Wimbledon amaro per Jasmine Paolini: eliminata da Rakhimova in rimonta

Si interrompe bruscamente l’avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2025. L’azzurra, numero uno d’Italia e reduce da una stagione brillante, saluta i prati londinesi al secondo turno, battuta in rimonta dalla russa Kamilla Rakhimova con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 al termine di una sfida dolorosa, tanto dal punto di vista tecnico quanto psicologico.

Partita partita sotto controllo per la toscana, che nel primo set aveva mostrato una buona solidità al servizio e incisività nei momenti decisivi. La differenza nei colpi e nell’approccio sembrava netta rispetto a una Rakhimova insicura e in affanno, ma il copione è cambiato improvvisamente. Dalla seconda frazione in poi, Paolini ha perso brillantezza e sicurezza, inanellando una serie crescente di errori gratuiti (ben 40 a fine match). Proprio questi passaggi a vuoto hanno dato fiducia alla russa, salita di colpi e di convinzione, capace di ribaltare l’inerzia di un incontro che sembrava in mano all’italiana piazzando nel decimo game il break decisivo nel settimo gioco.

Il finale è stato il riassunto di una giornata difficile: nel primo game Jasmine perdeva malamente il servizio. Nel decimo game sul 5 a 4, Rakhimova è volata subito sul 40-0 procurandosi tre match point consecutivi, grazie a un rovescio incrociato potente e a un dritto inside in che ha lasciato Paolini ferma. L’azzurra ha annullato i primi tre, ma la rimonta si è fermata a un passo: servizio e dritto hanno consegnato partita e passaggio del turno alla numero 80 WTA per 6 a 4.

Paolini, con questa sconfitta, perderà almeno tre posizioni nel ranking, scivolando fuori dalla top 5 mondiale e attestandosi almeno in ottava posizione. Un epilogo che brucia, anche perché la sensazione è quella di una grande occasione sfumata più per demeriti propri che per un exploit irrefrenabile dell’avversaria.

Resta l’amarezza di un’eliminazione che interrompe l’onda lunga del sogno verde Wimbledon. Per Jasmine Paolini ora serve ripartire, ricaricare le energie e guardare avanti: il talento e la forza di reagire non le mancano.