielinski \ vs S. Gonzalez \ / A. Krajicek \

Court 11 – Ore: 12:00am

A. Muhammad \ / D. Schuurs \ vs L. Fernandez \ / L. Sun \

H. Guo \ / A. Panova \ vs G. Olmos \ / R. Zarazua \

R. Cash \ / J. Tracy \ vs S. Arends \ / A. Rinderknech \

R. Haase \ / J. Rojer \ vs N. Borges \ / M. Giron \

Court 14 – Ore: 12:00am

F. Cabral \ / L. Miedler \ vs J. Murray \ / R. Ram \

F. Marozsan \ vs J. Munar \

A. Zakharova \ vs D. Yastremska \

J. Monday \ / D. Stevenson \ vs M. Bellucci \ / F. Marozsan \

Court 15 – Ore: 12:00am

M. Kecmanovic \ vs J. de Jong \

H. Baptiste \ vs V. Mboko \

P. Martinez \ vs M. Navone \

K. Siniakova \ / T. Townsend \ vs A. Bondar \ / M. Uchijima \

Court 16 – Ore: 12:00am

J. Cash \ / L. Glasspool \ vs V. Kirkov \ / B. Stevens \

K. Volynets \ vs E. Cocciaretto \

D. Collins \ vs V. Erjavec \

B. Nakashima \ vs R. Opelka \

Court 17 – Ore: 12:00am

X. Wang \ vs Z. Sonmez \

E. Jacquemot \ vs B. Bencic \

J. Salisbury \ / N. Skupski \ vs C. Broom \ / J. Paris \

L. Sonego \ vs N. Basilashvili \

To be arranged 1 – Ore: 7:00pm

H. Baptiste \ / C. McNally \ vs B. Haddad Maia \ / L. Siegemund \