Jasmine Paolini si racconta: ‘Aggressività e pochi errori, così ho superato Gauff’ (Video della partita e programma delle semifinali di Stoccarda)

Jasmine Paolini ha analizzato con soddisfazione la sua convincente vittoria nei quarti di finale del torneo di Stoccarda contro Coco Gauff, conclusa con il punteggio di 6-4, 6-3.

“Credo di aver giocato in modo aggressivo e sono stata molto consistente, con pochi errori. Alla fine, penso di aver disputato una grande partita,” ha dichiarato l’azzurra nella conferenza stampa post-match.

Interrogata sul suo approccio alla stagione attuale dopo l’ottimo 2024, Paolini ha rivelato di non volersi mettere troppa pressione: “Sono curiosa di vedere come andrà. Sto cercando di non fare paragoni con lo scorso anno. Cerco di prendere le cose positive della passata stagione, dove ho giocato davvero bene in molti match. Sono stata molto costante e credo che l’esperienza accumulata mi abbia resa una giocatrice migliore, ma sto cercando di non avere troppe aspettative. È normale averne un po’, ma tento di mantenerle basse e di concentrarmi sugli aspetti positivi, come la maggiore fiducia acquisita grazie ai buoni risultati dello scorso anno.”

Riguardo al suo stile di gioco aggressivo, caratterizzato dalla posizione vicina alla linea di fondo, la tennista ha spiegato: “Non saprei… quando entro in campo, colpire la palla con forza è ciò che mi fa godere il tennis. Mi piace davvero colpire la palla molto forte. Questo mi dà gioia. Credo sia per questo che gioco così, perché mi piace farlo,” ha sorriso.

Quando le è stato chiesto se ci fosse un giocatore a cui si è ispirata, Paolini ha risposto: “Onestamente, guardavo molto Federer. Tifavo per lui. Mi piaceva anche come giocava Serena. E anche Nadal. Ma non saprei dire… semplicemente mi piace giocare con forza. Ricordo che il mio primo allenatore mi ripeteva continuamente di provare qualche volta a mettere la palla in campo, di non fare troppi errori, di giocare uno scambio in più. Io rispondevo: ‘Sì, sì, ok’. E poi boom!” ha concluso ridendo.

L’azzurra ha poi parlato della semifinale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka: “A Miami credo che abbia giocato troppo bene. Una prestazione incredibile al servizio, pochi errori. Penso che lì stesse giocando a un livello troppo alto. Spero che domani sia un’altra storia, un’altra partita. Spero di poter giocare meglio e di farla giocare un po’ peggio in qualche modo, cercando di crearle dei problemi. Vedremo se domani funzionerà un po’ meglio. Non vedo l’ora di affrontarla.”

La tennista italiana affronterà quindi Sabalenka con la consapevolezza di dover alzare ulteriormente il livello per avere chance contro la potente bielorussa, ma anche con la fiducia derivante dalla convincente vittoria contro Gauff.

Centre Court – ore 13:00

Ekaterina Alexandrova vs Jelena Ostapenko

(1) Aryna Sabalenka vs (5) Jasmine Paolini

(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Ekaterina Alexandrova / Shuai Zhang





Francesco Paolo Villarico