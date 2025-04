Incredibile episodio: Gulin squalificato dopo un gesto osceno verso il giudice di sedia (Video)

C’è stato un episodio di condotta antisportiva che ha dell’incredibile. Svyatoslav Gulin, impegnato in un match contro Alejo Sánchez Quilez nel torneo ITF M25 di Sabadell è stato squalificato dall’incontro dopo un comportamento assolutamente inaccettabile nei confronti del giudice di sedia.

L’incidente si è verificato in un momento in cui Gulin sembrava avere il pieno controllo della partita. Il tennista era in vantaggio per 4-0 nel terzo set e apparentemente lanciato verso la vittoria, quando ha completamente perso il controllo.

Dopo aver vinto un punto, Gulin si è rivolto in maniera provocatoria e volgare verso il giudice di sedia, gridandogli “¡Tú! ¡Chupa!” (“Tu! Succhia!”), accompagnando le parole con un gesto osceno, portando le mani verso le proprie parti intime. Ciò che rende l’episodio ancora più grave è che il tennista ha ripetuto questo comportamento più di una volta.

Svyatoslav Gulin got defaulted for making these gestures and swearing at the umpire while being up 4-0 in set 3 vs Alejo

Sanchez Quilez.

🎥: ITF pic.twitter.com/MSNI8XjZTf

— edgeAI (@edgeAIapp) April 29, 2025