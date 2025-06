Sinner e Medvedev si allenano sul Centre court di Wimbledon (video)

Le immagini catturano gli occhi, con due campioni immersi nel verde immacolato del Centre court più bello e affascinante del mondo. Ma è l’udito a percepire le emozioni più forti: il suono straordinario degli impatti di Jannik Sinner e Daniil Medvedev nel silenzio assoluto del primo e super esclusivo allenamento sul campo più prestigioso della disciplina, tutto e solo per loro. Il n.1 del mondo e il moscovita hanno avuto il privilegio di poter calcare il centrale di Church road appena prima dell’avvio dell’edizione 2025 dei Championship, come il campione in carica Alcaraz insieme a Djokovic. Un nuovo protocollo del torneo consente a “pochi eletti” di testare il manto vergine del campo centrale, dove nessuno aveva più giocato dopo il match point dell’anno scorso. Tradizione infranta, per i puristi; utile a provare il prato prima dell’avvio degli incontri, per altri.

Vi lasciamo liberi di pensarla come volete, accompagnando la riflessione con una clip video condivisa su X di alcuni punti dell’allenamento tra Jannik e Daniil, con il suono degli impatti che diventa musica. Una sinfonia di bellezza e armonia in movimento.

Domani alle ore 11 italiane verrà effettuato il sorteggio dei tabelloni dei Championship 2025, dove Jannik sarà n.1 del seeding per la seconda volta. Lo scorso anno fu proprio Medvedev a stoppare l’italiano nei quarti di finale.

Marco Mazzoni