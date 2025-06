Incredibile ad Halle: un segmento di un cartellone pubblicitario si stacca dall’anello superiore del Centrale e colpisce una donna, per fortuna senza gravi conseguenze (Video)

“Non è mai successa una cosa del genere in 32 anni di storia del torneo. Siamo terribilmente rammaricati dell’incidente”. Così in una nota Ralf Weber, direttore dell’ATP 500 di Halle racconta e si scusa per l’incidente occorso durante la partita tra Zverev e Giron oggi in Germania che poteva avere ben più gravi conseguenze. Sul punteggio di 5-2 30-15 a favore dell’idolo locale Zverev contro Giron, una sezione di un cartellone pubblicitario appeso sull’anello superiore del centrale ha ceduto, cadendo addosso ad una donna di 62 anni, residente proprio ad Halle, che stava assistendo all’incontro seduta nella parte inferiore degli spalti. Nel breve video che riportiamo, si vede la sezione pubblicitaria caduta, nell’incredulità generale.

a piece of the stadium just fell on the audience in Halle??? pic.twitter.com/w37xtpQGcn — local tennis therapist (@tennisyappatron) June 18, 2025

Fortunatamente la spettatrice se l’è cavata con un bello spavento e una modesta contusione, senza conseguenze più gravi. La signora, per scusarsi dell’incidente, riceverà dagli organizzatori un abbonamento per l’intera durata del torneo 2026. Il direttore dell’evento tedesco ha spiegato: “La signora ha lasciato lo stadio sulle proprie gambe con una borsa di ghiaccio consegnata dallo stesso Zverev, ma per ragioni precauzionali è stata comunque portata in ospedale per scongiurare ogni tipo di possibile problema”.

Il management dell’evento ha comunicato che dopo l’accaduto tutti i cartelloni posti in alto del Centrale sono stati controllati accuratamente per verificare che fossero correttamente fissati alla struttura. “Sospettiamo le che vibrazioni sulle balaustre hanno fatto sì che le viti si siano allentate. Questo non doveva assolutamente accadere e ci scusiamo per l’accaduto”.

Mario Cecchi