Djokovic parte con una vittoria combattuta a Wimbledon: 6-1 6-7 6-2 6-2 contro Muller

All’ombra del severo coprifuoco londinese, Novak Djokovic ha saputo risolvere in tempo una prima uscita più complicata del previsto a Wimbledon 2025. Sul Centrale, il serbo – attualmente numero 6 del mondo – ha battuto il francese Alexandre Muller per 6-1, 6-7(7), 6-2, 6-2 in tre ore e 19 minuti, chiudendo il match appena mezz’ora prima di dover rimandare tutto al giorno dopo, e con un set in più di fatica sulle spalle rispetto alle attese.

La sfida era cominciata con un piccolo equivoco: Djokovic, distratto, pensava di dover servire lui, ma era il turno di Muller. Poco male, perché una volta trovato il ritmo, il serbo ha iniziato a dominare la scena. Forte al servizio, estremamente solido da fondo e sempre pronto ad inventarsi una soluzione, Novak ha subito stretto le maglie attorno all’avversario: il primo set è durato poco più di trenta minuti, con Muller mai davvero in grado di impensierirlo.

Nel secondo parziale però, qualche nube si è affacciata nel cielo di Djokovic. Prima qualche difficoltà fisica – il serbo ha chiesto il time out medico per una sensazione di disagio respiratorio e un calo di energia – poi una crescente frustrazione di fronte alla resistenza ostinata di Muller. Il francese ha annullato quattro set point e si è guadagnato un tiratissimo tiebreak, dove ha trovato le risorse per sorprendere Nole e pareggiare i conti, regalando ai tifosi una partita insospettabilmente vibrante.

Djokovic, colpito nell’orgoglio, ha ritrovato subito concentrazione e brillantezza nel terzo e quarto set, accelerando il ritmo e trovando finalmente il bandolo della matassa. Muller ha provato a restare aggrappato, ma la qualità del serbo – soprattutto al servizio e nelle fasi chiave degli scambi – ha fatto la differenza. Nole ha spinto sull’acceleratore, rompendo l’equilibrio e mettendo il francese sotto pressione fino alla resa finale.

Alla fine, Djokovic archivia la pratica e si qualifica per il secondo turno, consapevole di dover alzare l’asticella nei prossimi impegni, ma anche di aver superato un test fisico e mentale che poteva trasformarsi in una trappola. E a Wimbledon, dove le insidie sono sempre dietro l’angolo, non è mai scontato.