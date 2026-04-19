Mutua Madrid Open 2026, forfait Tiafoe: cambia il seeding ed entra De Jong

Il Mutua Madrid Open 2026 perde un altro protagonista a pochi giorni dall’inizio del tabellone principale. A dare forfait questa volta è stato Frances Tiafoe, uno dei giocatori che avrebbe dovuto beneficiare dello status di testa di serie nel Masters 1000 della capitale spagnola. Un’assenza che va ad aggiungersi a una lista già pesante e che toglie ulteriore appeal a un torneo già colpito da diversi forfait di rilievo.

Il ritiro dello statunitense produce effetti immediati anche sulla composizione del draw. Con l’uscita di scena di Tiafoe, infatti, Gabriel Diallo entra tra le 32 teste di serie e potrà così usufruire del bye al primo turno, evitando l’esordio immediato nel torneo. Un’opportunità importante per il canadese, che vede migliorare sensibilmente il proprio posizionamento nel tabellone grazie a questo cambio dell’ultima ora.

Non solo: il forfait di Tiafoe apre anche le porte del main draw a Jesper de Jong. L’olandese riesce così ad accedere direttamente al tabellone principale.





Marco Rossi