Wimbledon: Bronzetti lotta ma Andreeva vince in due set

Ce l’ha messa proprio tutta Lucia Bronzetti, in particolare in un ottimo secondo set, ma non riesce a piegare la classe e potenza della giovane e fortissima russa Mirra Andreeva (n.7 del seeding), vincitrice per 6-1 7-6(4) sulla romagnola, che così abbandona i Championships e il sogno di proseguire nel torneo dopo aver vinto all’esordio la prima partita in carriera a Wimbledon. Il rammarico per Bronzetti viene dal secondo set nel quale ha giocato alla pari con la rivale ed è stata avanti di un break (strappato nel sesto game per il 4-2) e ha servito per il set sul 5-3. Lì ha subito il contro break di Andreeva, ma poi sul 5-4 si è portata avanti 15-40, con due set point in risposta che purtroppo non è riuscita a sfruttare. Al tiebreak Mirra è subito scappata avanti (3-0 e 5-1), e la reazione di Lucia non è bastata a riaprire il gioco decisivo, vinto dalla russa per 7 punti a 4, con una volée bellissima e non facile sul match point trasformato. Resta un’ottima prestazione per l’azzurra, che in questo torneo londinese ha ritrovato il suo miglior tennis dopo un periodo molto opaco che così si spera possa essere alle spalle.

Bronzetti ha sentato ad entrare in partita, forse un po’ titubante per il campo importante e la forza dell’avversaria, che a sua volta è partita molto forte spingendo col servizio e con colpi davvero pesanti dalla riga di fondo. Lucia ha commesso un doppio fallo nel suo primo turno di battuta che ha dato il via alla fuga di Andreeva, con un break consolidato con un altro ottimo turno di servizio (3-0). Fa fatica la romagnola alla battuta, ancora un doppio fallo sotto la pressione della risposta della russa, ma stavolta regge e muove il punteggio. Andreeva è implacabile, concede poco con il suo tennis in spinta e va a prendersi un altro break per il 5-1 e poi 6-1. Netta la differenza a favore della russa.

Nel secondo set Lucia è più sciolta, inizia a trovare più profondità con i colpi e Andreeva invece si disunisce in diverse fasi, anche con scelte di gioco strane. Bronzetti trova finalmente ritmo col diritto e c’è equilibrio, fino al sesto game dove la giovane russa commette alcuni gravi errori che Bronzetti sfrutta scappando avanti 4 giochi a 2. L’azzurra lotta tanto, si scambia piano (tanti tagli) e poi forte, riesce ad annullare una palla break e si porta avanti pet 5-2. Purtroppo non riesce a chiudere il set servendo sul 5-3, sotto la risposta potente e precisa della rivale che strappa il contro break. La bagarre continua nel decimo game, quello chiave, dove Lucia gioca solido, regge bene i tagli dell’avversaria (poco sicura in spinta) e strappa due set point sul 15-40, ma non li sfrutta. Bronzetti è sotto assedio servendo sul 5 pari ma riesce a salvare una palla break delicatissima nonostante due doppi falli e il set si decide al tiebreak. Qua la maggior classe e potenza di Andreeva vengono fuori, allungo immediato e chiusura al secondo match point. il torneo di Andreeva continua, Bronzetti ha trovato la svolta che cercava per ripartire con nuova forza.

Marco Mazzoni

M. Andreeva vs L. Bronzetti