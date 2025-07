Flavio Cobolli parte forte a Wimbledon: debutto vincente in tre set

Esordio da manuale per Flavio Cobolli nel tabellone principale di Wimbledon 2025. Il romano, testa di serie numero 22, ha superato con grande autorità il kazako Beibit Zhukayev in tre set (6-3 7-6(7) 6-1), imponendo subito il suo tennis solido ed efficace sull’erba di Church Road. Una prova che conferma la crescita dell’azzurro anche sulle superfici più veloci, con un primo turno gestito con intelligenza e carattere.

La partenza non è stata delle più semplici, con Zhukayev subito aggressivo che si procura due palle break nel game d’apertura. Ma Cobolli non si scompone, annulla entrambe le occasioni e da lì in poi cambia marcia: infila una serie di nove punti consecutivi, vola sul 2-0 e mette subito la partita sui binari giusti. Da quel momento il primo set non ha più storia: Flavio serve con precisione, concede pochissimo, e chiude il parziale 6-3 dopo appena mezz’ora di gioco.

Nel secondo set regna l’equilibrio, con entrambi i giocatori solidi al servizio e nessuna palla break concessa. Si arriva così al tiebreak, dove Cobolli parte forte e si porta avanti 3-0, procurandosi due set point sul 6-4. Zhukayev però non molla, li annulla entrambi e addirittura si guadagna la chance di pareggiare i set sul 7-6. Ma è ancora l’azzurro a rispondere presente nel momento chiave: tre punti consecutivi e tiebreak chiuso 9-7, portando così il match su un doppio vantaggio.

Il terzo set si trasforma in una cavalcata trionfale. Cobolli continua a servire con grande sicurezza e mette pressione costante in risposta. Break ai vantaggi nel secondo game, altro break nel quarto e match virtualmente chiuso. Solo qualche brivido quando, avanti 5-0, l’italiano spreca tre match point e concede il primo game al kazako, ma l’epilogo è solo rimandato: 6-1 e via verso il secondo turno.

I numeri dicono tutto: 36 vincenti contro 24, appena 18 gratuiti contro i 30 di Zhukayev, 99 punti vinti a fronte dei 75 dell’avversario e tre break su otto sfruttati, senza mai concedere chance se non nel primo gioco. Flavio Cobolli dimostra così maturità e fiducia nei propri mezzi, lanciando segnali importanti in vista del secondo turno, dove affronterà il vincente tra l’argentino Etcheverry e la wild card britannica Pinnington Jones. Wimbledon applaude il talento azzurro: la corsa di Cobolli continua.

Slam Wimbledon F. Cobolli [22] F. Cobolli [22] 6 7 6 B. Zhukayev B. Zhukayev 3 6 1 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-0 → 5-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 B. Zhukayev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 3-0 → 4-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* ace 3*-2 ace 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Zhukayev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 B. Zhukayev 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 B. Zhukayev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 2-0 → 3-0 B. Zhukayev 0-15 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico