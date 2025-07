Wimbledon, ecatombe di teste di serie al primo turno

Tredici. In alcune culture è un numero che porta “sfiga”, da evitare, tanto che in certi hotel non viene nemmeno assegnata la camera (al pari del 17…). 13 sono le teste di serie uscite al primo turno del tabellone maschile di Wimbledon 2025, e ben 4 tra le prime 10. Il fatto è ancor più impressionante se guardiamo al tabellone femminile dove sono già uscite di scena Gauff (2), Pegula (3), Zheng (5), Badosa (9). Sommando i due tabelloni, non era mai accaduto in uno Slam nell’era Open che 8 teste di serie comprese tra le prime 10 uscissero all’esordio. Brutale.

Tornado alle secche del draw maschile, questo l’esatto elenco delle teste di serie uscite all’esordio: Shapovalov (n.27 nel seeding) battuto da Navone; Humbert (18) superato da Monfils; Musetti (7) sconfitto da Basilashvili; Bublik (28) battuto da Munar; Michelsen (30) superato da Kecmanovic; Popyrin (20) battuto da Frey; Medvedev (9) sconfitto da Bonzi; Cerundolo (16) superato da Borges; Berrettini (32) estromesso da Majchrzak; Zverev (3) clamorosamente battuto da Rinderknech; Rune (8) rimontato e battuto da Jarry; Griekspoor (31) sorpreso da Brooksby; Tsitsipas (24) battuto da Royer. Un elenco incredibile, considerando che alcuni dei giocatori battuti erano attesi a ben altre prestazioni, per il loro valore e per come erano arrivati ai Championships. Non si può fare di tutta l’erba un fascio, ma oggettivamente è fatto curioso e che suscita qualche riflessione.

Un tempo l’erba, quando era una superficie velocissima ed “infida” per i non specialisti o i cosiddetti “terraioli”, diciamo prima della rivoluzione copernicana del 2002, quindi era abbastanza normale che tante teste di serie uscissero subito. Addirittura c’erano fior di giocatori che dopo un paio di sonore batoste rimediate sceglievano la quindicina di Wimbledon per delle rilassanti vacanze, puntando direttamente ai tornei estivi negli USA. I tempi sono molto cambiati, l’erba è stata terribilmente rallentata con una combinazione di nuovo prato e palle diverse, così che tutti riescono a giocare più che discretamente anche su erba, e la competizione media è salita alle stelle. Così che se in passato c’erano gli specialisti dei prati, giocatori che forti di servizio e volée riuscivano a battere avversari dai quali altrove avrebbero peso nettamente, oggi anche un tennista solido ma tutt’altro che offensivo come Navone riesce a battere uno Shapovalov semifinalista nel torneo una manciata di anni fa; idem per Munar, bel “martello” come si dice in gergo, ma non esattamente ideale per il tennis sui prati e comunque capace di superare Bublik, che 10 giorni fa ha vinto ad Halle dopo essersi preso pure lo scalpo di Sinner…

Analizzando più nel dettaglio alcune di queste sorprese, purtroppo era lecito temere per le sorti di Lorenzo Musetti. Il nostro top 10 dopo una primavera eccezionale su terra battuta si è presentato a Londra senza aver giocato nemmeno un match su erba, poco preparato per colpa dell’infortunio agli adduttori sofferto della semifinale di Roland Garros contro Alcaraz. “È già un miracolo esserci” aveva detto il toscano, e infatti nonostante abbia lottato con quel che aveva per tre set, nel quarto non c’era più molto che potesse fare. Un vero peccato vista la semifinale dell’anno scorso, quando in grandissima condizione aveva giocato da Campione su erba, alzando l’asticella del proprio tennis con un apprendimento decisivo a fargli fare un grande salto di qualità. Sfortuna, lo rivedremo l’anno prossimo a Church Road con nuove ambizioni.

Shapovalov è… Shapovalov. Dopo l’ottimo inizio di stagione si è di nuovo perso nei suoi demoni, ma perdere da Navone su erba è piuttosto pesante. Non fortunato invece Humbert, che ha pagato la maestria e carisma del connazionale Monfils, ma resta una sorpresa la sua uscita di scena, visto che il suo braccio mancino ed anticipo sono ideali ad eccellere sui prati. Sorprende, ma non in assoluto, la sconfitta di Bublik. Molti osservatori lo vedevano come pronto a quella che a Londra chiamano “deep run” nel torneo; in realtà, conoscendolo bene, si poteva ipotizzare che fosse arrivato a Wimbledon con la pancia piena e un po’ scarico mentalmente. Sasha è talento in purezza, pochissimi riescono a colpire la palla con la sua maestria e intuito, generando traiettorie imprevedibili e vincenti. Però le sue prestazioni migliori sono sempre arrivate come scosse elettriche, ondate improvvise che arrivano come Tsunami ma che si esauriscono rapidamente. La continuità mentale non è passata delle sue parti e, soprattutto, ogni volta che si ipotizzava fosse favorito per qualcosa, non ha mai rispetto le attese. Considerato tutto questo, nelle sue corde ci sarebbe anche un super risultato a Wimbledon, come una semifinale dopo aver battuto qualche big, ma anche uscire subito, come è accaduto.

Terribile, in tutti i sensi, invece la sconfitta di Zverev. Nelle sue parole amarissime che abbiamo già riportato in un articolo dedicato c’è il nocciolo della sua sconfitta. Vuoto. Il suo attendismo atavico della palla nei punti più scottanti di una partita pare ormai diventata l’attesa di vincere uno Slam che… molto probabilmente attesa rimarrà in eterno visto che solo lui può svoltare e sembra incapace di farlo.

Pesanti anche le sconfitte per Cerundolo (ma Borges gioca un buon tennis), Popyrin e Rune, che ha dilapidato un bel vantaggio e si è fatto rimontare dalla potenza di Jarry. Holger è un altro che stenta terribilmente a trovare una dimensione stabile, una base su cui appoggiare certezze e non scendere di livello. I suoi up gli consentono di giocarsela alla pari – e pure battere – Alcaraz e Sinner, ma i suoi down lo rendono preda di avversari nettamente inferiori. È ancora molto giovane, può assolutamente migliorare l’aspetto mentale della sua prestazione, intanto la sua sconfitta immediata a Wimbledon è una sorpresa enorme. Meno quella di Medvedev, che da tanto tempo si è arenato in secche dalle quali è difficile tirarsi fuori. Il fatto che sia rimasto moderatamente soddisfatto della sua prestazione pur battuto da un tennista “medio” fa intendere quanto poco sia rimasto nel suo serbatoio, anche per autostima, visto che nel recente passato non solo è stato un n.1 ma aveva il piglio e la tigna del migliore. Altri tempi… Tstispas è perso chissà dove e la sua sconfitta (per ritiro) ormai non fa più notizia. Semmai è curioso che la cura Ivanisevic, al momento, non abbia sortito alcun effetto. Inattesa invece la sconfitta di Griekspoor, appena vittorioso sui prati di Maiorca e quindi arrivato in ottima forma. Ma non sempre vincere un torneo è il miglior viatico per preparare uno Slam, ancor più vista la netta differenza di condizioni tra il verde delle Baleari e quello londinese…

Ultima nota per l’ottavo di tabellone “lasciato libero” da Zverev (parte bassa del draw): uno tra Borges, Harris, Mochizuki, Khachanov, Majchrzak, Quinn, Garin, Rinderknech arriverà nei quarti, se non è un’occasione questa…

Non è facile trovare un fattore che possa accomunare queste situazioni, tra loro varie e complesse. Forse è solo un caso che tante teste di serie siano cadute all’esordio di Wimbledon 2025, annate così capitano. Tuttavia una considerazione è lecita: la competitività media del tour è altissima, forse sono meno forti nel recente passato le “punte”, coloro che sono appunto teste di serie, con prestazioni altalenanti. Su erba di questi tempi qualsiasi tennista efficace e in forma può essere competitivo, e creare una sorpresa.

Marco Mazzoni